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Proksi Telegram

Proksi pusat data statik dan proksi ISP untuk Telegram: SOCKS5/HTTPS, pengikatan IP-ke-akaun 1:1, trafik tanpa had, dibina untuk pengikisan dan pengurusan kumpulan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi Telegram.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus di Jerman untuk Telegram dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Perbaharui setiap perkhidmatan proksi yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Gantikan IP yang diberikan kepada kumpulan akaun Eropah saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport saya semasa senarai proksi sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya menggunakan kerja ini selama lebih daripada lima tahun untuk projek yang mengecewakan dan sangat baik. Mereka menawarkan perkembangan yang cepat diperlukan oleh IPs, dan tidak seperti banyak proxy lain, mereka tidak dijatuhkan pada platform media sosial.

AliceDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy yang digunakan untuk bulan - bulan 2 dan berpuas hati, bersih, IP, tidak terpencil, dan sokongan yang baik. Sesuai untuk mengatur banyak akun pada masa yang sama!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pesanan minimum

Saya membeli paket mini-proxy hanya di sini! Semasa bekerja di dalam ligitan yang tegas, kita sangat mudah! Tidak ada maksud untuk membayar lebih banyak bayar untuk apa yang tidak diperlukan! Tarif yang berkesan, harga yang tertinggi dan bekerja tanpa kegagalan!

Asmik RolinPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Hai! Sudah lama saya mencari sejumlah besar proksi pada harga yang berpatutan. Akhirnya, saya menemuinya di fineproxy.org. Sebelum ini saya membayar 10 kali ganda lebih mahal. Selepas 1 bulan semuanya masih berfungsi. Terima kasih atas perkhidmatan anda!

MaksymTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Saya sudah tahu FineProxy selama beberapa masa. FineProxy telah menyelesaikan masalah saya untuk membawa maklumat daripada Internet dan perkara baik tentang khidmat ini ialah ketentuan dan pembacaan dan penyampaian proxy yang dimiliki mereka. Kerja penyebaran proxy yang memiliki harga yang sangat munasabah, telah mengurangkan kos saya untuk membawa maklumat daripada Internet. Hal yang baik tentang FineProxy ialah sokongannya. Jika anda memerlukan proxy untuk khidmat anda, saya menyuruh anda membeli pekerjaan proxy yang digunakan oleh FineProxy.

reza bhmSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya pernah mengalami pengalaman yang besar dengan FineProxy. Kecepatan dan ketegahan proxy mereka sangat menakjubkan, dan mereka menawarkan pelbagai pilihan untuk kes yang berbeza. Pengaturan sederhana dan sokongan pelanggan mereka selalu tersedia dan berkesan. Saya menggalakkan FineProxy untuk sesiapa yang memerlukan penyelesaian proxy yang dipercayai!

Tan NguyenProxyRate, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah perbezaan antara proksi SOCKS5 dan MTProto?SOCKS5 ialah protokol

SOCKS5 ialah protokol serba guna yang menghalakan semua trafik anda melalui pelayan proksi, manakala proksi MTProto yang digunakan Telegram ialah protokol penyulitan milik aplikasi itu sendiri, direka khusus untuk pemesejan selamat. SOCKS5 berfungsi merentasi semua aplikasi dan alat, termasuk Telegram, pelayar, dan bot, manakala MTProto hanya berfungsi di dalam klien Telegram. Proksi MTProto mengendalikan trafik Telegram sahaja dan menyertakan lapisan penyulitan yang dioptimumkan untuk aplikasi tersebut. Kedua-duanya tidak boleh ditukar ganti — SOCKS5 menawarkan fleksibiliti yang lebih luas, MTProto hanya untuk Telegram.

Adakah anda menyediakan proksi MTProto untuk Telegram?FineProxy memberi tumpuan

FineProxy memberi tumpuan kepada proksi SOCKS5 dan HTTPS yang disulitkan sepenuhnya berbanding MTProto. Proksi SOCKS5 berkelajuan tinggi untuk Telegram dengan pengesahan nama pengguna dan kata laluan berfungsi sempurna dengan aplikasi serta platform lain, manakala MTProto terhad kepada Telegram sahaja. Sambungan SOCKS5 dan HTTPS disulitkan hujung-ke-hujung serta lebih mudah diintegrasikan ke dalam alatan automasi, klien API, atau perisian desktop. Ia juga membolehkan anda menggunakan satu proksi untuk berbilang platform dan bukan hanya satu aplikasi. Dalam kebanyakan senario sebenar, proksi SOCKS5 berkualiti tinggi lebih stabil dan selamat berbanding pelayan MTProto awam.

Jadi bolehkah saya menggunakan proksi anda sebagai ganti MTProto?Ya

Ya, sudah tentu. Proksi SOCKS5 dan HTTPS FineProxy serasi sepenuhnya dengan Telegram dan boleh menggantikan MTProto dalam setiap senario praktikal. Sambungan kekal disulitkan hujung-ke-hujung, dan prestasi selalunya lebih tinggi kerana ia berjalan melalui infrastruktur pusat data yang dioptimumkan. Anda juga boleh menggunakan proksi yang sama dalam pelayar, bot, dan alat automasi lain — sesuatu yang MTProto tidak menyokong. Ini menjadikan SOCKS5 dan HTTPS pilihan yang lebih fleksibel dan boleh dipercayai untuk Telegram mahupun aliran kerja berbilang platform.

Adakah proksi anda berfungsi dengan bot Telegram?Ya

Ya, proksi SOCKS5 FineProxy’s berfungsi dengan semua bot Telegram dan rangka kerja automasi utama. Bagi pembangun yang mencari proksi terpantas untuk permintaan API proksi Telegram, infrastruktur pusat data kami menawarkan latensi rendah dan masa respons yang konsisten. Anda boleh menjana senarai proksi dalam apa-apa format yang mudah menggunakan pembina senarai — CSV, TXT, JSON, atau melalui API. Setiap proksi beroperasi di atas infrastruktur IPv4 milik FineProxy’s sendiri dengan trafik tanpa had dan masa operasi yang stabil, memastikan prestasi bot yang konsisten walaupun untuk tugasan berskala besar.

Adakah proksi anda serasi dengan Telethon, Pyrogram, dan pustaka automasi Telegram yang lain?Ya

Ya, proksi SOCKS5 dan HTTPS FineProxy’s berintegrasi dengan lancar bersama Telethon, Pyrogram, Aiogram, dan pustaka Python popular lain untuk Telegram. Rangka kerja ini menyokong SOCKS5 secara natif melalui pakej python-socks atau PySocks — anda hanya perlu memasukkan hos proksi, port, dan kelayakan ke dalam konstruktor klien. Untuk Telethon, gunakan parameter proxy dalam TelegramClient(); untuk Pyrogram, konfigurasikan dict proksi dalam Client(). Proksi statik pusat data atau ISP paling sesuai di sini kerana ia mengekalkan sesi berterusan dan mengurangkan gelung pengesahan semula. Tetapkan satu IP statik bagi setiap akaun, pastikan kebergantungan anda sentiasa dikemas kini, dan saluran paip automasi anda akan berjalan dengan andal pada skala besar.

Bolehkah saya menggunakannya untuk berbilang akaun Telegram?Secara teknikal ya

Secara teknikal ya, tetapi kami mengesyorkan agar satu IP statik ditetapkan bagi setiap akaun Telegram untuk memastikan sesi kekal stabil dan meminimumkan gesaan pengesahan log masuk. Pendekatan ini mengasingkan aktiviti antara akaun serta membantu mengekalkan reputasi IP yang lebih bersih dari semasa ke semasa. Untuk persediaan berskala besar, gunakan subnet atau senarai proksi berasingan bagi setiap kumpulan akaun.

Adakah terdapat risiko disekat oleh Telegram?Mana-mana jenis

Mana-mana jenis proksi membawa risiko had sementara atau sekatan, bergantung pada tingkah laku pengguna. FineProxy menyediakan proksi IPv4 peribadi yang bersih, tetapi penggunaan bertanggungjawab amat penting: elakkan spam, automasi agresif, atau pertukaran lokasi yang kerap. Risiko lebih bergantung pada cara anda beroperasi berbanding proksi itu sendiri.

Adakah saya perlu mengkonfigurasi apa-apa dalam Telegram?Ya

Ya, buka bahagian “Network & Proxy” dalam Telegram, pilih SOCKS5, dan masukkan IP, port serta kelayakan proksi anda. Anda juga boleh menggunakan mana-mana perisian yang menyokong proksi, seperti rangka kerja automasi atau klien berasaskan pelayar. Setelah disambungkan, Telegram menghalakan semua trafik melalui pelayan FineProxy pilihan anda dengan sokongan IPv4 penuh.

Panduan

Proksi untuk Telegram: Panduan Praktikal untuk Operasi Kumpulan dan Data Awam

Dikemas kini 16 Aug 2026 · 3 min bacaan · Pasukan rangkaian FineProxy

Menjalankan operasi Telegram pada skala besar — penguraian audiens, pengikisan data awam, jemputan pengguna, atau mengurus banyak kumpulan — memerlukan infrastruktur proksi yang boleh dipercayai dan aliran kerja yang konsisten. Bagi pasukan yang mencari proksi terbaik untuk Telegram daripada FineProxy, kami membekalkan proksi pusat data statik, proksi ISP statik, dan proksi pusat data berputar pada julat IPv4 dan perkakasan milik FineProxy. Semua nod beroperasi pada AMD Threadripper dalam kemudahan Tier-III/IV dengan pautan naik 10–40 Gbit/s, masa operasi 99.9%, dan trafik tanpa had; pelan berbeza hanya mengikut keserentakan supaya anda boleh menskala daya pemprosesan secara boleh diramal.

Jenis Proksi untuk Beban Kerja Telegram

Proksi Pusat Data Statik Kos efektif dan latensi rendah apabila anda mengawal kadar permintaan. Sesuai untuk sesi admin yang stabil, alatan moderasi, dan automasi ringan yang terikat kepada akaun yang diketahui. Gunakan «satu IP statik setiap admin/akaun» bagi mengurangkan gesaan log masuk.

Proksi ISP statik IP yang diumumkan oleh pembekal yang cenderung mengekalkan sesi jangka panjang dengan stabil. Berguna untuk admin kritikal perniagaan, organisasi yang disahkan, atau operasi terkunci kawasan di mana kesinambungan IP mengurangkan geseran.

Proksi pusat data berputar Terbaik untuk pengumpulan HTML/HTTP awam di mana kepelbagaian IP bagi setiap permintaan mengurangkan percubaan semula. Gunakan untuk mengkatalogkan metadata kumpulan awam, senarai ahli yang boleh diakses, memantau siaran awam atau mengumpul coretan profil yang terdedah pada antara muka web. Putaran meningkatkan daya pemprosesan; anda masih memerlukan tetapan rangkak yang berhemah.

MTProto vs SOCKS5 — Mengapa Kami Mengesyorkan Proksi Universal

Telegram menyokong SOCKS5 dan MTProto. MTProto ialah pengangkut milik Telegram sendiri dan hanya berfungsi di dalam klien Telegram. Proksi SOCKS5 dan HTTPS yang disulitkan sepenuhnya berfungsi dengan Telegram serta mana-mana perisian lain — pelayar, rangka kerja automasi, klien API. Pada harga yang sama, SOCKS5/HTTPS menawarkan kegunaan lebih luas, sokongan alatan yang lebih mudah, serta pengelogan/pengauditan yang lebih senang.

Pelayan proksi Telegram yang boleh dipercayai untuk muat turun pantas memberi perbezaan besar apabila memindahkan media daripada kumpulan atau saluran. Proksi SOCKS5 atau HTTPS lebar jalur tinggi mengendalikan fail besar tanpa throttling, manakala titik akhir MTProto awam sering kekurangan kelajuan yang konsisten. Pengguna di kawasan terhad juga boleh menyahsekat Telegram sepenuhnya melalui proksi SOCKS5 atau HTTPS yang dikonfigurasi dengan betul, memulihkan akses penuh kepada sembang, panggilan dan media.

seorang lelaki duduk di komputer riba

Tetapan Praktikal untuk Tugasan Sebenar

A) Mengikis Audiens Kumpulan

  • Gunakan proksi pusat data berputar untuk pekerja pengumpulan; tambahkan kelewatan rawak 400–900 ms.
  • Hadkan keserentakan bagi setiap permukaan sasaran (cth., halaman kumpulan awam, halaman hasil carian) untuk mengelakkan lonjakan serentak.
  • Kekalkan pengecam setiap sesi (UA, kuki jika berkenaan) dan elakkan bertukar kumpulan secara pantas dalam satu sesi.

Isyarat yang perlu dipantau: peningkatan 429/5xx, tamat masa yang semakin kerap, kualiti hasil yang berubah-ubah. Bertindak balas dengan mengurangkan keserentakan dan melebarkan jitter kelewatan.

B) Mengikis Maklumat Kumpulan Awam

  • Kumpulan berputar untuk pengambil data; IP statik pusat data untuk papan pemuka kawalan.
  • Storan berasingan bagi setiap kumpulan dan cap masa perubahan; elakkan pengambilan semula kandungan yang tidak berubah.
  • Patuhi penomboran halaman dan laksanakan backoff eksponen bagi ralat sementara.

C) Menjemput Pengguna ke Kumpulan

  • Gunakan proksi statik (pusat data atau ISP) yang diikat 1:1 kepada akaun admin.
  • Kekalkan lokasi yang konsisten; jangan bertukar-tukar wilayah antara sesi pentadbir.
  • Panaskan akaun secara beransur-ansur; jarakkan tindakan dari semasa ke semasa; pantau gesaan cabaran.

Kawalan risiko: Risiko utama ialah tingkah laku, bukan pengangkutan. Jika gesaan meningkat, hentikan sementara, kurangkan jumlah jemputan harian, dan panjangkan selang masa.

D) Mengendalikan Banyak Kumpulan (Moderasi, Penjadualan, Analitik)

  • Petakan setiap akaun admin atau perkhidmatan kepada IP statik tersendiri.
  • Gunakan subsenarai berasingan untuk pasukan/projek; jangan sekali-kali biarkan pengikis menggunakan semula IP pentadbir.
  • Pastikan cap jari alat kekal konsisten (jangan campurkan mod headless dan pelayar penuh secara rawak).

Mula Di Sini

Bersedia untuk membeli proksi yang berfungsi untuk Telegram? Pilih pelan berdasarkan keperluan keserentakan anda: IP statik untuk sesi terikat akaun, kumpulan berputar untuk pengumpulan data. Semua pelan termasuk trafik tanpa had, pengesahan IP atau log masuk, serta sokongan HTTP/HTTPS + SOCKS5.