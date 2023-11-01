Proksi Amerika Selatan

Empat cara untuk membeli proksi. Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
KhususPeribadi, daripada satu IP
ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
BerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untuk
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamat
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Sehingga 5
Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platform
StandardASN pusat data
Tinggi — eksklusif
Tinggi — berdaftar ISP
Berbeza mengikut kumpulan
Harga bermula
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum
100 IP
1 IP
100 IP
2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamat
Statik sepanjang tempoh
Statik sepanjang tempoh
Statik sepanjang tempoh
Berubah setiap permintaan
Lebar jalur
Tanpa meter
Tanpa meter
Tanpa meter
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suara
Tambahan pilihan
Tambahan pilihan
Tambahan pilihan
Tidak tersedia
Protokol
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, SOCKS5
Pengesahan
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
Beli 100 IP pusat data di Amerika Selatan dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Amerika Selatan
Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
Dibina untuk kelajuan. Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Nota ujian
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
2011menyediakan proksi sejak
Lokasi dan ketersediaan
Saya sangat gembira, dan hal inilah yang saya perlukan. Di negara saya (Ukraine), banyak laman web dan jaringan sosial ditahan, dan masalah ini diselesaikan. Rasanya sangat senang kerana banyak proxy (1000+) saya hanya membayar 20 dlrs, dan saya menyukainya lebih murah dan lebih cepat daripada proxy yang anda tidak akan menemui tempat. Jadi saya menyuruh kerja ini untuk anda.
Darya MolchanovaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Fineproxy.org mengagumkan dengan berbeza - beza proxy yang dipercayai. Negara - negara yang berbeza, kehidupan mudah, dan kebaikannya dijamin. Sesuai untuk perniagaan dan menggunakan perusahaan peribadi.
HanrikSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Kelajuan semasa beban tinggi
Jika anda mencari proxy yang tinggi, Fineproxy merupakan pilihan yang bagus. Saya kagum dengan kecepatan dan kehidupan yang stabil. Semasa menyokong pelanggan, mereka berusaha segera dan berjalan dengan sepenuhnya. Ya, harganya sedikit lebih rata, tetapi untuk kerja ini, hal ini adalah adil. Saya puas hati dengan hasilnya.
Oscar CaldwellTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Fineproxy ialah pemberi proxy yang teguh yang memilih server yang baik di seluruh dunia. Saya telah menggunakan kerja mereka selama beberapa bulan, terutamanya untuk alat SEO dan penyelidikan pasar, dan perkembangan itu selalu dipercayai. Kecepatan sambutannya cepat, dan IPs jarang terjatuh atau terhitung. Kemudian, mereka mudah berjalan, dan mencari proxy yang tepat. Sokongan pelanggan adalah profesional dan menjawab dengan cepat kepada soalan. Penatua yang berharga merupakan pertengkaran, terutamanya untuk paket yang besar. Secara keseluruhan, Fineproxy.org memberi nilai dan khidmat yang dipercayai untuk menggunakan perniagaan.
KavieDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Trafik tanpa had
Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.
bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Salah satu server proxy yang saya sukai. Pengibatan cepat. Silakanlah perjalanan dan kecepatan yang tidak terbatas di tinggi. Selama enam bulan, server tidak pernah ditangguhkan dengan bantuan. Saya gembira! Saya akan memberi anda lima bintang! Dia dihormati!
irina2827Platform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Negara manakah yang termasuk dalam proksi Amerika Selatan?Pakej ini mengandungi
Pakej ini mengandungi proksi dari Argentina, Brazil dan Mexico. Ini ialah tetapan campuran negara, di mana IP diberikan secara rawak daripada kumpulan. Pemilihan negara tertentu tidak tersedia.
Apakah kegunaan biasa proksi Amerika Selatan?Ia digunakan untuk
Ia digunakan untuk pengikisan web tempatan, menyemak keputusan carian serantau, bekerja dengan rangkaian sosial dan pasaran atas talian, serta menjana trafik dari rantau Amerika Latin.
Bolehkah proksi ini digunakan untuk multi-akaun?Ya
Ya, proksi Amerika Selatan sesuai untuk tugasan berbilang akaun apabila negara tertentu tidak diperlukan. IP diagihkan merentasi kumpulan untuk mengasingkan trafik.
Apakah perbezaan proksi Amerika Selatan berbanding proksi EU atau US?Perbezaan utama ialah
Perbezaan utama ialah geografi trafik. IP ini berguna apabila rantau Amerika Latin penting, di mana persaingan sering lebih rendah dan laman web tempatan berkelakuan berbeza.
Adakah proksi Amerika Selatan menjejaskan kelajuan internet?Setiap proksi menambah
Setiap proksi menambah satu hop penghalaan, tetapi infrastruktur kami dibina di atas hos AMD Threadripper generasi terkini dengan pautan naik 10–40 Gbit/s; titik akhir individu mampu menampung sehingga ~500 Mbit/s jika laman sasaran membenarkannya. Secara praktikal, pelanggan melihat overhead yang minimum dengan pacing dan concurrency yang betul.
Proksi Amerika Selatan Langsung Dikemas Kini Setiap 15 Minit
Proksi awam Amerika Selatan percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.