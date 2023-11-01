BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi Jerman

Proksi IPv4 Jerman statik yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Jerman dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Jerman
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya menggunakan proxy untuk kerja, lebih tertentu untuk menggunakan alamat IP yang berbeza negara untuk melalui aplikasi Play Market. Saya dapat melihat alamat Yunani dan Jerman di tempat yang berbeza. Harganya murah dan sifat yang baik. Tidak lama lagi, mereka tidak bertahan.

Anton EfagulPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan saya mudah menggunakan penyeliaan proxy yang terbaik! Kesatuan ini stabil, cepat, dan aman, dan membuat pelajari dan mencari rencana yang diserang geo tidak berguna. FineProxy menawarkan pelbagai pelbagai IPs, dan perubahan antaranya segera dan bebas. Sokongan pelanggan mereka bersabar dan membantu, dan selalu membantu setiap soalan saya. Tambahan lagi, penghargaannya sangat bertengkar untuk kerja penyebaran. Rekomenhkanlah FineProxy bagi sesiapa yang memerlukan proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy ialah khidmat proxy yang paling terurap di sana. Saya suka proxy yang terbaik untuk memukul dan untuk alat lain yang anda perlu cubakan

ReKT JanDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada Internet dan tidak berselamat. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bahan bacaan yang tidak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah IP pusat data berfungsi di Amazon.de, atau saya perlukan ISP?Untuk mengikis halaman

Untuk mengikis halaman produk, harga, ulasan — pusat data sudah memadai. Amazon.de tidak menyekat sepenuhnya julat pusat data seperti sesetengah platform sosial. Di mana ISP penting: mengurus akaun penjual atau menguji aliran checkout. Sistem risiko Amazon menimbang jenis IP bersama tingkah laku sesi, dan IP ISP mendapat kurang penelitian di situ. Untuk pengumpulan data semata-mata, pusat data lebih menjimatkan.

PAngV selalu disebut di forum — adakah IP saya benar-benar mempengaruhi harga di kedai .de?Ya

Ya. PAngV (Preisangabenverordnung) memaksa kedai yang menyasarkan Jerman untuk memaparkan harga akhir termasuk VAT dan kos per unit. Apabila kedai mengesan pelawat bukan DE, ia boleh bertukar kepada etalase antarabangsa — harga berbeza, zon penghantaran berbeza, kadangkala stok berbeza. Idealo dan alat perbandingan melakukan perkara yang sama. Mengumpul data harga pasaran Jerman tanpa IP Jerman? Angka-angka tersebut tidak mencerminkan apa yang dilihat pembeli sebenar.

Bagaimanakah lapisan persetujuan kuki dan anti-bot berfungsi di laman .de?Hampir setiap laman

Hampir setiap laman .de utama memaparkan popup persetujuan kuki sebelum menunjukkan sebarang kandungan. Ia ialah keperluan GDPR, dan pengawal selia Jerman menguatkuasakannya lebih ketat berbanding kebanyakan negara lain. Anda perlu menerimanya dan menyimpan kuki tersebut — kemudian hantar kuki itu bersama setiap permintaan, atau popup akan muncul semula. Selepas melepasi itu, anda berhadapan dengan anti-bot: Akamai pada kebanyakan peruncit besar, Cloudflare pada banyak yang lain, Imperva pada laman kewangan. Mereka menyemak cap jari, TLS, pemasaan, kuki — bukan sekadar IP. Kekalkan Accept-Language: de-DE, zon masa Europe/Berlin, dan uruskan kuki persetujuan sebelum apa-apa lagi. Jika laman mula melontarkan ralat 429, anda membuat permintaan terlalu pantas. Perlahankan — jangan tukar IP. Menukar alamat apabila anda terkena had kadar di DACH biasanya memburukkan pengesanan, bukan memperbaikinya.

Adakah IP Jerman FineProxy berfungsi untuk laman Austria dan Switzerland juga?Untuk

Untuk kebanyakan perkara, ya. Jerman, Austria, dan Switzerland (DACH) menjalankan konfigurasi yang serupa — CDN yang sama, tetapan anti-bot yang serupa, peraturan yang bertindih. IP Jerman boleh melepasi semakan geo di banyak laman .at dan .ch tanpa masalah. Di mana ia tidak berfungsi: laman yang secara khusus memerlukan IP Austria atau Switzerland, seperti portal perbankan tempatan atau perkhidmatan kerajaan.

Sofort, giropay, PayPal DE — adakah kaedah pembayaran semasa checkout bergantung pada IP?Selalunya

Selalunya, ya. Kedai Jerman memaparkan pilihan pembayaran tempatan kepada pelawat dari Jerman. Masuk dari IP bukan DE dan borang pembayaran mungkin dikurangkan kepada Visa/Mastercard sahaja dan mungkin PayPal antarabangsa. Jika anda sedang menguji paparan checkout untuk pembeli Jerman, anda memerlukan IP DE yang stabil untuk melihat versi penuh. Secara berasingan, peraturan PSD2 EU bermakna setiap pembayaran kad melalui pengesahan dua langkah — itu bukan berkaitan proksi, pihak bank memeriksa semua orang. Tetapi jika IP anda melompat ke negara lain semasa pembelian, bank mungkin meminta pengesahan tambahan di atas itu.

Statik atau berputar?Jika anda log

Jika anda log masuk ke akaun, menguruskan troli, atau memantau apa-apa yang memerlukan anda kekal log masuk — anda perlukan IP yang sama sepanjang sesi. Laman tersebut menjangkakan sambungan yang konsisten, dan menukar alamat di tengah sesi kelihatan mencurigakan. Di sinilah IP statik memainkan peranan. Untuk mengumpul data awam tanpa log masuk — katalog produk, hasil carian, senarai terbuka — IP berputar lebih berkesan. Alamat baharu pada setiap permintaan, kurang peluang terkena had kadar. Cuma jangan gabungkan kedua-dua pendekatan dalam proses yang sama.

Apakah yang FineProxy tawarkan untuk Jerman?Tiga jenis

Tiga jenis. IPv4 Pusat Data — pilihan pantas dan berpatutan, sesuai untuk pemantauan, panggilan API, dan sasaran yang tidak kisah tentang jenis IP. IPv4 ISP — ini didaftarkan kepada penyedia internet biasa, jadi laman web menganggapnya sebagai sambungan rumah. Sesuai untuk sasaran yang menyekat julat pusat data. Berputar dengan Jerman dalam kumpulan — IP baharu pada setiap permintaan, dicaj mengikut kredit API, untuk keperluan volum tinggi. Semua penyasaran peringkat negara (DE), tiada pilihan bandar. Pelan statik dicaj per IP dengan trafik tanpa had, pelan berputar dicaj per kredit.

Boleh saya uji dahulu?Proksi 48 jam

Proksi untuk 48 jam. Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

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Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Jerman percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
26 dalam talian·Perlukan lagi? →
141.98.153.86:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h ago
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h ago
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.18 Mbps
91.9%
1 h ago
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 hari lalu
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h ago
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h ago
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h ago
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h ago
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.74 Mbps
31.2%
2 h ago
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 hari lalu
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h ago
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h ago
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h ago
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h ago
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h ago
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h ago
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h ago
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h ago
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h ago
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h ago
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h ago
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h ago
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h ago
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h ago
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h ago
Menunjukkan 15 of 26

Panduan

Apa yang IP Jerman berikan kepada anda?

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Cuba ikis Amazon.de dari IP US dan perkara pertama yang anda perasan: harga tidak tepat. Jerman mempunyai PAngV — undang-undang penetapan harga yang memaksa kedai memaparkan harga akhir termasuk VAT dan kos per unit kepada pelawat Jerman. Dari luar negara, halaman produk yang sama memberikan anda harga antarabangsa, kadangkala etalase yang sama sekali berbeza. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — cerita yang sama. Jika anda memantau e-dagang Jerman dengan IP bukan DE, angka-angka tersebut sudah salah dari awal lagi.

FineProxy mempunyai 20,000 IPv4 Jerman — pusat data dan ISP. Apabila anda membeli akses proksi Jerman, anda akan mendapat sama ada proksi alamat IP statik (tetap sepanjang tempoh sewaan anda) atau IP berputar yang bertukar pada setiap permintaan. Kadar tetap setiap IP, trafik tanpa had, tiada caj tersembunyi per-GB.

Semuanya beroperasi dari Frankfurt, bersebelahan DE-CIX — salah satu titik pertukaran internet terbesar di dunia. Untuk apa-apa sahaja yang menyasarkan Eropah, sukar untuk mencari latensi yang lebih rendah. Sambungan pelayan proksi Jerman (DE) yang pantas mencapai sehingga 500 Mbps pada perkakasan AMD Threadripper.

Kemudian ada lapisan peraturan. GDPR di Jerman dibahagikan antara BfDI (persekutuan) dan pengawal selia negeri, dan laman .de mengambilnya secara serius. Hampir setiap laman web utama Jerman memaparkan lapisan persetujuan kuki yang menyekat kandungan sehingga anda mengklik — pengikis anda perlu menguruskan kuki TCF tersebut, proksi hanya membawa anda ke pintu masuk. Corak yang sama berlaku di seluruh DACH (Austria, Switzerland), jadi IP Jerman berfungsi dua kali ganda.

Anti-bot di .de kebanyakannya Akamai dan Cloudflare. Mereka menyemak lebih daripada sekadar IP: cap jari pelayar, versi TLS, pemasaan permintaan, pengendalian kuki. IP Jerman yang bersih membolehkan anda lepas semakan geo, tetapi anda masih memerlukan pengepala yang konsisten (Accept-Language: de-DE, zon waktu Europe/Berlin) dan rentak seperti manusia. Terkena had kadar? Perlahankan. Berputar IP pada respons 429 di DACH biasanya memburukkan keadaan.

Bukan sekadar pemantauan harga: kedudukan Google.de berubah mengikut lokasi, ARD Mediathek dan ZDF menyekat geo trafik bukan Jerman, pertukaran iklan menyajikan kreatif berbeza kepada pelawat DE. Tanpa IP tempatan, anda tidak nampak apa yang pengguna Jerman nampak.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — semuanya disertakan. Pengesahan melalui senarai putih IP atau log masuk/kata laluan. Eksport senarai proksi melalui REST API dalam format CSV, TXT, JSON — tapis mengikut protokol, automatikkan tarikan data. Setiap IP adalah tanpa nama: tiada pengepala pemajuan, sijil SSL individu.