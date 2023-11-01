Téměř každý velký .de web vás nejprve zasáhne vyskakovacím oknem pro souhlas s cookies, než vůbec zobrazí obsah. Je to požadavek GDPR a němečtí regulátoři ho vymáhají přísněji než většina ostatních. Musíte souhlas přijmout a uložit cookie — a pak tuto cookie posílat s každým požadavkem, jinak se vyskakovací okno vrátí. Jakmile tohle zvládnete, čeká vás anti-bot ochrana: Akamai u většiny velkých retailerů, Cloudflare u mnoha dalších, Imperva na finančních webech. Kontrolují fingerprint, TLS, timing, cookies — nejen IP. Nastavte Accept-Language: de-DE, časovou zónu Europe/Berlin a vyřešte souhlas s cookies dříve než cokoli jiného. Pokud web začne vracet chyby 429, posíláte požadavky příliš rychle. Zpomalte — nepřepínejte IP. Změna adresy při dosažení rate limitu v regionu DACH obvykle detekci zhoršuje, ne zlepšuje.