NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy pro Německo

Spolehlivé statické německé IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Německu a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého německého proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Používám proxy pro práci, konkrétně používám IP adresy z různých zemí pro analýzu aplikací z nejlepších Play Marketů. Proxy z různých zemí pracují bez přestávky, můžu si dát adresy z Řecka a Německa. Cena je poměrně nízká, kvalita je dobrá. Nešlo o velké zpoždění.

Anton EfagulInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Používám FineProxy už několik měsíců a je to snadno jedna z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy našel! Připojení je stabilní, rychlé a bezpečné, takže prohlížení a přístup k geograficky omezenému obsahu je bezproblémové. FineProxy nabízí širokou škálu IP adres a je rychlá a bezproblémová komunikace mezi nimi. Jejich zákaznická služba je velmi vstřícná a ochotná, vždy připravená pomoci, když mám otázku. Kromě toho jsou ceny velmi konkurenceschopné na úrovni poskytované služby. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé a efektivní proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy je nejlepší proxy služba na trhu. Připojení je velmi rychlé a stabilní a výběr proxy je obrovský. Nejvíce se mi líbily rotující proxy, které jsou ideální pro scraping a další nástroje. Musíte je vyzkoušet.

ReKT JanDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, tito lidé zůstávají věrní své misi udržovat internet volný a bezpečný. Jejich možnosti v datovém centru jsou levné a nabízejí neomezenou kapacitu.

Nemanja DuricSaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Bude datacentrová IP fungovat na Amazon.de, nebo potřebuji ISP?Datacentrové stačí

Pro scrapování produktových stránek, cen a recenzí — datacentrové proxy fungují bez problémů. Amazon.de neblokuje datacentrové rozsahy tak tvrdě jako některé sociální platformy. Kde záleží na ISP: správa prodejních účtů nebo testování nákupního procesu. Rizikový systém Amazonu hodnotí typ IP společně s chováním relace a ISP adresy procházejí menší kontrolou. Pro čistý sběr dat vám datacentrové proxy ušetří peníze.

PAngV se neustále objevuje na fórech — má moje IP skutečně vliv na ceny v .de obchodech?Ano

Ano. PAngV (Preisangabenverordnung) nutí obchody zaměřené na Německo zobrazovat koncové ceny včetně DPH a ceny za jednotku. Když obchod detekuje návštěvníka mimo Německo, může přepnout na mezinárodní verzi — jiné ceny, jiné doručovací zóny, někdy i jiný sortiment. Idealo a srovnávače fungují stejně. Sbíráte cenová data na německém trhu bez německé IP? Čísla nebudou odpovídat tomu, co vidí skuteční zákazníci.

Jak fungují souhlasové lišty a anti-bot ochrana na .de stránkách?Consent i anti-bot

Téměř každý velký .de web vás nejprve zasáhne vyskakovacím oknem pro souhlas s cookies, než vůbec zobrazí obsah. Je to požadavek GDPR a němečtí regulátoři ho vymáhají přísněji než většina ostatních. Musíte souhlas přijmout a uložit cookie — a pak tuto cookie posílat s každým požadavkem, jinak se vyskakovací okno vrátí. Jakmile tohle zvládnete, čeká vás anti-bot ochrana: Akamai u většiny velkých retailerů, Cloudflare u mnoha dalších, Imperva na finančních webech. Kontrolují fingerprint, TLS, timing, cookies — nejen IP. Nastavte Accept-Language: de-DE, časovou zónu Europe/Berlin a vyřešte souhlas s cookies dříve než cokoli jiného. Pokud web začne vracet chyby 429, posíláte požadavky příliš rychle. Zpomalte — nepřepínejte IP. Změna adresy při dosažení rate limitu v regionu DACH obvykle detekci zhoršuje, ne zlepšuje.

Fungují německé IP od FineProxy i pro rakouské a švýcarské weby?Ano

Ve většině případů ano. Německo, Rakousko a Švýcarsko (DACH) používají podobná nastavení — stejné CDN, podobné anti-bot konfigurace, překrývající se regulace. Německá IP projde geo-kontrolami na mnoha .at a .ch webech bez problémů. Kde to nebude fungovat: weby, které specificky vyžadují rakouskou nebo švýcarskou IP, jako lokální bankovní portály nebo státní služby.

Sofort, giropay, PayPal DE — závisí nabízené platební metody při nákupu na IP?Často ano

Často ano. Německé obchody zobrazují lokální platební metody návštěvníkům z Německa. Přijdete z jiné než německé IP a platební formulář může být omezen jen na Visa/Mastercard a případně mezinárodní PayPal. Pokud testujete, jak vypadá nákupní proces pro německého zákazníka, potřebujete stabilní DE IP, abyste viděli plnou verzi. Samostatně — regulace PSD2 v EU znamená, že každá platba kartou prochází dvoufázovým ověřením — to nesouvisí s proxy, banka kontroluje každého. Ale pokud vaše IP skočí během nákupu do jiné země, banka si může vyžádat další potvrzení navíc.

Statické nebo rotující?Statické pro relace

Pokud se přihlašujete k účtům, spravujete košíky nebo monitorujete cokoli, co vyžaduje zůstat přihlášený — potřebujete stejnou IP po celou dobu. Web očekává konzistentní spojení a přepínání adres uprostřed relace vypadá podezřele. Přesně tady dávají smysl statické IP. Pro sběr veřejných dat bez přihlášení — produktové katalogy, výsledky vyhledávání, veřejné inzeráty — rotující IP fungují lépe. Nová adresa s každým požadavkem, menší riziko dosažení rate limitů. Jen nekombinujte oba přístupy v jednom procesu.

Co FineProxy nabízí pro Německo?Tři typy

Tři typy. Datacenter IPv4 — rychlá a cenově dostupná varianta, skvěle funguje pro monitoring, API volání a cíle, které neřeší typ IP. ISP IPv4 — jsou registrovány u běžných internetových poskytovatelů, takže je weby vnímají jako domácí připojení. Ideální pro cíle, které blokují rozsahy datacenter IP. Rotující proxy s Německem v poolu — nová IP při každém požadavku, účtováno za API kredity, pro případy, kdy potřebujete objem. Cílení pouze na úrovni země (DE), bez výběru města. Statické tarify se účtují za IP s neomezeným provozem, rotující za kredity.

Mohu si službu nejprve vyzkoušet?Proxy na 48h

Proxy na 48 hodin. Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Živé Německo proxy
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Veřejné proxy Německo zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
26 online·Potřebujete víc? →
141.98.153.86:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 hod.
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 hod.
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 hod.
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 dní
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 hod.
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 hod.
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 hod.
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 hod.
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 hod.
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 dní
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 hod.
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 hod.
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 hod.
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 hod.
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 hod.
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 hod.
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 hod.
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 hod.
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 hod.
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 hod.
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 hod.
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 hod.
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 hod.
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 hod.
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 hod.
Zobrazeno 15 of 26

Průvodce

Co vám německá IP přinese?

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Zkuste scrapovat Amazon.de z americké IP a první, čeho si všimnete: ceny nesedí. Německo má PAngV — zákon o cenách, který obchody nutí zobrazovat konečné ceny včetně DPH a jednotkové ceny pro německé návštěvníky. Ze zahraničí vám stejná produktová stránka ukáže mezinárodní ceny, někdy i úplně jiný obchod. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — všude totéž. Pokud monitorujete německý e-commerce bez DE IP, vaše čísla jsou od začátku špatná.

FineProxy disponuje 20 000 německými IPv4 — datacenter i ISP. Při zakoupení německého proxy přístupu získáte buď statickou IP adresu (fixní po celou dobu pronájmu), nebo rotující IP, které se mění s každým požadavkem. Paušální sazba za IP, neomezený provoz, žádné skryté poplatky za GB.

Vše běží z Frankfurtu, hned vedle DE-CIX — jednoho z největších internetových uzlů na světě. Pro cokoli zaměřeného na Evropu jen těžko najdete nižší latenci. Rychlé německé (DE) proxy servery dosahují až 500 Mbps na hardwaru AMD Threadripper.

Pak je tu regulační vrstva. GDPR se v Německu dělí mezi BfDI (federální) a zemské regulátory a .de weby to berou vážně. Téměř každý velký německý web zobrazuje overlay se souhlasem, který blokuje obsah, dokud neproklikáte — váš scraper musí zvládnout TCF cookie, proxy vás jen dostane ke dveřím. Stejné vzorce platí v celém DACH regionu (Rakousko, Švýcarsko), takže německá IP poslouží dvojnásobně.

Anti-bot ochrana na .de je převážně Akamai a Cloudflare. Kontrolují víc než jen IP: fingerprint prohlížeče, verzi TLS, časování požadavků, práci s cookies. Čistá německá IP vás dostane přes geo-kontrolu, ale stále potřebujete konzistentní hlavičky (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) a lidské tempo. Dostáváte rate-limit? Zpomalte. Rotování IP při odpovědi 429 v DACH regionu obvykle selže.

Kromě monitoringu cen: výsledky Google.de se liší podle lokality, ARD Mediathek a ZDF blokují neněmecký provoz, reklamní sítě zobrazují jiné kreativy DE návštěvníkům. Bez lokální IP nevidíte to, co vidí němečtí uživatelé.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — vše v ceně. Autentizace přes IP whitelist nebo login/heslo. Export seznamu proxy přes REST API v CSV, TXT, JSON — filtrování podle protokolu, automatizované stahování. Každá IP je anonymní: žádné forwarding hlavičky, individuální SSL certifikát.