Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Stejný produkt, jiná cena — proč na EU proxy záleží

DPH na digitální služby se pohybuje od 17 % v Lucembursku po 27 % v Maďarsku. Stejné předplatné, stejný SaaS — ale konečná cena se liší podle toho, ze které země prohlížíte. Evropské proxy z Německa vám ukáže cenu s 19% DPH. Z Finska uvidíte 25,5 % (zvýšení od září 2024). Firmy provádějící cenový monitoring napříč EU potřebují IP adresy z více zemí — ne jednu “evropskou” IP, ale cílený přístup zemi po zemi.

Nejde jen o DPH. Letecké společnosti, hotely, autopůjčovny i softwarové firmy upravují ceny podle geolokace. Francouzská IP vidí na Booking.com jiné výsledky než polská. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — tři samostatné katalogy, tři cenové struktury, tři sady prodejců.

Sledování všech z jediné IP mimo EU vám zobrazí “turistickou” verzi. Nařízení EU o přenositelnosti (2017) umožňuje rezidentům přistupovat ke streamovacím předplatným přes hranice — ale uživatelé mimo EU jsou zcela blokováni a katalogy pro konkrétní země (Netflix DE vs. Netflix FR) stále vyžadují správnou IP.

GDPR a scraping — co smíte a co ne

Veřejná dostupnost neznamená souhlas se scrapingem. Podle GDPR potřebujete právní základ — “oprávněný zájem” vyžaduje zdokumentovaný třísložkový test: účel, nezbytnost a vyvážení vůči právům na ochranu soukromí. Osobní údaje podle GDPR zahrnují jména, e-maily, uživatelská jména, fotografie a IP adresy. Francouzský úřad CNIL udělil pokuty firmám za scraping veřejně dostupných dat.

Nižší riziko: ceny produktů, stav skladových zásob, veřejné obchodní rejstříky, pracovní inzeráty. Šedá zóna: cokoli s připojenými osobními identifikátory. EU proxy server nemění právní rámec, ale mění to, co vidíte — ceny, dostupnost i obsah se liší podle země. Pro ověřování reklam a monitoring compliance potřebujete vidět to, co vidí lokální uživatel, včetně bannerů pro souhlas s cookies. Pouze 15 % webů v EU má minimálně vyhovující rozhraní pro udělení souhlasu (výzkum z roku 2025 napříč 31 zeměmi). Ověření tohoto stavu na různých trzích vyžaduje IP adresy z každé země.

Evropský e-commerce: anti-bot ochrana specifická pro každou zemi

Allegro (Polsko) okamžitě blokuje IP z datacenter — vyžaduje ISP nebo rezidenční proxy s polskou IP. Zalando, Otto a Bol.com používají podobné ochrany s geo-restrikcemi navíc. Každé tržiště má vlastní WAF, rate limity a JavaScript renderování. Scraping Allegra z německé datacenter IP nevrátí nic.