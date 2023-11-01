NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

EU Proxy

Spolehlivé statické evropské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Evropě a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého evropského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Skvělé pro hraní! Žádná další geografická omezení a rychlost je neuvěřitelná. 5/5

Gamer_GalInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rozmanitost lokalit FineProxy nabízí je fantastická. Umožňuje mi přístup k obsahu a simulaci prohlížení z různých regionů bez problémů. To bylo zvláště užitečné při testování lokalizovaných internetových stránek.

Asad JanDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Používám FineProxy už měsíce. Vždycky si je vyberám jako svou prémiovou proxy službu. Nikdy jsem neměl žádný problém.

alexTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!

MargaretSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Nabízejí rychlé, bezpečné proxy s neomezenou šířkou, dostupnými cenami a uživatelským zážitkem pro všechny. Je to opravdu dobrá služba, 100% doporučuji FineProxy.org.

DJInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter nebo ISP?Allegro chce ISP

Allegro je nejpřísnější — datacenter IP adresy mimo Polsko jsou okamžitě blokovány. ISP proxy s polskou IP projdou. Zalando a Otto jsou méně agresivní, ale stále označují datacenter rozsahy od cloudových poskytovatelů (AWS, Hetzner). Bol.com (Nizozemsko) je umírněný — datacenter funguje na základní kontrolu cen, ISP na trvalý scraping. Pro multiplatformní EU monitoring jsou ISP proxy z každé cílové země nejbezpečnější volbou. S anonymním EU proxy nastavením má každá IP vlastní SSL certifikát a žádné forwarding hlavičky — cílový server vidí běžného místního uživatele.

Cookie consent bannery rozbíjejí můj scraper — existuje řešení?Banner blokuje obsah

Na tohle naráží většina EU scraperů: vyskakovací okno se souhlasem zablokuje stránku dříve, než se načte obsah. Pouze 15 % EU webů splňuje minimální požadavky, což znamená, že zbytek má nefunkční nebo manipulativní procesy souhlasu. Headless prohlížeče musí buď programově přijmout cookies (kliknout na správné tlačítko), nebo načíst stránku s ignorováním banneru. Některé CMP (Consent Management Platforms) vloží překryvnou vrstvu, která přes CSS skryje obsah — tento element musíte před parsováním odstranit. Proxy to přímo nevyřeší, ale lokální EU IP adresa zajistí, že uvidíte stejný banner jako skutečný uživatel, což je důležité pro testování compliance.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — odlišné katalogy?Ano

Ano. Katalogy Netflixu se liší podle země kvůli licencování. Nařízení o přenositelnosti umožňuje rezidentům EU cestovat a dočasně si ponechat domácí katalog, ale katalogy neslučuje. Abyste viděli, co je dostupné ve Francii, potřebujete francouzskou IP. Pro porovnání katalogů v 5 zemích EU potřebujete 5 IP adres specifických pro danou zemi. FineProxy prodává podle zemí, ne podle regionů.

Jaká je nejlepší evropská proxy služba pro monitoring cen?Záleží na rozsahu

Proxy na 48 hodin. Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Živé Evropa proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Evropa zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
217 online·Potřebujete víc? →
46.47.197.210:3128
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 hod.
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 hod.
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 hod.
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 hod.
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 hod.
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 hod.
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 hod.
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 hod.
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 hod.
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
942 Kbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
972 Kbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
998 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 hod.
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 hod.
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 hod.
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 hod.
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 hod.
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 hod.
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
888 Kbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
878 Kbps
100.0%
1 hod.
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRomania
881 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 hod.
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 hod.
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 hod.
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 hod.
Zobrazeno 15 of 217

Průvodce

Bezplatný seznam proxy pro Evropu

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Stejný produkt, jiná cena — proč na EU proxy záleží

DPH na digitální služby se pohybuje od 17 % v Lucembursku po 27 % v Maďarsku. Stejné předplatné, stejný SaaS — ale konečná cena se liší podle toho, ze které země prohlížíte. Evropské proxy z Německa vám ukáže cenu s 19% DPH. Z Finska uvidíte 25,5 % (zvýšení od září 2024). Firmy provádějící cenový monitoring napříč EU potřebují IP adresy z více zemí — ne jednu “evropskou” IP, ale cílený přístup zemi po zemi.

Nejde jen o DPH. Letecké společnosti, hotely, autopůjčovny i softwarové firmy upravují ceny podle geolokace. Francouzská IP vidí na Booking.com jiné výsledky než polská. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — tři samostatné katalogy, tři cenové struktury, tři sady prodejců.

Sledování všech z jediné IP mimo EU vám zobrazí “turistickou” verzi. Nařízení EU o přenositelnosti (2017) umožňuje rezidentům přistupovat ke streamovacím předplatným přes hranice — ale uživatelé mimo EU jsou zcela blokováni a katalogy pro konkrétní země (Netflix DE vs. Netflix FR) stále vyžadují správnou IP.

GDPR a scraping — co smíte a co ne

Veřejná dostupnost neznamená souhlas se scrapingem. Podle GDPR potřebujete právní základ — “oprávněný zájem” vyžaduje zdokumentovaný třísložkový test: účel, nezbytnost a vyvážení vůči právům na ochranu soukromí. Osobní údaje podle GDPR zahrnují jména, e-maily, uživatelská jména, fotografie a IP adresy. Francouzský úřad CNIL udělil pokuty firmám za scraping veřejně dostupných dat.

Nižší riziko: ceny produktů, stav skladových zásob, veřejné obchodní rejstříky, pracovní inzeráty. Šedá zóna: cokoli s připojenými osobními identifikátory. EU proxy server nemění právní rámec, ale mění to, co vidíte — ceny, dostupnost i obsah se liší podle země. Pro ověřování reklam a monitoring compliance potřebujete vidět to, co vidí lokální uživatel, včetně bannerů pro souhlas s cookies. Pouze 15 % webů v EU má minimálně vyhovující rozhraní pro udělení souhlasu (výzkum z roku 2025 napříč 31 zeměmi). Ověření tohoto stavu na různých trzích vyžaduje IP adresy z každé země.

Evropský e-commerce: anti-bot ochrana specifická pro každou zemi

Allegro (Polsko) okamžitě blokuje IP z datacenter — vyžaduje ISP nebo rezidenční proxy s polskou IP. Zalando, Otto a Bol.com používají podobné ochrany s geo-restrikcemi navíc. Každé tržiště má vlastní WAF, rate limity a JavaScript renderování. Scraping Allegra z německé datacenter IP nevrátí nic.

Evropský proxy trh to reflektuje: nekupujete “evropské proxy” jako jeden pool. Kupujete německé IP pro Amazon.de, nizozemské IP pro Bol.com, polské pro Allegro. FineProxy nabízí datacentrum a ISP IPv4 napříč evropskými zeměmi. Datacenter na vlastním ASN, paušální sazba za IP, neomezený provoz. ISP na lokálních operátorech — projde kontrolou typu IP na platformách, které označují datacenter rozsahy. Evropská IP adresa od FineProxy dosahuje rychlosti až 500 Mbps. HTTP/HTTPS a SOCKS5. Po platbě se IP adresy zobrazí ve vašem dashboardu — přidejte svou pracovní IP na whitelist, exportujte jako IP:port nebo přes API. Minimální objednávka: 100 IP.