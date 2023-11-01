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Proxy pro sneaker boty

Jedna proxy na každý bot task — ISP proxy pro Nike SNKRS a Adidas Confirmed, datacentrové pro Shopify dropy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geotargeting podle země, dedikované IP adresy, které zůstávají čisté mezi dropy.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro sneaker boty.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 statických ISP IP v USA pro úlohy sneaker botů
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu pro sneaker boty
  • Exportujte seznam proxy pro sneaker boty jako JSON
  • Zobrazte, které proxy služby pro sneaker boty měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb pro sneaker boty
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Vždycky jsem spokojený s FineProxy. Nabízí nejlepší cenu a výkonnost (prozkoumal jsem mnoho dalších), reagují na webové oznámení velmi přátelsky a rychle, a dokonce můžete obnovit své proxy bezplatně po krátké době.

Viktor SperrlichSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Jednou z nejlepších služeb, které jsem kdy kdy měl. Žádné zpoždění, vysoká rychlost, obrovské množství IP adres z různých zemí a regionů. Dobrá volba, pokud hledáte kvalitu a profesionalismus.

Nicky TickInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

FineProxy nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti hovorů někdy nestabilní a odpovědi na podporu mohou být pomalejší, než se očekávalo. Přestože je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně splňovat požadavky uživatelů s vyššími potřebami nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v práci nebo při intenzivním využívání.

Charles BrownDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Správa účtů

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Tato stránka s proxy je nejlepší, jakou jsem kdy v životě vyzkoušel. Nikde nejsou blokované a jsou naprosto soukromé. Miluji je.

Andres DomfTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Kolik proxy potřebuji na jeden drop?Jedna na úlohu

Minimálně jednu na každý úkol bota. Spouštíte 25 úkolů? Potřebujete 25 proxy. U hypovaných releaseů, kde chcete maximální šance, zkušení botteři spouštějí 50–100+ úkolů. FineProxy nabízí datacenter balíčky už od malých objemů — škálujte podle potřeb vašeho bot setupu.

Datacenter nebo ISP proxy na sneakery?Použijte obojí

ISP pro Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme a Footsites — ty vyžadují IP adresy vypadající jako rezidenční. Datacenter pro obchody na Shopify, kde rychlost poráží stealth. Pokud cílíte na více prodejců v jednom dropu, mít připravené oba typy je nejjistější sázka.

Potřebuji proxy z konkrétní země?Obvykle ano

Ano, obvykle ano. Americké dropy vyžadují americké proxy. Evropské Supreme dropy potřebují EU proxy odpovídající vaší fakturační zemi. Japonské releasy vyžadují japonské IP. Prodejci kontrolují lokaci IP adresy oproti dodací a fakturační adrese — nesoulad může vést ke zrušení objednávky i po dokončení nákupu.

Mohu proxy znovu použít mezi dropy?Pokud jsou čisté

Pokud jsou IP adresy čisté a nebyly při posledním dropu zablokovány — ano. To je výhoda dedikovaných proxy: mezi dropy vaše adresy nepoužívá nikdo jiný, takže zůstávají čisté. Sdílené proxy pooly jsou rizikovější, protože někdo jiný mohl danou IP u stejného retailera před vámi spálit.

Jaký je rozdíl mezi proxy pro AIO boty a běžnými proxy?Bez technického rozdílu

Z technického hlediska žádný. AIO bot (All-In-One) jednoduše podporuje více obchodů v jednom nástroji. Používá standardní HTTP/HTTPS nebo SOCKS5 proxy — tedy stejné, jaké byste použili k jakémukoli jinému účelu. Rozdíl je v tom, kolik jich potřebujete (jednu na každý úkol), a v tom, že by měly být čisté pro konkrétní obchod, na který cílíte.

Mám pro sneaker dropy používat rotující proxy?Obecně ne

Obecně ne. Rotující proxy mění vaši IP adresu s každým požadavkem nebo v nastavených intervalech, což je užitečné pro scraping, ale škodlivé při checkoutu. Sneaker stránky sledují konzistenci IP adresy v průběhu celého nákupního procesu — pokud se vaše adresa změní uprostřed relace, web to vyhodnotí jako podezřelé a zahodí váš košík nebo spustí CAPTCHA. Použijte místo toho statické dedikované nebo statické ISP proxy: jednu fixní IP na jeden úkol bota po celou dobu relace. Jediný scénář, kdy se rotující proxy hodí, je monitorování restock stránek před dropem, nikoli samotný checkout.

Průvodce

Sneaker proxy: Co vás skutečně dostane přes checkout

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Limitované dropy se vyprodají během sekund. Máte bota, máte nastavené úkoly, a pak vám Nike zablokuje IP při třetím požadavku. To je ta část, o které se v průvodcích nastavením botů nemluví — bez správných proxy i ten nejrychlejší bot na světě prostě jen rychleji narazí na blokaci.

Jak dropy skutečně fungují

Každý velký sneaker obchod řeší provoz jinak, a to ovlivňuje, jaké proxy potřebujete.

Nike, Adidas, Supreme proxy — tyto stránky používají systémy s frontou. Když se spustí hyped release, jste zařazeni do virtuální řady. Systém kontroluje vaši IP, otisk prohlížeče i cookies. Více vstupů ze stejné adresy? Rovnou na konec fronty, nebo rovnou blokace.

Obchody na Shopify (Kith, Palace, Undefeated) fungují jinak — jde o závod v rychlosti. Kdo první dokončí checkout, vyhrává. Tady záleží na surové rychlosti připojení víc než na tom, jak „rezidenčně

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) jsou někde uprostřed. Mají ochranu proti botům, ale není tak agresivní jako u Nike. Přesto se datacenter IP adresy na těchto platformách pravidelně blokují.

Pravidlo jednoho proxy na úlohu

Každá úloha bota potřebuje vlastní IP adresu. Pokud spustíte 20 úloh přes 5 proxy, znamená to 4 úlohy na jednu adresu — a obchod uvidí 4 identické pokusy o checkout z jednoho místa. To je okamžité zablokování.

Pokud spouštíte 30 úloh na AIO botu, potřebujete 30 proxy. Žádné zkratky. Nejlepší poskytovatelé sneaker proxy prodávají balíčky přímo dimenzované pro tento účel — 50, 100, 250 IP adres, protože sneakerheadi nakupují právě v těchto množstvích.

Který typ proxy pro který obchod

Pro Nike SNKRS a Adidas Confirmed — ISP proxy jsou nejsilnější volba. Tyto stránky používají pokročilou anti-bot ochranu, která okamžitě označí rozsahy datacenter IP. ISP proxy nesou rezidenční adresy (web vidí běžného domácího uživatele), ale běží na datacenter infrastruktuře, takže jsou dostatečně rychlé pro závod o checkout. Adresa zůstává po celou dobu pronájmu stejná — což je důležité u webů, které sledují konzistenci IP napříč sezeními.

Pro Shopify dropy — datacenter proxy stále fungují. Ochrana proti botům na Shopify není tak agresivní v otázce typu IP a zaměřuje se spíše na chování a CAPTCHA. Datacenter IP jsou rychlejší a levnější, což je rozhodující, když spouštíte desítky úkolů a o pár rozhoduje rychlost.

Pro Supreme — záleží na regionu. U amerických dropů je to o něco mírnější. Evropské releasy porovnávají fakturační adresu s polohou IP, takže potřebujete proxy ze správné země. ISP proxy ze správné geolokace jsou zde nejbezpečnější volbou.

Serverová část

Proxy řeší vaši identitu. Ale váš bot musí být také fyzicky blízko serverů prodejce, aby se minimalizovala latence. Většina seriózních setupů běží na VPS ve stejném regionu jako prodejce — US East Coast pro Nike a Footsites, EU pro evropské dropy. Váš sneaker proxy server se připojuje z tohoto VPS, ne z domácího počítače na druhém konci světa.

Datacenter připojení FineProxy dosahují rychlosti až 500 Mbps s nízkou latencí — když spustíte bota z blízkého VPS přes naše proxy, celý řetězec zůstane rychlý.

Co vás dostane na ban

Prodejci detekují boty prostřednictvím několika vrstev:

  • IP blacklisty — známé rozsahy datacenter a dříve nahlášené adresy
  • Rate limiting — příliš mnoho požadavků z jedné IP v krátkém časovém okně
  • Fingerprinting — nastavení prohlížeče, informace o zařízení, vzorce připojení, které vypadají automatizovaně
  • CAPTCHA — reCAPTCHA a hCaptcha výzvy během checkoutu

Čisté, dosud nepoužité IP adresy řeší první problém. Dedikované proxy zaručují, že nikdo jiný vaši adresu u stejného prodejce nespálil. Jeden úkol na jednu proxy řeší problém s rate limitingem. Anti-detect prohlížeč nebo správná konfigurace bota pokrývá otázku fingerprintu.