Limitované dropy se vyprodají během sekund. Máte bota, máte nastavené úkoly, a pak vám Nike zablokuje IP při třetím požadavku. To je ta část, o které se v průvodcích nastavením botů nemluví — bez správných proxy i ten nejrychlejší bot na světě prostě jen rychleji narazí na blokaci.
Jak dropy skutečně fungují
Každý velký sneaker obchod řeší provoz jinak, a to ovlivňuje, jaké proxy potřebujete.
Nike, Adidas, Supreme proxy — tyto stránky používají systémy s frontou. Když se spustí hyped release, jste zařazeni do virtuální řady. Systém kontroluje vaši IP, otisk prohlížeče i cookies. Více vstupů ze stejné adresy? Rovnou na konec fronty, nebo rovnou blokace.
Obchody na Shopify (Kith, Palace, Undefeated) fungují jinak — jde o závod v rychlosti. Kdo první dokončí checkout, vyhrává. Tady záleží na surové rychlosti připojení víc než na tom, jak „rezidenčně
Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) jsou někde uprostřed. Mají ochranu proti botům, ale není tak agresivní jako u Nike. Přesto se datacenter IP adresy na těchto platformách pravidelně blokují.
Pravidlo jednoho proxy na úlohu
Každá úloha bota potřebuje vlastní IP adresu. Pokud spustíte 20 úloh přes 5 proxy, znamená to 4 úlohy na jednu adresu — a obchod uvidí 4 identické pokusy o checkout z jednoho místa. To je okamžité zablokování.
Pokud spouštíte 30 úloh na AIO botu, potřebujete 30 proxy. Žádné zkratky. Nejlepší poskytovatelé sneaker proxy prodávají balíčky přímo dimenzované pro tento účel — 50, 100, 250 IP adres, protože sneakerheadi nakupují právě v těchto množstvích.
Který typ proxy pro který obchod
Pro Nike SNKRS a Adidas Confirmed — ISP proxy jsou nejsilnější volba. Tyto stránky používají pokročilou anti-bot ochranu, která okamžitě označí rozsahy datacenter IP. ISP proxy nesou rezidenční adresy (web vidí běžného domácího uživatele), ale běží na datacenter infrastruktuře, takže jsou dostatečně rychlé pro závod o checkout. Adresa zůstává po celou dobu pronájmu stejná — což je důležité u webů, které sledují konzistenci IP napříč sezeními.
Pro Shopify dropy — datacenter proxy stále fungují. Ochrana proti botům na Shopify není tak agresivní v otázce typu IP a zaměřuje se spíše na chování a CAPTCHA. Datacenter IP jsou rychlejší a levnější, což je rozhodující, když spouštíte desítky úkolů a o pár rozhoduje rychlost.
Pro Supreme — záleží na regionu. U amerických dropů je to o něco mírnější. Evropské releasy porovnávají fakturační adresu s polohou IP, takže potřebujete proxy ze správné země. ISP proxy ze správné geolokace jsou zde nejbezpečnější volbou.
Serverová část
Proxy řeší vaši identitu. Ale váš bot musí být také fyzicky blízko serverů prodejce, aby se minimalizovala latence. Většina seriózních setupů běží na VPS ve stejném regionu jako prodejce — US East Coast pro Nike a Footsites, EU pro evropské dropy. Váš sneaker proxy server se připojuje z tohoto VPS, ne z domácího počítače na druhém konci světa.
Datacenter připojení FineProxy dosahují rychlosti až 500 Mbps s nízkou latencí — když spustíte bota z blízkého VPS přes naše proxy, celý řetězec zůstane rychlý.
Co vás dostane na ban
Prodejci detekují boty prostřednictvím několika vrstev:
- IP blacklisty — známé rozsahy datacenter a dříve nahlášené adresy
- Rate limiting — příliš mnoho požadavků z jedné IP v krátkém časovém okně
- Fingerprinting — nastavení prohlížeče, informace o zařízení, vzorce připojení, které vypadají automatizovaně
- CAPTCHA — reCAPTCHA a hCaptcha výzvy během checkoutu
Čisté, dosud nepoužité IP adresy řeší první problém. Dedikované proxy zaručují, že nikdo jiný vaši adresu u stejného prodejce nespálil. Jeden úkol na jednu proxy řeší problém s rate limitingem. Anti-detect prohlížeč nebo správná konfigurace bota pokrývá otázku fingerprintu.