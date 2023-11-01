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Proxy pro ZennoPoster

Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových IP pro vícevláknový projekt ZennoPoster
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte mé seznamy proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Obnovte všechny služby proxy, které vyprší tento týden
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Pracoval jsem s touto službou více než rok, a všechno je v pořádku, bez blokády nebo nedorozumění! Jednoduchý v používání, žádné zbytečné funkce, vše, co potřebujete. Dělám to ve sprše! Našel jsem v tom proxy žádný nedostatek.

Anton SmirnovInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.

synk.pitNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!

MargaretSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.

7heGoatCR7Dieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Neřekl bych, že ceny jsou nejnižší, ale neomezený datový provoz a maximální rychlost jsou nepopiratelné výhody. Technická podpora mě nikdy nezklamala – je vždy k dispozici, věcná, vstřícná a pracuje bez zbytečných průtahů. Už druhým rokem používám 30denní balíček s evropskými adresami. Po zaplacení se vše aktivuje okamžitě. Jiné možnosti jsem nezkoušel, protože tato mi stačí.

Юрий ЮрийInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Které proxy fungují se ZennoPosterem lépe — HTTP, nebo SOCKS5?Záleží na scénáři

Pro čistě webové scénáře stačí HTTP. Pokud potřebujete neutrální přenos a vzdálené DNS rozlišení, zvolte SOCKS5. Oba typy fungují v ZennoPoster i ProjectMaker bez problémů.

Kde se proxy nastavují a jak je rozdělit mezi vlákna?Použijte ProxyChecker

Importujte seznam do ProxyChecker/Proxy Panel (formáty: ip:port, ip:port:login:pass nebo přístup přes IP binding). V projektu přidejte akci Use Proxy na úplný začátek workflow.

Jak se vyhnout kolizím a rychle vyřadit nefunkční adresy?Fronta a blokace

Uchovávejte seznam v resources (LinesFromFile/URL), aktivujte předběžnou kontrolu (HEAD/malý GET) přes ProxyChecker, udržujte blacklist IP adres a používejte rotaci podle fronty. Pro různé domény/úlohy používejte oddělené seznamy.

Proč se mi i s proxy stále zobrazují CAPTCHA/403 a jak to omezit?Slaďte signály relace

Nejde jen o IP: udržujte cookies/session, používejte konzistentní User-Agent/Accept-Language/Time-Zone, přidávejte pauzy a backoff, vyhněte se paralelnímu zahlcování přihlašovacích formulářů. Rozdělte domény do různých proxy poolů.