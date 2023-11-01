Dokumentace
PRAVIDLA
Používáním služeb FineProxy souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy a že se zdržíte jakékoli činnosti, která porušuje tyto Podmínky nebo práva třetích osob.
Následující činnosti jsou přísně zakázány:
- Nezákonné nebo protiprávní činnosti.
Používání Služeb k jakémukoli účelu, který porušuje místní, vnitrostátní nebo mezinárodní zákony či předpisy, mimo jiné včetně podvodů, praní špinavých peněz, neoprávněného přístupu k datům nebo krádeže identity.
- Obtěžování a zneužívání.
Jakékoli jednání nebo komunikace, které jsou výhružné, urážlivé, obtěžující, narušující soukromí jiné osoby nebo jinak škodlivé.
- Škodlivý software a nebezpečný kód.
Používání, šíření nebo přenos virů, malwaru, spywaru, červů, trojských koní, ransomwaru nebo jakéhokoli jiného škodlivého či destruktivního kódu nebo instrukcí.
- Odposlech a monitorování.
Neoprávněný odposlech, monitorování, úprava nebo přesměrování komunikace či dat.
- Škodlivé nebo násilné jednání.
Aktivity zaměřené na poškozování ostatních, podněcování násilí nebo prosazování diskriminace či nenávisti na základě věku, pohlaví, rasy, etnického původu, národnosti, náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení, zeměpisné polohy nebo jakéhokoli jiného chráněného znaku.
- Zneužívání dětí.
Jakákoli forma vykořisťování, zneužívání nebo poškozování nezletilých osob.
- Nelegální zboží a služby.
Inzerce, prodej, nákup nebo zprostředkování nelegálního či regulovaného zboží nebo služeb.
- Explicitní obsah.
Hostování, přenášení nebo zpřístupňování obsahujícího explicitní sexuální materiál nebo násilí, pokud to zakazují platné právní předpisy.
- Neoprávněný sběr dat a porušování soukromí.
Neoprávněný sběr, scraping nebo shromažďování osobních údajů, včetně přihlašovacích údajů k účtům nebo e-mailových adres.
- Zneužívání služby a narušování sítě.
Jakákoli činnost, která narušuje, zasahuje do nebo nadměrně zatěžuje služby, infrastrukturu, servery nebo připojené sítě FineProxy, včetně mimo jiné DDoS útoků nebo podobného destruktivního jednání.
- Porušování duševního vlastnictví.
Porušování autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.
- Integrita účtu.
Registrace účtů pomocí dočasných, jednorázových nebo neexistujících e-mailových adres. Uživatelé jsou povinni udržovat platnou a dostupnou e-mailovou adresu přiřazenou ke svému účtu.
- Neoprávněný prodej nebo kopírování.
Prodej, další prodej, sublicencování nebo kopírování jakékoli služby FineProxy bez předchozího písemného souhlasu společnosti FineProxy.
Uvedené příklady nejsou vyčerpávající. FineProxy si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozhodnout, zda daná činnost porušuje tyto Podmínky. Společnost si rovněž vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah nebo pozastavit jakýkoli uživatelský účet, u něhož shledá porušení těchto podmínek.
Monitoring a vymáhání#
Vyhrazujeme si právo monitorovat využívání Služeb za účelem kontroly dodržování těchto Podmínek. V případě podezření na porušení nebo potvrzeného porušení může FineProxy dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, pokud to zákon umožňuje:
- pozastavit nebo ukončit dotčenou Službu nebo uživatelský účet;
- omezit nebo zablokovat přístup ke Službám;
- nahlásit nezákonnou činnost příslušným orgánům;
- přijmout jakákoli další opatření přiměřeně nezbytná k ochraně Služeb, našich klientů nebo třetích stran.
Používáním Služeb souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a zavazujete se jimi řídit.