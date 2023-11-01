Cập nhật: 18 tháng 1, 2026 In

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ FineProxy, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm các Điều khoản này hoặc quyền lợi của người khác.

Những hoạt động sau đây bị nghiêm cấm:

Hoạt động bất hợp pháp hoặc trái pháp luật.

Sử dụng các Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật hoặc quy định địa phương, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở lừa đảo, rửa tiền, truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc đánh cắp danh tính.

Sử dụng các Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật hoặc quy định địa phương, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở lừa đảo, rửa tiền, truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc đánh cắp danh tính. Quấy rối và lạm dụng.

Bất kỳ hành động hoặc giao tiếp nào mang tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây hại theo bất kỳ cách nào khác.

Bất kỳ hành động hoặc giao tiếp nào mang tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây hại theo bất kỳ cách nào khác. Phần mềm Độc hại và Mã Gây hại.

Việc sử dụng, phân phối hoặc truyền tải virus, malware, spyware, worm, trojan, ransomware hoặc bất kỳ mã độc hại hoặc hướng dẫn phá hoại nào khác.

Việc sử dụng, phân phối hoặc truyền tải virus, malware, spyware, worm, trojan, ransomware hoặc bất kỳ mã độc hại hoặc hướng dẫn phá hoại nào khác. Chặn bắt và giám sát.

Việc chặn, giám sát, sửa đổi hoặc chuyển hướng trái phép các giao tiếp hoặc dữ liệu.

Việc chặn, giám sát, sửa đổi hoặc chuyển hướng trái phép các giao tiếp hoặc dữ liệu. Hành vi gây hại hoặc bạo lực.

Các hoạt động nhằm gây hại cho người khác, kích động bạo lực hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử hoặc thù hận dựa trên tuổi tác, giới tính, chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, vị trí địa lý hoặc bất kỳ đặc điểm được bảo vệ nào khác.

Các hoạt động nhằm gây hại cho người khác, kích động bạo lực hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử hoặc thù hận dựa trên tuổi tác, giới tính, chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, vị trí địa lý hoặc bất kỳ đặc điểm được bảo vệ nào khác. Bóc lột Trẻ em.

Mọi hình thức bóc lột, lạm dụng hoặc gây hại liên quan đến trẻ em.

Mọi hình thức bóc lột, lạm dụng hoặc gây hại liên quan đến trẻ em. Hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.

Quảng cáo, bán, mua hoặc tạo điều kiện cho các hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc bị kiểm soát.

Quảng cáo, bán, mua hoặc tạo điều kiện cho các hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc bị kiểm soát. Nội dung nhạy cảm.

Lưu trữ, truyền tải hoặc cung cấp quyền truy cập vào nội dung liên quan đến tài liệu khiêu dâm hoặc bạo lực rõ ràng, khi bị cấm theo luật pháp hiện hành.

Lưu trữ, truyền tải hoặc cung cấp quyền truy cập vào nội dung liên quan đến tài liệu khiêu dâm hoặc bạo lực rõ ràng, khi bị cấm theo luật pháp hiện hành. Thu thập dữ liệu và vi phạm quyền riêng tư.

Việc thu thập, scraping hoặc khai thác trái phép dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin đăng nhập tài khoản hoặc địa chỉ email.

Việc thu thập, scraping hoặc khai thác trái phép dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin đăng nhập tài khoản hoặc địa chỉ email. Lạm dụng dịch vụ và can thiệp mạng.

Bất kỳ hoạt động nào gây gián đoạn, cản trở hoặc tạo tải quá mức cho Dịch vụ FineProxy, cơ sở hạ tầng, máy chủ hoặc các mạng kết nối, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc tấn công DDoS hoặc hành vi gây rối tương tự.

Bất kỳ hoạt động nào gây gián đoạn, cản trở hoặc tạo tải quá mức cho Dịch vụ FineProxy, cơ sở hạ tầng, máy chủ hoặc các mạng kết nối, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc tấn công DDoS hoặc hành vi gây rối tương tự. Vi phạm Sở hữu Trí tuệ.

Vi phạm quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

Vi phạm quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Tính toàn vẹn tài khoản.

Đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email tạm thời, dùng một lần hoặc không tồn tại. Người dùng phải duy trì một địa chỉ email hợp lệ và có thể truy cập được liên kết với tài khoản của mình.

Đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email tạm thời, dùng một lần hoặc không tồn tại. Người dùng phải duy trì một địa chỉ email hợp lệ và có thể truy cập được liên kết với tài khoản của mình. Bán lại hoặc Sao chép Trái phép.

Bán, bán lại, cấp phép con hoặc sao chép bất kỳ Dịch vụ nào của FineProxy khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ FineProxy.

Những ví dụ trên không phải là danh sách đầy đủ. FineProxy có quyền xác định, theo toàn quyền quyết định của mình, liệu một hoạt động có vi phạm các Điều khoản này hay không. FineProxy cũng có quyền xóa bất kỳ nội dung nào hoặc tạm ngưng bất kỳ tài khoản người dùng nào bị coi là vi phạm các điều kiện này.

Giám sát và thực thi#

Chúng tôi có quyền giám sát việc sử dụng các Dịch vụ để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản này. Trong trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận vi phạm, FineProxy có thể, theo toàn quyền quyết định và không cần thông báo trước khi luật cho phép:

đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc tài khoản người dùng bị ảnh hưởng;

hạn chế hoặc chặn quyền truy cập Dịch vụ;

báo cáo các hoạt động bất hợp pháp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

thực hiện bất kỳ biện pháp hợp lý nào khác cần thiết để bảo vệ Dịch vụ, khách hàng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy tắc này.

Điều khoản dịch vụ