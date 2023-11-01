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Proxy Ấn Độ

Proxy static Ấn Độ IPv4 đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 500 IP trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Ấn Độ
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Bây giờ không ai ngạc nhiên khi sử dụng proxy. Câu hỏi đặt ra là bạn có thể tìm thấy các gói proxy có lợi hơn và đáng tin cậy hơn ở đâu. Câu trả lời bạn có thể tìm thấy ở đây. Có các gói proxy cho mọi yêu cầu và mức giá. Chất lượng cao, proxy từ các quốc gia khác nhau. Tốc độ tốt, giá cả tối ưu, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo khi có sự cố.

Alisa SattelmaierNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Nếu bạn đang tìm kiếm các dịch vụ proxy chất lượng cao và đáng tin cậy, tôi thực sự khuyên dùng Fineproxy — một trong những nhà cung cấp tốt nhất mà tôi từng hợp tác. Proxy của họ cung cấp tốc độ kết nối ổn định và hầu như không có thời gian ngừng hoạt động. Tôi chủ yếu sử dụng chúng để vượt qua các hạn chế và dịch vụ luôn hoạt động rất tốt. Giao diện trang web đơn giản và trực quan, giúp quá trình mua proxy nhanh chóng và không gặp rắc rối. Fineproxy cung cấp nhiều gói giá khác nhau nên bạn có thể dễ dàng tìm được giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu hoặc ngân sách. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ rất nhiệt tình và chuyên nghiệp — mỗi khi tôi liên hệ, tôi đều nhận được sự trợ giúp nhanh chóng và đầy hiểu biết. Điều tôi đặc biệt đánh giá cao là tính minh bạch của dịch vụ: tất cả thông tin về các vị trí và loại proxy có sẵn (ẩn danh, ưu tú, v.v.) đều được trình bày rõ ràng và toàn diện. Tóm lại, tôi có thể tự tin giới thiệu Fineproxy cho bất kỳ ai cần proxy nhanh, ổn định và an toàn. Tỷ lệ giá trên chất lượng là vượt trội, khiến dịch vụ này trở thành một lựa chọn mạnh mẽ trên thị trường.

ZeennsDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

FineProxy là nhà cung cấp proxy chất lượng cao đáng tin cậy với dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời và chính sách bảo hành vững chắc. Họ cung cấp các dịch vụ an toàn và nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Nguyen TuyenSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Flipkart có chặn IP datacenter không?PerimeterX chấm điểm

PerimeterX của Flipkart chấm điểm độ uy tín IP theo thời gian thực. Các IP được host trên cloud (AWS, DigitalOcean) ngay lập tức nhận điểm tin cậy thấp. Proxy datacenter của FineProxy trên ASN riêng hoạt động tốt hơn — không bị gắn thẻ cloud. Nhưng để scraping liên tục trong Big Billion Days, proxy ISP là lựa chọn an toàn hơn. Hãy đặt múi giờ trình duyệt thành Asia/Kolkata và User-Agent theo bản Chrome mới nhất — PerimeterX kiểm tra cả hai.

Tôi có thể xem IPL trên JioHotstar từ nước ngoài không?

Với proxy ISP Ấn Độ và số điện thoại Ấn Độ — hoàn toàn được. JioHotstar kiểm tra IP theo vùng địa lý, múi giờ và ngôn ngữ. Lỗi NM 4031 nghĩa là VPN hoặc proxy đã bị phát hiện. IP ISP trên mạng Jio hoặc Airtel vượt qua được kiểm tra địa lý. Gói cước khởi điểm từ ₹149 cho 3 tháng. Nội dung thể thao cao cấp như IPL có thể yêu cầu gói trả phí — phiên bản miễn phí có giới hạn sử dụng.

Luật DPDP của Ấn Độ có nghĩa gì đối với scraping?Mâu thuẫn pháp

Có một mâu thuẫn: Mục 3(c)(ii) của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Kỹ thuật số 2023 miễn trừ dữ liệu công khai, nhưng Bộ Điện tử đã xác nhận vào tháng 8/2024 rằng việc thu thập dữ liệu công khai vẫn cần tuân thủ DPDPA. Giá sản phẩm, metadata danh mục, chức danh công việc — rủi ro thấp. Tên, số điện thoại, email — vùng xám pháp lý. Tòa án Tối cao đã ra thông báo vào tháng 2/2026 về các thách thức hiến pháp đối với đạo luật này.

Amazon.in và Amazon.com — cùng cấu hình proxy được không?Không

Không. Amazon.in là một catalog hoàn toàn riêng biệt — giá khác, hàng tồn kho khác, người bán khác, tùy chọn giao hàng khác. Để so sánh giá xuyên khu vực, bạn cần proxy premium (dedicated) vị trí tại Ấn Độ cho phía Ấn Độ và proxy US/EU cho phía còn lại. Amazon.in chạy cùng hệ thống chống bot (Imperva) như Amazon toàn cầu nhưng với giới hạn tốc độ riêng cho Ấn Độ.

Naukri, Zomato, Swiggy — có cần IP Ấn Độ không?Lọc theo IP

Naukri.com lọc danh sách việc làm theo IP — IP Mỹ hiển thị tin tuyển dụng quốc tế, IP Ấn Độ hiển thị vị trí trong nước bao gồm cả việc làm chính phủ và thành phố hạng 2. Zomato và Swiggy cung cấp dữ liệu nhà hàng theo thành phố: thực đơn, giá cả, bán kính giao hàng, đánh giá. IP ngoài Ấn Độ sẽ không có kết quả hoặc chỉ thấy cổng Zomato quốc tế với dữ liệu hạn chế. Để kết nối proxy server Ấn Độ lấy dữ liệu nội địa, hãy đặt múi giờ thành Asia/Kolkata và accept-language thành en-IN.

Proxy Ấn Độ trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Ấn Độ miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
16 trực tuyến·Cần thêm? →
219.65.73.80:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danh
2.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danh
1.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 giờ trước
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.66 Mbps
85.5%
1 giờ trước
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 giờ trước
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 giờ trước
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.35 Mbps
99.6%
2 ngày trước
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.26 Mbps
53.0%
2 giờ trước
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.06 Mbps
63.2%
15 giờ trước
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 giờ trước
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 giờ trước
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMumbai
313 Kbps
53.7%
1 giờ trước
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtChennai
569 Kbps
30.9%
4 giờ trước
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
448 Kbps
24.6%
5 giờ trước
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 giờ trước
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhMumbai
270 Kbps
12.3%
5 giờ trước
Hiển thị 15 trên 16

Hướng dẫn

Danh sách proxy Ấn Độ miễn phí

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Flipkart, Amazon India, và lý do scraping cần IP local

Flipkart chạy PerimeterX (HUMAN Security) để phát hiện bot. Nó kiểm tra độ uy tín IP, dấu vân tay TLS qua JA3/JA4 hash, và tính nhất quán địa lý — nếu IP của bạn cho thấy Ấn Độ nhưng múi giờ trình duyệt đọc là America/New_York, điểm tin cậy sẽ giảm. PerimeterX đưa ra thử thách "Press & Hold" đối với tự động hóa nghi ngờ, theo dõi tốc độ chuột và thời gian gõ phím trong suốt phiên. IP datacenter bị gắn cờ nhanh hơn ISP. Sự kiện Big Billion Days (tháng 10) và Republic Day Sales của Flipkart thúc đẩy nhu cầu scraping khổng lồ — giá thay đổi nhiều lần trong ngày, hàng hết trong vài phút.

Amazon India (amazon.in) là một catalog riêng biệt so với amazon.com — giá khác, hàng tồn kho khác, người bán khác. Proxy với IP Ấn Độ cho bạn thấy chính xác những gì khách hàng địa phương thực sự nhìn thấy. Meesho (thương mại xã hội), Naukri.com (việc làm), Zomato và Swiggy (giao đồ ăn), 99acres (bất động sản), MakeMyTrip (du lịch) — tất cả đều cung cấp dữ liệu gắn với IP Ấn Độ. Một số giới hạn đến cấp thành phố.

Nếu bạn cần máy chủ proxy để truy cập các trang web Ấn Độ (IN) cho việc theo dõi giá, kiểm tra tồn kho hoặc nghiên cứu thị trường — IP Ấn Độ không phải là tùy chọn.

JioHotstar, IPL và bức tường streaming

Proxy trong 48 giờ. Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Từ ngoài Ấn Độ, JioHotstar bị chặn địa lý. Nền tảng phát hiện lưu lượng VPN và proxy — lỗi NM 4031. Nó đối chiếu vị trí IP với múi giờ trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt. Nếu bạn mua proxy Ấn Độ cho streaming, các IP ISP đăng ký thuộc Jio, Airtel hoặc Vi sẽ vượt qua phát hiện đáng tin cậy hơn. Việc đăng ký thuê bao yêu cầu số điện thoại Ấn Độ.