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proxy cho TikTok

Proxy Static ISP, datacenter và IPv4 xoay cho TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, một IP mỗi tài khoản, bao gồm truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP ISP tĩnh cho tài khoản TikTok
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem các vị trí có sẵn cho proxy ISP
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi làm việc với dịch vụ này hơn một năm và mọi thứ luôn ổn, không có lệnh cấm hay bất đồng nào! Dễ sử dụng, không có tính năng không cần thiết, đó là tất cả những gì cần thiết. Tôi làm điều đó trong khi tắm! Tôi không tìm thấy sai sót nào trong proxy này.

Anton SmirnovNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã sử dụng dịch vụ này hơn 5 năm cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và nó thật tuyệt vời. Họ cung cấp IP luân phiên, hiệu suất nhanh và không giống như nhiều proxy khác, họ không bị chặn trên các nền tảng truyền thông xã hội.

AliceDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Tôi rất hài lòng với dịch vụ của Fineproxy. Mạng proxy của họ lớn và mạnh mẽ, cung cấp kết nối ổn định và nhanh chóng. Trang web của họ rất dễ điều hướng và hỗ trợ kỹ thuật rất nhạy bén và hữu ích. Đây là một lựa chọn chắc chắn cho những ai muốn bảo mật trình duyệt của mình hoặc vượt qua các giới hạn địa lý.

amarghezaliSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Sản phẩm và dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có các loại proxy khác nhau bao gồm các loại proxy luân phiên, giá cả phải chăng và tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý. Các tùy chọn thanh toán khác nhau: tiền điện tử, PayPal hoặc thẻ

chyxbenc9929Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Làm thế nào để mở chặn TikTok từ bất kỳ đâu?Chọn khu vực

Hãy cấu hình proxy tại cấp hệ thống hoặc trong trình duyệt của bạn. Chọn vị trí máy chủ tại nơi nền tảng hoạt động bình thường — Mỹ, Anh, Đức. App sẽ thấy IP của proxy thay vì IP của bạn. Để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau, hãy truy cập Integration Hub của chúng tôi.

Nền tảng có hoạt động qua proxy HTTP hay SOCKS5 không?Cả hai được

Cả hai đều hoạt động cho việc duyệt web và quản lý tài khoản. SOCKS5 có overhead thấp hơn và hoạt động tốt hơn với một số công cụ tự động hóa. Proxy HTTP/HTTPS dễ cấu hình hơn trong trình duyệt. Với hầu hết các tác vụ, sự khác biệt là không đáng kể — hãy chọn dựa trên thiết lập của bạn.

proxy có ngăn được shadow ban không?Chưa đủ

Proxy cô lập các tài khoản theo IP, nên việc bị cấm một tài khoản không ảnh hưởng đến các tài khoản khác. Tuy nhiên, nền tảng cũng theo dõi fingerprint thiết bị và mẫu nội dung. Hãy kết hợp proxy với quá trình "khởi động" tài khoản từ từ, nội dung độc đáo và hoạt động tự nhiên để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

Tôi có thể xem livestream qua proxy không?

Có. Livestream yêu cầu băng thông ổn định và độ trễ thấp. Hãy chọn vị trí proxy gần bạn hoặc gần máy chủ CDN của nền tảng. Cả SOCKS5 và HTTP đều hoạt động — yếu tố quan trọng là chất lượng kết nối, không phải giao thức.

Vì sao nên dùng proxy thay vì VPN?Theo ứng dụng

VPN định tuyến toàn bộ lưu lượng thiết bị qua một máy chủ duy nhất, khiến các ứng dụng khác chậm đi và dễ bị phát hiện. Proxy hoạt động theo từng ứng dụng: bạn chỉ cần cấu hình cho ứng dụng mục tiêu, lưu lượng còn lại không bị ảnh hưởng. Mỗi tài khoản có thể có IP proxy riêng — điều hầu hết VPN không làm được.

còn proxy datacenter thì sao?Dùng thận trọng

Nền tảng phát hiện dải IP datacenter rất nhanh. Chúng phù hợp để xem nội dung hoặc kiểm tra nhanh, nhưng hãy tránh dùng cho đăng nhập, đăng bài hoặc tương tác. Sử dụng proxy ISP hoặc mobile proxy cho mọi thao tác liên quan đến quản lý tài khoản.

Tôi có thể chạy bao nhiêu tài khoản trên mỗi proxy?Một tài khoản

Một Static IP cho mỗi tài khoản là cách an toàn nhất. Chia sẻ IP giữa các tài khoản tạo ra tín hiệu chéo mà thuật toán có thể phát hiện. Với proxy xoay dùng cho scraping hoặc xác minh quảng cáo, quy tắc này không áp dụng — vì xoay chính là mục đích.

Proxy có ảnh hưởng đến chất lượng video không?Thường không đáng

Proxy có thể tăng độ trễ, nhưng với việc lướt thông thường thì tác động không đáng kể. Đối với tải lên hoặc livestream, hãy chọn proxy có độ trễ thấp gần vị trí của bạn. Tránh các proxy chia sẻ quá tải nếu tốc độ quan trọng.

Hướng dẫn

Tại sao nên sử dụng proxy cho TikTok?

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Nền tảng có hơn 1,5 tỷ người dùng, hệ thống chống gian lận nghiêm ngặt và các hạn chế khác nhau tùy theo khu vực trên toàn cầu. Nền tảng theo dõi địa chỉ IP, dấu vân tay thiết bị và các mẫu hành vi. Đối với bất kỳ ai làm nhiều hơn việc lướt xem thông thường — quản lý tài khoản, chạy chiến dịch hoặc truy cập nội dung từ các khu vực bị hạn chế — proxy trở thành hạ tầng không thể thiếu.

Truy cập từ mạng bị hạn chế

Trường học, đại học và nơi làm việc thường chặn ứng dụng ở cấp firewall. Ứng dụng không tải được, hoặc tên miền bị đưa vào danh sách đen hoàn toàn. Proxy định tuyến lưu lượng qua máy chủ bên ngoài, nhờ đó mạng nội bộ chỉ thấy kết nối tới IP proxy, không phải tới đích bị chặn. Đây là cách mở chặn TikTok mà không cần cài đặt phần mềm VPN hay thay đổi cài đặt thiết bị toàn cục. Để truy cập nhanh, hãy cấu hình proxy cho TikTok không bị chặn ở cấp hệ thống — ứng dụng sẽ kế thừa các cài đặt đó.

Truy cập từ các quốc gia bị hạn chế

Nền tảng này bị cấm hoàn toàn tại một số quốc gia. Hạn chế một phần tồn tại ở nhiều nơi khác. Nếu bạn di chuyển đến hoặc làm việc tại khu vực bị chặn, một proxy từ quốc gia không bị hạn chế — như Mỹ, Anh, Đức — sẽ khôi phục quyền truy cập. Bạn có thể mở chặn TikTok bằng proxy từ mọi khu vực mà không cần định tuyến toàn bộ lưu lượng thiết bị qua VPN. Đối với phiên bản web, sử dụng proxy để truy cập TikTok không bị chặn trực tiếp trên trình duyệt của bạn.

Quản lý nhiều tài khoản

Đăng nhập nhiều tài khoản từ cùng một IP sẽ kích hoạt xác minh hoặc shadowban. Thuật toán liên kết các tài khoản thông qua IP chung, dấu vân tay thiết bị và mẫu hoạt động. Nếu một tài khoản bị gắn cờ, các tài khoản khác trên cùng IP có thể bị áp dụng hình phạt tương tự.

Proxy tách biệt các tài khoản để mỗi tài khoản trông như hoạt động từ mạng riêng. Đối với các SMM agency, affiliate marketer và đội ngũ nội dung, điều này có nghĩa: gán một Static IP cho mỗi tài khoản, khớp vị trí proxy với đối tượng mục tiêu của tài khoản và tránh đổi quốc gia giữa chừng phiên.

tránh bị shadow ban

Shadow ban làm giảm phạm vi tiếp cận của bạn mà không có thông báo — video của bạn ngừng xuất hiện trên trang For You, nhưng bạn không bao giờ được thông báo. Các nguyên nhân phổ biến: follow/unfollow nhanh, nội dung lặp lại, hoặc nhiều tài khoản liên kết cùng một IP.

Khi các tài khoản được cách ly bằng proxy, việc khoá một tài khoản không lan sang tài khoản khác. Mỗi hồ sơ hoạt động trong môi trường riêng. Điều này đặc biệt quan trọng với người chạy livestream hoặc xây dựng khán giả trên nhiều lĩnh vực.

phục hồi sau khi bị cấm IP

Nếu IP của bạn bị cấm — ví dụ, sau khi tạo tài khoản mới ngay sau lệnh cấm trước — tất cả các tài khoản trên địa chỉ đó đều không thể truy cập. Một proxy mới cung cấp IP sạch không có lịch sử bị cấm. Kết hợp với hồ sơ trình duyệt sạch để có kết quả tốt nhất.

Loại proxy nào nên chọn

Proxy tốt nhất cho TikTok phụ thuộc vào nhiệm vụ của bạn. Proxy 4G/5G mang mức độ tin cậy cao nhất — hầu hết người dùng thực sử dụng dữ liệu di động, nên các IP này hoà nhập tự nhiên. Hãy dùng chúng cho tài khoản có giá trị cao và quản lý quảng cáo.

Proxy Static ISP (residential) sử dụng IP đăng ký với nhà cung cấp internet thực. Nền tảng không thể phân biệt chúng với người dùng tại nhà. Đây là sự cân bằng tốt giữa chi phí và độ tin cậy cho quản lý tài khoản và truy cập nội dung theo khu vực.

Proxy Datacenter nhanh và rẻ nhưng dễ bị phát hiện. Nền tảng gắn cờ các subnet datacenter rất nhanh. Chỉ nên dùng cho các tác vụ ít rủi ro như xem nội dung trực tuyến hoặc thử nghiệm — không dùng cho các thao tác tài khoản.

«làm nóng» tài khoản

Tài khoản mới cần tăng dần hoạt động. Đăng bài, like, follow với tốc độ bình thường của con người trong những tuần đầu tiên sẽ báo hiệu tính hợp lệ cho thuật toán. Proxy đơn thuần không ngăn được lệnh cấm — chúng phải đi kèm với hành vi sử dụng thực tế.

FineProxy cung cấp các gói Static Datacenter, Static ISP và Rotating với máy chủ proxy nhanh để xem nội dung TikTok và quản lý tài khoản. Tất cả đều hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5. Xác thực qua login/password hoặc IP whitelist. Để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết từng bước, hãy truy cập Integration Hub của chúng tôi.