Máy chủ proxy giá rẻ của FineProxy có mức giá trọn gói theo IP theo tháng — lưu lượng không giới hạn, không phí theo GB, không giới hạn băng thông. Mỗi địa chỉ hỗ trợ HTTP, HTTPS với chứng chỉ SSL riêng, và SOCKS5 cùng một mức giá. Đó là con số bạn thực sự phải trả. Hầu hết các nhà cung cấp quảng cáo proxy "giá rẻ" đều có một con số khác chờ bạn ngay khi bắt đầu sử dụng.

Cái bẫy tính phí theo GB

Mô hình tính giá phổ biến nhất là theo gigabyte lưu lượng. Với $5-10/GB, một bài test nhỏ trông có vẻ hợp lý. Đẩy 50 GB qua đó — $400. Mở rộng lên 500 GB — $4.000. Chạm mốc một terabyte và bạn đang trả nhiều hơn cả một cụm server chuyên dụng mỗi tháng.

Proxy datacenter không nên hoạt động theo cách này. Chi phí băng thông chỉ tốn vài xu đối với nhà cung cấp. Tính phí theo GB là chiến lược tăng biên lợi nhuận, không phản ánh chi phí hạ tầng thực tế. Khi bạn mua dịch vụ proxy giá rẻ với cách tính phí theo GB, chữ "giá rẻ" sẽ biến mất ngay khi dự án của bạn mở rộng.

FineProxy tính phí theo IP, theo tháng. Lưu lượng không giới hạn trên mọi gói. Dù bạn truyền 10 GB hay 10 TB qua proxy, hóa đơn không thay đổi. Với bất kỳ công việc nào cần khối lượng lớn — scraping, giám sát, xác minh quảng cáo — đây chính là sự khác biệt giữa ngân sách dự đoán được và hóa đơn bất ngờ.

Điều gì thực sự khiến proxy trở nên giá rẻ

Ai sở hữu các IP. Nhà bán lại (reseller) mua địa chỉ IP từ nhà cung cấp thượng nguồn và đội giá lên 2–5 lần. Nhà cung cấp trực tiếp tự định giá. FineProxy sở hữu hơn 100.000 địa chỉ IPv4 trên nhiều ASN. Không trung gian, không phụ phí trên phần cứng của người khác.

Cách tính phí lưu lượng. Theo GB so với không giới hạn. Với bất kỳ khối lượng công việc thực tế nào, gói không giới hạn luôn rẻ hơn gấp 10–50 lần. Khi so sánh giá giữa các nhà cung cấp proxy giá rẻ nhất, hãy luôn tính chi phí theo lưu lượng DỰ KIẾN CỦA BẠN, chứ không phải giá khởi điểm trên trang landing page.

Giá bao gồm những gì. Một số nhà cung cấp tính phí thêm cho SOCKS5, hoặc HTTPS, hoặc truy cập API. FineProxy tích hợp HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng cho từng IP) và SOCKS5 trên mọi proxy. Bạn có thể mua proxy SOCKS5 giá rẻ mà không phải trả thêm phụ phí so với HTTP — cùng địa chỉ, cùng giá, chỉ cần chuyển protocol.

Cái "giá rẻ" khiến bạn tốn nhiều hơn

Danh sách proxy miễn phí và các nhà cung cấp siêu rẻ ($1-2/tháng cho "không giới hạn" mọi thứ) hầu như luôn đồng nghĩa với: IP đã bán lại và bị cháy trên các nền tảng lớn, không kiểm soát chất lượng, nguy cơ bị chặn bắt dữ liệu. Đăng nhập tài khoản qua proxy miễn phí, và ai đó có thể đang ghi lại thông tin đăng nhập của bạn từ đầu kia.

Dịch vụ proxy giá rẻ tốt nhất không phải là cái có con số thấp nhất trên trang — mà là nơi chi phí mỗi IP luôn ở mức thấp VÀ các IP thực sự hoạt động được trên mục tiêu của bạn. Địa chỉ sạch, subnet đa dạng, uptime 99.9% được đảm bảo bởi SLA, và các giao thức tương thích với công cụ bạn đang dùng.

Proxy chia sẻ, chuyên dụng, hay cả hai

FineProxy cung cấp cả hai. Proxy dùng chung là lựa chọn proxy giá thấp — mỗi IP được chia sẻ tối đa 3-5 người dùng, vẫn có băng thông không giới hạn. Chúng xử lý hoàn hảo các tác vụ công khai: scraping danh sách sản phẩm, theo dõi kết quả tìm kiếm, thu thập dữ liệu công khai không yêu cầu đăng nhập. Lựa chọn proxy riêng giá rẻ nhất là dedicated — một người dùng mỗi IP, lịch sử sử dụng sạch, địa chỉ dành riêng cho bạn trong toàn bộ thời gian thuê. Hãy chọn dedicated khi quy trình của bạn liên quan đến xác thực tài khoản, thao tác nhạy cảm với session, hoặc các nền tảng gắn cờ IP được dùng chung bởi nhiều người. Cả hai loại đều hỗ trợ cùng giao thức và chính sách băng thông không giới hạn.