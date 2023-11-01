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Proxy giá rẻ

Proxy IPv4 trọn gói: bao gồm HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn, proxy chia sẻ hoặc chuyên dụng — từ chỉ $0.07 IP/tháng, không tính phí theo GB.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy rẻ nhất.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 IP datacenter với giá cố định theo IP và lưu lượng không giới hạn
  • Xuất các danh sách proxy giá tốt dạng JSON
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy giá rẻ
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy giá tốt
  • Làm mới danh sách proxy tĩnh khi lần đổi miễn phí tiếp theo sẵn sàng
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ tuyệt vời. Các proxy sẽ có sẵn trong một thời gian ngắn sau khi thanh toán. Có nhiều IP giúp công việc của tôi hiệu quả hơn. Tôi đánh giá cao tốc độ tốt và lưu lượng truy cập không giới hạn.

Diana DeeNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ

ZainDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Mức đặt hàng tối thiểu

Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.

IvanTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi cần một giải pháp proxy luân phiên đáng tin cậy để nghiên cứu dữ liệu và dịch vụ này đã đáp ứng được yêu cầu. 100 IP đều sạch và phản hồi nhanh. Bộ phận hỗ trợ khách hàng đã trả lời các câu hỏi thiết lập của tôi trong vòng một giờ. Tôi sẽ gia hạn mà không chút do dự.

IgorSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Tôi đã sử dụng FineProxy được vài tháng và đây dễ dàng là một trong những dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Kết nối ổn định, nhanh chóng và an toàn, giúp việc duyệt và truy cập nội dung bị giới hạn địa lý trở nên liền mạch. FineProxy cung cấp nhiều loại IP và việc chuyển đổi giữa chúng diễn ra nhanh chóng và không gặp rắc rối. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ rất nhanh nhạy và hữu ích, luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào tôi có thắc mắc. Thêm vào đó, giá cả cực kỳ cạnh tranh so với mức độ dịch vụ được cung cấp. Rất khuyến khích FineProxy cho bất kỳ ai cần proxy đáng tin cậy và hiệu quả!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tính phí theo GB hay trọn gói — cái nào thực sự rẻ hơn?Giá trọn gói

Giá trọn gói luôn thắng với mọi khối lượng công việc thực tế. Với 100 GB/tháng (scraping nhẹ), nhà cung cấp tính $5/GB sẽ thu $500. Mức giá theo IP với lưu lượng không giới hạn của FineProxy chỉ bằng một phần nhỏ so với cùng công việc đó. Tính phí theo GB chỉ hợp lý khi dưới 5 GB/tháng — và với mức lưu lượng đó, bạn có lẽ chẳng cần proxy.

Proxy giá rẻ có an toàn không?Nhà cung cấp

Từ các nhà cung cấp uy tín — có. Rủi ro đến từ các danh sách miễn phí và dịch vụ không rõ nguồn gốc có thể chặn lưu lượng truy cập của bạn. FineProxy cung cấp HTTPS với SSL riêng biệt cho mỗi IP — lưu lượng giữa bạn và proxy được mã hóa ngay cả khi trang đích chạy HTTP thuần. Dữ liệu của bạn luôn được bảo mật.

Lựa chọn rẻ nhất cho scraping quy mô lớn là gì?Datacenter dùng chung

Proxy datacenter dùng chung với lưu lượng không giới hạn. Hàng trăm đến hàng nghìn IP với mức giá cố định theo IP, không giới hạn traffic. Các gói số lượng lớn của FineProxy giúp giảm chi phí mỗi IP hơn nữa khi mua nhiều. Nhiều IP × giá cố định × băng thông không giới hạn = chi phí thấp nhất trên mỗi request với proxy datacenter.

SOCKS5 có đắt hơn HTTP không?Không

Không phải ở đây. Mọi proxy FineProxy đều hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5 với cùng một mức giá. Nhiều nhà cung cấp proxy SOCKS5 giá rẻ thường tính phí cao hơn cho giao thức này — chúng tôi thì không. Cùng địa chỉ, cùng dải cổng, bạn tự chọn giao thức.

Proxy miễn phí — có đáng thử không?Chỉ để học

Để tìm hiểu cách proxy hoạt động — có thể chấp nhận được. Nhưng với bất kỳ việc gì liên quan đến tài khoản thật, dữ liệu thật hay tiền thật — không. Proxy miễn phí không có trách nhiệm, không có SLA, và thường tồn tại để thu thập dữ liệu lưu lượng. Khoảng cách giữa "miễn phí" và gói trả phí cơ bản là rất nhỏ. Nhưng khoảng cách về độ tin cậy và an toàn lại cực kỳ lớn.

Hướng dẫn

Tại sao giá niêm yết không phải là giá bạn thực sự trả

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Máy chủ proxy giá rẻ của FineProxy có mức giá trọn gói theo IP theo tháng — lưu lượng không giới hạn, không phí theo GB, không giới hạn băng thông. Mỗi địa chỉ hỗ trợ HTTP, HTTPS với chứng chỉ SSL riêng, và SOCKS5 cùng một mức giá. Đó là con số bạn thực sự phải trả. Hầu hết các nhà cung cấp quảng cáo proxy "giá rẻ" đều có một con số khác chờ bạn ngay khi bắt đầu sử dụng.

Cái bẫy tính phí theo GB

Mô hình tính giá phổ biến nhất là theo gigabyte lưu lượng. Với $5-10/GB, một bài test nhỏ trông có vẻ hợp lý. Đẩy 50 GB qua đó — $400. Mở rộng lên 500 GB — $4.000. Chạm mốc một terabyte và bạn đang trả nhiều hơn cả một cụm server chuyên dụng mỗi tháng.

Proxy datacenter không nên hoạt động theo cách này. Chi phí băng thông chỉ tốn vài xu đối với nhà cung cấp. Tính phí theo GB là chiến lược tăng biên lợi nhuận, không phản ánh chi phí hạ tầng thực tế. Khi bạn mua dịch vụ proxy giá rẻ với cách tính phí theo GB, chữ "giá rẻ" sẽ biến mất ngay khi dự án của bạn mở rộng.

FineProxy tính phí theo IP, theo tháng. Lưu lượng không giới hạn trên mọi gói. Dù bạn truyền 10 GB hay 10 TB qua proxy, hóa đơn không thay đổi. Với bất kỳ công việc nào cần khối lượng lớn — scraping, giám sát, xác minh quảng cáo — đây chính là sự khác biệt giữa ngân sách dự đoán được và hóa đơn bất ngờ.

Điều gì thực sự khiến proxy trở nên giá rẻ

Ai sở hữu các IP. Nhà bán lại (reseller) mua địa chỉ IP từ nhà cung cấp thượng nguồn và đội giá lên 2–5 lần. Nhà cung cấp trực tiếp tự định giá. FineProxy sở hữu hơn 100.000 địa chỉ IPv4 trên nhiều ASN. Không trung gian, không phụ phí trên phần cứng của người khác.

Cách tính phí lưu lượng. Theo GB so với không giới hạn. Với bất kỳ khối lượng công việc thực tế nào, gói không giới hạn luôn rẻ hơn gấp 10–50 lần. Khi so sánh giá giữa các nhà cung cấp proxy giá rẻ nhất, hãy luôn tính chi phí theo lưu lượng DỰ KIẾN CỦA BẠN, chứ không phải giá khởi điểm trên trang landing page.

Giá bao gồm những gì. Một số nhà cung cấp tính phí thêm cho SOCKS5, hoặc HTTPS, hoặc truy cập API. FineProxy tích hợp HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng cho từng IP) và SOCKS5 trên mọi proxy. Bạn có thể mua proxy SOCKS5 giá rẻ mà không phải trả thêm phụ phí so với HTTP — cùng địa chỉ, cùng giá, chỉ cần chuyển protocol.

Cái "giá rẻ" khiến bạn tốn nhiều hơn

Danh sách proxy miễn phí và các nhà cung cấp siêu rẻ ($1-2/tháng cho "không giới hạn" mọi thứ) hầu như luôn đồng nghĩa với: IP đã bán lại và bị cháy trên các nền tảng lớn, không kiểm soát chất lượng, nguy cơ bị chặn bắt dữ liệu. Đăng nhập tài khoản qua proxy miễn phí, và ai đó có thể đang ghi lại thông tin đăng nhập của bạn từ đầu kia.

Dịch vụ proxy giá rẻ tốt nhất không phải là cái có con số thấp nhất trên trang — mà là nơi chi phí mỗi IP luôn ở mức thấp VÀ các IP thực sự hoạt động được trên mục tiêu của bạn. Địa chỉ sạch, subnet đa dạng, uptime 99.9% được đảm bảo bởi SLA, và các giao thức tương thích với công cụ bạn đang dùng.

Proxy chia sẻ, chuyên dụng, hay cả hai

FineProxy cung cấp cả hai. Proxy dùng chung là lựa chọn proxy giá thấp — mỗi IP được chia sẻ tối đa 3-5 người dùng, vẫn có băng thông không giới hạn. Chúng xử lý hoàn hảo các tác vụ công khai: scraping danh sách sản phẩm, theo dõi kết quả tìm kiếm, thu thập dữ liệu công khai không yêu cầu đăng nhập. Lựa chọn proxy riêng giá rẻ nhất là dedicated — một người dùng mỗi IP, lịch sử sử dụng sạch, địa chỉ dành riêng cho bạn trong toàn bộ thời gian thuê. Hãy chọn dedicated khi quy trình của bạn liên quan đến xác thực tài khoản, thao tác nhạy cảm với session, hoặc các nền tảng gắn cờ IP được dùng chung bởi nhiều người. Cả hai loại đều hỗ trợ cùng giao thức và chính sách băng thông không giới hạn.

Bạn muốn thử dịch vụ với khối lượng công việc thực tế của mình? Hãy cấu hình và thanh toán Proxy trong 48 giờ, sau đó chạy các phép đo ở trên với tác vụ của bạn.