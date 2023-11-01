Proxy cho Bot

Mọi bot cuối cùng đều gặp cùng một vấn đề: trang đích phát hiện các yêu cầu lặp lại từ một IP và chặn nó. Giải pháp luôn là proxy — nhưng loại nào phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào bot của bạn làm gì và kết nối đến đâu.
Bot scraping và phân tích dữ liệu
Crawler, công cụ theo dõi giá, trình theo dõi SERP, công cụ trích xuất dữ liệu — bất kỳ thứ gì thu thập thông tin từ các trang web với khối lượng lớn. Các bot này thực hiện hàng nghìn request mỗi giờ, và kẻ thù chính là giới hạn tốc độ truy cập (rate limiting).
Proxy datacenter là lựa chọn mặc định. Chúng nhanh, giá rẻ tính theo IP, và bạn có thể mua hàng trăm hoặc hàng nghìn proxy để phân tải. Hầu hết các mục tiêu scraping không quan tâm IP có phải residential hay không — họ quan tâm đến tần suất request trên mỗi địa chỉ IP. Hãy phân bổ request của bạn trên một pool lớn và giữ tốc độ thấp trên từng IP.
Đối với các mục tiêu có anti-bot mạnh (Google, Amazon, mạng xã hội), ISP proxy sẽ hữu ích — chúng trông giống người dùng tại nhà nhưng không bị giới hạn lưu lượng.
bot mạng xã hội
Công cụ quản lý tài khoản, lên lịch đăng bài, tự động hóa tương tác. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — tất cả đều liên kết tài khoản thông qua IP chung và dấu vân tay trình duyệt.
Quy tắc ở đây rất nghiêm ngặt: mỗi tài khoản một IP tĩnh duy nhất. Địa chỉ phải giữ nguyên qua mọi phiên làm việc và cần có dạng residential. Proxy ISP đáp ứng cả hai yêu cầu này. Kết hợp với trình duyệt anti-detect để cách ly dấu vân tay trình duyệt.
Proxy datacenter quá rủi ro cho các hoạt động tài khoản trên những nền tảng lớn — chúng dễ bị gắn cờ khi đăng bài và bình luận. Phù hợp để đọc và thu thập dữ liệu công khai, nhưng không phù hợp cho các hành động gắn với tài khoản.
bot sneaker và bot mua hàng
Bot AIO, bot Nike SNKRS, bot Supreme — chúng tự động hóa thanh toán trong các đợt phát hành giới hạn. Một proxy cho mỗi tác vụ bot, không ngoại lệ nào. Tốc độ quan trọng không kém gì khả năng tàng hình.
ISP proxy cho các trang hoạt động theo hàng đợi (Nike, Adidas). Proxy datacenter cho các drop dựa trên tốc độ của Shopify. Hãy đảm bảo quốc gia của proxy khớp với khu vực phát hành — nhà bán lẻ kiểm tra đối chiếu với địa chỉ thanh toán.
bot API và bot giao dịch
bot giao dịch crypto, AI API wrapper, script giám sát. các bot này kết nối đến API, không phải website, nên quy tắc khác. API xác thực bằng key, và server không quan tâm IP của bạn có trông giống residential hay không.
Proxy Datacenter hoạt động hoàn hảo. Nhiều API key, mỗi key được định tuyến qua một dedicated proxy riêng, giúp nhân tỷ lệ rate limit của bạn theo tỷ lệ tương ứng. Đối với các API yêu cầu HTTPS — FineProxy cung cấp proxy với chứng chỉ SSL riêng biệt cho từng IP.
Bot mua vé và bán lẻ
Tương tự như sneaker bot: tự động hóa việc mua hàng trước khi hết hàng. Ticketmaster, các trang sự kiện, các đợt drop sản phẩm giới hạn. Mức độ bảo vệ chống bot khác nhau, nhưng nguyên tắc giống nhau — một IP mỗi session, địa chỉ sạch, geo phù hợp.
Máy chủ proxy cho bot cần phù hợp với tác vụ của bot, không phải là giải pháp một-cho-tất-cả. Chọn sai loại sẽ khiến bạn bị ban nhanh hơn hoặc tốn kém hơn mức cần thiết.