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Proxy cho Bot

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 300 IP datacenter cho bot tự động hóa
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất các danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Gia hạn mọi dịch vụ proxy hết hạn tuần này, dưới $500
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng FineProxy. Tốc độ và tính ổn định của proxy của họ rất vượt trội và họ cung cấp nhiều tùy chọn cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Việc thiết lập rất đơn giản và bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ luôn sẵn sàng và hiệu quả. Tôi đặc biệt giới thiệu FineProxy cho những ai cần một giải pháp proxy đáng tin cậy!

Tan NguyenProxyRate, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trang proxy này là trang tốt nhất tôi từng thử trong đời. Proxy không bị chặn ở bất cứ đâu và hoàn toàn riêng tư. Tôi rất thích.

Andres DomfTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.

Nemanja DuricSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!

hamzaerkoDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tất cả bot đều cần proxy không?

Bất kỳ bot nào gửi yêu cầu lặp lại đến cùng một mục tiêu — đều cần. Nếu không có proxy, mục tiêu sẽ thấy toàn bộ lưu lượng từ một địa chỉ duy nhất và chặn ngay. Ngay cả bot chạy với tốc độ vừa phải (vài yêu cầu mỗi phút) vẫn được hưởng lợi từ nhiều IP, bởi nhiều trang web theo dõi hoạt động tích lũy trên mỗi địa chỉ trong hàng giờ và hàng ngày.

Cần bao nhiêu proxy cho mỗi bot?Tùy tác vụ

Cho scraping: phụ thuộc vào mức độ nghiêm ngặt của mục tiêu và tốc độ cào. 100–500 IP cho scraping mức trung bình, hàng nghìn IP cho thu thập dữ liệu quy mô lớn. Cho bot quản lý tài khoản: một IP cho mỗi tài khoản, không dùng chung. Cho bot mua hàng: một IP cho mỗi tác vụ. Cho bot API: một IP cho mỗi API key.

Tôi có thể dùng một loại proxy cho mọi thứ không?Khớp tác vụ

Về mặt kỹ thuật thì có, nhưng bạn sẽ hoặc trả quá nhiều hoặc hiệu suất kém. ISP proxy hoạt động mọi nơi nhưng đắt hơn — dùng chúng cho scraping hàng loạt rất tốn kém. Proxy datacenter giá rẻ ở quy mô lớn nhưng dễ bị gắn cờ khi dùng cho tài khoản. Hãy chọn đúng loại cho đúng tác vụ nhé.

Bot cần những giao thức nào?Chủ yếu HTTP/HTTPS

Hầu hết bot sử dụng HTTP/HTTPS. Một số cần SOCKS5 — đặc biệt khi làm việc với lưu lượng không phải HTTP (bot VoIP, bot game, giao thức dựa trên UDP). FineProxy hỗ trợ HTTP, HTTPS, SOCKS5 và SOCKS5 với UDP cho các bot cần đến.

Hướng dẫn

Chọn đúng loại Proxy cho Bot của bạn

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Mọi bot cuối cùng đều gặp cùng một vấn đề: trang đích phát hiện các yêu cầu lặp lại từ một IP và chặn nó. Giải pháp luôn là proxy — nhưng loại nào phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào bot của bạn làm gì và kết nối đến đâu.

Bot scraping và phân tích dữ liệu

Crawler, công cụ theo dõi giá, trình theo dõi SERP, công cụ trích xuất dữ liệu — bất kỳ thứ gì thu thập thông tin từ các trang web với khối lượng lớn. Các bot này thực hiện hàng nghìn request mỗi giờ, và kẻ thù chính là giới hạn tốc độ truy cập (rate limiting).

Proxy datacenter là lựa chọn mặc định. Chúng nhanh, giá rẻ tính theo IP, và bạn có thể mua hàng trăm hoặc hàng nghìn proxy để phân tải. Hầu hết các mục tiêu scraping không quan tâm IP có phải residential hay không — họ quan tâm đến tần suất request trên mỗi địa chỉ IP. Hãy phân bổ request của bạn trên một pool lớn và giữ tốc độ thấp trên từng IP.

Đối với các mục tiêu có anti-bot mạnh (Google, Amazon, mạng xã hội), ISP proxy sẽ hữu ích — chúng trông giống người dùng tại nhà nhưng không bị giới hạn lưu lượng.

bot mạng xã hội

Công cụ quản lý tài khoản, lên lịch đăng bài, tự động hóa tương tác. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — tất cả đều liên kết tài khoản thông qua IP chung và dấu vân tay trình duyệt.

Quy tắc ở đây rất nghiêm ngặt: mỗi tài khoản một IP tĩnh duy nhất. Địa chỉ phải giữ nguyên qua mọi phiên làm việc và cần có dạng residential. Proxy ISP đáp ứng cả hai yêu cầu này. Kết hợp với trình duyệt anti-detect để cách ly dấu vân tay trình duyệt.

Proxy datacenter quá rủi ro cho các hoạt động tài khoản trên những nền tảng lớn — chúng dễ bị gắn cờ khi đăng bài và bình luận. Phù hợp để đọc và thu thập dữ liệu công khai, nhưng không phù hợp cho các hành động gắn với tài khoản.

bot sneaker và bot mua hàng

Bot AIO, bot Nike SNKRS, bot Supreme — chúng tự động hóa thanh toán trong các đợt phát hành giới hạn. Một proxy cho mỗi tác vụ bot, không ngoại lệ nào. Tốc độ quan trọng không kém gì khả năng tàng hình.

ISP proxy cho các trang hoạt động theo hàng đợi (Nike, Adidas). Proxy datacenter cho các drop dựa trên tốc độ của Shopify. Hãy đảm bảo quốc gia của proxy khớp với khu vực phát hành — nhà bán lẻ kiểm tra đối chiếu với địa chỉ thanh toán.

bot API và bot giao dịch

bot giao dịch crypto, AI API wrapper, script giám sát. các bot này kết nối đến API, không phải website, nên quy tắc khác. API xác thực bằng key, và server không quan tâm IP của bạn có trông giống residential hay không.

Proxy Datacenter hoạt động hoàn hảo. Nhiều API key, mỗi key được định tuyến qua một dedicated proxy riêng, giúp nhân tỷ lệ rate limit của bạn theo tỷ lệ tương ứng. Đối với các API yêu cầu HTTPS — FineProxy cung cấp proxy với chứng chỉ SSL riêng biệt cho từng IP.

Bot mua vé và bán lẻ

Tương tự như sneaker bot: tự động hóa việc mua hàng trước khi hết hàng. Ticketmaster, các trang sự kiện, các đợt drop sản phẩm giới hạn. Mức độ bảo vệ chống bot khác nhau, nhưng nguyên tắc giống nhau — một IP mỗi session, địa chỉ sạch, geo phù hợp.

Máy chủ proxy cho bot cần phù hợp với tác vụ của bot, không phải là giải pháp một-cho-tất-cả. Chọn sai loại sẽ khiến bạn bị ban nhanh hơn hoặc tốn kém hơn mức cần thiết.