Proksi untuk Bot

Setiap bot akhirnya akan terkena tembok yang sama: laman sasaran mengesan permintaan berulang daripada satu IP dan menyekatnya. Penyelesaiannya sentiasa proksi — tetapi jenis yang diperlukan bergantung sepenuhnya pada apa yang bot anda lakukan dan ke mana ia bersambung.
Bot pengikisan dan penghuraian
Perangkak, pemantau harga, penjejak SERP, pengekstrak data — apa sahaja yang menarik maklumat daripada laman web secara besar-besaran. Bot ini membuat beribu-ribu permintaan sejam, dan musuh utama ialah pengehadan kadar.
Proksi Pusat Data ialah pilihan lalai. Ia pantas, murah bagi setiap IP, dan anda boleh membeli ratusan atau ribuan untuk mengagihkan beban. Kebanyakan sasaran pengikisan tidak kisah sama ada IP itu kelihatan seperti kediaman — yang penting ialah kekerapan permintaan bagi setiap alamat. Sebarkan permintaan anda merentasi kumpulan besar dan kekalkan kadar rendah pada setiap IP.
Untuk sasaran dengan anti-bot agresif (Google, Amazon, media sosial), proksi ISP membantu — ia kelihatan seperti pengguna rumah tetapi tidak mempunyai had trafik.
Bot media sosial
Alat pengurusan akaun, penjadual hantaran, automasi interaksi. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — semua platform ini mengaitkan akaun melalui IP yang dikongsi dan cap jari pelayar.
Peraturannya ketat: satu IP statik bagi setiap akaun. Alamat mesti kekal sama setiap sesi, dan ia perlu kelihatan seperti kediaman. Proksi ISP memenuhi kedua-dua keperluan ini. Gabungkan dengan pelayar anti-detect untuk pengasingan cap jari digital.
Proksi pusat data terlalu berisiko untuk aktiviti akaun di platform utama — ia akan ditanda semasa membuat hantaran dan komen. Sesuai untuk membaca dan mengumpul data awam, tetapi bukan untuk tindakan yang terikat dengan akaun.
Bot sneaker dan pembelian
Bot AIO, bot Nike SNKRS, bot Supreme — semuanya mengautomasi proses checkout semasa pelancaran terhad. Satu proksi bagi setiap tugas bot, tiada pengecualian. Kelajuan sama pentingnya dengan penyamaran.
Proksi ISP untuk laman berasaskan giliran (Nike, Adidas). Proksi pusat data untuk pelancaran Shopify berasaskan kelajuan. Padankan negara proksi dengan wilayah pelancaran — peruncit menyemak ini terhadap alamat pengebilan.
API dan bot dagangan
Bot dagangan kripto, pembalut API AI, skrip pemantauan. Semua ini menyambung ke API, bukan laman web, jadi peraturannya berbeza. API mengesahkan melalui kunci, dan pelayan tidak kisah sama ada IP anda kelihatan seperti kediaman.
Proksi pusat data berfungsi dengan sempurna. Pelbagai kunci API, setiap satu dihalakan melalui proksi berdedikasi tersendiri, menggandakan had kadar anda secara berkadar. Untuk API yang memerlukan HTTPS — FineProxy menawarkan proksi dengan sijil SSL individu bagi setiap IP.
Bot tiket dan runcit
Serupa dengan bot sneaker: mengautomasikan pembelian sebelum stok habis. Ticketmaster, laman acara, pelancaran produk terhad. Tahap perlindungan anti-bot berbeza-beza, tetapi prinsipnya sama — satu IP bagi setiap sesi, alamat bersih, geo yang sepadan.
Pelayan proksi untuk bot perlu sepadan dengan tugas bot anda, bukan penyelesaian satu saiz untuk semua. Jenis yang salah sama ada menyebabkan anda disekat lebih cepat atau menelan kos lebih tinggi daripada yang sepatutnya.