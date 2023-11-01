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Proksi untuk Bot

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 300 IP pusat data untuk automation bot
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Perbaharui setiap perkhidmatan proksi yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $500
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Kerja proxy yang bagus.  Saya telah menggunakannya selama lama dan tidak pernah gagal.  Semua yang berfungsi seperti jam dan tidak ada yang berlalu.  Saya sangat gembira dan nasihat kerja ini kepada semua kawan saya.

NyashaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya pernah mengalami pengalaman yang besar dengan FineProxy. Kecepatan dan ketegahan proxy mereka sangat menakjubkan, dan mereka menawarkan pelbagai pilihan untuk kes yang berbeza. Pengaturan sederhana dan sokongan pelanggan mereka selalu tersedia dan berkesan. Saya menggalakkan FineProxy untuk sesiapa yang memerlukan penyelesaian proxy yang dipercayai!

Tan NguyenProxyRate, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Laman proksi ini ialah yang terbaik pernah saya cuba. Proksinya tidak disekat di mana-mana dan benar-benar peribadi. Saya menyukainya.

Andres DomfTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada Internet dan tidak berselamat. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bahan bacaan yang tidak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah semua bot memerlukan proksi?Mana-mana

Mana-mana bot yang membuat permintaan berulang ke sasaran yang sama — ya. Tanpa proksi, sasaran melihat semua trafik daripada satu alamat dan menyekatnya. Malah bot yang beroperasi pada kelajuan sederhana (beberapa permintaan seminit) mendapat manfaat daripada berbilang IP, kerana banyak laman menjejaki aktiviti kumulatif bagi setiap alamat selama berjam-jam dan berhari-hari.

Berapa banyak proksi bagi setiap bot?Untuk pengikisan

Untuk pengikisan: bergantung pada tahap ketatnya sasaran dan kelajuan. 100–500 IP untuk pengikisan sederhana, beribu-ribu untuk pengumpulan berskala besar. Untuk bot akaun: satu IP bagi setiap akaun, tiada perkongsian. Untuk bot pembelian: satu IP bagi setiap tugas. Untuk bot API: satu IP bagi setiap kunci API.

Bolehkah saya guna satu jenis proksi untuk semua?Secara teknikal ya

Secara teknikal ya, tetapi anda sama ada membayar lebih atau berprestasi rendah. Proksi ISP berfungsi di mana-mana tetapi kosnya lebih tinggi — menggunakannya untuk pengikisan pukal amat mahal. Proksi pusat data murah dalam kuantiti besar tetapi mudah ditanda untuk kerja akaun. Padankan jenis proksi dengan tugas.

Apakah protokol yang diperlukan oleh bot?Kebanyakan bot

Kebanyakan bot menggunakan HTTP/HTTPS. Sesetengahnya memerlukan SOCKS5 — terutamanya jika ia bekerja dengan trafik bukan HTTP (bot VoIP, bot permainan, protokol berasaskan UDP). FineProxy menyokong HTTP, HTTPS, SOCKS5, dan SOCKS5 dengan UDP untuk bot yang memerlukannya.

Panduan

Memilih Proksi yang Tepat untuk Bot Anda

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Setiap bot akhirnya akan terkena tembok yang sama: laman sasaran mengesan permintaan berulang daripada satu IP dan menyekatnya. Penyelesaiannya sentiasa proksi — tetapi jenis yang diperlukan bergantung sepenuhnya pada apa yang bot anda lakukan dan ke mana ia bersambung.

Bot pengikisan dan penghuraian

Perangkak, pemantau harga, penjejak SERP, pengekstrak data — apa sahaja yang menarik maklumat daripada laman web secara besar-besaran. Bot ini membuat beribu-ribu permintaan sejam, dan musuh utama ialah pengehadan kadar.

Proksi Pusat Data ialah pilihan lalai. Ia pantas, murah bagi setiap IP, dan anda boleh membeli ratusan atau ribuan untuk mengagihkan beban. Kebanyakan sasaran pengikisan tidak kisah sama ada IP itu kelihatan seperti kediaman — yang penting ialah kekerapan permintaan bagi setiap alamat. Sebarkan permintaan anda merentasi kumpulan besar dan kekalkan kadar rendah pada setiap IP.

Untuk sasaran dengan anti-bot agresif (Google, Amazon, media sosial), proksi ISP membantu — ia kelihatan seperti pengguna rumah tetapi tidak mempunyai had trafik.

Bot media sosial

Alat pengurusan akaun, penjadual hantaran, automasi interaksi. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — semua platform ini mengaitkan akaun melalui IP yang dikongsi dan cap jari pelayar.

Peraturannya ketat: satu IP statik bagi setiap akaun. Alamat mesti kekal sama setiap sesi, dan ia perlu kelihatan seperti kediaman. Proksi ISP memenuhi kedua-dua keperluan ini. Gabungkan dengan pelayar anti-detect untuk pengasingan cap jari digital.

Proksi pusat data terlalu berisiko untuk aktiviti akaun di platform utama — ia akan ditanda semasa membuat hantaran dan komen. Sesuai untuk membaca dan mengumpul data awam, tetapi bukan untuk tindakan yang terikat dengan akaun.

Bot sneaker dan pembelian

Bot AIO, bot Nike SNKRS, bot Supreme — semuanya mengautomasi proses checkout semasa pelancaran terhad. Satu proksi bagi setiap tugas bot, tiada pengecualian. Kelajuan sama pentingnya dengan penyamaran.

Proksi ISP untuk laman berasaskan giliran (Nike, Adidas). Proksi pusat data untuk pelancaran Shopify berasaskan kelajuan. Padankan negara proksi dengan wilayah pelancaran — peruncit menyemak ini terhadap alamat pengebilan.

API dan bot dagangan

Bot dagangan kripto, pembalut API AI, skrip pemantauan. Semua ini menyambung ke API, bukan laman web, jadi peraturannya berbeza. API mengesahkan melalui kunci, dan pelayan tidak kisah sama ada IP anda kelihatan seperti kediaman.

Proksi pusat data berfungsi dengan sempurna. Pelbagai kunci API, setiap satu dihalakan melalui proksi berdedikasi tersendiri, menggandakan had kadar anda secara berkadar. Untuk API yang memerlukan HTTPS — FineProxy menawarkan proksi dengan sijil SSL individu bagi setiap IP.

Bot tiket dan runcit

Serupa dengan bot sneaker: mengautomasikan pembelian sebelum stok habis. Ticketmaster, laman acara, pelancaran produk terhad. Tahap perlindungan anti-bot berbeza-beza, tetapi prinsipnya sama — satu IP bagi setiap sesi, alamat bersih, geo yang sepadan.

Pelayan proksi untuk bot perlu sepadan dengan tugas bot anda, bukan penyelesaian satu saiz untuk semua. Jenis yang salah sama ada menyebabkan anda disekat lebih cepat atau menelan kos lebih tinggi daripada yang sepatutnya.