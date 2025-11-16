Cara menetapkan pelayan proksi pada Windows 10 & 11

Sebelum anda mula, tentukan tujuan anda menggunakan proksi — ini mempengaruhi kaedah tetapan terbaik pada Windows. 1. Jika anda menggunakan komputer pejabat dengan alamat IP statik dan hanya memerlukan sokongan proksi asas, anda boleh mengkonfigurasi proksi melalui tetapan Windows. Perlu diingat bahawa pilihan ini terhad dan mungkin tidak berfungsi dengan stabil untuk apa-apa selain kes penggunaan HTTP yang mudah. 2. Jika matlamat anda ialah pelayaran web umum (laman web, penstriman video, aplikasi mesej, dll.), pendekatan paling stabil ialah mengkonfigurasi proksi terus dalam pelayar anda. Ini biasanya pilihan terbaik untuk pelayaran harian. Cara tetapkan proksi dalam Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Jika anda memerlukan kawalan terperinci — menghalakan aplikasi dan pelayar tertentu melalui proksi sambil mengekalkan yang lain pada sambungan terus — penyelesaian terbaik pada Windows ialah Proxifier. Ia menyediakan tetapan paling stabil untuk penghalaan lanjutan, tetapi ialah aplikasi berbayar.

⚠️ Perhatian: Tetapan proksi terbina dalam Windows agak terhad dan boleh menjadi tidak konsisten. Untuk tetapan yang stabil, kami amat mengesyorkan pengurus proksi khusus seperti Proxy Switcher, Proxifier atau ProxyCap — terutamanya jika anda memerlukan SOCKS5, pengesahan nama pengguna/kata laluan, UDP, atau penghalaan khusus mengikut aplikasi.

Tetapan proksi klasik

Step 1 Buka Tetapan Proksi Windows Pergi ke: Tetapan → Rangkaian & Internet → Proksi Pergi ke Manual proxy setup Click the image to view it in full size.

Step 2 Masukkan Butiran Proksi Anda Togol Use a proxy server dan masukkan: Address: IP proksi atau nama hos anda Port: port proksi anda (gunakan port 8080 untuk proksi HTTP) Click the image to view it in full size.

Ini ialah satu-satunya tetapan di mana tetapan proksi terbina dalam Windows cenderung berfungsi dengan agak konsisten. Malangnya, Windows tidak menyokong port atau protokol proksi lain secara stabil melalui tetapan natifnya. Untuk pengalaman yang lebih lancar dan kestabilan yang lebih baik, kami amat mengesyorkan penggunaan pengurus proksi khusus — alat ini menjadikan konfigurasi proksi lebih mudah dan membantu mengelakkan isu sambungan.

Tetapan Disyorkan: Proxifier (Seluruh Sistem + Penghalaan Aplikasi)

Jika anda memerlukan SOCKS5, pengesahan nama pengguna/kata laluan, atau prestasi proksi yang lebih stabil, kami mengesyorkan agar anda menetapkan proksi melalui Proxifier. Ia membolehkan anda menjalankan proksi pada keseluruhan sistem dan juga memilih aplikasi mana yang menggunakan proksi serta yang mana disambungkan terus (tanpa proksi). Ini ialah cara paling mudah untuk mendapatkan fungsi penuh dan penghalaan yang stabil pada Windows.

Step 1 Pasang dan jalankan Proxifier Muat turun versi terkini Proxifier daripada laman web rasmi. Jalankan pemasang dan selesaikan tetapan → Lancarkan Proxifier Kemudian pergi ke Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Menambah Pelayan Proksi SOCKS5 Klik Add dalam tetingkap Proxy Servers Isikan Address dengan IP proksi atau nama hos anda (gunakan port 1080 untuk proksi SOCKS5) Pilih SOCKS5 protokol dan aktifkan Pengesahan Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di kawasan klien anda: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Mengaktifkan Terowong Seluruh Sistem Untuk menghalakan semua trafik keluar melalui proksi SOCKS5 anda, kemas kini peraturan Default: Pergi ke Profile → Proxification Rules… Pilih peraturan Default, kemudian pilih proksi anda daripada senarai jatuh Action Klik OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Menghalakan Aplikasi Terpilih Sahaja Anda juga boleh menggunakan proksi hanya untuk program tertentu sambil mengekalkan program lain pada sambungan terus: Buka Profile → Proxification Rules… → Add Di bawah Applications, klik Browse dan pilih fail boleh laku untuk aplikasi yang anda ingin halakan melalui proksi. Di bawah Action, pilih Proxy, kemudian pilih proksi SOCKS5 anda dan klik OK untuk menyimpan peraturan tersebut. Click the image to view it in full size.