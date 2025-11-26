Cara menetapkan tetapan pelayan proxy dalam Brave

Brave ialah pelayar berasaskan Chromium, dan pilihan proksi terbina dalamnya hanya membuka tetapan proksi sistem pengendalian anda. Dengan kata lain, Brave tidak menyediakan konfigurasi proksi kendiri yang lengkap di dalam pelayar.

Jika anda lebih suka kaedah peringkat sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Walau bagaimanapun, jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web asas, kami tidak mengesyorkan penetapan proksi seluruh sistem. Ia menjejaskan aplikasi lain pada peranti anda dan boleh menjadi tidak konsisten — terutamanya pada Windows, di mana tetapan proksi terbina dalam adalah terhad dan tidak mengendalikan tetapan proksi yang memerlukan pengesahan dengan pasti. Untuk pelayaran harian dalam Brave, biasanya lebih baik mengkonfigurasi proksi terus melalui sambungan pelayar. Ini memastikan tetapan sistem anda tidak diubah dan menjadikan penukaran proksi jauh lebih mudah.

Sambungan yang disyorkan untuk Brave: Penukar Proksi: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dalam panduan ini, kami akan memfokuskan pada kaedah sambungan, kerana ia merupakan pilihan paling praktikal untuk pelayaran dalam Brave (profil proksi, penukaran pantas, dan tiada perubahan pada tetapan sistem).

Gunakan Sambungan Proxy Switcher dalam Brave

Step 1 Pasang Sambungan ProxySwitcher Klik ikon menu (☰) → Extensions → Lawati Chrome Web Store. Cari Proxy Switcher dan pergi ke halamannya. Klik “Add to Brave”. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda. Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka tetapan ProxySwitcher Klik ikon “Extensions” → ProxySwitcher → (☰) → Settings Click the image to view it in full size.

Step 3 Konfigurasikan proksi Pergi ke tab “Manual” → Togol “Manual proxy” Masukkan alamat proksi dan port anda (1080 untuk SOCKS5) Aktifkan Authentication dan masukkan nama pengguna serta kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 4 Semak keputusan Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan. Click the image to view it in full size.