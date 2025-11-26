Panduan integrasi
Pengaturan proxy Brave
Konfigurasi proxy Anda di Brave dengan mudah dalam beberapa langkah sederhana
Cara mengatur pengaturan proxy server di Brave
Brave adalah browser berbasis Chromium, dan opsi proxy bawaannya hanya membuka pengaturan proxy sistem operasi Anda. Dengan kata lain, Brave tidak menyediakan konfigurasi proxy standalone lengkap di dalam browser.
Jika Anda lebih memilih metode di level sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Namun, jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing web biasa, kami tidak menyarankan mengatur proxy di level sistem. Pengaturan ini memengaruhi aplikasi lain di perangkat Anda dan bisa tidak konsisten — terutama di Windows, di mana pengaturan proxy bawaan terbatas dan tidak menangani konfigurasi proxy dengan autentikasi secara andal. Untuk browsing sehari-hari di Brave, biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy langsung melalui ekstensi browser. Cara ini menjaga pengaturan sistem Anda tetap utuh dan membuat pergantian proxy jauh lebih mudah.
Ekstensi yang direkomendasikan untuk Brave: Pengalih Proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Dalam panduan ini, kami akan fokus pada metode ekstensi, karena ini adalah opsi paling praktis untuk browsing di Brave (profil proxy, pergantian cepat, dan tanpa perubahan pada pengaturan sistem).
Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Brave
Instal Ekstensi ProxySwitcher
Klik ikon menu (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik “Add to Brave”. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda.
Buka pengaturan ProxySwitcher
Klik ikon “Extensions” → ProxySwitcher → (☰) → Settings
Konfigurasi proxy
Buka tab “Manual” → Aktifkan “Manual proxy” Masukkan alamat proxy dan port (1080 untuk SOCKS5) Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini.
Periksa hasilnya
Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.
Jika Anda membutuhkan routing proxy tingkat lanjut tidak hanya untuk browser tetapi juga untuk aplikasi desktop tertentu, kami menyarankan menggunakan Proxifier.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Pengaturan proxy Brave?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Pengaturan proxy Brave berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Pengaturan proxy Brave tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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