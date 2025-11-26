Cara mengatur pengaturan proxy server di Brave

Brave adalah browser berbasis Chromium, dan opsi proxy bawaannya hanya membuka pengaturan proxy sistem operasi Anda. Dengan kata lain, Brave tidak menyediakan konfigurasi proxy standalone lengkap di dalam browser.

Jika Anda lebih memilih metode di level sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Namun, jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing web biasa, kami tidak menyarankan mengatur proxy di level sistem. Pengaturan ini memengaruhi aplikasi lain di perangkat Anda dan bisa tidak konsisten — terutama di Windows, di mana pengaturan proxy bawaan terbatas dan tidak menangani konfigurasi proxy dengan autentikasi secara andal. Untuk browsing sehari-hari di Brave, biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy langsung melalui ekstensi browser. Cara ini menjaga pengaturan sistem Anda tetap utuh dan membuat pergantian proxy jauh lebih mudah.

Ekstensi yang direkomendasikan untuk Brave: Pengalih Proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dalam panduan ini, kami akan fokus pada metode ekstensi, karena ini adalah opsi paling praktis untuk browsing di Brave (profil proxy, pergantian cepat, dan tanpa perubahan pada pengaturan sistem).

Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Brave

Step 1 Instal Ekstensi ProxySwitcher Klik ikon menu (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik “Add to Brave”. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka pengaturan ProxySwitcher Klik ikon “Extensions” → ProxySwitcher → (☰) → Settings Click the image to view it in full size.

Step 3 Konfigurasi proxy Buka tab “Manual” → Aktifkan “Manual proxy” Masukkan alamat proxy dan port (1080 untuk SOCKS5) Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 4 Periksa hasilnya Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi. Click the image to view it in full size.