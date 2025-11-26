集成指南
Brave 代理设置
只需几个简单步骤，即可在 Brave 中轻松配置代理
如何在 Brave 中设置代理服务器
Brave 是一款基于 Chromium 的浏览器，其内置的代理选项实际上只是打开操作系统的代理设置。换句话说，Brave 并未在浏览器内部提供完整的独立代理配置功能。
如果您更倾向于使用系统级方法，请参考以下操作系统指南： Windows 10/11： https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS： https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME)： https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
不过，如果您只需要代理来进行日常网页浏览，我们不建议设置系统级代理。系统代理会影响设备上的其他应用程序，而且表现可能不稳定——尤其是在 Windows 上，内置代理设置功能有限，无法可靠地处理需要身份验证的代理配置。对于 Brave 的日常浏览，通常更推荐通过浏览器扩展直接配置代理。这样不会影响您的系统设置，代理切换也更加便捷。
Brave 推荐使用的扩展程序： 代理切换器： https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
在本指南中，我们将重点介绍扩展程序的设置方法，因为这是在 Brave 中浏览时最实用的选择（支持代理配置文件、快速切换，且无需更改系统设置）。
在 Brave 中使用 Proxy Switcher 扩展
安装 ProxySwitcher 扩展程序
点击菜单图标（☰）→ 扩展程序 → 访问 Chrome Web Store。搜索 Proxy Switcher 并进入其页面。点击 “Add to Brave”。确认安装，将扩展程序添加到您的工具栏。
打开 ProxySwitcher 设置
点击 “扩展程序” 图标 → ProxySwitcher →（☰）→ 设置
配置代理
前往 “Manual” 选项卡 → 开启 “Manual proxy” 输入您的代理地址和端口（SOCKS5 使用端口 1080） 启用身份验证，然后输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处.
检查结果
检查您的代理 IP 是否被检测到。
如果您不仅需要为浏览器配置代理路由，还需要为特定桌面应用程序配置高级代理路由，我们建议使用 Proxifier。
在哪里可以找到用于 Brave 代理设置 的 FineProxy 凭据？
在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。
需要输入 FineProxy 账户密码吗？
不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。
如何确认 Brave 代理设置 的代理配置正常工作？
启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。
如果 Brave 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？
先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。