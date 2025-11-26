Brave 是一款基于 Chromium 的浏览器，其内置的代理选项实际上只是打开操作系统的代理设置。换句话说，Brave 并未在浏览器内部提供完整的独立代理配置功能。

不过，如果您只需要代理来进行日常网页浏览，我们不建议设置系统级代理。系统代理会影响设备上的其他应用程序，而且表现可能不稳定——尤其是在 Windows 上，内置代理设置功能有限，无法可靠地处理需要身份验证的代理配置。对于 Brave 的日常浏览，通常更推荐通过浏览器扩展直接配置代理。这样不会影响您的系统设置，代理切换也更加便捷。