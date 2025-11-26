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集成指南

Brave 代理设置

只需几个简单步骤，即可在 Brave 中轻松配置代理

更新日期2026年6月23日
格式分步指南

如何在 Brave 中设置代理服务器

Brave 是一款基于 Chromium 的浏览器，其内置的代理选项实际上只是打开操作系统的代理设置。换句话说，Brave 并未在浏览器内部提供完整的独立代理配置功能。

如果您更倾向于使用系统级方法，请参考以下操作系统指南： Windows 10/11： https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS： https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME)： https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

不过，如果您只需要代理来进行日常网页浏览，我们不建议设置系统级代理。系统代理会影响设备上的其他应用程序，而且表现可能不稳定——尤其是在 Windows 上，内置代理设置功能有限，无法可靠地处理需要身份验证的代理配置。对于 Brave 的日常浏览，通常更推荐通过浏览器扩展直接配置代理。这样不会影响您的系统设置，代理切换也更加便捷。

Brave 推荐使用的扩展程序： 代理切换器： https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

在本指南中，我们将重点介绍扩展程序的设置方法，因为这是在 Brave 中浏览时最实用的选择（支持代理配置文件、快速切换，且无需更改系统设置）。

在 Brave 中使用 Proxy Switcher 扩展

Step 1

安装 ProxySwitcher 扩展程序

点击菜单图标（☰）→ 扩展程序 → 访问 Chrome Web Store。搜索 Proxy Switcher 并进入其页面。点击 “Add to Brave”。确认安装，将扩展程序添加到您的工具栏。

Step 2

打开 ProxySwitcher 设置

点击 “扩展程序” 图标 → ProxySwitcher →（☰）→ 设置

Step 3

配置代理

前往 “Manual” 选项卡 → 开启 “Manual proxy” 输入您的代理地址和端口（SOCKS5 使用端口 1080） 启用身份验证，然后输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处.

Step 4

检查结果

检查您的代理 IP 是否被检测到。

如果您不仅需要为浏览器配置代理路由，还需要为特定桌面应用程序配置高级代理路由，我们建议使用 Proxifier

在哪里可以找到用于 Brave 代理设置 的 FineProxy 凭据？

在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。

需要输入 FineProxy 账户密码吗？

不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。

如何确认 Brave 代理设置 的代理配置正常工作？

启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。

如果 Brave 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？

先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

配置 48 小时