Brave on Chromium-põhine brauser ja selle sisseehitatud proxy valik avab lihtsalt teie operatsioonisüsteemi proxy seaded. Teisisõnu ei paku Brave brauserisiseselt täielikku eraldiseisvat proxy konfiguratsiooni.

Kui vajate proxy't ainult tavaliseks veebisirvimiseks, ei soovita me siiski süsteemiülest proxy't seadistada. See mõjutab kõiki teie seadme rakendusi ja võib töötada ebaühtlaselt – eriti Windowsis, kus sisseehitatud proxy seaded on piiratud ega toeta autentimisega proxy ühendusi usaldusväärselt. Igapäevaseks sirvimiseks Brave'is on tavaliselt parem seadistada proxy otse brauseri laienduse kaudu. Nii jäävad teie süsteemiseaded puutumata ja proxy vahetamine on oluliselt lihtsam.