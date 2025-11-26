Integratsioonijuhend
Brave proxy seaded
Seadistage proxy Brave brauseris lihtsalt mõne sammuga
Kuidas seadistada proxy serveri seadeid Brave brauseris
Brave on Chromium-põhine brauser ja selle sisseehitatud proxy valik avab lihtsalt teie operatsioonisüsteemi proxy seaded. Teisisõnu ei paku Brave brauserisiseselt täielikku eraldiseisvat proxy konfiguratsiooni.
Kui eelistate süsteemitasandi meetodit, järgige siinseid OS-i juhendeid: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Kui vajate proxy't ainult tavaliseks veebisirvimiseks, ei soovita me siiski süsteemiülest proxy't seadistada. See mõjutab kõiki teie seadme rakendusi ja võib töötada ebaühtlaselt – eriti Windowsis, kus sisseehitatud proxy seaded on piiratud ega toeta autentimisega proxy ühendusi usaldusväärselt. Igapäevaseks sirvimiseks Brave'is on tavaliselt parem seadistada proxy otse brauseri laienduse kaudu. Nii jäävad teie süsteemiseaded puutumata ja proxy vahetamine on oluliselt lihtsam.
Soovitatav laiendus Brave'ile: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Selles juhendis keskendume laienduse seadistamisele, kuna see on Brave'is sirvimiseks kõige praktilisem valik (proxy profiilid, kiire vahetamine ja süsteemiseadeid ei muudeta).
Kasutage Brave'is Proxy Switcheri laiendust
Paigaldage laiendus ProxySwitcher
Klõpsake menüüikooni (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Otsige Proxy Switcher ja avage selle leht. Klõpsake “Add to Brave”. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale.
Avage ProxySwitcheri seaded
Klõpsake “Extensions” ikooni → ProxySwitcher → (☰) → Settings
Seadistage proxy
Avage vahekaart “Manual” → Lülitage sisse “Manual proxy” Sisestage oma proxy aadress ja port (SOCKS5 puhul 1080) Lubage autentimine ja sisestage oma aktiivse puhverserveri teenuse kasutajanimi ning parool (mitte oma konto parool). Oma teenuseid leiate siin.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kui vajate täiustatud proxy marsruutimist mitte ainult brauseri, vaid ka konkreetsete töölauarakenduste jaoks, soovitame kasutada Proxifier.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Brave proxy seaded jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Brave proxy seaded puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Brave proxy seaded ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
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