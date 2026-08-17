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Dokumentatsioon

Makseviisid ja tarne

Viimati uuendatud17. august 2026
KehtibKõigile FineProxy teenustele
Kehtiv seisuga 17. august 2026

💳 Maksevõimalused#

Pakume mitmeid turvalisi ja mugavaid makseviise, et saaksite oma proksid kiiresti aktiveerida:

Krüptovaluutad#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Pangakaardid & makseteenuse pakkujad#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express ja muud)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay ja muud Paddle’i kaudu saadaolevad võimalused)
  • Otse kaardimaksed (Visa, MasterCard ja teised)
  • UnionPay

Kohalikud maksevõimalused Venemaa kasutajatele#

  • Vene pangakaardid & SBP FreeKassa kaudu
  • Intercards (Vene pangakaardid)
  • SBP
  • WebMoney

Muud meetodid#

  • PayPal (kui saadaval)
  • Pangaülekanne / pangamakse

Märkus: Saadaolevad maksemeetodid võivad riigiti erineda ja aeg-ajalt muutuda. Palun vaadake kõige ajakohasemat nimekirja kassas või võtke ühendust toega piletisüsteemi.

Maksevõimalused

Maksevõimalused

🚀 Tarne & aktiveerimine#

FineProxy on täielikult digitaalne teenus. Proksid edastatakse veebis ja aktiveeritakse automaatselt pärast edukat makse kinnitamist.

Kuidas see töötab:#

  1. Valige meie veebisaidilt sobiv proksipakett.
  2. Makske enda eelistatud maksemeetodiga.
  3. Teie proxyd aktiveeritakse automaatselt kohe pärast makse kinnitamist.
  4. Vaadake oma proxy andmeid juhtpaneelil, sealhulgas IP-aadresse, porte ja autentimisandmeid või IP-autoriseerimist (IP whitelisting).

📦 Mis sisaldub#

  • Dedikeeritud või jagatud IP-paketid (sõltuvalt teie paketist)
  • Protokollide tugi: HTTP, HTTPS, SOCKS5 ja UDP (teatud pakettide puhul)
  • Piiramatu andmemaht (kui pole teisiti märgitud)
  • Kliendi juhtpaneel IP-rotatsiooniga, filtreerimisega ja proxy jälgimisega (saadavuse korral, sõltuvalt paketist)
  • Tehniline tugi piletisüsteemi kaudu

❓ Vajate abi?#

Kui vajate abi, võtke palun ühendust toega piletisüsteemi kaudu.
Samuti saate meiega ühendust aadressil 📩 [email protected]
💬 Reaalajas vestlus on saadaval otse veebilehel.