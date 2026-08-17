Kehtiv seisuga 17. august 2026 Prindi

Pakume mitmeid turvalisi ja mugavaid makseviise, et saaksite oma proksid kiiresti aktiveerida:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Pangakaardid & makseteenuse pakkujad#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express ja muud)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay ja muud Paddle’i kaudu saadaolevad võimalused)

Otse kaardimaksed (Visa, MasterCard ja teised)

UnionPay

Kohalikud maksevõimalused Venemaa kasutajatele#

Vene pangakaardid & SBP FreeKassa kaudu

Intercards (Vene pangakaardid)

SBP

WebMoney

Muud meetodid#

PayPal (kui saadaval)

Pangaülekanne / pangamakse

Märkus: Saadaolevad maksemeetodid võivad riigiti erineda ja aeg-ajalt muutuda. Palun vaadake kõige ajakohasemat nimekirja kassas või võtke ühendust toega piletisüsteemi.

Maksevõimalused

🚀 Tarne & aktiveerimine#

FineProxy on täielikult digitaalne teenus. Proksid edastatakse veebis ja aktiveeritakse automaatselt pärast edukat makse kinnitamist.

Kuidas see töötab:#

Valige meie veebisaidilt sobiv proksipakett. Makske enda eelistatud maksemeetodiga. Teie proxyd aktiveeritakse automaatselt kohe pärast makse kinnitamist. Vaadake oma proxy andmeid juhtpaneelil, sealhulgas IP-aadresse, porte ja autentimisandmeid või IP-autoriseerimist (IP whitelisting).

📦 Mis sisaldub#

Dedikeeritud või jagatud IP-paketid (sõltuvalt teie paketist)

Protokollide tugi: HTTP, HTTPS, SOCKS5 ja UDP (teatud pakettide puhul)

Piiramatu andmemaht (kui pole teisiti märgitud)

Kliendi juhtpaneel IP-rotatsiooniga, filtreerimisega ja proxy jälgimisega (saadavuse korral, sõltuvalt paketist)

Tehniline tugi piletisüsteemi kaudu

Kui vajate abi, võtke palun ühendust toega piletisüsteemi kaudu.

Samuti saate meiega ühendust aadressil 📩 [email protected]

💬 Reaalajas vestlus on saadaval otse veebilehel.