Dokumentatsioon
Makseviisid ja tarne
Kehtiv seisuga 17. august 2026
💳 Maksevõimalused#
Pakume mitmeid turvalisi ja mugavaid makseviise, et saaksite oma proksid kiiresti aktiveerida:
Krüptovaluutad#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Pangakaardid & makseteenuse pakkujad#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express ja muud)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay ja muud Paddle’i kaudu saadaolevad võimalused)
- Otse kaardimaksed (Visa, MasterCard ja teised)
- UnionPay
Kohalikud maksevõimalused Venemaa kasutajatele#
- Vene pangakaardid & SBP FreeKassa kaudu
- Intercards (Vene pangakaardid)
- SBP
- WebMoney
Muud meetodid#
- PayPal (kui saadaval)
- Pangaülekanne / pangamakse
Märkus: Saadaolevad maksemeetodid võivad riigiti erineda ja aeg-ajalt muutuda. Palun vaadake kõige ajakohasemat nimekirja kassas või võtke ühendust toega piletisüsteemi.
Maksevõimalused
🚀 Tarne & aktiveerimine#
FineProxy on täielikult digitaalne teenus. Proksid edastatakse veebis ja aktiveeritakse automaatselt pärast edukat makse kinnitamist.
Kuidas see töötab:#
- Valige meie veebisaidilt sobiv proksipakett.
- Makske enda eelistatud maksemeetodiga.
- Teie proxyd aktiveeritakse automaatselt kohe pärast makse kinnitamist.
- Vaadake oma proxy andmeid juhtpaneelil, sealhulgas IP-aadresse, porte ja autentimisandmeid või IP-autoriseerimist (IP whitelisting).
📦 Mis sisaldub#
- Dedikeeritud või jagatud IP-paketid (sõltuvalt teie paketist)
- Protokollide tugi: HTTP, HTTPS, SOCKS5 ja UDP (teatud pakettide puhul)
- Piiramatu andmemaht (kui pole teisiti märgitud)
- Kliendi juhtpaneel IP-rotatsiooniga, filtreerimisega ja proxy jälgimisega (saadavuse korral, sõltuvalt paketist)
- Tehniline tugi piletisüsteemi kaudu
❓ Vajate abi?#
Kui vajate abi, võtke palun ühendust toega piletisüsteemi kaudu.
Samuti saate meiega ühendust aadressil 📩 [email protected]
💬 Reaalajas vestlus on saadaval otse veebilehel.