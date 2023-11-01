Andmekeskuse proksi
Fikseeritud hind IP kohta, ribalaiuse piiranguteta, HTTP/HTTPS/SOCKS5 igal aadressil — ~100 000 IP-d mitmekesistes alamvõrkudes, kuni 500 Mbps.
Koostage oma andmekeskuse puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Buy 100 datacenter proxies in the United States
- Add another country to my datacenter proxy plan
- Export my proxy list as JSON
- Update the IP allowlist for my proxy service
- Show the status and next due date for my service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
See on kõige kiirem proxy, mida ma olen kunagi kasutanud! Mul oli null probleemi piiratud sisuga ja ühendus on väga stabiilne. Lisaks oli nende klienditeenindus väga vastuvõetav. Kindlasti väärt investeeringut!
Mul oli probleeme võlts IP-dega, ja sa soovitasid mind sellele veebisaidile. See on väga kasutajasõbralik. Ostsin 89 dollarit paketti, millel on suurepärane vastus aeg ja hilinemine.
Liiklust ei mõõdeta
Väga hea toode, mulle meeldib. Kõik toimib piiramatu liiklus, maksimaalne kiirus ja madalam turuhind. Alati kättesaadav ja reageeriv tehniline toetus. Ja ma soovitan oma sõpradele.
Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.
API ja agendi juurdepääs
Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.
Nad pakuvad API-sid, mille abil kasutajad saavad nende veebisaidilt puhverservereid hankida. Kuigi nende klienditeenindajate inglise keel ei olnud eriti hea, püüdsid nad mind kõvasti aidata. Samuti pakuvad nad IP-aadressi vahetust seitsme päeva järel.
Mis täpselt on andmekeskuse proksi?See on
See on proksiserver, mis asub andmekeskuses, mitte ei ole ühendatud koduse ISP kaudu. IP-aadress kuulub andmekeskuse võrgule, mitte kodukasutajale. See teeb andmekeskuse proksid kiireks ja odavaks, kuid kergemini tuvastatavaks kui residentsed proksid. Ülesannete jaoks, mis ei nõua kodukasutajana esinemist — andmete kogumine, monitooring, API-ligipääs — on need kõige tõhusam saadaolev valik.
Kas andmekeskuse proksid blokeeritakse igal veebilehel?Ei
Ei. Väide „andmekeskuse proxy'd blokeeritakse alati
Mille poolest erineb FineProxy „piiramatuMõned teenusepakkujad reklaamivad
Mõned teenusepakkujad reklaamivad piiramatut ribalaiust, kuid rakendavad tegelikkuses õiglase kasutuse poliitikat. Näiteks üks suurtest pakkujatest piirab tegelikku kasutust 100 GB-ni IP kohta arveldusperioodi jooksul, misjärel samaaegseid sessioone oluliselt piiratakse. FineProxy puhul puuduvad varjatud limiidid, kiirusepiirangud ja õiglase kasutuse tingimused väikeses kirjas. Piiramatu liiklus igal IP-l, igal protokollil, igal arveldusperioodi päeval.
Mis on alamvõrgu blokeerimine ja miks see oluline on?Veebilehed blokeerivad mõnikord
Veebilehed blokeerivad mõnikord mitte ainult üksiku IP, vaid terve /24 alamvõrgu — 256 aadressi, millel on samad kolm esimest oktetti. Kui kõik teie proxy'd pärinevad ühest-kahest alamvõrgust, võib üks blokeering kogu teie proxy-kogumi rivist välja lüüa. FineProxy jaotab oma ~100 000 IP-d mitmekesiste alamvõrkude vahel, nii et ühe vahemiku blokeerimine ei levi ülejäänud aadressidele.
Kui palju andmekeskuse proxy'sid on mul andmete kogumiseks vaja?Sõltub sihtmärgist ja
Sõltub sihtmärgist ja mahust. Kaitsmata saitide leebeks scraping'uks (paar tuhat lehekülge päevas) piisab 50–100 IP-st. Miljonite lehekülgede ulatuslikuks kogumiseks on vaja mitut tuhandet, et hoida päringute tihedus IP kohta madalana. Müüme nii üksikuid proxy'sid kui ka hulgipakett — IP kohta hind langeb koguse kasvades.
Kas andmekeskuse proxy'd on kiiremad kui residentsiaalsed?Jah
Jah, oluliselt. Andmekeskuse infrastruktuur on fiiberühenduse kaudu otse ühendatud interneti magistraalvõrkudega, pakkudes 3–4 korda madalamat latentsust võrreldes residentsiaalsete proxy'dega, mis suunavad liikluse läbi koduühenduste. FineProxy andmekeskuse proxy'd saavutavad kuni 500 Mbps ühenduse kohta.
Kas andmekeskuse proxysid saab kasutada sotsiaalmeedia jaoks?See
See sõltub ülesandest. Sotsiaalmeediaplatvormide avalike andmete kogumiseks võivad andmekeskuse proxy'd sobida, kui piirate päringute sagedust hoolikalt ja roteerite IP-sid korrektselt. Kontode haldamiseks ja postitamiseks tuvastavad platvormid andmekeskuse IP-sid tõenäolisemalt — sel juhul kaaluge meie ISP proksid või pühendatud proxyd selle asemel.
Andmekeskuse puhverserverid:
Speed, Scale, and When They're the Right Choice
Iga ülesanne ei vaja residentsiaalet IP-d, mis näeb välja nagu koduühendus. Tootekataloogide kogumine, otsingutulemuste jälgimine, hinnaandmete kogumine või API-dega töötamine — andmekeskuse proxy serverid on kiiremad, odavamad ja prognoositavamad kui ükskõik milline teine proxy tüüp. Oluline on teada, millal need sobivad, ja valida pakkuja, kes tegelikult omab nende taga olevat infrastruktuuri.
Mis eristab andmekeskuse proxy'sid
Andmekeskuse proxy server suunab teie liikluse läbi IP-aadressi, mis asub andmekeskuse rajatises, mitte ei ole ISP poolt kodumajapidamisele määratud. Need aadressid paiknevad suure jõudlusega serveritel, millel on otsene magistraalühendus — just seetõttu on need järjepidevalt 3–4 korda kiiremad kui residentsiaalsed proxy'd (Bright Data võrdlustestid kinnitavad seda mitme testistsenaariumi lõikes).
Kompromiss on tuvastatavus. Veebisaidid suudavad andmekeskuse IP-vahemikke tuvastada ASN-päringute ja pöördDNS-i kaudu. Tugevalt kaitstud platvormidel, kus on arenenud robotitõrjesüsteemid, on andmekeskuse IP-de tuvastamismäär kõrgem. Kuid valdav enamus internetist ei kasuta Cloudflare Enterprise'i ega DataDome'i. Uudistesaidid, tootekataloogid, avalikud registrid, otsingumootorid, API-d, riigiandmebaasid — andmekeskuse proxy'd saavad kõigega hakkama probleemideta ja murdosa hinnaga sellest, mida residentsiaalsed proxy'd maksaksid.
Mastaabi ökonoomika
Siin läheb matemaatika huvitavaks. Enamik proxy pakkujaid küsib gigabaidi kohta: $0.50–2/GB andmekeskuse liikluse eest, $5–15/GB residentsiaale eest. Väikeste mahtude puhul tundub vahe hallatav. Suures mahus muutub see absurdseks.
Andmete kogumise operatsioon, mis tõmbab 500 GB kuus, maksab tüüpiliste GB-põhiste hindade juures ligikaudu $4000 (Scrapfly analüüs). Ja siin on detail, mida enamik inimesi ei märka enne arve saamist: uuringud näitavad, et 50–90% veebikogumise liiklusest kulub piltidele, fontidele, CSS-ile ja jälgimispikslitele, mida teie scraper tegelikult ei vajagi. GB-põhise hinnastamise korral maksate kogu selle prahi eest.
FineProxy piiramatu andmekeskuse proxy kogum kõrvaldab selle probleemi täielikult. Fikseeritud hinnastamine, liiklusmõõdikut pole, üllatustasusid kuu lõpus pole. Koguge andmeid julgelt, ärge muretsege iga päringu optimeerimise pärast kilobaitide kokkuhoiuks — ribalaiusega on arvestatud.
Tasub mainida: mõned konkurendid reklaamivad “piiramatut” ribalaiust, kuid varjavad seda õiglase kasutuse poliitikaga. Näiteks Oxylabs piirab tegelikku kasutust 100 GB-ni IP kohta arveldusperioodi jooksul — pärast seda langeb teie samaaegsete seansside arv 100-lt 10-le. FineProxy puhul tähendab piiramatu tõesti piiramatut. Ilma tärnideta.
Alamvõrkude mitmekesisus: detail, mida enamik ostjaid ei märka
Kui veebisait blokeerib andmekeskuse proxy, ei blokeerita sageli ainult ühte IP-aadressi. Blokeeritakse kogu /24 alamvõrk — kõik 256 aadressi, millel on samad kolm esimest oktetti. Kui teie pakkuja andis teile 500 IP-aadressi ja need kõik asuvad kahes alamvõrgus, võib üks blokeerimine hävitada kogu teie IP-paki sekunditega.
FineProxy haldab ligikaudu 100 000 IPv4-aadressi, mis on jaotatud mitmekesisesse alamvõrkude valikusse. Tegemist ei ole ühe järjestikuse IP-plokiga — see on hajutatud infrastruktuur, mis jääb püsima ka alamvõrgu tasemel blokeerimisel. Kui üks aadressivahemik satub sihtlehe surve alla, jätkavad teie ülejäänud aadressid tööd, sest need asuvad täiesti erinevates võrgusegmentides.
Oma infrastruktuur, mitte edasimüük
Enamik andmekeskuse proxy pakkujaid ei oma IP-aadresse. Nad rendivad plokke ülemlüli võrkudelt ja müüvad neid edasi — sageli samaaegselt mitme kaubamärgi alt. Sama IP-park ilmub erinevate nimede all ja kui ühe kaubamärgi kliendid muutuvad agressiivseks, kannatab kogu park.
FineProxy omab oma IP-plokke ja haldab servereid, millel need töötavad. Me ei müü edasi Hetzneri ega OVH aadresse, lisades vaid juhtpaneeli. See tähendab, et kontrollime ASN-i mainet otseselt — jälgime Spamhausi nimekirja sattumist ja eemaldame kohe iga märgistatud aadressi aktiivsest parkist. Teie proxy’d saavad kasu infrastruktuuri hügieenist, mida edasimüüjad lihtsalt ei suuda tagada.
Kes ostab andmekeskuse proxy’sid hulgi
Scraping-meeskonnad, kes koguvad miljoneid lehekülgi päevas. SEO agentuurid, kes jälgivad märksõnade positsioone sadades asukohtades. Hindade jälgimise teenused, mis peavad iga tund kontrollima tuhandeid tootelehti. Reklaamide verifitseerimise ettevõtted, kes kontrollivad reklaamide paigutust eri piirkondades. Andmetorude operaatorid, kes toidavad värsket veebiandmestikku analüütikasüsteemidesse või AI treeningandmestikega.
Ühine nimetaja: suur päringute maht, kus kiirus ja hind on olulisemad kui kodukasutajana näimine. Kui teie sihtleht ei blokeeri aktiivselt andmekeskuse liiklust, on 10 korda rohkem maksta residentsiaalsete IP-de eest lihtsalt raha raiskamine.
Protokollid ja turvalisus
Iga FineProxy DC proxy toetab samal IP-aadressil HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolli. Meie HTTPS-i rakendus sisaldab individuaalset SSL-sertifikaati iga aadressi kohta — krüpteerides ühenduse teie seadmest proxy’ni, mitte ainult proxy’st sihtleheni. Enamik pakkujaid jätab selle esimese lõigu kaitsmata. Meie mitte.
SOCKS5 sisaldab täielikku UDP associated tuge kasutusjuhtudeks, mis ulatuvad veebiliiklusest kaugemale.
Alustamine
FineProxy müüb andmekeskuse proxy-sid nii üksikult kui ka hulgipakettidena — IP hind langeb mahu kasvades. Kasutuselevõtt on viivitamatu: pärast maksmist genereeritakse teie proxy-nimekiri koos IP-de, portide ja mandaatidega automaatselt ning edastatakse juhtpaneelile ühe kuni kahe minutiga — ilma käsitsi ülevaatuse ja ooteajata. Iga proxy sisaldab piiramatut ribalaiust, HTTP/HTTPS/SOCKS5 tuge, IP-sidumise autentimist (valikulise kasutajanime/parooli ja /21 alamvõrgu paindlikkusega) ning kiirust kuni 500 Mbit/s.
Seadistusjuhised brauserite, operatsioonisüsteemide ja populaarsete tööriistade jaoks leiate meie Integratsioonikeskus.