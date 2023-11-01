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Andmekeskuse proksi

Fikseeritud hind IP kohta, ribalaiuse piiranguteta, HTTP/HTTPS/SOCKS5 igal aadressil — ~100 000 IP-d mitmekesistes alamvõrkudes, kuni 500 Mbps.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
100,000+ IPv4Owned subnets and ASN
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma andmekeskuse puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Buy 100 datacenter proxies in the United States
  • Add another country to my datacenter proxy plan
  • Export my proxy list as JSON
  • Update the IP allowlist for my proxy service
  • Show the status and next due date for my service
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

See on kõige kiirem proxy, mida ma olen kunagi kasutanud! Mul oli null probleemi piiratud sisuga ja ühendus on väga stabiilne. Lisaks oli nende klienditeenindus väga vastuvõetav. Kindlasti väärt investeeringut!

Nadeem KhanDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Mul oli probleeme võlts IP-dega, ja sa soovitasid mind sellele veebisaidile. See on väga kasutajasõbralik. Ostsin 89 dollarit paketti, millel on suurepärane vastus aeg ja hilinemine.

taingu302SaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Väga hea toode, mulle meeldib. Kõik toimib piiramatu liiklus, maksimaalne kiirus ja madalam turuhind. Alati kättesaadav ja reageeriv tehniline toetus. Ja ma soovitan oma sõpradele.

Anna FletcherFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Nad pakuvad API-sid, mille abil kasutajad saavad nende veebisaidilt puhverservereid hankida. Kuigi nende klienditeenindajate inglise keel ei olnud eriti hea, püüdsid nad mind kõvasti aidata. Samuti pakuvad nad IP-aadressi vahetust seitsme päeva järel.

Anonymous UserTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis täpselt on andmekeskuse proksi?See on

See on proksiserver, mis asub andmekeskuses, mitte ei ole ühendatud koduse ISP kaudu. IP-aadress kuulub andmekeskuse võrgule, mitte kodukasutajale. See teeb andmekeskuse proksid kiireks ja odavaks, kuid kergemini tuvastatavaks kui residentsed proksid. Ülesannete jaoks, mis ei nõua kodukasutajana esinemist — andmete kogumine, monitooring, API-ligipääs — on need kõige tõhusam saadaolev valik.

Kas andmekeskuse proksid blokeeritakse igal veebilehel?Ei

Ei. Väide „andmekeskuse proxy'd blokeeritakse alati

Mille poolest erineb FineProxy „piiramatuMõned teenusepakkujad reklaamivad

Mõned teenusepakkujad reklaamivad piiramatut ribalaiust, kuid rakendavad tegelikkuses õiglase kasutuse poliitikat. Näiteks üks suurtest pakkujatest piirab tegelikku kasutust 100 GB-ni IP kohta arveldusperioodi jooksul, misjärel samaaegseid sessioone oluliselt piiratakse. FineProxy puhul puuduvad varjatud limiidid, kiirusepiirangud ja õiglase kasutuse tingimused väikeses kirjas. Piiramatu liiklus igal IP-l, igal protokollil, igal arveldusperioodi päeval.

Mis on alamvõrgu blokeerimine ja miks see oluline on?Veebilehed blokeerivad mõnikord

Veebilehed blokeerivad mõnikord mitte ainult üksiku IP, vaid terve /24 alamvõrgu — 256 aadressi, millel on samad kolm esimest oktetti. Kui kõik teie proxy'd pärinevad ühest-kahest alamvõrgust, võib üks blokeering kogu teie proxy-kogumi rivist välja lüüa. FineProxy jaotab oma ~100 000 IP-d mitmekesiste alamvõrkude vahel, nii et ühe vahemiku blokeerimine ei levi ülejäänud aadressidele.

Kui palju andmekeskuse proxy'sid on mul andmete kogumiseks vaja?Sõltub sihtmärgist ja

Sõltub sihtmärgist ja mahust. Kaitsmata saitide leebeks scraping'uks (paar tuhat lehekülge päevas) piisab 50–100 IP-st. Miljonite lehekülgede ulatuslikuks kogumiseks on vaja mitut tuhandet, et hoida päringute tihedus IP kohta madalana. Müüme nii üksikuid proxy'sid kui ka hulgipakett — IP kohta hind langeb koguse kasvades.

Kas andmekeskuse proxy'd on kiiremad kui residentsiaalsed?Jah

Jah, oluliselt. Andmekeskuse infrastruktuur on fiiberühenduse kaudu otse ühendatud interneti magistraalvõrkudega, pakkudes 3–4 korda madalamat latentsust võrreldes residentsiaalsete proxy'dega, mis suunavad liikluse läbi koduühenduste. FineProxy andmekeskuse proxy'd saavutavad kuni 500 Mbps ühenduse kohta.

Kas andmekeskuse proxysid saab kasutada sotsiaalmeedia jaoks?See

See sõltub ülesandest. Sotsiaalmeediaplatvormide avalike andmete kogumiseks võivad andmekeskuse proxy'd sobida, kui piirate päringute sagedust hoolikalt ja roteerite IP-sid korrektselt. Kontode haldamiseks ja postitamiseks tuvastavad platvormid andmekeskuse IP-sid tõenäolisemalt — sel juhul kaaluge meie ISP proksid või pühendatud proxyd selle asemel.

Andmekeskuse puhverserverid:
Speed, Scale, and When They're the Right Choice

Iga ülesanne ei vaja residentsiaalet IP-d, mis näeb välja nagu koduühendus. Tootekataloogide kogumine, otsingutulemuste jälgimine, hinnaandmete kogumine või API-dega töötamine — andmekeskuse proxy serverid on kiiremad, odavamad ja prognoositavamad kui ükskõik milline teine proxy tüüp. Oluline on teada, millal need sobivad, ja valida pakkuja, kes tegelikult omab nende taga olevat infrastruktuuri.

01

Mis eristab andmekeskuse proxy'sid

Andmekeskuse proxy server suunab teie liikluse läbi IP-aadressi, mis asub andmekeskuse rajatises, mitte ei ole ISP poolt kodumajapidamisele määratud. Need aadressid paiknevad suure jõudlusega serveritel, millel on otsene magistraalühendus — just seetõttu on need järjepidevalt 3–4 korda kiiremad kui residentsiaalsed proxy'd (Bright Data võrdlustestid kinnitavad seda mitme testistsenaariumi lõikes).

Kompromiss on tuvastatavus. Veebisaidid suudavad andmekeskuse IP-vahemikke tuvastada ASN-päringute ja pöördDNS-i kaudu. Tugevalt kaitstud platvormidel, kus on arenenud robotitõrjesüsteemid, on andmekeskuse IP-de tuvastamismäär kõrgem. Kuid valdav enamus internetist ei kasuta Cloudflare Enterprise'i ega DataDome'i. Uudistesaidid, tootekataloogid, avalikud registrid, otsingumootorid, API-d, riigiandmebaasid — andmekeskuse proxy'd saavad kõigega hakkama probleemideta ja murdosa hinnaga sellest, mida residentsiaalsed proxy'd maksaksid.

02

Mastaabi ökonoomika

Siin läheb matemaatika huvitavaks. Enamik proxy pakkujaid küsib gigabaidi kohta: $0.50–2/GB andmekeskuse liikluse eest, $5–15/GB residentsiaale eest. Väikeste mahtude puhul tundub vahe hallatav. Suures mahus muutub see absurdseks.

Andmete kogumise operatsioon, mis tõmbab 500 GB kuus, maksab tüüpiliste GB-põhiste hindade juures ligikaudu $4000 (Scrapfly analüüs). Ja siin on detail, mida enamik inimesi ei märka enne arve saamist: uuringud näitavad, et 50–90% veebikogumise liiklusest kulub piltidele, fontidele, CSS-ile ja jälgimispikslitele, mida teie scraper tegelikult ei vajagi. GB-põhise hinnastamise korral maksate kogu selle prahi eest.

FineProxy piiramatu andmekeskuse proxy kogum kõrvaldab selle probleemi täielikult. Fikseeritud hinnastamine, liiklusmõõdikut pole, üllatustasusid kuu lõpus pole. Koguge andmeid julgelt, ärge muretsege iga päringu optimeerimise pärast kilobaitide kokkuhoiuks — ribalaiusega on arvestatud.

Tasub mainida: mõned konkurendid reklaamivad “piiramatut” ribalaiust, kuid varjavad seda õiglase kasutuse poliitikaga. Näiteks Oxylabs piirab tegelikku kasutust 100 GB-ni IP kohta arveldusperioodi jooksul — pärast seda langeb teie samaaegsete seansside arv 100-lt 10-le. FineProxy puhul tähendab piiramatu tõesti piiramatut. Ilma tärnideta.

03

Alamvõrkude mitmekesisus: detail, mida enamik ostjaid ei märka

Kui veebisait blokeerib andmekeskuse proxy, ei blokeerita sageli ainult ühte IP-aadressi. Blokeeritakse kogu /24 alamvõrk — kõik 256 aadressi, millel on samad kolm esimest oktetti. Kui teie pakkuja andis teile 500 IP-aadressi ja need kõik asuvad kahes alamvõrgus, võib üks blokeerimine hävitada kogu teie IP-paki sekunditega.

FineProxy haldab ligikaudu 100 000 IPv4-aadressi, mis on jaotatud mitmekesisesse alamvõrkude valikusse. Tegemist ei ole ühe järjestikuse IP-plokiga — see on hajutatud infrastruktuur, mis jääb püsima ka alamvõrgu tasemel blokeerimisel. Kui üks aadressivahemik satub sihtlehe surve alla, jätkavad teie ülejäänud aadressid tööd, sest need asuvad täiesti erinevates võrgusegmentides.

04

Oma infrastruktuur, mitte edasimüük

Enamik andmekeskuse proxy pakkujaid ei oma IP-aadresse. Nad rendivad plokke ülemlüli võrkudelt ja müüvad neid edasi — sageli samaaegselt mitme kaubamärgi alt. Sama IP-park ilmub erinevate nimede all ja kui ühe kaubamärgi kliendid muutuvad agressiivseks, kannatab kogu park.

FineProxy omab oma IP-plokke ja haldab servereid, millel need töötavad. Me ei müü edasi Hetzneri ega OVH aadresse, lisades vaid juhtpaneeli. See tähendab, et kontrollime ASN-i mainet otseselt — jälgime Spamhausi nimekirja sattumist ja eemaldame kohe iga märgistatud aadressi aktiivsest parkist. Teie proxy’d saavad kasu infrastruktuuri hügieenist, mida edasimüüjad lihtsalt ei suuda tagada.

05

Kes ostab andmekeskuse proxy’sid hulgi

Scraping-meeskonnad, kes koguvad miljoneid lehekülgi päevas. SEO agentuurid, kes jälgivad märksõnade positsioone sadades asukohtades. Hindade jälgimise teenused, mis peavad iga tund kontrollima tuhandeid tootelehti. Reklaamide verifitseerimise ettevõtted, kes kontrollivad reklaamide paigutust eri piirkondades. Andmetorude operaatorid, kes toidavad värsket veebiandmestikku analüütikasüsteemidesse või AI treeningandmestikega.

Ühine nimetaja: suur päringute maht, kus kiirus ja hind on olulisemad kui kodukasutajana näimine. Kui teie sihtleht ei blokeeri aktiivselt andmekeskuse liiklust, on 10 korda rohkem maksta residentsiaalsete IP-de eest lihtsalt raha raiskamine.

06

Protokollid ja turvalisus

Iga FineProxy DC proxy toetab samal IP-aadressil HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolli. Meie HTTPS-i rakendus sisaldab individuaalset SSL-sertifikaati iga aadressi kohta — krüpteerides ühenduse teie seadmest proxy’ni, mitte ainult proxy’st sihtleheni. Enamik pakkujaid jätab selle esimese lõigu kaitsmata. Meie mitte.

SOCKS5 sisaldab täielikku UDP associated tuge kasutusjuhtudeks, mis ulatuvad veebiliiklusest kaugemale.

07

Alustamine

FineProxy müüb andmekeskuse proxy-sid nii üksikult kui ka hulgipakettidena — IP hind langeb mahu kasvades. Kasutuselevõtt on viivitamatu: pärast maksmist genereeritakse teie proxy-nimekiri koos IP-de, portide ja mandaatidega automaatselt ning edastatakse juhtpaneelile ühe kuni kahe minutiga — ilma käsitsi ülevaatuse ja ooteajata. Iga proxy sisaldab piiramatut ribalaiust, HTTP/HTTPS/SOCKS5 tuge, IP-sidumise autentimist (valikulise kasutajanime/parooli ja /21 alamvõrgu paindlikkusega) ning kiirust kuni 500 Mbit/s.

Seadistusjuhised brauserite, operatsioonisüsteemide ja populaarsete tööriistade jaoks leiate meie Integratsioonikeskus.