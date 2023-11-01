Andmekeskuse proksi

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Andmekeskuse proxy server suunab teie liikluse läbi IP-aadressi, mis asub andmekeskuse rajatises, mitte ei ole ISP poolt kodumajapidamisele määratud. Need aadressid paiknevad suure jõudlusega serveritel, millel on otsene magistraalühendus — just seetõttu on need järjepidevalt 3–4 korda kiiremad kui residentsiaalsed proxy'd (Bright Data võrdlustestid kinnitavad seda mitme testistsenaariumi lõikes).

Kompromiss on tuvastatavus. Veebisaidid suudavad andmekeskuse IP-vahemikke tuvastada ASN-päringute ja pöördDNS-i kaudu. Tugevalt kaitstud platvormidel, kus on arenenud robotitõrjesüsteemid, on andmekeskuse IP-de tuvastamismäär kõrgem. Kuid valdav enamus internetist ei kasuta Cloudflare Enterprise'i ega DataDome'i. Uudistesaidid, tootekataloogid, avalikud registrid, otsingumootorid, API-d, riigiandmebaasid — andmekeskuse proxy'd saavad kõigega hakkama probleemideta ja murdosa hinnaga sellest, mida residentsiaalsed proxy'd maksaksid.