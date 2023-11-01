Kuuproxy
IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.
Koostage pakett, mis sisaldab igakuised andmekeskuse või ISP-puhverserverid.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta 1,000 FineProxy andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa
- Luba auto-renewal minu FineProxy puhverserveripaketti
- Näita every FineProxy puhverserveriteenust aeguvaid sel nädalal
- Ekspordi minu FineProxy puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu FineProxy puhverserveripakette
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Liiklust ei mõõdeta
Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.
Väga hea toode, mulle meeldib. Kõik toimib piiramatu liiklus, maksimaalne kiirus ja madalam turuhind. Alati kättesaadav ja reageeriv tehniline toetus. Ja ma soovitan oma sõpradele.
Minimaalne tellimus
IP-pool kvaliteet on see, mis seda eristab. Kõik 100 IP-i, mida sain, olid eluasemelised ja nad pole kunagi tuvastatud. Kui vajate puhtaid, pöörlevaid proxy'id, mis tegelikult töötavad, siis ei otsi enam.
Vajasin andmeuuringuteks usaldusväärset roteeruvate puhverserverite lahendust ja see täitis ootused. 100 IP-aadressi, kõik puhtad ja kiiresti reageerivad. Klienditugi vastas minu seadistamist puudutavatele küsimustele tunni jooksul. Pikendan teenust kõhklemata.
Tugi
Väga hea proxy teenus, kiired kiirused, kõrge tööaeg ja suur IP-pool. Ideaalne veebikraptamiseks, voogimiseks ja privaatsuseks. Lihtne kasutamiseks, vastusvõimeline toetus ja üldine tugev jõudlus
Mul on olnud suurepärane kogemus FineProxy'i kasutamisega. Nende puhverserverite kiirus ja stabiilsus on suurepärane ning nad pakuvad erinevaid võimalusi erinevate kasutusjuhtumite jaoks. Asutamine oli lihtne ja nende klienditeenindus on alati kättesaadav ja tõhus. Soovitan väga FineProxy'i kõigile, kes vajavad usaldusväärset proxy lahendust!
Kui palju maksavad FineProxy kuuproxy'd?Andmekeskuse proxy'd
Andmekeskuse proxy'd algavad hinnaga $0.07 IP/kuu kohta, ISP proxy'd alates $0.25 IP/kuu kohta. Mida rohkem IP-aadresse valite, seda madalam on ühikuhind. ISP on kallim residential ASN klassifikatsiooni tõttu. Täpsed hinnaastmed on plaanide lehel — varjatud tasusid ega GB-põhiseid lisatasusid ei ole. Kuuhind jääb fikseerituks olenemata liikluse mahust.
Kas saan kuu keskel andmekeskuse ja ISP proxy'de vahel vahetada?Võtke ühendust
Võtke ühendust toega, et oma plaani kohandada. Proxy tüübi vahetus keset arveldusperioodi on võimalik, kuid IP-aadressid muutuvad, sest andmekeskuse ja ISP vahemikud pärinevad erinevatest kogumikest.
Kas pean end siduma mitmeks kuuks?Ei
Ei. FineProxy pakub igakuist arveldust ilma pikaajaliste lepinguteta. Tühistage või muutke oma paketti igal uuendamisel. Kui teate, et vajate proxy-sid kolmeks kuuks või kauemaks, kaasnevad pikemaajaliste kohustustega tavaliselt soodsamad IP-kohaseid hinnad.
Mis juhtub, kui ma ei uuenda õigel ajal?Teie IP-d vabastatakse
Teie IP-d vabastatakse tagasi ühiskasutusse. Kui uuendate lühikese aja jooksul pärast aegumist, proovime samad aadressid uuesti määrata, kuid seda ei saa garanteerida. Seadistage automaatne uuendamine, et vältida katkestusi.