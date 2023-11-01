Andmekeskuse proxy'd algavad hinnaga $0.07 IP/kuu kohta, ISP proxy'd alates $0.25 IP/kuu kohta. Mida rohkem IP-aadresse valite, seda madalam on ühikuhind. ISP on kallim residential ASN klassifikatsiooni tõttu. Täpsed hinnaastmed on plaanide lehel — varjatud tasusid ega GB-põhiseid lisatasusid ei ole. Kuuhind jääb fikseerituks olenemata liikluse mahust.