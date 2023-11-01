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Valige oma riik — iga asukoht töötab FineProxy’ enda ASN-il fikseeritud hinnaga ja piiramatu liiklusega.
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Sirvige riikide puhverserveriparke. Igas asukohas kehtivad samad piiramatu liiklusega paketid, ühised tööriistad ja kohene aktiveerimine juhtpaneelil.
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Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
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Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta 100 andmekeskuse IP-sid valitud riigis ja allowlist 203.0.113.7
- Näita tänaseid edukuse määra üle minu puhverserverite asukohti
- Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
- Vaheta minu IPs when the next refresh is free
- Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Asukohad ja saadavus
Ma olen juba mitu kuud FineProxy proxy teenust kasutanud ja olen sellega väga rahul. Kõrge ühendustõhusus, usaldusväärne andmekaitsemine ja laialdased asukohad muudavad seda Internetis töötamise suurepäraseks vahendiks. Ma soovitan seda!
Ma olen juba pikka aega FineProxy't kasutanud ja see on suurepärane! Teenus on kiire, usaldusväärne ja mul on palju IP-i valikuid. Olenemata sellest, kas see on privaatsuse pärast või et meil on juurdepääs sisule erinevatest piirkondadest, on FineProxy pidevalt toetanud.
Kiirus koormuse all
See on tõesti üks parimaid proxy'id, mida ma olen kasutanud. See on stabiilne, kliendi toetus on kohapeal ja hind on tõeliselt taskukohas. Kindlasti jätkan neid kasutama!
Ma olen kasutanud teenindusteenuseid alates selle aasta algusest. Mulle meeldis teenuse stabiilsus. Kasutamise ajal ei ole tekkinud ühtegi olulist langust ega tehnilisi probleeme. Teine eelis on võimalus maksta kriptovaluuta abil.
Liiklust ei mõõdeta
Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.
Väga taskukohased Euroopa puhverserverid. Ma arvan, et see on ainus proxy-pakkuja, kes on olnud lojaalne vaba ja turvalise internetile. Kuigi teised maksavad GB-i või isegi nõudmise järgi, pakuvad need tüübid endiselt piiramatu bandiidide plaane.
Kui ulatuslik on teie proxy-võrk?Meie proxy-võrgustik on
Meie proxy-võrgustik on üks maailma suurimaid ja töökindlamaid. Kogu taristu ja IP-vahemikud kuuluvad FineProxy-le ning on meie endi hallata — me ei müü edasi kolmandate osapoolte seadmeid. Pakume püsiprokse paljudes riikides, valiku saab teha riigi tasandil (selles tootesarjas linna- ega ASN-sihtimist ei ole).
Millised riigid on saadaval ja kuidas geosihtimine toimib?See leht loetleb
See leht loetleb kõik toetatud riigid. Pakume andmekeskuse proxy'sid igas loetletud riigis. Selle tootesarja sihtimine on riigitasemel; linna- ja ASN-sihtimine pole siin saadaval.
Kuidas alustada teie teenuse kasutamist?Teil on kaks
Teil on kaks kiiret võimalust: testige tasuta ilma ootamiseta või ostke pakett, mis aktiveerub koheselt — proxyd on kasutusvalmis kohe pärast maksmist. Mõlemal juhul saate mugava juhtpaneeli, kiire seadistuse ja reageeriva klienditoe.
Mis teeb FineProxy eriliseks?Täielikult omataristu: Kasutame
Täielikult omataristu: Kasutame oma riistvara ja IP-vahemikke — kolmandatelt osapooltelt ei osteta midagi edasi. Suure jõudlusega andmetöötlus: Pühendatud serverid uusimatel AMD protsessoritel, mis tagavad stabiilse ja madala latentsusega läbilaskevõime. Suured staatilise IP kogumid: Riigipõhine sihtimine ulatuslike omataristu IPv4-vahemike raames. Tõeliselt piiramatu liiklus: Ei mingeid GB-põhiseid tasusid ega varjatud limiite. Kohandatud lahendused tellimisel: Saame pakkuda kliendile eraldatud alamvõrke, isoleeritud riistvara ja kohandatud marsruutimist.
Kuidas tagate oma klientidele edu?Alustame teie kasutusjuhtumile
Alustame teie kasutusjuhtumile sobiva staatiliste andmekeskuse/ISP või roteeruvate proxy'de kombinatsiooni valimisest ning aktiveerime need koheselt omal riistvaral ja esmaste IP-vahemike baasil. Saate piiramatu ribalaiuse, riigitasemel sihtimise, paindliku autentimise (IP lubatud nimekirja või kasutajanimi/parool), selge halduspaneeli ja REST API ning 99,9%+ tööaja. Meie insenerid aitavad detailidega, mis hoiavad andmetorustikud stabiilsena — päringute piiritamine, nõusoleku/küpsiste haldamine ja sessioonistrateegia —, et andmekogumine toimiks tõrgeteta. Vajadusel saame eraldada spetsiaalsed alamvõrgud või isoleeritud riistvara, jälgida ja häälestada marsruutimist ning teostada sobivaid IP-vahetusi — kõik on toetatud kiire piletipõhise toega.
Milliseid proxy liine saan riigi kohta osta?Kaks staatilist varianti
Kaks staatilist varianti: andmekeskuse IPv4 ja — kus saadaval — staatiline ISP (staatiline residentne) IPv4. Mõlemad on staatilised ja arveldatakse IP kohta. Roteeruvad proxy'd on eraldi toode ja neid sellel lehel ei müüda.
Millised piirangud kehtivad proxy kasutamisele?Liiklus on piiramatu
Liiklus on piiramatu, kuid igal paketil on samaaegsuse ja ühenduskiiruse piirangud, et tagada võrgu stabiilsus teile ja teistele klientidele. Oleme seaduskuulekas ja legaalne teenus: meilipordid on blokeeritud (nt 25/465/587/110/143/993/995) ning valitsusasutuste veebilehed pole meie proxy'de kaudu ligipääsetavad. Kasutus peab järgima kehtivaid seadusi ja iga saidi tingimusi; sellised tegevused nagu rämpspost, mandaatide katsetamine, portide skaneerimine, pahavara levitamine või muu kuritarvitus on keelatud. Kui paketi limiite ületatakse või tuvastatakse kuritarvitusmustreid, võime piirata või peatada rikkuvad lõpp-punktid, et hoida platvormi stabiilsena.
Milliseid protokolle ja autentimismeetodeid toetatakse?HTTP/HTTPS ja SOCKS5
HTTP/HTTPS ja SOCKS5 (valikulise UDP toega). SOCKS4 on toetatud (ilma autentimiseta). Saadaval on mitu standardporti paralleelselt. IP lubatud nimekiri on kohustuslik; lisaks saate lubada kasutajanimi/parool autentimise. Lubatud nimekirja saate lisada kuni 5 lähte-IP-d.
Kuidas tagate operaatoritaseme töökindluse?Kogu meie infrastruktuur
Kogu meie infrastruktuur on meie ettevõtte poolt ehitatud ja hallatav — me ei rendi kolmandate osapoolte servereid ega IP-aadresse. Iga proxy töötab ettevõttetasemel AMD riistvaral, millel on redundantne ühenduvus, intelligentne koormuse tasakaalustamine ja automaatne tõrkesiire, et kõrvaldada seisakud. Pidev 24/7 monitooring tagab stabiilse jõudluse ja kiire taastumise ka suure koormuse korral.
Kuidas on paketid üles ehitatud? Kas liiklus on piiramatu?Hind on IP
Hind on IP kohta koos piiramatu liiklusega (ei mingeid GB-põhiseid tasusid). Vaikimisi periood on kuine, ettemaksuvalikutega kuni ühe aastani; pikendamisel kehtib 20% soodustus. Arveldusvaluuta: USD.