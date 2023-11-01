Liiklus on piiramatu, kuid igal paketil on samaaegsuse ja ühenduskiiruse piirangud, et tagada võrgu stabiilsus teile ja teistele klientidele. Oleme seaduskuulekas ja legaalne teenus: meilipordid on blokeeritud (nt 25/465/587/110/143/993/995) ning valitsusasutuste veebilehed pole meie proxy'de kaudu ligipääsetavad. Kasutus peab järgima kehtivaid seadusi ja iga saidi tingimusi; sellised tegevused nagu rämpspost, mandaatide katsetamine, portide skaneerimine, pahavara levitamine või muu kuritarvitus on keelatud. Kui paketi limiite ületatakse või tuvastatakse kuritarvitusmustreid, võime piirata või peatada rikkuvad lõpp-punktid, et hoida platvormi stabiilsena.