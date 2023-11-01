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Proxy riigi järgi

Valige oma riik — iga asukoht töötab FineProxy’ enda ASN-il fikseeritud hinnaga ja piiramatu liiklusega.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Valige oma
puhverserveri asukoht.

Sirvige riikide puhverserveriparke. Igas asukohas kehtivad samad piiramatu liiklusega paketid, ühised tööriistad ja kohene aktiveerimine juhtpaneelil.

AustraaliaAU puhverserveridKanadaCA puhverserveridHiinaCN puhverserveridPrantsusmaaFR puhverserveridSaksamaaDE puhverserveridIndiaIN puhverserveridIisraelIL puhverserveridHollandNL puhverserveridPakistanPK puhverserveridPoolaPL puhverserveridVenemaaRU puhverserveridSeišellidSC puhverserveridHispaaniaES puhverserveridTürgiTR puhverserveridUkrainaUA puhverserveridÜhendkuningriikGB puhverserveridAmeerika ÜhendriigidUS puhverserverid

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid valitud riigis ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra üle minu puhverserverite asukohti
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Ma olen juba mitu kuud FineProxy proxy teenust kasutanud ja olen sellega väga rahul. Kõrge ühendustõhusus, usaldusväärne andmekaitsemine ja laialdased asukohad muudavad seda Internetis töötamise suurepäraseks vahendiks. Ma soovitan seda!

RobertSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba pikka aega FineProxy't kasutanud ja see on suurepärane! Teenus on kiire, usaldusväärne ja mul on palju IP-i valikuid. Olenemata sellest, kas see on privaatsuse pärast või et meil on juurdepääs sisule erinevatest piirkondadest, on FineProxy pidevalt toetanud.

BrilliantcompanyFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

See on tõesti üks parimaid proxy'id, mida ma olen kasutanud. See on stabiilne, kliendi toetus on kohapeal ja hind on tõeliselt taskukohas. Kindlasti jätkan neid kasutama!

yntoygwrldNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen kasutanud teenindusteenuseid alates selle aasta algusest. Mulle meeldis teenuse stabiilsus. Kasutamise ajal ei ole tekkinud ühtegi olulist langust ega tehnilisi probleeme. Teine eelis on võimalus maksta kriptovaluuta abil.

ChrisDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga taskukohased Euroopa puhverserverid. Ma arvan, et see on ainus proxy-pakkuja, kes on olnud lojaalne vaba ja turvalise internetile. Kuigi teised maksavad GB-i või isegi nõudmise järgi, pakuvad need tüübid endiselt piiramatu bandiidide plaane.

NemanjaDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kui ulatuslik on teie proxy-võrk?Meie proxy-võrgustik on

Meie proxy-võrgustik on üks maailma suurimaid ja töökindlamaid. Kogu taristu ja IP-vahemikud kuuluvad FineProxy-le ning on meie endi hallata — me ei müü edasi kolmandate osapoolte seadmeid. Pakume püsiprokse paljudes riikides, valiku saab teha riigi tasandil (selles tootesarjas linna- ega ASN-sihtimist ei ole).

Millised riigid on saadaval ja kuidas geosihtimine toimib?See leht loetleb

See leht loetleb kõik toetatud riigid. Pakume andmekeskuse proxy'sid igas loetletud riigis. Selle tootesarja sihtimine on riigitasemel; linna- ja ASN-sihtimine pole siin saadaval.

Kuidas alustada teie teenuse kasutamist?Teil on kaks

Teil on kaks kiiret võimalust: testige tasuta ilma ootamiseta või ostke pakett, mis aktiveerub koheselt — proxyd on kasutusvalmis kohe pärast maksmist. Mõlemal juhul saate mugava juhtpaneeli, kiire seadistuse ja reageeriva klienditoe.

Mis teeb FineProxy eriliseks?Täielikult omataristu: Kasutame

Täielikult omataristu: Kasutame oma riistvara ja IP-vahemikke — kolmandatelt osapooltelt ei osteta midagi edasi. Suure jõudlusega andmetöötlus: Pühendatud serverid uusimatel AMD protsessoritel, mis tagavad stabiilse ja madala latentsusega läbilaskevõime. Suured staatilise IP kogumid: Riigipõhine sihtimine ulatuslike omataristu IPv4-vahemike raames. Tõeliselt piiramatu liiklus: Ei mingeid GB-põhiseid tasusid ega varjatud limiite. Kohandatud lahendused tellimisel: Saame pakkuda kliendile eraldatud alamvõrke, isoleeritud riistvara ja kohandatud marsruutimist.

Kuidas tagate oma klientidele edu?Alustame teie kasutusjuhtumile

Alustame teie kasutusjuhtumile sobiva staatiliste andmekeskuse/ISP või roteeruvate proxy'de kombinatsiooni valimisest ning aktiveerime need koheselt omal riistvaral ja esmaste IP-vahemike baasil. Saate piiramatu ribalaiuse, riigitasemel sihtimise, paindliku autentimise (IP lubatud nimekirja või kasutajanimi/parool), selge halduspaneeli ja REST API ning 99,9%+ tööaja. Meie insenerid aitavad detailidega, mis hoiavad andmetorustikud stabiilsena — päringute piiritamine, nõusoleku/küpsiste haldamine ja sessioonistrateegia —, et andmekogumine toimiks tõrgeteta. Vajadusel saame eraldada spetsiaalsed alamvõrgud või isoleeritud riistvara, jälgida ja häälestada marsruutimist ning teostada sobivaid IP-vahetusi — kõik on toetatud kiire piletipõhise toega.

Milliseid proxy liine saan riigi kohta osta?Kaks staatilist varianti

Kaks staatilist varianti: andmekeskuse IPv4 ja — kus saadaval — staatiline ISP (staatiline residentne) IPv4. Mõlemad on staatilised ja arveldatakse IP kohta. Roteeruvad proxy'd on eraldi toode ja neid sellel lehel ei müüda.

Millised piirangud kehtivad proxy kasutamisele?Liiklus on piiramatu

Liiklus on piiramatu, kuid igal paketil on samaaegsuse ja ühenduskiiruse piirangud, et tagada võrgu stabiilsus teile ja teistele klientidele. Oleme seaduskuulekas ja legaalne teenus: meilipordid on blokeeritud (nt 25/465/587/110/143/993/995) ning valitsusasutuste veebilehed pole meie proxy'de kaudu ligipääsetavad. Kasutus peab järgima kehtivaid seadusi ja iga saidi tingimusi; sellised tegevused nagu rämpspost, mandaatide katsetamine, portide skaneerimine, pahavara levitamine või muu kuritarvitus on keelatud. Kui paketi limiite ületatakse või tuvastatakse kuritarvitusmustreid, võime piirata või peatada rikkuvad lõpp-punktid, et hoida platvormi stabiilsena.

Milliseid protokolle ja autentimismeetodeid toetatakse?HTTP/HTTPS ja SOCKS5

HTTP/HTTPS ja SOCKS5 (valikulise UDP toega). SOCKS4 on toetatud (ilma autentimiseta). Saadaval on mitu standardporti paralleelselt. IP lubatud nimekiri on kohustuslik; lisaks saate lubada kasutajanimi/parool autentimise. Lubatud nimekirja saate lisada kuni 5 lähte-IP-d.

Kuidas tagate operaatoritaseme töökindluse?Kogu meie infrastruktuur

Kogu meie infrastruktuur on meie ettevõtte poolt ehitatud ja hallatav — me ei rendi kolmandate osapoolte servereid ega IP-aadresse. Iga proxy töötab ettevõttetasemel AMD riistvaral, millel on redundantne ühenduvus, intelligentne koormuse tasakaalustamine ja automaatne tõrkesiire, et kõrvaldada seisakud. Pidev 24/7 monitooring tagab stabiilse jõudluse ja kiire taastumise ka suure koormuse korral.

Kuidas on paketid üles ehitatud? Kas liiklus on piiramatu?Hind on IP

Hind on IP kohta koos piiramatu liiklusega (ei mingeid GB-põhiseid tasusid). Vaikimisi periood on kuine, ettemaksuvalikutega kuni ühe aastani; pikendamisel kehtib 20% soodustus. Arveldusvaluuta: USD.