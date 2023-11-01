Proxy Facebooki jaoks

ISP proxy-d annavad teile ühe staatilise IP-aadressi, mis on määratud kogu rendiperioodiks — ideaalne reklaami­kontode jaoks, kus Facebook eeldab igal seansil sama aadressi nägemist. Roteeruvad residentsiaalsed proxy-d vahetavad iga päringu või kindla intervalli järel erinevaid IP-sid, mis on kasulik andmete kogumiseks, kuid ohtlik kontohalduse jaoks. Kui Facebook näeb, et teie reklaamikonto vahetab kümneid residentsiaalseid IP-sid, tundub see kahtlane. Kasutage ISP proxy-sid kontode jaoks, mida soovite elus hoida, ning roteeruvaid residentsiaalseid või andmekeskuste proxy-kogumeid andmekogumisülesannete jaoks.