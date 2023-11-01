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Proxy Facebooki jaoks

IPv4 proxyd Facebook Adsi, Marketplace'i kraapimise ja piiranguteta juurdepääsu jaoks — staatilised aadressid, HTTP/HTTPS/SOCKS5, piiramatu liiklus, API juurdepääs.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 ISP-puhverservereid Facebook Ads accounts
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
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  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Liiklust ei mõõdeta

Väga hea toode, mulle meeldib. Kõik toimib piiramatu liiklus, maksimaalne kiirus ja madalam turuhind. Alati kättesaadav ja reageeriv tehniline toetus. Ja ma soovitan oma sõpradele.

Anna FletcherFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Ma kasutan FineProxy.org proxyid sotsiaalmeedias, tagades anonüümsust ja vältides kontoblokke. Usaldusväärne, tõhus ja lihtne kasutada stabiilseks jõudluseks. Uute kasutajate jaoks tasuta katsetamine muudab selle veelgi paremaks ja toob kaasa rohkem kliente. FineProxy.org proxy'id on ka kokkusobivad erinevate platvormidega ning pakuvad suure kiiruse ja turvalisuse. Kas seda teenust kasutatakse isiklikuks või äriliseks kasutamiseks, seda teenust on väga soovitatav oma kvaliteedi ja funktsionaalsuse tõttu.

Alexsander123SaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Proxy töötab väga hästi. Kasutame seda juba kuu aega ja pole kohtunud kontrollipunktide või katkestustega. Väga usaldusväärne!

lananhsoi17Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Peamine proxy teenistus! Erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, taskukohased hinnad, geograafiline sihtotstarbeline võimalus. Rahunult maksta kripto, PayPal või kaarditega. Sa taotled tasuta proovi toetuse kaudu

Vladimir AkimkinDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Milline proxy tüüp sobib Facebook Ads jaoks kõige paremini?ISP proksid

ISP proksid — need näevad välja nagu tavalised koduühendused (Facebook usaldab neid kõige rohkem), aadress on staatiline (kahtlasi IP muutusi ei toimu) ja liikluspiiranguid pole. Andmekeskuse proxyd sobivad reklaamide kontrollimiseks ja konkurentide lehtede vaatamiseks, kuid oma reklaamikontode haldamiseks on ISP proxyd turvalisemad.

Kas ma saan hallata mitut reklaamikontot ühe proxy kaudu?Soovitame seda

Soovitame seda tungivalt vältida. Facebook seostab kontod, mis jagavad sama IP-d. Kui üks konto märgitakse kahtlaseks, on ohus kõik selle aadressiga seotud kontod. Üks proxy ühe reklaamikonto kohta — see on reegel.

Kas mul on vaja anti-detect brauserit või piisab proxy'st?Kõige jaoks

Kõige jaoks, mis läheb lihtsa juurdepääsu piiridest kaugemale, on vaja mõlemat. Proxy muudab teie IP-aadressi. Facebook jälgib ka brauseri sõrmejälge: canvas renderdamist, WebGL räsi, installitud fonte, ajavööndit, keelt ja ekraani mõõtmeid. Anti-detect brauser annab igale kontole unikaalse parameetrite komplekti. Proxy pluss anti-detect brauser — see on minimaalne nõue turvaliseks mitme konto haldamiseks.

Kuidas blokeerida Messenger konkreetselt lahti?Messenger kasutab samu

Messenger kasutab samu servereid. Kui platvorm töötab proxy kaudu — töötab ka Messenger: tekst, kõned ja videokõned. Kui kasutate Messengeri töölauarakendust, konfigureerige proxy süsteemitasemel, mitte ainult brauseris. Mobiilseadmes — määrake see telefoni Wi-Fi seadetes.

Mitu proxyt on mul vaja Marketplace'i kraapimiseks?5–10 linna

5–10 linna katmiseks on vaja vähemalt 100–300 andmekeskuse IP-d. Facebook blokeerib andmete kogumiseks kasutatavad aadressid kiiresti, seega peab olema piisav varu rotatsiooniks. Üleriigiliseks andmekogumiseks kõigist kategooriatest — mitu tuhat. Oluline on hoida iga IP päringumaht madal — platvormi tuvastussüsteem on agressiivne, kuid piisava arvu aadresside ja kannatlikkusega on andmed kogutavad.

Mis vahe on ISP proxydel ja roteeruvatel residentsiaalstel proxydel Facebooki jaoks?ISP proxy-d annavad

ISP proxy-d annavad teile ühe staatilise IP-aadressi, mis on määratud kogu rendiperioodiks — ideaalne reklaami­kontode jaoks, kus Facebook eeldab igal seansil sama aadressi nägemist. Roteeruvad residentsiaalsed proxy-d vahetavad iga päringu või kindla intervalli järel erinevaid IP-sid, mis on kasulik andmete kogumiseks, kuid ohtlik kontohalduse jaoks. Kui Facebook näeb, et teie reklaamikonto vahetab kümneid residentsiaalseid IP-sid, tundub see kahtlane. Kasutage ISP proxy-sid kontode jaoks, mida soovite elus hoida, ning roteeruvaid residentsiaalseid või andmekeskuste proxy-kogumeid andmekogumisülesannete jaoks.

Juhend

Proxy'd Facebooki jaoks: reklaamid, andmekogumine, Marketplace ja ligipääs

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Facebook on üks keerulisemaid platvorme prokside kasutamise osas. See jälgib kõike — IP ajalugu, seadme sõrmejälge, sisselogimismustreid, isegi seda, kui kiiresti te trükite. Olenemata sellest, kas haldadad reklaamikontosid, kogute andmeid Marketplace'ist või proovite ligi pääseda piiratud võrgust — lähenemine on oluline.

Facebooki reklaamid ja mitme konto haldamine

Just siin on tegelik nõudlus. Agentuurid ja üksikud meediaostjad, kes haldavad Facebook ADS-i mitmel kontol, vajavad igaühe isoleerimist: eraldi IP, eraldi brauseri sõrmejälg, eraldi küpsised. Facebook seob kontosid jagatud signaalide kaudu ja kui see ühendab kaks profiili, võivad mõlemad saada piirangud — isegi kui kumbki ei rikkunud ühtegi reeglit.

Privaatne proksiserver Facebooki reklaamitööks peab olema staatiline. Platvorm märkab, kui konto hüppab IP-de või regioonide vahel. Kui teie reklaamikonto logib iga päev sisse Chicagost ja ilmub äkki Singapuris, käivitab see ülevaatuse. Üks proksi konto kohta, sama asukoht igal seansil.

Staatilised residentsed (ISP) proxyd on siin tugevaim valik. Need kannavad residentsiaalseid IP-aadresse (Facebook kohtleb neid tavaliste kodukasutajatena), aadress jääb samaks kogu rendiperioodi vältel ja liikluspiirangud puuduvad — võite terve päeva reklaamihalduris veeta, muretsemata mahupiirangute pärast.

Uued kontod vajavad 7–14-päevast soojendusperioodi enne reklaamikulutuste suurendamist. Sel ajal käituge nagu tavaline kasutaja: sirvige uudisvoogu, liituge mõne grupiga, postitage midagi. 500 $/päevas kampaaniate käivitamine värskelt kontolt ilma ajaloota on kiireim tee konto keelamiseni.

Agentuuridele, kes haldavad 10+ kontot, soovitame kombineerida proxy'd anti-detect brauseriga — Multilogin, Dolphin Anty või AdsPower. Brauser isoleerib iga seansi sõrmejälje (canvas, WebGL, fondid, ajavöönd, ekraani suurus ja paljud muud parameetrid), samas kui proxy annab igale kontole oma unikaalse aadressi. Ilma mõlema kaitsekihita on kontode omavaheline seostamine vältimatu.

Andmete kogumine ja kraapimine

Facebook Marketplace on e-kaubanduse uurimise kullaauk — toodete hinnad, müüjate aktiivsus, kuulutuste mahud erinevates linnades. Kuid platvorm blokeerib andmekogujaid agressiivselt. Üks dokumenteeritud juhtum: 445 profiili kogumine läbi Tor võttis 45 tundi koos pidevate ajutiste blokeeringute ja tunniajaste jahtumisperioodidega.

Nutikam lähenemine: andmekeskuse proxyd suurtes kogustes madala hinnaga, koos läbimõeldud päringute jaotusega. Mõni tuhat IP-aadressi, aeglane päringute sagedus ühe aadressi kohta – ja te katate kümneid linnu ilma blokeeringuid käivitamata. Sellised tööriistad nagu Apify Marketplace'i scraper või Selenium-põhised skriptid töötavad proxy rotatsiooniga hästi.

Facebook Ads Library — kus saate vaadata kõiki platvormi aktiivseid reklaame — on konkurentsianalüüsi jaoks hindamatu väärtusega. See on avalik, kuid Facebook piirab siiski suurt automatiseeritud juurdepääsu. Proxy-de kogum erinevatest asukohtadest võimaldab nendest piirangutest mööda minna ja koguda reklaamimaterjale, sihtimisteavet ning konkurentide kuluandmeid.

Juurdepääs ja blokeerimine

Mõnes riigis ja teatud võrkudes on platvorm lihtsalt kättesaamatu. Proxy abil saate Facebooki avada mis tahes piiratud asukohast — ühendus suunatakse läbi serveri, kus ligipääs on avatud, ja platvorm laadib tavapäraselt.

See kehtib ka Messengeri kohta. Kuna Messenger töötab samal infrastruktuuril, on vastus küsimusele „kuidas Facebook Messengeri blokeeringust vabastada

Facebook kasutab täielikult HTTPS-i. Turvaline HTTPS proxy Facebooki vaatamiseks proxy kaudu tähendab, et vajate proxyt, mis käsitleb krüpteeritud liiklust korrektselt. Otsige proxysid, mis haldavad SSL-i IP tasemel — see väldib sertifikaatide vigu, mis ühenduse katkestavad. FineProxy HTTPS proxyd toetavad seda, nii et kõik töötab sujuvalt — ilma vigade ja ühenduseprobleemideta.

Facebooki lehe avamiseks turvalise proxy kaudu on seadistamine lihtne: konfigureerige proxy oma brauseris või süsteemiseadetes ning leht avaneb, nagu oleksite teises riigis. Üksikasjalikud seadistusjuhised eri seadmetele leiate meie integratsioonikeskusest.

Õige proxy tüübi valimine teie ülesande jaoks

Parim IP-aadress Facebookis töötamiseks sõltub teie ülesandest. Reklaamikontode jaoks — ISP proxyd USA või EL-i aadressiga, mis vastab teie konto piirkonnale. Andmete kogumiseks — suur andmekeskuse IP-de kogum. Isiklikuks kasutamiseks — mis tahes kiire proxy, mis tegelikult töötab ilma ühendust katkestamata.

Anonüümne proxy-server peidab teie tegeliku aadressi platvormi eest, kuid ainuüksi anonüümsusest kontode haldamiseks ei piisa. Facebook hindab järjepidevust rohkem kui anonüümsust — sama IP, sama sõrmejälg, sama käitumismuster, päevast päeva.

Kui otsite Facebooki proxy't veebist, on oluline valida proxy tüüp vastavalt oma ülesandele: Pühendatud proksid üksikute kontode jaoks, ISP reklaamihalduseks, andmekeskuse proxyd andmete kogumiseks. Ühe tüübi kasutamine kõige jaoks tähendab tavaliselt ülemaksmist või halvemaid tulemusi.