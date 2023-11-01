Proxy Facebooki jaoks

Facebook on üks keerulisemaid platvorme prokside kasutamise osas. See jälgib kõike — IP ajalugu, seadme sõrmejälge, sisselogimismustreid, isegi seda, kui kiiresti te trükite. Olenemata sellest, kas haldadad reklaamikontosid, kogute andmeid Marketplace'ist või proovite ligi pääseda piiratud võrgust — lähenemine on oluline.
Facebooki reklaamid ja mitme konto haldamine
Just siin on tegelik nõudlus. Agentuurid ja üksikud meediaostjad, kes haldavad Facebook ADS-i mitmel kontol, vajavad igaühe isoleerimist: eraldi IP, eraldi brauseri sõrmejälg, eraldi küpsised. Facebook seob kontosid jagatud signaalide kaudu ja kui see ühendab kaks profiili, võivad mõlemad saada piirangud — isegi kui kumbki ei rikkunud ühtegi reeglit.
Privaatne proksiserver Facebooki reklaamitööks peab olema staatiline. Platvorm märkab, kui konto hüppab IP-de või regioonide vahel. Kui teie reklaamikonto logib iga päev sisse Chicagost ja ilmub äkki Singapuris, käivitab see ülevaatuse. Üks proksi konto kohta, sama asukoht igal seansil.
Staatilised residentsed (ISP) proxyd on siin tugevaim valik. Need kannavad residentsiaalseid IP-aadresse (Facebook kohtleb neid tavaliste kodukasutajatena), aadress jääb samaks kogu rendiperioodi vältel ja liikluspiirangud puuduvad — võite terve päeva reklaamihalduris veeta, muretsemata mahupiirangute pärast.
Uued kontod vajavad 7–14-päevast soojendusperioodi enne reklaamikulutuste suurendamist. Sel ajal käituge nagu tavaline kasutaja: sirvige uudisvoogu, liituge mõne grupiga, postitage midagi. 500 $/päevas kampaaniate käivitamine värskelt kontolt ilma ajaloota on kiireim tee konto keelamiseni.
Agentuuridele, kes haldavad 10+ kontot, soovitame kombineerida proxy'd anti-detect brauseriga — Multilogin, Dolphin Anty või AdsPower. Brauser isoleerib iga seansi sõrmejälje (canvas, WebGL, fondid, ajavöönd, ekraani suurus ja paljud muud parameetrid), samas kui proxy annab igale kontole oma unikaalse aadressi. Ilma mõlema kaitsekihita on kontode omavaheline seostamine vältimatu.
Andmete kogumine ja kraapimine
Facebook Marketplace on e-kaubanduse uurimise kullaauk — toodete hinnad, müüjate aktiivsus, kuulutuste mahud erinevates linnades. Kuid platvorm blokeerib andmekogujaid agressiivselt. Üks dokumenteeritud juhtum: 445 profiili kogumine läbi Tor võttis 45 tundi koos pidevate ajutiste blokeeringute ja tunniajaste jahtumisperioodidega.
Nutikam lähenemine: andmekeskuse proxyd suurtes kogustes madala hinnaga, koos läbimõeldud päringute jaotusega. Mõni tuhat IP-aadressi, aeglane päringute sagedus ühe aadressi kohta – ja te katate kümneid linnu ilma blokeeringuid käivitamata. Sellised tööriistad nagu Apify Marketplace'i scraper või Selenium-põhised skriptid töötavad proxy rotatsiooniga hästi.
Facebook Ads Library — kus saate vaadata kõiki platvormi aktiivseid reklaame — on konkurentsianalüüsi jaoks hindamatu väärtusega. See on avalik, kuid Facebook piirab siiski suurt automatiseeritud juurdepääsu. Proxy-de kogum erinevatest asukohtadest võimaldab nendest piirangutest mööda minna ja koguda reklaamimaterjale, sihtimisteavet ning konkurentide kuluandmeid.
Juurdepääs ja blokeerimine
Mõnes riigis ja teatud võrkudes on platvorm lihtsalt kättesaamatu. Proxy abil saate Facebooki avada mis tahes piiratud asukohast — ühendus suunatakse läbi serveri, kus ligipääs on avatud, ja platvorm laadib tavapäraselt.
See kehtib ka Messengeri kohta. Kuna Messenger töötab samal infrastruktuuril, on vastus küsimusele „kuidas Facebook Messengeri blokeeringust vabastada
Facebook kasutab täielikult HTTPS-i. Turvaline HTTPS proxy Facebooki vaatamiseks proxy kaudu tähendab, et vajate proxyt, mis käsitleb krüpteeritud liiklust korrektselt. Otsige proxysid, mis haldavad SSL-i IP tasemel — see väldib sertifikaatide vigu, mis ühenduse katkestavad. FineProxy HTTPS proxyd toetavad seda, nii et kõik töötab sujuvalt — ilma vigade ja ühenduseprobleemideta.
Facebooki lehe avamiseks turvalise proxy kaudu on seadistamine lihtne: konfigureerige proxy oma brauseris või süsteemiseadetes ning leht avaneb, nagu oleksite teises riigis. Üksikasjalikud seadistusjuhised eri seadmetele leiate meie integratsioonikeskusest.
Õige proxy tüübi valimine teie ülesande jaoks
Parim IP-aadress Facebookis töötamiseks sõltub teie ülesandest. Reklaamikontode jaoks — ISP proxyd USA või EL-i aadressiga, mis vastab teie konto piirkonnale. Andmete kogumiseks — suur andmekeskuse IP-de kogum. Isiklikuks kasutamiseks — mis tahes kiire proxy, mis tegelikult töötab ilma ühendust katkestamata.
Anonüümne proxy-server peidab teie tegeliku aadressi platvormi eest, kuid ainuüksi anonüümsusest kontode haldamiseks ei piisa. Facebook hindab järjepidevust rohkem kui anonüümsust — sama IP, sama sõrmejälg, sama käitumismuster, päevast päeva.
Kui otsite Facebooki proxy't veebist, on oluline valida proxy tüüp vastavalt oma ülesandele: Pühendatud proksid üksikute kontode jaoks, ISP reklaamihalduseks, andmekeskuse proxyd andmete kogumiseks. Ühe tüübi kasutamine kõige jaoks tähendab tavaliselt ülemaksmist või halvemaid tulemusi.