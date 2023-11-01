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Austraalia proxy

Usaldusväärsed staatilised Austraalia IPv4 proxy-d – HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Austraalia ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Austraalian proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Tore mängimiseks! Geospiiranguid pole enam ja kiirus on uskumatu. 5/5

Gamer_GalFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org muljetavaldab oma usaldusväärsust ja mitmekesisust erinevate eesmärkide jaoks. Riikide valik on lai, ühendus on lihtne ja anonüümsus on tagatud. Sobib äri- ja isiklikuks kasutamiseks.

HanrikSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Väga hea puhverserveriteenus! Seadmine oli kiire ja lihtne, kiirused on kiired ja ühendus on väga stabiilne. Mul pole olnud hädaajatega probleeme ja paneer on lihtne kasutada.

vipallc2020Norton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen seda pakkuja testinud ja siin on minu mõte: väga lihtne kasutada ja jagada tänu tunnistused või ip auth, kiire ja staab minu juhtum, ja viimaks, kuid mitte vähemasti hea hind

Yomi DrogoTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Imeline töö Imeline töö Imeline puhverserverid Imeline töö, meeskond! Ma just avastasin seda teenust ja olen tõeliselt muljetavaldav. Teie hind on uskumatu. Ja nüüd piiramatu elamisvõimalusega? See on järgmine tasand. Väga suur austus teile kõigile. Ma tulen kindlasti tagasi!

hamzaerkoDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga hea toode, mulle meeldib. Kõik toimib piiramatu liiklus, maksimaalne kiirus ja madalam turuhind. Alati kättesaadav ja reageeriv tehniline toetus. Ja ma soovitan oma sõpradele.

Anna FletcherFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas realestate.com.au andmete kogumine nõuab tõesti kohalikke IP-sid?Jah

Jah. REA Group filtreerib liiklust geograafiliselt — mitte-Austraalia IP-d seisavad silmitsi keerulisemate Kasada väljakutsetega ja kõrgemate blokeerimismääradega. Nende süsteem kontrollib TLS-käepigistusi ja käivitab peidetud JS-valideerimise ArgonautExchange andmekihis. Austraalia andmekeskuse IP-d pääsevad lihtsatest päringutest läbi, kuid püsiv andmete kogumine toimib paremini ISP proxy'dega. Realestate.com.au’s robots.txt keelab selgesõnaliselt automatiseeritud ligipääsu.

Kas Kayo Sportsi saab vaadata väljaspool Austraaliat?Kayo on piiratud

Kayo on piiratud Austraalia IP-dega. Nende tuvastus läheb lihtsa geoasukohapäringust kaugemale – nad kontrollivad IP mainet teadaolevate VPN- ja andmekeskuse vahemike vastu. ISP proxy-d Telstra või Optuse võrgus läbivad kontrolli usaldusväärsemalt kui andmekeskuse omad. Standard-pakett maksab $29.99 kuus, Premium $45.99 koos 4K-ga. ABC iview (tasuta, reklaamidega) on lihtsam – andmekeskuse IP-d töötavad seal tavaliselt. Stan ja Binge jäävad kusagile vahepeale.

Mis muutus Austraalia 2024. aasta privaatsusseaduses andmete kogumise osas?2024. aasta detsembris

2024. aasta detsembris vastu võetud Privacy and Other Legislation Amendment Act on suurim privaatsusreform alates algse seaduse kehtestamisest. Sellega loodi tõsiste privaatsusrikkumiste eest tsiviilõiguslik vastutus ning uued doxxing-kuriteod kriminaalkoodeksis. OAIC avaldas arutelupaberid, milles soovitati keelata screen scraping. Mitteisikuandmete (tootehinnad, kuulutuste arv, kinnisvara metaandmed) puhul on õiguslik risk väiksem, kuid nimede, e-posti aadresside ja kontaktandmete kraapimine toob nüüd kaasa karmimad karistused.

Kas kohalike jaemüüjate hindade jälgimiseks on vaja Austraalia IP-sid?OzBargain suurendab nõudlust

OzBargain suurendab nõudlust AU hindade jälgimise järele — sellised tööriistad nagu Price Hipster ja PriceTracking jälgivad Woolworthsi, Colesi, Amazon AU ja JB Hi-Fi hindu. Need tööriistad vajavad autoriseeritud juurdepääsu, vastasel juhul blokeeritakse neid. Kui ehitate oma hinnajälgijat, siis Austraalia jaemüügisaidid kontrollivad külastaja IP-d geopõhise hinnastamise jaoks — mitte-AU IP võib näha teistsuguseid hindu või suunatakse täielikult ümber. FineProxy pühendatud proxyd Austraalia IP-dega tagavad seansside järjepidevuse seiretöödel.

Kas carsales.com.au andmete kogumine on keeruline?Carsales kasutab robottuvastust

Carsales kasutab robottuvastust — Bright Data müüb selle jaoks spetsiaalset scraperit, mis ütleb teile, et see ei ole lihtne. Sait serveerib dünaamilist sisu JavaScripti renderdamise kaudu. Austraalia IP-d saavad vähem väljakutseid kui välismaised. Kui kogute hinnatrende või edasimüüjate laoseisu tuhandete kuulutuste ulatuses, töötavad andmekeskuse proxy'd AU IP-dega — lisage peata brauser ja hoidke sessioonid realistlikud.

Aktiivsed Austraalia puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Austraalia puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
2 võrgus·Kas vajate rohkem? →
114.111.151.41:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
947 Kbps
70.0%
1 t tagasi
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedSydney
896 Kbps
36.2%
2 t tagasi
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