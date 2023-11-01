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Australia Proxy

Reliable static Australia IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Australia and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Australian proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

Awesome for gaming! No more geo-restrictions and the speed is incredible. 5/5

Gamer_GalFineProxy internal platformSource

Fineproxy.org impresses with its reliability and variety of proxies for different purposes. The range of countries is wide, connection is easy, and anonymity is guaranteed. Suitable for business and personal use.

HanrikSaasHub, 2+ years agoSource

Speed under load

Excellent proxy service! The setup was quick and easy, speeds are fast, and the connection is very stable. I’ve had no issues with downtime, and the dashboard is simple to use.

vipallc2020Norton Safe Web, This yearSource

i've tested this provider and this is what i think about: very easy to use and share thansk due to credentials or ip auth, fast and stabe for my case, and last but not least good price

Yomi DrogoTrustpilot, This yearSource

Traffic never metered

Fantastic work Fantastic work – Awesome proxies Fantastic work, team! I just discovered this service and I’m genuinely impressed — the value you’re offering for the price is incredible. And now with unlimited residential access? That’s next-level. Huge respect to you all. I’ll definitely be returning!

hamzaerkoDieg, This yearSource

Very good product,I like it.Everything works well-unlimited traffic, top speed and lowest price on the market.Always available and responsive technical support.And I will advise my friends.

Anna FletcherFineProxy internal platformSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Does scraping realestate.com.au actually require local IPs?Yes

Yes. REA Group geo-filters traffic — non-Australian IPs face harder Kasada challenges and higher block rates. Their system inspects TLS handshakes and runs hidden JS validation on the ArgonautExchange data layer. Australian datacenter IPs get through for basic requests, but sustained scraping works better with ISP proxies. Realestate.com.au’s robots.txt explicitly prohibits automated access.

Can I watch Kayo Sports from outside Australia?Kayo is locked

Kayo is locked to Australian IPs. Their detection goes beyond simple geo-lookup — they check IP reputation against known VPN and datacenter ranges. ISP proxies on Telstra or Optus pass more reliably than datacenter. Standard is $29.99 per month, Premium $45.99 with 4K. ABC iview (free, ad-supported) is easier — datacenter IPs usually work there. Stan and Binge sit somewhere in between.

What changed in Australia's Privacy Act 2024 for scraping?The Privacy and

The Privacy and Other Legislation Amendment Act passed in December 2024 — biggest privacy reform since the original act. It created a statutory tort for serious invasions of privacy and new doxxing offenses under the Criminal Code. The OAIC published a discussion paper recommending prohibition of screen scraping. For non-personal data (product prices, listing counts, property metadata) the legal risk is lower, but scraping that captures names, emails, or contact details now carries bigger penalties.

Do I need AU IPs for price monitoring on local retailers?OzBargain drives demand

OzBargain drives demand for AU price tracking — tools like Price Hipster and PriceTracking monitor Woolworths, Coles, Amazon AU, JB Hi-Fi. These tools need authorized access or face blocks. If you’re building your own tracker, Australian retail sites check visitor IP for geo-pricing — a non-AU IP may see different prices or get redirected entirely. Dedicated proxies from FineProxy with Australian IPs keep sessions consistent for monitoring runs.

Is carsales.com.au hard to scrape?Carsales uses bot

Carsales uses bot detection — Bright Data sells a dedicated scraper for it, which tells you it’s not trivial. The site serves dynamic content via JavaScript rendering. Australian IPs get fewer challenges than offshore ones. If you’re pulling pricing trends or dealer inventory across thousands of listings, datacenter proxies with AU IPs work — add a headless browser and keep sessions realistic.

Live Australia Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Australia proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
2 online·Need more? →
114.111.151.41:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
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114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
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947 Kbps
70.0%
1 h ago
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymousSydney
896 Kbps
36.2%
2 h ago
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