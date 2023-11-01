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Ukraine Proxy

Reliable static Ukraine IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Ukraine and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Ukrainian proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

FineProx is an excellent proxy service that impresses with its connection stability and high speed. Easy to use, it offers a wide range of locations and responsive customer support. A great choice for work and personal needs!

BeilihoDieg, 2+ years agoSource

I am very satisfied with Fineproxy’s service. Their proxy network is large and powerful, providing a stable and fast connection. Their site is easy to navigate, and the technical support is responsive and helpful. It is a solid choice for those looking to secure their browsing or bypass geo-restrictions.

ammar ghezaliFineProxy internal platformSource

Speed under load

i've tested this provider and this is what i think about: very easy to use and share thansk due to credentials or ip auth, fast and stabe for my case, and last but not least good price

Yomi DrogoTrustpilot, This yearSource

I have been using FineProxy for several months and have been very impressed with their service. The proxy servers are fast, reliable, and provide excellent coverage across multiple countries. The support team is responsive and helpful. Great value for money and highly recommended for anyone needing proxy services.

AntonSaasHub, This yearSource

Traffic never metered

While other providers charge per GB or even per request, these guys stay true to their mission and offer reasonably priced datacenter proxies with unlimited bandwidth. Looked all over the internet for a service like this and quite glad I found them.

bhwowsersNorton Safe Web, This yearSource

A worthy service for those who cares about their safety on-line. I`ve been using it for 10 days and totally satisfied with its speed. And the most pleasant thing is that there`re no traffic limits for such a low price.

Alex D.FineProxy internal platformSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Rozetka, OLX.ua — datacenter or ISP?Rozetka doesn’t run

Rozetka doesn’t run aggressive anti-bot like Allegro or Amazon. Datacenter IPs handle price monitoring and catalog scraping fine. OLX.ua is similar — standard rate limiting, nothing that requires ISP. For real estate scraping on OLX (GPS data, price-per-square-meter), datacenter with proper rotation works. Prom.ua is the least protected of the three.

Can I access Ukrainian banking apps from abroad?PrivatBank and Monobank

PrivatBank and Monobank apps themselves work abroad — they’re designed for it since millions of users left Ukraine. Diia also works outside Ukraine with proper authorization. But some services trigger additional verification when they see a non-Ukrainian IP. A Ukrainian proxy reduces friction: fewer SMS confirmations, no “unusual activity” flags. It’s not strictly required for basic banking, but it makes the experience smoother.

Ukraine's internet — is it stable enough for proxy operations?4,200+ ISPs, 52

4,200+ ISPs, 52 active datacenters, 24 Internet Exchange Points. Fixed broadband: 74–84 Mbps. About 25% of fixed infrastructure was damaged, but operators invested billions in backup power and redundancy. FineProxy’s datacenter IPs route through resilient paths. Uptime has been consistent — the concern is more about physical infrastructure in conflict zones than about IP-level connectivity.

Live Ukraine Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Ukraine proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
2 online·Need more? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 h ago
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
666 Kbps
100.0%
2 h ago
Showing 2 of 2

Guide

Ukrainian IPs — who needs them and why

2 min readFineProxy network team

About a quarter of Ukraine’s population left the country since 2022. Banking apps (PrivatBank, Monobank), government services through Diia, and local platforms — some features check your IP. If you’re abroad and need to access a Ukrainian service that won’t load without a local IP, a Ukrainian proxy server solves it without rerouting your entire connection like a VPN does.

For market research: Rozetka is Ukraine’s largest e-commerce platform — 1.5 million+ SKUs across electronics, groceries, fashion. OLX.ua handles classifieds (real estate, cars, jobs). Prom.ua is another major marketplace. All three show localized pricing and availability by IP. Apify-based scrapers exist for each ($2 per 1,000 results for OLX, $2 per 1,000 products for Prom.ua). If you need the best Ukraine IP address for price monitoring — Ukrainian IPs are the only way to see what local buyers see.

FineProxy’s Ukrainian proxies

To buy Ukraine proxy access, FineProxy offersandfrom Ukraine. Datacenter on own ASN, flat rate per IP, unmetered bandwidth. UKR proxy IPs work as anonymous — no forwarding headers, individual SSL cert per IP. HTTP/HTTPS and SOCKS5, up to 500 Mbps.

Ukraine has 4,200+ registered ISPs and 52 active datacenters despite ongoing infrastructure challenges. FineProxy’s Ukrainian IPs connect through resilient routing — your scraping operations don’t depend on a single point of failure. After payment, IPs appear in your dashboard — whitelist your working IP, export as IP:port or API. Minimum order: 100 IPs.