NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy Ukrajina

Spolehlivé statické ukrajinské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP na Ukrajině a přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého ukrajinského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

FineProx je skvělý proxy servis, který je velmi stabilní a rychlý. Je snadné použít, nabízí širokou škálu lokalit a responzivní zákaznický servis. Výborná volba pro práci a osobní potřeby!

BeilihoDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Jsem velmi spokojený se službami FineProxy. Jejich síť proxy je velká a silná a umožňuje stabilní a rychlé spojení. Strana je snadná v navigaci a technická podpora je vstřícná a ochotná. Je to solidní volba pro ty, kteří chtějí zajistit své prohlížení nebo obejít geografické omezení.

ammar ghezaliInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Tohoto poskytovatele jsem vyzkoušel a hodnotím ho takto: velmi snadné používání i sdílení díky přihlašovacím údajům nebo autorizaci IP, v mém případě vysoká rychlost a stabilita a v neposlední řadě dobrá cena.

Yomi DrogoTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy už několik měsíců a jsem velmi ohromen jejich službou. Proxy servery jsou rychlé, spolehlivé a poskytují perfektní pokrytí v mnoha zemích. Tým podpory je velmi vstřícný a ochotný. Je to skvělé poměr kvality k ceně, a já to doporučuji každému, kdo potřebuje proxy služby.

AntonSaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Důležitá služba pro ty, kteří se starají o svou bezpečnost v internetu. Používám ji už 10 dní a jsem zcela spokojený s její rychlostí. A co je příjemné, je to, že není žádný limit na převod za tak nízkou cenu.

Alex D.Interní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Rozetka, OLX.ua — datacentrové nebo ISP?Datacentrové stačí

Rozetka nepoužívá agresivní anti-bot ochranu jako Allegro nebo Amazon. Datacentrové IP zvládají monitoring cen a scraping katalogu bez problémů. OLX.ua je podobný — standardní rate limiting, nic, co by vyžadovalo ISP. Pro scraping nemovitostí na OLX (GPS data, cena za metr čtvereční) funguje datacentrová proxy se správnou rotací. Prom.ua je z těchto tří nejméně chráněný.

Mohu přistupovat k ukrajinským bankovním aplikacím ze zahraničí?Fungují ze zahraničí

Aplikace PrivatBank a Monobank fungují v zahraničí — jsou na to navržené, protože miliony uživatelů opustily Ukrajinu. Diia také funguje mimo Ukrajinu se správnou autorizací. Některé služby ale spouští dodatečné ověření, když zaznamenají neukrajinskou IP. Ukrajinská proxy snižuje tření: méně SMS potvrzení, žádné upozornění na „neobvyklou aktivitu”. Pro základní bankovnictví to není striktně nutné, ale celkový zážitek je plynulejší.

Ukrajinský internet — je dostatečně stabilní provoz proxy?4 200+ ISP

Více než 4 200 ISP, 52 aktivních datacenter, 24 Internet Exchange Points. Pevné připojení: 74–84 Mbps. Přibližně 25 % pevné infrastruktury bylo poškozeno, ale operátoři investovali miliardy do záložního napájení a redundance. Datacenter IP adresy FineProxy’ jsou směrovány přes odolné trasy. Dostupnost je stabilní — problém se týká spíše fyzické infrastruktury v konfliktních zónách než konektivity na úrovni IP.

Živé Ukrajina proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Ukrajina zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
2 online·Potřebujete víc? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 hod.
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
666 Kbps
100.0%
2 hod.
Zobrazeno 2 of 2

Průvodce

Ukrajinské IP adresy — kdo je potřebuje a proč

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Přibližně čtvrtina ukrajinské populace opustila zemi od roku 2022. Bankovní aplikace (PrivatBank, Monobank), státní služby přes Diia a lokální platformy — některé funkce kontrolují vaši IP adresu. Pokud jste v zahraničí a potřebujete přístup k ukrajinské službě, která se bez místní IP nenačte, ukrajinský proxy server to vyřeší, aniž by přesměroval celé vaše připojení jako VPN.

Pro průzkum trhu: Rozetka je největší ukrajinská e-commerce platforma — více než 1,5 milionu SKU napříč elektronikou, potravinami a módou. OLX.ua se zabývá inzercí (nemovitosti, auta, pracovní nabídky). Prom.ua je další významný marketplace. Všechny tři zobrazují lokalizované ceny a dostupnost podle IP. Pro každý z nich existují scrapery na bázi Apify ($2 za 1 000 výsledků z OLX, $2 za 1 000 produktů z Prom.ua). Pokud potřebujete nejlepší ukrajinskou IP adresu pro monitoring cen — ukrajinské IP jsou jediný způsob, jak vidět to, co vidí místní kupující.

Ukrajinské proxy od FineProxy

Pro nákup proxy přístupu z Ukrajiny nabízí FineProxy datacenter IPv4 a ISP proxy z Ukrajiny. Datacenter na vlastním ASN, paušální sazba za IP, neomezený provoz. Ukrajinské proxy IP fungují jako anonymní — žádné forwarding hlavičky, individuální SSL certifikát na každou IP. HTTP/HTTPS a SOCKS5, až 500 Mbps.

Ukrajina má více než 4 200 registrovaných ISP a 52 aktivních datacenter i přes probíhající infrastrukturní výzvy. Ukrajinské IP adresy FineProxy se připojují přes odolné směrování — vaše scrapovací operace nezávisí na jediném bodu selhání. Po platbě se IP adresy zobrazí ve vašem dashboardu — přidejte svou pracovní IP na whitelist, exportujte jako IP:port nebo přes API. Minimální objednávka: 100 IP.