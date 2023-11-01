Steam nenabízí oficiální API pro Market. Pokud potřebujete cenová data, informace o inventáři nebo chcete automatizovat obchodování, máte dvě možnosti: využít drahé služby třetích stran, nebo si Steam parsovat sami. Většina seriózních obchodníků a resellerů volí druhou cestu — a právě proto se proxy pro Steam stává nezbytností.
Proč je proxy pro Steam klíčové při parsování Marketu
Steam Market obsahuje miliony předmětů z CS2, Dota 2, Rust a dalších her. Ruční sledování cen velkém měřítku je nemožné. Automatizované parsování vám umožní:
- Sledovat cenové výkyvy v reálném čase
- Najít podhodnocené předměty dříve než konkurence
- Budovat cenové databáze pro resellerské operace
- Sledovat inventář napříč více účty
Problém? Steam agresivně omezuje počet požadavků. Pošlete příliš mnoho requestů z jedné IP a narazíte na chyby “429 Too Many Requests”. Vaše IP adresa bude dočasně zablokována a veškeré parsování se zastaví. Se správnou rotací proxy distribuujete požadavky napříč více IP adresami a zůstanete pod radarem Steamu.
Obchodní boty a provoz více účtů
Pokud provozujete obchodní boty — ať už ArchiSteamFarm, vlastní řešení nebo komerční platformy — pravděpodobně jste narazili na limity požadavků. Steam povoluje zhruba 10–15 bot účtů na jednu IP, než začne omezovat. Nad tento limit potřebujete dedikované proxy pro každý účet nebo skupinu účtů.Provozování více účtů z jedné IP přináší další riziko: pokud Steam označí jeden účet za podezřelý, asociace s danou IP adresou může postihnout i vaše ostatní účty. Samostatné proxy izolují každý účet a chrání celý váš provoz před řetězovými bany.
Datacentrové vs. rezidenční proxy: co funguje pro Steam
Zde je realita používání proxy serverů pro odblokování Steamu v komerčním prostředí.Datacentrové proxy fungují dobře pro zkušené uživatele. Jsou rychlejší a výrazně levnější pro velkoobjemový parsing. Klíčem je používání dedikovaných IP adres, které nebyly „spálenyRezidenční a mobilní proxy jsou pro začátečníky bezpečnější. Steam je vnímá jako běžná domácí připojení, takže podléhají menší kontrole. Jsou ale dražší a mají omezení šířky pásma — což je problém, pokud parsujete miliony položek.FineProxy nabízí IP adresy z datacenter určené přímo pro Steam. Tyto adresy jsou v rámci naší služby exkluzivně vaše — dokud je pronajímáte, žádný jiný zákazník FineProxy je nemůže pro Steam používat. Tím se eliminuje častý problém se zděděnou špatnou reputací od někoho jiného. Jsme přímý poskytovatel, nikoliv reseller, což znamená přímou kontrolu nad kvalitou IP adres a rychlejší náhradu v případě problémů.
Praktické tipy pro parsování Steamu
Dodržujte rate limity: I s proxy servery nezahlcujte servery Steamu. Pauzy 10–15 sekund mezi požadavky na každé IP vás udrží pod hranicí.Rotujte inteligentně: Nestřídejte IP při každém požadavku — to vypadá podezřele. Používejte sticky sessions, kdy stejná IP zpracuje logickou sekvenci požadavků, a teprve pak rotujte.Zacházejte s chybami 429 elegantně: Když narazíte na rate limit, zpomalte. Agresivní opakování požadavků jen prodlužuje dobu blokace.Používejte správné endpointy: Steam endpoint /market/priceoverview/ vrací aktuální ceny bez autentizace. /market/pricehistory/ vyžaduje cookies a vrací historická data. Zjistěte si, co přesně potřebujete.Sledujte stav IP adres: Zaznamenávejte, které proxy servery jsou blokovány a kdy. Objeví se vzorce — určité denní doby nebo objemy požadavků spouštějí blokace častěji.
A co přístup k odblokovanému Steamu?
Řekněme si to jasně — používání proxy k obcházení regionálních cen Steamu porušuje jejich podmínky služby. Nákup her levněji přes obchod jiného regionu riskuje omezení účtu. Toto nedoporučujeme.Přístup k odblokovanému Steamu má ale i legitimní využití: pokud je Steam na vaší síti blokován (škola, práce, některé země), proxy vám umožní normální přístup k platformě. Pro osobní herní přístup postačí jakákoli spolehlivá proxy — neposíláte tisíce požadavků, takže rate limity se vás netýkají.