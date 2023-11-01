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Proxy pro Steam

Dedikované IPv4 proxy pro parsování Steam Marketu a obchodní boty — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sticky sessions, rozmanitý mix subnetů pro 10–15 účtů na jednu IP.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro Steam.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 10 000 datacentrových IP z mixu zemí pro parsování Steam Market
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Použil jsem tuto službu s botem pro Twitch a fungovala perfektně. Děkuji FineProxy za to, že vytvořili velmi dobrý systém přesně pro mé konkrétní potřeby.

blastzadaaaaSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Jsou to skvělé proxy pro sběr dat. Používám je už 5+ let. mají rotační IP, jsou rychlé a téměř všechny proxy nejsou blokovány na sociálních sítích.

AliceDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Vítám vážené čtenáře této skromné recenze. Dovolte, abych vám řekl něco o proxy serverech. Myslím, že by mohly být velmi užitečné v různých situacích a pro různé účely. Myslím, že FineProxy je dobrá volba, zvláště kvůli rychlosti. Služba je také pohodlná v obsluze. Používám FineProxy už dva měsíce a jsem s ní opravdu spokojený.

Mike MillerInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zkoušel jsem několik proxy poskytovatelů, ale FineProxy.org se vyznačuje neustálou dostupností a pevnou kvalitou připojení. Rychlosti jsou dostatečné pro streamování a skraňování dat, a zatím jsem neměla žádné vážné problémy. Je také příjemné, že na webových stránkách je všechno jasně vysvětleno, což usnadňuje výběr správné možnosti.

HotBad2393Norton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Je to levná cena. Nízké množství poruchy proxy < 10%. Hodně geolokalizací a podřízení. Stabilní připojení, statická IP a bezplatná výměna nádrže každý týden.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč potřebuji proxy pro parsování Steam Marketu?Vyhněte se limitům

Steam omezuje počet požadavků, aby zabránil automatizovanému scrapování. Bez proxy můžete odeslat jen omezený počet požadavků, než se začnou objevovat chyby “429 Too Many Requests”, které zablokují vaši IP. Proxy vám umožní rozložit požadavky na více IP adres a udržet tak nepřetržitý přístup k cenovým datům a informacím o inventáři. Pro seriózní obchodní operace to není volitelné — je to jediný způsob, jak parsovat velkém měřítku.

Mohu pro Steam používat bezplatné proxy?Nedoporučujeme

Technicky ano, ale počítejte s problémy. Bezplatné proxy jsou pomalé, nespolehlivé a sdílené tisíci uživatelů. Steam má většinu IP adres bezplatných proxy pravděpodobně již zablokovanou. Pro provoz obchodních botů nebo parsování Marketu vám bezplatné proxy způsobí víc starostí, než vyřeší. Strávíte více času řešením blokací než skutečným sběrem dat.

Kolik účtů na Steamu mohu provozovat na jedné IP?Přibližně 10–15

Přibližně 10–15 účtů, než se rate limiting ze strany Steamu stane problematickým. To platí pro obchodní boty a automatizované operace. Pokud provozujete ArchiSteamFarm nebo podobné nástroje s více účty, potřebujete více proxy. Jedna proxy na 10–15 účtů je rozumný výchozí bod, i když náročnější operace mohou vyžadovat méně účtů na jednu IP.

Budou proxy z datacenter na Steamu blokovány?Záleží na kvalitě

Záleží na kvalitě proxy. Sdílené IP adresy z datacenter bývají často blokovány, protože je předchozí uživatelé zneužívali. Dedikované IP, které máte výhradně pod kontrolou, mají výrazně lepší úspěšnost. Proxy od FineProxy určené přímo pro Steam fungují, protože jsou přiřazeny výhradně vám — nikdo jiný je nemůže na Steamu „spálit", zatímco je používáte.

Je používání proxy na Steamu v rozporu s podmínkami služby?Používejte odpovědně

Používání proxy k obcházení regionálních cenových omezení porušuje podmínky Steamu a hrozí postihy účtu. Nicméně využití proxy pro parsování Marketu, obchodní boty nebo přístup ke Steamu z omezených sítí se pohybuje v šedé zóně. Steam neposkytuje oficiální API pro data z Marketu, takže automatizovaný přístup je pro seriózní obchodníky jedinou možností. Klíčem je zodpovědné používání — nezneužívejte systém, dodržujte limity požadavků a nepoužívejte proxy pro zakázané aktivity, jako je manipulace s cenami.

Záleží u parsování Steamu a botů na geolokaci proxy?Důležitější jsou subnety

U většiny operací spojených s parsováním Steam Marketu a obchodními boty na geolokaci příliš nezáleží — Steam poskytuje stejná data z Marketu bez ohledu na region. Mnohem důležitější je diverzita subnetů. Balíčky mix s IP adresami rozloženými napříč mnoha různými subnety fungují nejlépe, protože anti-bot systémy Steamu detekují shluky požadavků ze stejného rozsahu subnetů. Mix balíčky od FineProxy zajišťují maximální rozmanitost subnetů, což je efektivnější než koncentrace na jednu EU nebo US lokaci.

Jak připojím proxy k ArchiSteamFarm nebo prohlížeči pro Steam?Nastavte WebProxy

Pro ArchiSteamFarm (ASF) otevřete konfigurační soubor ASF.json a přidejte nastavení proxy pomocí pole “WebProxy” — například: “WebProxy”: “http://ip:port”. Pokud vaše proxy vyžaduje autentizaci, přidejte pole “WebProxyUsername” a “WebProxyPassword”. Po uložení ASF restartujte. Pro přístup přes prohlížeč můžete proxy nakonfigurovat v síťových nastaveních systému nebo použít rozšíření prohlížeče jako FoxyProxy či SwitchyOmega — zadejte IP adresu proxy, port a přihlašovací údaje, poté vyberte HTTP/HTTPS nebo SOCKS5 podle typu vaší proxy. U autentizovaných skriptů pro parsování Steam Marketu se ujistěte, že vaše proxy podporuje sticky sessions, aby cookies a data relace zůstaly konzistentní napříč po sobě jdoucími požadavky na stejné IP.

Průvodce

Proxy pro Steam: parsování, obchodní boty a správa více účtů

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Steam nenabízí oficiální API pro Market. Pokud potřebujete cenová data, informace o inventáři nebo chcete automatizovat obchodování, máte dvě možnosti: využít drahé služby třetích stran, nebo si Steam parsovat sami. Většina seriózních obchodníků a resellerů volí druhou cestu — a právě proto se proxy pro Steam stává nezbytností.

Proč je proxy pro Steam klíčové při parsování Marketu

Steam Market obsahuje miliony předmětů z CS2, Dota 2, Rust a dalších her. Ruční sledování cen velkém měřítku je nemožné. Automatizované parsování vám umožní:

  • Sledovat cenové výkyvy v reálném čase
  • Najít podhodnocené předměty dříve než konkurence
  • Budovat cenové databáze pro resellerské operace
  • Sledovat inventář napříč více účty

Problém? Steam agresivně omezuje počet požadavků. Pošlete příliš mnoho requestů z jedné IP a narazíte na chyby “429 Too Many Requests”. Vaše IP adresa bude dočasně zablokována a veškeré parsování se zastaví. Se správnou rotací proxy distribuujete požadavky napříč více IP adresami a zůstanete pod radarem Steamu.

Obchodní boty a provoz více účtů

Pokud provozujete obchodní boty — ať už ArchiSteamFarm, vlastní řešení nebo komerční platformy — pravděpodobně jste narazili na limity požadavků. Steam povoluje zhruba 10–15 bot účtů na jednu IP, než začne omezovat. Nad tento limit potřebujete dedikované proxy pro každý účet nebo skupinu účtů.Provozování více účtů z jedné IP přináší další riziko: pokud Steam označí jeden účet za podezřelý, asociace s danou IP adresou může postihnout i vaše ostatní účty. Samostatné proxy izolují každý účet a chrání celý váš provoz před řetězovými bany.

Datacentrové vs. rezidenční proxy: co funguje pro Steam

Zde je realita používání proxy serverů pro odblokování Steamu v komerčním prostředí.Datacentrové proxy fungují dobře pro zkušené uživatele. Jsou rychlejší a výrazně levnější pro velkoobjemový parsing. Klíčem je používání dedikovaných IP adres, které nebyly „spálenyRezidenční a mobilní proxy jsou pro začátečníky bezpečnější. Steam je vnímá jako běžná domácí připojení, takže podléhají menší kontrole. Jsou ale dražší a mají omezení šířky pásma — což je problém, pokud parsujete miliony položek.FineProxy nabízí IP adresy z datacenter určené přímo pro Steam. Tyto adresy jsou v rámci naší služby exkluzivně vaše — dokud je pronajímáte, žádný jiný zákazník FineProxy je nemůže pro Steam používat. Tím se eliminuje častý problém se zděděnou špatnou reputací od někoho jiného. Jsme přímý poskytovatel, nikoliv reseller, což znamená přímou kontrolu nad kvalitou IP adres a rychlejší náhradu v případě problémů.

Praktické tipy pro parsování Steamu

Dodržujte rate limity: I s proxy servery nezahlcujte servery Steamu. Pauzy 10–15 sekund mezi požadavky na každé IP vás udrží pod hranicí.Rotujte inteligentně: Nestřídejte IP při každém požadavku — to vypadá podezřele. Používejte sticky sessions, kdy stejná IP zpracuje logickou sekvenci požadavků, a teprve pak rotujte.Zacházejte s chybami 429 elegantně: Když narazíte na rate limit, zpomalte. Agresivní opakování požadavků jen prodlužuje dobu blokace.Používejte správné endpointy: Steam endpoint /market/priceoverview/ vrací aktuální ceny bez autentizace. /market/pricehistory/ vyžaduje cookies a vrací historická data. Zjistěte si, co přesně potřebujete.Sledujte stav IP adres: Zaznamenávejte, které proxy servery jsou blokovány a kdy. Objeví se vzorce — určité denní doby nebo objemy požadavků spouštějí blokace častěji.

A co přístup k odblokovanému Steamu?

Řekněme si to jasně — používání proxy k obcházení regionálních cen Steamu porušuje jejich podmínky služby. Nákup her levněji přes obchod jiného regionu riskuje omezení účtu. Toto nedoporučujeme.Přístup k odblokovanému Steamu má ale i legitimní využití: pokud je Steam na vaší síti blokován (škola, práce, některé země), proxy vám umožní normální přístup k platformě. Pro osobní herní přístup postačí jakákoli spolehlivá proxy — neposíláte tisíce požadavků, takže rate limity se vás netýkají.