Průvodce integrací
Nastavení proxy ve Windows
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit proxy server ve Windows 10 & 11
Než začnete, rozmyslete si, k čemu chcete proxy využívat — od toho se odvíjí nejlepší způsob nastavení ve Windows. 1. Pokud používáte pracovní počítač se statickou IP adresou a potřebujete pouze základní podporu proxy, můžete proxy nakonfigurovat přímo v nastavení Windows. Mějte však na paměti, že tato možnost je omezená a nemusí spolehlivě fungovat pro jiné než jednoduché HTTP scénáře. 2. Pokud je vaším cílem běžné prohlížení webu (webové stránky, streamování videa, messengery atd.), nejstabilnějším řešením je nakonfigurovat proxy přímo v prohlížeči. Pro každodenní surfování je to zpravidla nejlepší volba. Jak nastavit proxy v Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Pokud potřebujete detailní kontrolu — směrovat konkrétní aplikace a prohlížeče přes proxy a ostatní ponechat na přímém připojení — nejlepším řešením ve Windows je Proxifier. Nabízí nejspolehlivější nastavení pro pokročilé směrování, jedná se ale o placenou aplikaci.
⚠️ Upozornění: Vestavěné nastavení proxy ve Windows je omezené a může se chovat nestabilně. Pro spolehlivé řešení důrazně doporučujeme specializovaný proxy manažer, jako je Proxy Switcher, Proxifier nebo ProxyCap — zejména pokud potřebujete SOCKS5, autentizaci pomocí jména a hesla, UDP nebo směrování pro konkrétní aplikace.
Klasické nastavení proxy
Otevřete nastavení proxy ve Windows
Přejděte na: Nastavení → Síť & Internet → Proxy Přejděte na Ruční nastavení proxy
Zadejte údaje o vašem proxy
Zapněte přepínač Použít proxy server a zadejte: Adresa: IP adresa nebo hostname vašeho proxy Port: port vašeho proxy serveru (pro HTTP proxy použijte port 8080)
Toto jediné nastavení, ve kterém vestavěná proxy konfigurace Windows funguje víceméně spolehlivě. Bohužel Windows nativně nepodporuje spolehlivě jiné proxy porty ani protokoly. Pro hladší chod a lepší stabilitu důrazně doporučujeme používat specializovaný proxy manažer — tyto nástroje výrazně zjednodušují konfiguraci proxy a pomáhají předcházet problémům s připojením.
Doporučené nastavení: Proxifier (celý systém + směrování aplikací)
Pokud potřebujete SOCKS5, autentizaci pomocí uživatelského jména a hesla nebo spolehlivější fungování proxy, doporučujeme nastavit proxy prostřednictvím Proxifier. Umožňuje spustit proxy na úrovni celého systému a zároveň zvolit, které aplikace mají proxy používat a které se mají připojovat přímo (bez proxy). Jedná se o nejjednodušší způsob, jak na Windows získat plnou funkčnost a stabilní směrování.
Nainstalujte a spusťte Proxifier
Stáhněte si nejnovější verzi Proxifieru z oficiálních stránek. Spusťte instalátor a dokončete instalaci → Spusťte Proxifier Poté přejděte na Profile → Proxy Servers…
Přidání SOCKS5 proxy serveru
V okně Proxy Servers klikněte na Add Do pole Address zadejte IP adresu nebo hostname vašeho proxy (použijte port 1080 pro SOCKS5 proxy) Vyberte SOCKS5 protokol a aktivujte Autentizace Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (ne heslo k vašemu účtu). Své služby najdete v klientské sekci: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Aktivace celoplošného tunelování
Chcete-li směrovat veškerý odchozí provoz přes SOCKS5 proxy, upravte výchozí pravidlo (Default): Přejděte na Profile → Proxification Rules… Vyberte výchozí pravidlo (Default) a v rozbalovací nabídce Action zvolte svůj proxy server Klikněte na OK
Směrování pouze vybraných aplikací
Proxy můžete také použít pouze pro vybrané programy, zatímco ostatní zůstanou na přímém připojení: Otevřete Profile → Proxification Rules… → Add V sekci Applications klikněte na Browse a vyberte spustitelný soubor aplikace, kterou chcete směrovat přes proxy. V sekci Action zvolte Proxy, poté vyberte svůj SOCKS5 proxy a klikněte na OK pro uložení pravidla.
Tento postup můžete zopakovat pro jakoukoli aplikaci, která má využívat proxy. Proxifier zpracovává pravidla odshora dolů. Pravidla pro konkrétní aplikace umístěte nad výchozí pravidlo (Default).
Jak vypnout (deaktivovat) proxy ve Windows 10 & 11 a nastavit „Bez proxy
Pokud hledáte, jak zakázat proxy ve Windows 11, otevřete Nastavení → Síť & Internet → Proxy. Vypněte “Automatically detect settings” a deaktivujte “Use a proxy server”. Tím kompletně zrušíte proxy ve Windows a obnovíte přímé připojení k internetu.
Systém Windows nemohl automaticky rozpoznat nastavení proxy této sítě — jak to opravit?
Chyba “windows cannot automatically detect proxy settings” se obvykle objevuje kvůli nesprávné automatické konfiguraci. Otevřít Ovládací panely → Možnosti Internetu → Připojení → Nastavení místní sítě (LAN) a deaktivujte “Automatically detect settings”, poté změny potvrďte a restartujte síťové připojení.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.