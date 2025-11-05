Průvodce integrací
Nastavení proxy v Google Chrome
Snadno nastavte proxy v Chrome v několika jednoduchých krocích
Jak nastavit proxy server v Chrome
Google Chrome ve výchozím nastavení využívá systémové nastavení proxy vašeho počítače. V praxi jsou tato nastavení poměrně omezená a SOCKS5 proxy s autentizací pomocí uživatelského jména a hesla mohou fungovat nekonzistentně. Pokud chcete, aby proxy v Chrome fungovaly správně, je obvykle lepší použít specializované rozšíření pro správu proxy profilů a přepínání přímo v prohlížeči.
Oblíbené pluginy: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (nyní spravovaný jako ZeroOmega), FoxyProxy a Proxy Helper.
V tomto návodu se zaměříme nastavení Proxy Switcher, protože podle našich zkušeností jde o jedno z nejstabilnějších a nejpřímočařejších rozšíření pro každodenní práci s Chrome.
Klasické nastavení proxy v Google Chrome
Otevřete síťová nastavení Google Chrome
Klikněte na ikonu nabídky (☰) → Nastavení
Přejděte do nastavení systému
Vyberte kartu Systém a klikněte na Otevřít nastavení proxy počítače’
Chrome využívá nastavení proxy vašeho operačního systému, takže se otevře okno konfigurace systémové proxy ve Windows nebo macOS. Podrobné pokyny k nastavení najdete v našem průvodci pro Windows zde, Pro macOS si přečtěte návod zde.
Správný způsob: Použijte rozšíření Proxy Switcher v Google Chrome
Nainstalujte rozšíření ProxySwitcher
Klikněte na ikonu nabídky (☰) → Rozšíření → Navštívit Chrome Web Store. Hledat Proxy Switcher a přejděte na její stránku. Klikněte na Přidat do Chromu. Potvrďte instalaci a přidejte rozšíření na panel nástrojů.
Nastavení proxy
Přejděte na kartu Manual → zapněte Manual proxy Zadejte adresu proxy a port (8080 pro HTTP) Zapněte možnost Použít tento proxy server pro všechny protokoly Jako typ proxy vyberte HTTP Zapněte autentizaci a zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde.
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Poznámky a řešení problémů
Pokud proxy nakonfigurujete přes operační systém (Windows/macOS), může to ovlivnit i další aplikace, které využívají systémové nastavení proxy – nejen Chrome. Pokud proxy potřebujete pouze prohlížení webu, čistším řešením je obvykle použití rozšíření prohlížeče.
Pokud zaznamenáte nestabilní připojení nebo se některé stránky při používání proxy nenačítají správně, zkuste v Chrome vypnout HTTP/3 (QUIC) a otestujte znovu. Provedete to přes chrome://flags (vyhledejte „QUIC') a poté restartujte prohlížeč.
Jak vypnout proxy v Chrome?
Chcete-li v Chrome vypnout proxy, musíte změnit systémové nastavení proxy, protože Chrome používá konfiguraci operačního systému. Jak najít nastavení proxy serveru v Windows, MacOS, a Linux. Otevřete Chrome a přejděte do Nastavení. Přejděte dolů a klikněte na Systém. Vyberte možnost Otevřít nastavení proxy počítače. V otevřeném okně deaktivujte všechny aktivní možnosti proxy. Tím se v Chrome deaktivuje proxy server a obnoví přímé připojení.
Jak resetovat nastavení proxy v Chrome?
Chrome nemá vlastní konfiguraci proxy. Pro resetování nastavení proxy otevřete Chrome → Nastavení → Systém → Otevřít nastavení proxy počítače a odstraňte všechny nakonfigurované záznamy proxy. Po provedení změn restartujte Chrome, aby se změny projevily. Jak zjistit nastavení proxy serveru v Windows, MacOS, a Linux.
Jak zkontrolovat nastavení proxy v Chrome?
Pokud potřebujete zkontrolovat proxy a firewall, otevřete Chrome → Nastavení → Systém → Otevřít nastavení proxy počítače. Tím zjistíte, zda je proxy povolena na úrovni systému. Pro základní diagnostiku obvykle stačí zkontrolovat stav proxy právě zde.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.