Chrome에서 프록시 서버 설정하는 방법

기본적으로 Google Chrome은 컴퓨터의 시스템 프록시 설정을 사용합니다. 하지만 실제로 이 설정은 상당히 제한적이며, 사용자명/비밀번호 인증 방식의 SOCKS5 프록시는 특히 불안정할 수 있습니다. Chrome에서 프록시를 안정적으로 사용하려면, 브라우저 내에서 프록시 프로필 관리와 전환을 직접 처리하는 전용 프록시 확장 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다.

인기 플러그인: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3(현재 ZeroOmega로 유지 관리), FoxyProxy, Proxy Helper.

본 가이드에서는 Proxy Switcher 설정 방법을 중점적으로 다룹니다. 저희 경험상 일상적인 Chrome 사용에 가장 안정적이고 간편한 확장 프로그램 중 하나이기 때문입니다.

Google Chrome의 기본 프록시 설정

Step 1 Google Chrome 네트워크 설정 열기 메뉴 아이콘(☰) → 설정을 클릭하십시오 Click the image to view it in full size.

Step 2 시스템 설정으로 이동 System 탭을 선택한 후 "컴퓨터의 프록시 설정 열기"를 클릭하십시오 Click the image to view it in full size.

Chrome은 운영 체제의 프록시 설정을 사용하므로, Windows 또는 macOS의 시스템 프록시 설정 창이 열립니다. 자세한 설정 방법은 Windows용 가이드를 참조하십시오 여기, macOS의 경우 다음 가이드를 참조하십시오 여기.

올바른 방법: Google Chrome에서 Proxy Switcher 확장 프로그램 사용

Step 1 ProxySwithcer 확장 프로그램 설치 메뉴 아이콘(☰) → 확장 프로그램 → Chrome 웹 스토어 방문을 클릭하십시오. 검색 Proxy Switcher 해당 페이지로 이동하십시오. Chrome에 추가를 클릭하십시오. 설치를 확인하여 도구 모음에 확장 프로그램을 추가하십시오. Click the image to view it in full size.

Step 2 프록시 설정 Manual 탭으로 이동 → Manual proxy를 활성화하십시오 프록시 주소와 포트를 입력하십시오 (HTTP의 경우 8080) "모든 프로토콜에 이 프록시 서버 사용"을 활성화하십시오 프록시 유형으로 HTTP를 선택하십시오 인증을 활성화하고 활성 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다 여기. Click the image to view it in full size.

Step 3 결과 확인 프록시의 IP가 정상적으로 감지되는지 확인하십시오. Click the image to view it in full size.

참고 사항 및 문제 해결

운영 체제(Windows/macOS)를 통해 프록시를 설정하면 Chrome뿐만 아니라 시스템 프록시 설정을 사용하는 다른 앱에도 영향을 줄 수 있습니다. 브라우저에서만 프록시가 필요한 경우, 브라우저 확장 프로그램을 사용하는 것이 보다 깔끔한 방법입니다.