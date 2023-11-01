eBay용 프록시
작업을 확장할 수 있는 IPv4 패키지. HTTP/HTTPS/SOCKS5, 결제 후 자동 전송, 무제한 트래픽, API 액세스를 지원합니다.
다음 조건으로 구성하십시오. eBay용 프록시.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 로테이션.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|이 페이지의 추천로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- a 10 million credit rotating plan 용 eBay listing collection 구매하십시오
- 203.0.113.7 eBay 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- eBay 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which eBay 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 eBay 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
Fineproxy는 제 SEO 도구에 획기적인 변화를 가져왔습니다. 깨끗한 IP와 안정적인 연결 덕분에 작업이 원활하고 중단 없이 진행됩니다.
기술 전문가가 아닌 사람에게도 Fineproxy를 시작하는 과정은 놀라울 만큼 쉬웠습니다. 인터페이스가 직관적이고 프록시 자체도 통합하기가 매우 쉽습니다. 성능은 완벽했고 덕분에 온라인 작업이 훨씬 원활해졌습니다. 확실히 훌륭한 선택입니다!
API 및 에이전트 액세스
FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.
사용자가 웹사이트에서 프록시를 가져올 수 있도록 API를 제공합니다. 고객 서비스 담당자의 영어 실력이 그다지 좋지는 않았지만, 저를 돕기 위해 열심히 노력했습니다. 또한 7일마다 IP를 교체할 수 있습니다.
계정 운영
데이터 스크래핑에 훌륭한 프록시입니다. 5+년 동안 사용해 왔습니다. 로테이팅 IP를 제공하고 속도가 빠르며 거의 모든 프록시가 소셜 네트워크에서 차단되지 않습니다.
품질이 좋고 빠르며 안정적으로 작동하는 프록시라서 매우 만족합니다. 바로 제가 필요하던 것입니다. 제 나라(우크라이나)에서는 많은 사이트와 소셜 네트워크가 차단되어 있는데 이제 이 문제가 해결되었습니다. 가격도 기분 좋게 만족스럽습니다. 엄청난 수의 프록시(1000+)에 단 20 dlrs만 내고 있습니다. 이보다 저렴하고 빠른 프록시는 어디에서도 찾을 수 없으니 이 서비스를 추천합니다.
eBay에서 프록시가 가장 많이 필요한 작업은 무엇인가요?프록시는 카탈로그 및
프록시는 카탈로그 및 상품 페이지 스크래핑, 가격 모니터링, 판매자 데이터 수집, 자동 입찰, 리스팅 관리, 그리고 단일 시스템 내에서 다수의 계정 운영에 활용됩니다.
eBay에는 어떤 유형의 프록시가 가장 적합한가요?목적에 따라 다릅니다
목적에 따라 다릅니다. 리스팅 스크래핑, 가격 모니터링, 분석 데이터 수집 등의 작업에는 데이터센터 프록시로 충분히 처리할 수 있습니다. 속도가 빠르고 IP당 비용이 저렴하며, 필요한 만큼 확보할 수 있습니다. 그러나 계정과 연결된 작업 — 판매자 프로필 관리, 입찰 참여 등 — 에는 ISP 프록시 또는 주거용 프록시를 사용하는 것이 좋습니다. eBay는 계정 활동을 더 면밀히 모니터링하며, 데이터센터 IP는 해당 영역에서 의심 신호를 유발할 수 있습니다.
eBay 계정마다 별도의 프록시를 사용해야 하나요?네
네, 항상 그렇게 해야 합니다. 계정 하나에 IP 하나가 기본 원칙입니다. eBay가 같은 주소에서 두 계정이 로그인하는 것을 감지하면 두 계정 모두 차단될 수 있습니다. 설정의 다른 부분도 마찬가지입니다. 스크래퍼와 계정 관리는 서로 다른 IP로 분리하세요. 문제가 생겼을 때 원인을 파악하기가 훨씬 수월해집니다.
eBay API와 브라우저 자동화에 같은 프록시를 사용할 수 있나요?네
네, 가능합니다. 프록시 입장에서는 트래픽이 API 호출에서 오든 헤드리스 브라우저에서 오든 상관없습니다. 다만, IP를 공유해서는 안 되는 작업 간에 IP가 섞이지 않도록 주의하세요. API 스크래핑과 계정 작업은 별도의 풀로 유지하세요.
eBay용 프록시를 선택할 때 무엇을 확인해야 하나요?가장 먼저는
가장 먼저는 Uptime입니다. 세션 도중 프록시가 끊기면 eBay가 IP 전환을 감지해 플래그를 설정할 수 있습니다. 그 다음은 낮은 레이턴시와 요청이 타임아웃되지 않을 만큼 충분한 대역폭입니다. 깨끗한 IP도 중요합니다. 이전 사용자가 해당 주소를 블랙리스트에 올렸다면 그 문제를 그대로 이어받게 됩니다. 또한 규모를 확장할 때 복잡한 절차 없이 IP를 추가할 수 있는 공급업체를 선택하세요.
더 많은 요청을 보내야 할 때 어떻게 처리하나요?풀에 IP를 더
풀에 IP를 더 추가하세요. 특정 주소에 부하가 집중되지 않도록 고르게 분산하세요. 로테이션을 사용하는 경우, 로테이션 로직은 단순하게 유지하세요. 요청마다 또는 일정 간격으로 IP를 전환하면 됩니다. 코드를 새로 작성할 필요는 없습니다. IP만 더 추가하면 기존 설정 그대로 사용할 수 있습니다.
eBay가 요청을 차단하기 시작하면 어떻게 해야 하나요?코드를 먼저 건드리지
코드를 먼저 건드리지 마세요. 대부분은 로직 문제가 아니라 IP 문제입니다. 더 깨끗한 IP로 교체하거나 로테이션에 주소를 더 추가해 보세요. 적은 수의 IP로 같은 엔드포인트에 너무 빠르게 요청을 보내면 eBay가 차단으로 대응합니다. 요청을 분산하고, IP당 속도를 조금 줄이며, 요청 패턴이 분당 같은 페이지를 500번씩 두드리는 봇처럼 보이지 않도록 하세요.
eBay 리스팅을 대량으로 스크래핑하려면 프록시가 몇 개나 필요한가요?필요한 프록시 수는
필요한 프록시 수는 요청 속도와 트래픽 규모에 따라 달라집니다. 대략적인 기준으로, IP당 3~5초에 한 번씩 요청을 보낼 경우 프록시 하나로 시간당 약 700~1,200건의 요청을 처리할 수 있습니다. 하루에 5만 건의 리스팅을 스크래핑하려면 데이터센터 프록시 20~30개를 적절한 딜레이를 두고 병렬로 운용해야 합니다. 20만 건 이상이라면 IP 80~100개 이상을 확보하는 것이 좋습니다. 처음에는 적은 수의 IP로 시작해 점진적으로 늘려가는 것을 권장합니다. 무리하게 속도를 높이다 대규모 차단을 당하는 것보다, 용량을 단계적으로 늘리는 편이 훨씬 수월합니다.
eBay에 무료 프록시를 사용할 수 있나요?기술적으로는 가능하지만
기술적으로는 가능하지만, 실제로는 권장하지 않습니다. 무료 프록시는 수백~수천 명의 사용자가 공유하기 때문에 해당 IP들은 이미 eBay에서 차단되거나 블랙리스트에 등록되어 있을 가능성이 높습니다. 속도도 느리고 안정성도 낮으며, 예고 없이 오프라인 상태가 되는 경우도 잦습니다. 세션 도중 IP가 바뀌면 eBay는 이를 의심스러운 행동으로 간주합니다. 더 심각한 문제는, 무료 프록시 운영자가 연결이 종단 간 암호화되지 않은 경우 로그인 정보를 포함한 모든 트래픽을 열람할 수 있다는 점입니다. 스크래핑 용도로는 시간 낭비에 불과하고, 계정 관련 작업에 사용하면 실질적인 보안 위협이 됩니다.