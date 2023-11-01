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네덜란드 프록시

안정적인 고정 네덜란드 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

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표준데이터센터 ASN

시작 가격

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최소 주문

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플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

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시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

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계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

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프로토콜

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인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

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선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 네덜란드 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Dutch proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

저는 데이터의 안전을 중요하게 여기며 신속함과 안전을 위해 좋은 가격을 지불할 준비가 되어 있습니다. 요즘 프록시 서버가 인기입니다. 가격이 괜찮고 무엇보다 익명성이 보장되기 때문에 이곳에서 구매하는 것을 선호합니다. 여기서는 여러 프록시 패키지를 찾을 수 있습니다. 다른 국가나 지역의 IP를 선택하는 옵션도 있습니다.

Alisa SattelmaierFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

2016년에 이 서비스를 이용했습니다. 그리고 지금(2024년)도 사용자입니다. 서비스가 아직 운영 중이라 놀랐습니다. 요금제 선택지가 다양하고 국가별로 선택할 수도 있습니다. 가격은 합리적이며 암호화폐로 결제할 수 있습니다. 서비스에 만족하며 모두에게 추천합니다.

D1smayDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

Fineproxy는 번개처럼 빠른 속도, 뛰어난 신뢰성, 저렴한 가격을 갖춘 탁월한 프록시 서비스를 제공합니다. 신속하게 대응하는 고객 지원 덕분에 원활하게 이용할 수 있어 안전하고 효율적인 브라우징에 이상적인 솔루션입니다.

seo.orchid.kidNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!

omkaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

온라인 안전을 중요하게 생각하는 분들에게 훌륭한 서비스입니다. 10일 동안 사용했으며 속도에 완전히 만족합니다. 가장 마음에 드는 점은 이렇게 저렴한 가격에도 트래픽 제한이 없다는 것입니다.

Alex D.FineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Bol.com이 스크래퍼에 응답하지 않습니다. 무엇이 다른 건가요?Bol.com은 NextJS와 React

Bol.com은 NextJS와 React 기반으로 구동됩니다 — 상품 데이터가 초기 HTML에 포함되지 않습니다. 가격, 재고, 판매자 정보는 페이지 렌더링 후 내부 GraphQL API 호출을 통해 로드됩니다. 단순 HTTP 요청으로는 빈 껍데기만 받게 됩니다. JavaScript를 렌더링하는 헤드리스 브라우저(Playwright 또는 Puppeteer)와 NL 카탈로그를 확인하기 위한 네덜란드 IP가 필요합니다. 네덜란드 IP가 없으면 Bol.com이 벨기에 버전으로 리디렉션하거나 다른 가격을 표시할 수 있습니다. 네덜란드의 또 다른 대형 전자제품 유통업체인 Coolblue도 동일하게 작동합니다.

네덜란드 결제 페이지에서 iDEAL이 표시되지 않습니다. IP 문제일까요?거의 확실히

거의 확실히 IP 문제입니다. iDEAL은 네덜란드 금융 인프라에 연결되어 있으며, 네덜란드에서 가장 많이 사용되는 온라인 결제 수단입니다. 네덜란드 온라인 쇼핑몰은 IP 기반으로 네덜란드에 위치한 것으로 판단되는 방문자에게만 iDEAL을 표시합니다. 네덜란드 외 IP에서는 결제 화면이 Visa, Mastercard, 경우에 따라 PayPal 등 해외 결제 수단으로 전환됩니다. 네덜란드 결제 흐름을 테스트하거나 네덜란드 시장의 전자상거래 UX를 분석하는 경우, 네덜란드 IP 없이는 실제 결제 화면을 확인할 수 없습니다.

네덜란드의 쿠키 규제가 매우 엄격한 것 같습니다. 스크래핑에 어떤 영향을 미칩니까?Autoriteit Persoonsgegevens(네덜란드 DPA)는

Autoriteit Persoonsgegevens(네덜란드 DPA)는 유럽에서 가장 적극적인 쿠키 규제 기관 중 하나입니다. 2025년에는 50개 조직에 경고를 발행했으며, 연간 약 10,000개의 웹사이트를 모니터링하고 있습니다. 대부분의 .nl 사이트에서는 상호작용 전까지 콘텐츠를 차단하는 동의 오버레이가 작동합니다. 다른 EU 사이트와 동일한 방식으로 처리하십시오: 동의를 한 번 수락하고, 쿠키를 저장한 뒤, 모든 요청에 해당 쿠키를 포함하여 전송하십시오. Accept-Language: nl-NL을 일관되게 유지하십시오. 네덜란드는 GDPR에 더해 Telecommunicatiewet(네덜란드 통신법)을 별도로 시행하므로, 다른 EU 국가보다 쿠키 규정이 더 엄격합니다.

NPO Start와 Videoland가 차단되었습니다. 데이터센터와 ISP 중 어떤 프록시를 사용해야 합니까?두 서비스 모두

두 서비스 모두 네덜란드 외 지역에서 지역 차단됩니다. NPO Start(공영 방송)와 Videoland(RTL 소유의 상업 스트리밍 서비스)는 모두 IP 위치를 확인합니다. 데이터센터 IP는 점점 더 탐지되고 있으며, NPO는 프록시를 감지하면 "Deze uitzending is niet beschikbaar buiten Nederland"라는 메시지를 표시합니다. ISP 프록시는 네덜란드 광대역 통신사에 등록되어 있어 더 효과적입니다. 스트리밍을 위한 최적의 네덜란드 IP가 필요하시다면, ISP 프록시가 더 안전한 선택입니다.

네덜란드는 EU 허브 역할을 합니다 — 네덜란드 IP가 EU 전역 사이트에 도움이 됩니까?일부 경우에 그렇습니다

일부 경우에 그렇습니다. 많은 글로벌 기업이 EU 운영 본부를 네덜란드에 두고 있습니다 — Booking.com, Adyen, TomTom을 비롯하여 네덜란드의 조세 협약과 기업 친화적 규제에 이끌려 수십 개의 기술 기업 본사가 위치해 있습니다. 일부 EU 대상 서비스는 네덜란드 인프라를 유럽의 주요 엔드포인트로 사용합니다. 네덜란드 IP는 EU 전역 대상 제품을 테스트하거나 규정 준수를 확인할 때 유용합니다. 그러나 독일 쇼핑몰이나 프랑스 스트리밍처럼 특정 EU 국가를 타겟하는 사이트에는 여전히 해당 국가 전용 IP가 필요합니다.

Marktplaats에 현지 IP가 필요합니까?리스팅을

리스팅을 조회하려면 — 네, 필요합니다. Marktplaats(Adevinta 소유, 이전 eBay Classifieds)는 네덜란드 최대의 중고거래 플랫폼입니다. 위치 기반으로 결과를 필터링 및 정렬하며, 일부 기능은 네덜란드 IP를 요구합니다. 공개 데이터 기반 리스팅 스크래핑에는 국가 단위 NL IP이면 충분합니다. 그러나 게시물 등록이나 판매자 계정과의 상호작용에는 IP 외에도 추가적인 인증 절차가 적용됩니다.

FineProxy에서 판매하는 네덜란드 프록시는 어떤 종류가 있습니까?Datacenter IPv4 —

데이터센터 IPv4 — 빠르고 합리적인 가격, 모니터링, API, 대규모 스크래핑에 적합합니다. ISP IPv4 — 네덜란드 광대역 통신사에 등록되어 주거용 IP처럼 보이며, 스트리밍 및 데이터센터 대역을 필터링하는 사이트에 적합합니다. NL 풀을 포함한 로테이션 — 요청마다 새로운 IP, 대량 수집에 최적. 국가 단위 타겟팅(NL), 도시 선택은 불가합니다. 고정 프록시는 IP당 과금되며 트래픽은 무제한, 로테이션은 API 크레딧 기반으로 과금됩니다. 모든 프록시는 익명 — 포워딩 헤더 없음, 개별 SSL 인증서 적용.

실시간 네덜란드 프록시
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속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 네덜란드 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

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