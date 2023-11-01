Instagram용 프록시

필요에 맞는 Instagram 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- one 전용 IP 용 one Instagram account 구매하십시오
- 203.0.113.7 Instagram 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- Instagram 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which Instagram 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the locations 사용 가능한 dedicated Instagram proxies 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
계정 운영
데이터 스크래핑 프로젝트에 이 서비스를 오 년 넘게 사용해 왔는데 훌륭했습니다. 로테이팅 IP와 빠른 성능을 제공하며 다른 많은 프록시와 달리 소셜 미디어 플랫폼에서 차단되지 않습니다.
FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.
위치 및 재고
좋습니다. 이 서비스는 훌륭합니다. 지금은 북미 및 남미 패키지를 이용하고 있으며 전에는 USA 패키지를 썼지만 이 플랜으로 바꾸니 속도가 엄청나게 빠릅니다 😉
가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.
API 및 에이전트 액세스
가격이 합리적이고 프록시도 문제없이 작동합니다. API 부분도 설정하기 쉽습니다. 이 가격이라면 부담 없이 추천할 수 있습니다!
IP 다양성이 필요한 앱을 개발할 때 FINEproxy.ORG는 든든한 지원군이었습니다. 저희 시스템에 API를 통합하는 과정도 매끄러웠습니다. 속도와 안정성은 대체로 좋았고, 가끔 성능이 떨어질 때도 있었지만 이들의 팀이 신속하게 해결했습니다.”
여러 계정에 하나의 프록시를 사용할 수 있나요?기술적으로는 가능하지만, Instagram과
기술적으로는 가능하지만, Instagram과 같이 세션 기반의 워크플로우에서는 계정당 하나의 고정 IP를 사용할 것을 강력히 권장합니다. 계정별로 IP를 분리하면 교차 신호 위험(공유 핑거프린트, 혼합 쿠키)이 줄어들고, 로그인, 프로필 수정, 각종 활동의 일관성이 유지됩니다. 다수의 계정을 관리하는 경우 각 계정을 고정 IP에 1:1로 매핑하고 각 프로필을 동일한 주소에서 지속적으로 운영하십시오.
이러한 프록시가 Instagram 봇에서도 작동할까요?저희
저희 서버급 프록시는 Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin, AdsPower 등 대부분의 자동화 도구 및 맞춤 스크립트와 통합됩니다. 프록시 목록을 직접 업로드하거나, URL로 가져오거나, 저희 REST API를 사용하실 수 있습니다.
주거용이나 모바일 프록시를 제공하시나요?저희는 모바일
저희는 모바일 프록시나 일반 로테이션 주거용 프록시는 판매하지 않습니다. 고정 ISP(고정 주거용) IPv4를 제공합니다 — 소비자 ISP에서 할당한 IP 주소로, 데이터센터 ASN을 엄격하게 검사하는 대상에 유용합니다. 자동화를 처음 시작하거나 문제를 줄이고 싶으시다면 고정 ISP 프록시가 적합한 선택입니다.
공유 프록시인가요, 전용 프록시인가요?두
두 가지 옵션 모두 제공됩니다. 전용 IP는 고객님만 사용하도록 할당됩니다. 대형 풀 요금제는 공유 방식으로, 하나의 IP를 동시에 최대 3명의 고객이 사용할 수 있습니다. 민감하거나 장기 운영하는 계정에는 전용 IP를, 대규모 경량 작업에는 공유 풀을 선택하십시오.
다른 국가에서 프로필을 등록할 수 있습니까?가능합니다
가능합니다. 필요한 국가의 프록시를 선택하고 전체 흐름(로그인, 이메일/전화번호 인증, 첫 번째 로그인, 프로필 설정) 동안 해당 IP를 안정적으로 유지하십시오. 지역 일관성을 유지하면 올바른 언어, 통화, 리스크 검증이 적용됩니다.
컴퓨터에서 Instagram 웹 차단을 해제하는 방법브라우저의 네트워크
브라우저의 네트워크 설정을 열고 프록시 주소와 포트를 입력한 후 저장하고 Instagram을 새로고침하십시오. 이제 Instagram 차단 해제 로그인이 완료됩니다 — 사이트에는 고객님의 위치가 아닌 프록시의 위치가 표시됩니다. VPN 소프트웨어나 브라우저 확장 프로그램이 필요 없습니다. FineProxy 프록시는 Chrome, Firefox, Edge, Safari 등 모든 브라우저에서 추가 소프트웨어 없이 작동합니다.