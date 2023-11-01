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독일 프록시

안정적인 고정 독일 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 독일 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 독일 프록시 트래픽의 성공률을 표시하십시오
  • 이번 주 만료 예정이고 $200 이하인 모든 서비스를 갱신하십시오
  • 다음 갱신이 무료일 때 IP를 로테이션하십시오
  • 최신 프록시 목록을 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

업무에 프록시를 사용합니다. 더 구체적으로는 최상위 Play Market 애플리케이션 분석을 위해 여러 국가의 IP 주소를 사용합니다. 여러 국가의 프록시가 중단 없이 작동하며, 그리스와 독일 주소를 특히 언급할 수 있습니다. 가격은 비교적 저렴하고 품질도 좋습니다. 큰 지연은 없었습니다.

Anton EfagulFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

몇 달 동안 FineProxy를 사용해 왔는데 제가 접한 프록시 서비스 중 단연 최고 수준입니다! 연결이 안정적이고 빠르며 안전해서 브라우징과 지역 제한 콘텐츠 접근이 원활합니다. FineProxy는 매우 다양한 IP를 제공하며 IP 전환도 빠르고 번거롭지 않습니다. 고객 지원팀은 신속하고 친절하며 질문이 있을 때마다 언제나 도울 준비가 되어 있습니다. 게다가 제공되는 서비스 수준에 비해 가격 경쟁력이 놀라울 정도로 뛰어납니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 프록시가 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy는 시중 최고의 프록시 서비스입니다. 연결이 매우 빠르고 안정적이며 속도도 아주 높고 프록시 선택 범위도 매우 넓습니다. 특히 로테이팅 프록시가 마음에 들었는데 스크래핑과 다른 도구에 가장 적합합니다. 꼭 사용해 보세요.

ReKT JanDieg, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 심지어 요청당 요금을 부과하지만, 이 업체는 인터넷을 자유롭고 안전하게 유지한다는 사명을 충실히 지킵니다. 데이터 센터 옵션은 저렴하고 무제한 대역폭이 제공됩니다.

Nemanja DuricSaasHub, 올해영어에서 번역됨출처

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Amazon.de에서 데이터센터 IP로 충분합니까, 아니면 ISP 프록시가 필요합니까?상품 페이지, 가격

상품 페이지, 가격, 리뷰를 스크래핑하는 용도라면 데이터센터 프록시로 충분합니다. Amazon.de는 일부 소셜 플랫폼처럼 데이터센터 대역을 완전히 차단하지 않습니다. ISP 프록시가 필요한 경우: 셀러 계정 관리 또는 결제 흐름 테스트입니다. Amazon의 리스크 시스템은 세션 행동과 함께 IP 유형을 평가하며, ISP IP는 그 과정에서 상대적으로 검토가 덜 엄격합니다. 순수한 데이터 수집 목적이라면 데이터센터 프록시가 비용을 절감해 줍니다.

PAngV가 포럼에서 계속 언급되는데, IP가 실제로 .de 스토어의 가격 표시에 영향을 미칩니까?그렇습니다

그렇습니다. PAngV(Preisangabenverordnung, 독일 가격표시법)는 독일 대상 스토어에 VAT 포함 최종 가격과 단위당 가격을 표시하도록 의무화합니다. 스토어가 비 DE 방문자를 감지하면 국제 버전 매장으로 전환할 수 있으며 — 이 경우 가격, 배송 지역, 때로는 재고까지 달라집니다. Idealo 및 비교 도구도 동일하게 작동합니다. 독일 IP 없이 독일 시장의 가격 데이터를 수집하면, 실제 구매자가 보는 수치와 일치하지 않게 됩니다.

.de 사이트에서 동의 오버레이와 안티봇은 어떻게 작동합니까?거의 모든 주요

거의 모든 주요 .de 사이트는 콘텐츠를 표시하기 전에 쿠키 동의 팝업을 띄웁니다. 이는 GDPR 요구 사항이며, 독일 규제 기관은 다른 국가보다 더 엄격하게 시행합니다. 동의를 수락하고 쿠키를 저장한 후, 매 요청마다 해당 쿠키를 함께 전송해야 합니다. 그렇지 않으면 팝업이 다시 나타납니다. 이를 통과하면 안티봇과 맞서게 됩니다. 대형 리테일러 대부분은 Akamai, 상당수의 사이트는 Cloudflare, 금융 사이트는 Imperva를 사용합니다. 이들은 핑거프린트, TLS, 타이밍, 쿠키를 확인하며 — IP만 보는 것이 아닙니다. Accept-Language: de-DE, 타임존 Europe/Berlin을 유지하고, 다른 작업보다 동의 쿠키를 먼저 처리하십시오. 사이트에서 429 에러가 발생하면 요청 속도가 너무 빠른 것입니다. 속도를 낮추십시오 — IP를 변경하지 마십시오. DACH 지역에서 속도 제한에 걸렸을 때 IP를 변경하면 탐지가 개선되는 것이 아니라 오히려 악화됩니다.

FineProxy의 독일 IP는 오스트리아 및 스위스 사이트에서도 작동합니까?대부분의

대부분의 경우 그렇습니다. 독일, 오스트리아, 스위스(DACH)는 동일한 CDN, 유사한 안티봇 설정, 중복되는 규정 등 비슷한 환경을 운영합니다. 독일 IP로 많은 .at 및 .ch 사이트의 지역 검사를 문제없이 통과할 수 있습니다. 작동하지 않는 경우: 현지 은행 포털이나 정부 서비스처럼 오스트리아 또는 스위스 IP를 명시적으로 요구하는 사이트입니다.

Sofort, giropay, PayPal DE — 결제 시 표시되는 결제 수단이 IP에 따라 달라집니까?많은

많은 경우 그렇습니다. 독일 스토어는 독일 방문자에게 현지 결제 수단을 표시합니다. 비 DE IP로 접속하면 결제 양식이 Visa/Mastercard와 국제 PayPal 정도로 축소될 수 있습니다. 독일 구매자에게 결제 화면이 어떻게 보이는지 테스트하려면, 안정적인 DE IP가 있어야 전체 버전을 확인할 수 있습니다. 별도로, EU의 PSD2 규정에 따라 모든 카드 결제에는 2단계 인증이 적용됩니다 — 이는 프록시와 무관하며, 은행이 모든 사용자를 대상으로 검증합니다. 다만 결제 도중 IP가 다른 국가로 바뀌면, 은행에서 추가 확인을 요구할 수 있습니다.

고정 IP와 로테이션 중 어떤 것을 선택해야 합니까?계정에 로그인하거나, 장바구니를

계정에 로그인하거나, 장바구니를 관리하거나, 로그인 상태를 유지해야 하는 모니터링 작업을 수행하신다면 — 세션 전체에서 동일한 IP를 사용하는 것이 중요합니다. 사이트는 일관된 연결을 기대하며, 세션 도중 IP 주소가 변경되면 의심스러운 활동으로 간주됩니다. 바로 이러한 경우에 고정 IP가 적합합니다. 로그인 없이 공개 데이터를 수집하는 경우 — 상품 카탈로그, 검색 결과, 공개 리스팅 등 — 로테이션 IP가 더 효과적입니다. 매 요청마다 새로운 주소가 사용되므로 속도 제한에 걸릴 확률이 낮아집니다. 단, 동일 프로세스 내에서 두 가지 방식을 혼용하지 마십시오.

FineProxy는 독일에 어떤 서비스를 제공합니까?세 가지

세 가지 유형이 있습니다. 데이터센터 IPv4 — 빠르고 경제적인 옵션으로, 모니터링, API 호출, IP 유형에 민감하지 않은 대상 사이트에 적합합니다. ISP IPv4 — 일반 인터넷 서비스 제공업체에 등록된 IP이므로, 사이트에서 가정용 연결처럼 인식합니다. 데이터센터 IP 대역을 차단하는 사이트에 효과적입니다. 독일이 포함된 풀의 로테이션 프록시 — 요청마다 새로운 IP가 할당되며, API 크레딧 기반으로 과금됩니다. 대량 수집이 필요할 때 적합합니다. 모두 국가 단위 타겟팅(DE)이며, 도시 선택은 불가합니다. 고정 플랜은 IP당 무제한 트래픽 기준으로 과금되고, 로테이션은 크레딧 기준으로 과금됩니다.

먼저 테스트할 수 있습니까?48시간 프록시

48시간 프록시. 작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

실시간 독일 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 독일 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
26 온라인·더 필요하십니까? →
141.98.153.86:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Karlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 시간 전
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Frankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.18 Mbps
91.9%
1 시간 전
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Falkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 일 전
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Frankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 시간 전
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명Sonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 시간 전
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
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49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 시간 전
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.74 Mbps
31.2%
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206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 일 전
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Falkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 시간 전
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 시간 전
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Nuremberg
353 Kbps
63.3%
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5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Nuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 시간 전
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Nuremberg
635 Kbps
55.4%
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193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 시간 전
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
601 Kbps
50.5%
1 시간 전
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 시간 전
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 시간 전
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명Frankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 시간 전
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 시간 전
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Hennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 시간 전
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Falkenstein
348 Kbps
24.1%
1 시간 전
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Nuremberg
600 Kbps
13.1%
5 시간 전
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Nuremberg
425 Kbps
20.2%
7 시간 전
표시 15 / 26

가이드

독일 IP로 무엇을 할 수 있습니까?

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

미국 IP로 Amazon.de를 스크래핑하면 가장 먼저 눈에 띄는 것은 가격이 다르다는 점입니다. 독일에는 PAngV라는 가격 표시법이 있어, 독일 방문자에게는 VAT 포함 최종 가격과 단위당 가격을 반드시 표시해야 합니다. 해외에서 접속하면 동일한 상품 페이지에 국제 가격이 표시되거나, 때로는 완전히 다른 스토어 화면이 나타납니다. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — 모두 마찬가지입니다. 독일 외 IP로 독일 이커머스를 모니터링하신다면, 처음부터 데이터가 부정확합니다.

FineProxy는 20,000개의 독일 IPv4를 보유하고 있으며, 데이터센터와 ISP 유형을 제공합니다. 독일 프록시를 구매하시면 고정 IP 주소 프록시(이용 기간 동안 고정)를 받거나, 매 요청마다 교체되는 로테이션 IP를 받으실 수 있습니다. IP당 정액제이며, 트래픽 무제한, 숨겨진 GB당 요금은 없습니다.

모든 인프라는 세계 최대 인터넷 교환 포인트 중 하나인 DE-CIX 인근 프랑크푸르트에서 운영됩니다. 유럽 대상 작업에서 이보다 낮은 지연 시간을 찾기 어렵습니다. 고속 독일(DE) 프록시 서버 연결은 AMD Threadripper 하드웨어에서 최대 500 Mbps를 지원합니다.

규제 측면도 고려해야 합니다. 독일의 GDPR은 BfDI(연방) 및 각 주 규제 기관으로 나뉘어 시행되며, .de 사이트들은 이를 엄격히 준수합니다. 거의 모든 주요 독일 웹사이트에서는 동의 오버레이가 표시되어 클릭하기 전까지 콘텐츠가 차단됩니다 — 스크래퍼에서 해당 TCF 쿠키를 처리해야 하며, 프록시는 사이트에 접근하는 역할만 담당합니다. 동일한 패턴이 DACH 지역(오스트리아, 스위스)에도 적용되므로, 독일 IP 하나로 두 가지 역할을 수행할 수 있습니다.

.de 사이트의 안티봇은 주로 Akamai와 Cloudflare입니다. 이들은 IP 외에도 브라우저 핑거프린트, TLS 버전, 요청 타이밍, 쿠키 처리 등을 확인합니다. 클린 독일 IP는 지역 검사를 통과시켜 주지만, 일관된 헤더(Accept-Language: de-DE, 타임존 Europe/Berlin)와 사람과 유사한 요청 속도를 함께 유지해야 합니다. 속도 제한에 걸리셨습니까? 요청 속도를 낮추십시오. DACH 지역에서 429 응답 시 IP를 로테이션하면 오히려 역효과가 납니다.

가격 모니터링 외에도 활용할 수 있습니다. Google.de 검색 순위는 위치에 따라 달라지고, ARD Mediathek 및 ZDF는 독일 외 트래픽을 지역 차단하며, 광고 익스체인지는 DE 방문자에게 다른 크리에이티브를 제공합니다. 현지 IP 없이는 독일 사용자가 실제로 보는 화면을 확인할 수 없습니다.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — 모두 포함되어 있습니다. IP 화이트리스트 또는 로그인/비밀번호를 통해 인증합니다. 프록시 목록은 REST API를 통해 CSV, TXT, JSON 형식으로 내보낼 수 있으며, 프로토콜별 필터링 및 자동 호출이 가능합니다. 모든 IP는 익명 처리되어 포워딩 헤더가 없고, 개별 SSL 인증서가 적용됩니다.