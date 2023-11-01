필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 1,000 데이터센터 IP 내 Europe 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
무제한 트래픽
가격이 가장 저렴하다고는 말하지 않겠지만 무제한 트래픽과 최고 속도는 부인할 수 없습니다. 지원팀은 개인적으로 저를 실망시키지 않았습니다. 언제나 연락할 수 있고, 늘 적절하게 대응하며, 정중하고 부산스럽지 않습니다. 유럽 주소가 포함된 30일 패키지를 벌써 2년째 사용하고 있습니다. 결제 후에는 모든 것이 즉시 처리됩니다. 믹스 패키지는 사용해 보지 않았지만 저에게는 이것으로 충분합니다.
다른 업체들은 GB당 또는 심지어 요청당 요금을 부과하지만, 이 업체는 인터넷을 자유롭고 안전하게 유지한다는 사명을 충실히 지킵니다. 데이터 센터 옵션은 저렴하고 무제한 대역폭이 제공됩니다.
API 및 에이전트 액세스
Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.
Fineproxy가 정말 좋습니다. 속도가 훌륭해서 자동화 도구, 웹 스크래핑, 브라우징에 사용합니다. 연결이 안정적이고 속도가 매우 좋으며 절대 끊기지 않고 IP도 차단되지 않습니다. 계속해서 다시 구매할 것이며 지원팀도 정말 훌륭하고 제때 답변합니다.
지원
아주 인기 있는 사이트를 대상으로 작업하는 것이 아니라면 이 프록시는 정말 훌륭합니다. 속도가 좋고 기술 지원도 빠릅니다. 사용해 보세요. 후회하지 않을 것입니다.
Procosi 서비스는 대체로 맡은 작업을 수행하지만 개선할 부분이 있습니다. 인터페이스는 사용자 친화적이고 기능도 폭넓습니다. 하지만 속도와 고객 지원 때문에 다소 불편할 수 있습니다.
결제 후 프록시는 얼마나 빨리 활성화됩니까?결제가 정상적으로 완료되면
결제가 정상적으로 완료되면, 프록시는 보통 1~5분 이내에 활성화됩니다. 대부분의 경우 거의 즉시 접근이 가능하며, 지연이 발생하는 경우 일반적으로 은행 또는 결제 대행사 측의 처리에 의한 것입니다.
결제 금액이 요구 금액보다 약간 많거나 적을 경우 어떻게 해야 합니까?송금 금액이
송금 금액이 결제 총액과 다를 경우, 시스템에서 자동으로 결제를 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우 고객 지원팀에 문의해 주시면 수동으로 거래를 확인하고 승인해 드리겠습니다.
신용카드 결제 시 수수료가 있습니까?저희는 카드 결제에
저희는 카드 결제에 대해 추가 수수료를 일절 부과하지 않으며, 주문서에 표시된 금액 그대로 결제됩니다. 다만 고객님의 은행 또는 결제 서비스 제공업체에서 자체 처리 수수료를 부과할 수 있으며, 이는 저희가 관여할 수 없는 부분입니다.
카드 결제 시 자동 갱신을 설정할 수 있습니까?네
네, Stripe 이용 시 자동 결제를 설정하시면 갱신 시 자동으로 결제가 이루어집니다. 또는 계정 잔액을 미리 충전해 두시면, Stripe 구독 없이도 잔액에서 자동으로 갱신 결제가 처리됩니다.
신용카드로 결제한 경우 환불받을 수 있습니까?네
네, 카드 결제에 대한 환불은 저희 서비스 정책에 따라 가능합니다. 환불은 결제에 사용한 원래 카드로 돌려받거나, 향후 구매를 위해 계정 잔액으로 적립받으실 수 있습니다.
회원가입 없이 카드로 프록시를 구매할 수 있습니까?아니요
아니요, 회원가입은 필수입니다. 계정을 통해 프록시 접속 권한 제공, 서비스 기간 관리, 교체 요청, 기술 지원 등을 이용하실 수 있기 때문입니다.
어떤 카드가 사용 가능합니까?Visa 및 Mastercard를
Visa 및 Mastercard를 포함한 대부분의 해외 카드를 사용하실 수 있습니다.
신용카드로 어떤 종류의 프록시를 결제할 수 있습니까?신용카드는 저희 웹사이트에서
신용카드는 저희 웹사이트에서 제공하는 모든 프록시 유형의 결제에 사용하실 수 있습니다. 프록시 유형에 관계없이 결제 절차와 보안 수준은 동일합니다.
카드 결제는 얼마나 안전합니까?모든 결제는
모든 결제는 PCI DSS 및 3-D Secure 등 최신 보안 표준을 지원하는 인증된 결제 게이트웨이를 통해 처리됩니다. 저희는 고객님의 카드 정보를 저장하거나 접근하지 않습니다.
하나의 카드로 여러 계정에 사용할 수 있습니까?저희 정책에
저희 정책에 따라 하나의 카드는 하나의 계정에만 연결할 수 있습니다. 하나의 카드를 여러 계정에서 사용할 경우 결제 대행사의 부정 거래 방지 검사가 실행되어 결제가 거부될 수 있습니다. 여러 프록시 패키지를 관리해야 하는 경우, 하나의 계정 내에서 관리하시는 것을 권장합니다.
결제가 거부된 경우 어떻게 해야 합니까?은행 또는 결제
은행 또는 결제 서비스 제공업체에서 거래를 거부한 경우, 다른 카드나 결제 수단을 이용하시거나 저희 고객 지원팀에 문의해 주십시오. 구매를 완료하실 수 있도록 도와드리겠습니다.
카드 결제에 지원되는 통화는 무엇입니까?결제는 기본적으로 USD로
결제는 기본적으로 USD로 처리됩니다. 고객님의 카드가 다른 통화로 발급된 경우, 해당 은행에서 현재 환율에 따라 자동으로 환산합니다. 저희 측에서 환전에 대한 추가 수수료는 부과하지 않습니다.