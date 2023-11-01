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스니커 봇용 프록시

봇 태스크당 프록시 1개 — Nike SNKRS 및 Adidas Confirmed에는 ISP 프록시, Shopify 드롭에는 데이터센터 프록시를 사용하십시오. HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 국가별 지오 타겟팅, 드롭 간에도 클린 상태를 유지하는 전용 IP를 제공합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

다음 조건으로 구성하십시오. footsite용 프록시.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 static ISP IPs 내 the USA 용 sneaker bot tasks 구매하십시오
  • 203.0.113.7 sneaker bot 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • sneaker bot 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which sneaker bot 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 sneaker bot 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

Fineproxy에는 언제나 만족합니다. 제가 다른 업체도 많이 확인해 봤는데 가격과 성능이 가장 좋습니다. 지원 요청에 매우 친절하고 빠르게 답변하며, 잠시 기다리면 프록시를 무료로 재생성할 수도 있습니다.

Viktor SperrlichSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

제가 이용해 본 최고의 서비스 중 하나입니다. 지연이 없고 속도가 빠르며, 여러 국가와 지역의 대규모 IP 팩을 제공합니다. 품질과 전문성을 찾는다면 좋은 선택입니다.

Nicky TickFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

Fineproxy는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

계정 운영

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

제가 평생 써 본 프록시 사이트 중 최고입니다. 어디에서도 차단되지 않고 완전히 비공개입니다. 정말 마음에 듭니다.

Andres DomfTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
드롭에 프록시가 몇 개 필요합니까?봇 태스크 1개당

봇 태스크 1개당 최소 1개가 필요합니다. 25개의 태스크를 실행하신다면 25개의 프록시가 필요합니다. 인기 발매에서 성공 확률을 극대화하려면 숙련된 보터들은 50~100개 이상의 태스크를 운영합니다. FineProxy는 소규모 번들부터 시작하는 데이터센터 패키지를 판매하고 있으므로, 봇 구성에 맞게 자유롭게 확장하십시오.

스니커즈에는 데이터센터 프록시와 ISP 프록시 중 어떤 것이 좋습니까?Nike SNKRS

Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme, Footsite에는 ISP 프록시가 적합합니다 — 주거용처럼 보이는 IP가 필요하기 때문입니다. Shopify 기반 스토어에는 데이터센터 프록시가 적합하며, 이 경우 은밀함보다 속도가 더 중요합니다. 한 번의 드롭에서 여러 리테일러를 동시에 공략한다면, 두 가지 유형을 모두 준비하는 것이 가장 안전한 전략입니다.

특정 국가의 프록시가 필요합니까?네, 대부분

네, 대부분 그렇습니다. 미국 드롭에는 미국 프록시가 필요합니다. EU Supreme 드롭에는 결제 국가와 일치하는 EU 프록시가 필요합니다. 일본 발매에는 일본 IP가 필요합니다. 리테일러는 IP 위치를 배송 및 결제 주소와 대조하며, 일치하지 않을 경우 결제 완료 후에도 주문이 취소될 수 있습니다.

드롭 간에 프록시를 재사용할 수 있습니까?IP가 클린하고 이전

IP가 클린하고 이전 드롭에서 차단되지 않았다면 가능합니다. 이것이 전용 프록시의 장점입니다. 드롭 사이에 다른 누구도 해당 IP 주소를 사용하지 않으므로 항상 깨끗한 상태를 유지합니다. 공유 프록시 풀은 다른 사용자가 동일한 리테일러에서 해당 IP를 이미 소진했을 수 있어 위험이 더 높습니다.

AIO 봇 프록시와 일반 프록시의 차이점은 무엇입니까?기술적으로 다른 점은

기술적으로 다른 점은 없습니다. AIO 봇(All-In-One)은 하나의 도구로 여러 리테일러를 지원할 뿐입니다. 표준 HTTP/HTTPS 또는 SOCKS5 프록시를 사용하며, 이는 다른 용도에 사용하는 것과 동일한 프록시입니다. 차이점은 필요한 수량(태스크당 하나)과 타겟 리테일러에 대해 클린 상태여야 한다는 것입니다.

스니커 드롭에 로테이션 프록시를 사용해야 합니까?일반적으로 적합하지

일반적으로 적합하지 않습니다. 로테이션 프록시는 요청마다 또는 설정된 간격으로 IP를 변경하는데, 이는 스크래핑에는 유용하지만 결제 과정에서는 오히려 해가 됩니다. 스니커즈 사이트는 구매 플로우 전체에 걸쳐 IP 일관성을 추적하므로, 세션 도중 IP가 변경되면 의심스러운 활동으로 간주하여 장바구니를 삭제하거나 CAPTCHA를 트리거합니다. 대신 고정 전용 프록시 또는 고정 ISP 프록시를 사용하십시오. 봇 태스크 1개당 고정 IP 1개를 전체 세션 동안 유지하는 것이 원칙입니다. 로테이션 프록시가 도움이 되는 유일한 시나리오는 드롭 전 리스탁 페이지를 모니터링할 때이며, 결제 자체에는 적합하지 않습니다.

가이드

스니커 프록시: 실제로 결제까지 성공하게 만드는 것

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

한정판 드롭은 몇 초 만에 매진됩니다. 봇을 준비하고 태스크를 설정해 놓았는데, Nike가 세 번째 요청에서 IP를 차단합니다. 이것이 바로 봇 설정 가이드에서 아무도 언급하지 않는 부분입니다 — 올바른 프록시 없이는 세상에서 가장 빠른 봇도 그저 더 빨리 차단될 뿐입니다.

드롭의 실제 작동 방식

주요 스니커즈 리테일러마다 트래픽 처리 방식이 다르며, 이에 따라 필요한 프록시 유형도 달라집니다.

Nike, Adidas, Supreme 프록시 — 이 사이트들은 대기열 기반 시스템을 사용합니다. 인기 제품이 출시되면 가상 대기열에 배치됩니다. 시스템은 IP, 브라우저 핑거프린트, 쿠키를 확인합니다. 동일한 주소에서 여러 건의 진입이 감지되면? 대기열 맨 뒤로 밀리거나 즉시 차단됩니다.

Shopify 기반 스토어(Kith, Palace, Undefeated)는 방식이 다릅니다 — 순수한 속도 경쟁입니다. 결제를 가장 먼저 완료하는 사람이 승리합니다. 여기서는 IP가 얼마나 「주거용」처럼 보이느냐보다 원시 연결 속도가 더 중요합니다.

Footsite(Foot Locker, Finish Line, Eastbay)는 그 중간 정도에 해당합니다. 안티봇 보호 기능이 있지만, Nike만큼 공격적이지는 않습니다. 그럼에도 데이터센터 IP는 이러한 플랫폼에서 정기적으로 플래그 처리됩니다.

프록시 1개당 태스크 1개 원칙

모든 봇 작업에는 고유한 IP 주소가 필요합니다. 20개의 작업을 5개의 프록시로 실행하면 하나의 주소당 4개의 작업이 할당되며, 리테일러는 하나의 위치에서 동일한 결제 시도가 4건 발생하는 것을 감지합니다. 이는 즉시 차단 사유가 됩니다.

AIO 봇에서 30개의 태스크를 실행한다면 프록시도 30개가 필요합니다. 지름길은 없습니다. 최고의 스니커 프록시 공급업체는 이를 위해 50, 100, 250 IP 단위의 패키지를 판매합니다 — 스니커헤드들이 실제로 구매하는 단위이기 때문입니다.

스토어별 적합한 프록시 유형

Nike SNKRS 및 Adidas Confirmed의 경우 — ISP 프록시가 가장 강력한 선택입니다. 이러한 사이트는 데이터센터 IP 대역을 즉시 감지하는 고급 안티봇 시스템을 운영합니다. ISP 프록시는 주거용 주소를 사용하므로(사이트에서는 일반 가정 사용자로 인식) 데이터센터 인프라에서 실행되어 결제 경쟁에서 충분히 빠른 속도를 제공합니다. 전체 임대 기간 동안 IP 주소가 동일하게 유지되므로, 세션 간 IP 일관성을 추적하는 사이트에서 매우 중요합니다.

Shopify 드롭의 경우 — 데이터센터 프록시가 여전히 효과적입니다. Shopify의 봇 방어는 IP 유형보다는 행동 패턴과 CAPTCHA에 더 집중합니다. 데이터센터 IP는 더 빠르고 저렴하며, 수십 개의 작업을 실행하면서 속도가 한 켤레를 차지할지 결정하는 상황에서 이는 매우 중요합니다.

Supreme의 경우 — 지역에 따라 다릅니다. 미국 드롭은 비교적 관대한 편입니다. EU 발매는 결제 주소와 IP 위치를 대조하므로 해당 국가의 프록시가 필요합니다. 올바른 지역의 ISP 프록시가 가장 안전합니다.

서버 관련 사항

프록시는 고객님의 신원을 처리합니다. 하지만 봇 역시 지연 시간을 최소화하기 위해 리테일러 서버에 물리적으로 가까이 위치해야 합니다. 대부분의 본격적인 세팅에서는 리테일러와 같은 지역의 VPS에서 봇을 실행합니다 — Nike와 Footsite는 US 동부 해안, 유럽 드롭은 EU 리전이 일반적입니다. 스니커 프록시 서버는 지구 반대편에 있는 가정용 컴퓨터가 아닌 해당 VPS에서 연결됩니다.

FineProxy의 데이터센터 연결은 낮은 지연 시간과 함께 최대 500 Mbps의 속도를 제공합니다 — 인근 VPS에서 저희 프록시를 통해 봇을 실행하면 전체 체인이 빠른 상태를 유지합니다.

차단당하는 원인

리테일러는 여러 계층을 통해 봇을 탐지합니다:

  • IP 블랙리스트 — 알려진 데이터센터 IP 대역 및 이전에 플래그 처리된 주소
  • 속도 제한 — 짧은 시간 내에 하나의 IP에서 너무 많은 요청이 발생하는 경우
  • 핑거프린팅 — 브라우저 설정, 기기 정보, 자동화된 것처럼 보이는 연결 패턴
  • CAPTCHA — 결제 과정에서 발생하는 reCAPTCHA 및 hCaptcha 인증

이전에 사용되지 않은 클린 IP가 첫 번째 문제를 해결합니다. 전용 프록시는 동일한 리테일러에서 다른 사용자가 해당 주소를 소진하지 않았음을 보장합니다. 프록시당 하나의 작업을 할당하면 속도 제한 문제가 해결됩니다. 안티디텍트 브라우저 또는 적절한 봇 설정이 핑거프린트 측면을 처리합니다.