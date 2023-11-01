한정판 드롭은 몇 초 만에 매진됩니다. 봇을 준비하고 태스크를 설정해 놓았는데, Nike가 세 번째 요청에서 IP를 차단합니다. 이것이 바로 봇 설정 가이드에서 아무도 언급하지 않는 부분입니다 — 올바른 프록시 없이는 세상에서 가장 빠른 봇도 그저 더 빨리 차단될 뿐입니다.

드롭의 실제 작동 방식

주요 스니커즈 리테일러마다 트래픽 처리 방식이 다르며, 이에 따라 필요한 프록시 유형도 달라집니다.

Nike, Adidas, Supreme 프록시 — 이 사이트들은 대기열 기반 시스템을 사용합니다. 인기 제품이 출시되면 가상 대기열에 배치됩니다. 시스템은 IP, 브라우저 핑거프린트, 쿠키를 확인합니다. 동일한 주소에서 여러 건의 진입이 감지되면? 대기열 맨 뒤로 밀리거나 즉시 차단됩니다.

Shopify 기반 스토어(Kith, Palace, Undefeated)는 방식이 다릅니다 — 순수한 속도 경쟁입니다. 결제를 가장 먼저 완료하는 사람이 승리합니다. 여기서는 IP가 얼마나 「주거용」처럼 보이느냐보다 원시 연결 속도가 더 중요합니다.

Footsite(Foot Locker, Finish Line, Eastbay)는 그 중간 정도에 해당합니다. 안티봇 보호 기능이 있지만, Nike만큼 공격적이지는 않습니다. 그럼에도 데이터센터 IP는 이러한 플랫폼에서 정기적으로 플래그 처리됩니다.

프록시 1개당 태스크 1개 원칙

모든 봇 작업에는 고유한 IP 주소가 필요합니다. 20개의 작업을 5개의 프록시로 실행하면 하나의 주소당 4개의 작업이 할당되며, 리테일러는 하나의 위치에서 동일한 결제 시도가 4건 발생하는 것을 감지합니다. 이는 즉시 차단 사유가 됩니다.

AIO 봇에서 30개의 태스크를 실행한다면 프록시도 30개가 필요합니다. 지름길은 없습니다. 최고의 스니커 프록시 공급업체는 이를 위해 50, 100, 250 IP 단위의 패키지를 판매합니다 — 스니커헤드들이 실제로 구매하는 단위이기 때문입니다.

스토어별 적합한 프록시 유형

Nike SNKRS 및 Adidas Confirmed의 경우 — ISP 프록시가 가장 강력한 선택입니다. 이러한 사이트는 데이터센터 IP 대역을 즉시 감지하는 고급 안티봇 시스템을 운영합니다. ISP 프록시는 주거용 주소를 사용하므로(사이트에서는 일반 가정 사용자로 인식) 데이터센터 인프라에서 실행되어 결제 경쟁에서 충분히 빠른 속도를 제공합니다. 전체 임대 기간 동안 IP 주소가 동일하게 유지되므로, 세션 간 IP 일관성을 추적하는 사이트에서 매우 중요합니다.

Shopify 드롭의 경우 — 데이터센터 프록시가 여전히 효과적입니다. Shopify의 봇 방어는 IP 유형보다는 행동 패턴과 CAPTCHA에 더 집중합니다. 데이터센터 IP는 더 빠르고 저렴하며, 수십 개의 작업을 실행하면서 속도가 한 켤레를 차지할지 결정하는 상황에서 이는 매우 중요합니다.

Supreme의 경우 — 지역에 따라 다릅니다. 미국 드롭은 비교적 관대한 편입니다. EU 발매는 결제 주소와 IP 위치를 대조하므로 해당 국가의 프록시가 필요합니다. 올바른 지역의 ISP 프록시가 가장 안전합니다.

서버 관련 사항

프록시는 고객님의 신원을 처리합니다. 하지만 봇 역시 지연 시간을 최소화하기 위해 리테일러 서버에 물리적으로 가까이 위치해야 합니다. 대부분의 본격적인 세팅에서는 리테일러와 같은 지역의 VPS에서 봇을 실행합니다 — Nike와 Footsite는 US 동부 해안, 유럽 드롭은 EU 리전이 일반적입니다. 스니커 프록시 서버는 지구 반대편에 있는 가정용 컴퓨터가 아닌 해당 VPS에서 연결됩니다.

FineProxy의 데이터센터 연결은 낮은 지연 시간과 함께 최대 500 Mbps의 속도를 제공합니다 — 인근 VPS에서 저희 프록시를 통해 봇을 실행하면 전체 체인이 빠른 상태를 유지합니다.

차단당하는 원인

리테일러는 여러 계층을 통해 봇을 탐지합니다:

IP 블랙리스트 — 알려진 데이터센터 IP 대역 및 이전에 플래그 처리된 주소

속도 제한 — 짧은 시간 내에 하나의 IP에서 너무 많은 요청이 발생하는 경우

핑거프린팅 — 브라우저 설정, 기기 정보, 자동화된 것처럼 보이는 연결 패턴

CAPTCHA — 결제 과정에서 발생하는 reCAPTCHA 및 hCaptcha 인증