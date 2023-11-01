필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 100 고정 ISP 프록시 내 the 미국 용 Netflix 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- the 상태 프록시 서비스 표시하십시오
- the 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
저렴한 가격과 암호화폐 결제 옵션 때문에 이 사이트를 이용해 봤습니다. 솔직히 감탄했습니다. 프록시가 잘 작동하고 빠릅니다. 내장된 검사 도구도 매우 편리합니다. 지원팀은 정중하고 친절하게 도와줍니다. 광고한 대로 모든 것이 작동합니다. 파싱 작업을 위해 꼭 더 구매할 생각입니다.
최근에 이 프록시를 구매했는데, 인터넷 시장에서 가장 저렴했고 지금도 가장 저렴한 가격에 큰 관심이 갔기 때문입니다. 정말 매우 신뢰할 수 있는 프록시라서 언제 갑자기 문제가 생길까 걱정하지 않아도 됩니다. 지원 서비스도 매우 빠르고 품질이 좋습니다. 모두에게 여기서 구매하라고 추천합니다. 후회하지 않을 것입니다.
무제한 트래픽
다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.
특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.
위치 및 재고
가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.
Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.
Netflix 오류 M7111-5059란 무엇입니까?이 오류는
이 오류는 Netflix가 VPN 또는 프록시를 감지했음을 의미합니다. 메시지에는 “언블로커 또는 프록시를 사용하고 있는 것 같습니다. 해당 서비스를 모두 끄고 다시 시도해 주세요.”라고 표시됩니다. Netflix가 연결이 알려진 프록시 서버나 데이터센터 IP에서 오는 것으로 식별하거나, 표시되는 위치와 실제 네트워크 특성 간에 불일치가 있을 때 이 오류가 발생합니다.
스마트 TV나 게임 콘솔에서도 프록시로 Netflix를 이용할 수 있습니까?스마트 TV, PlayStation
스마트 TV, PlayStation, Xbox 및 기타 스트리밍 기기는 프록시 설정을 기본적으로 지원하지 않습니다. 이러한 기기에서 프록시를 사용하려면 라우터 수준에서 설정하거나 로컬 네트워크에 프록시 게이트웨이를 구성해야 합니다. 또는 노트북에서 프록시 연결을 Wi-Fi 핫스팟으로 공유할 수도 있습니다. 고정 ISP 프록시는 무제한 대역폭과 안정적인 연결을 제공하므로 이러한 구성에 이상적이며, 기기 전체의 트래픽을 라우팅할 때 매우 중요합니다. FineProxy의 고정 ISP 프록시는 SOCKS5 및 HTTP/HTTPS를 지원하여 대부분의 라우터 수준 프록시 구성과 호환됩니다.
프록시를 사용하면 Netflix 계정이 차단될 수 있습니까?Netflix’의
Netflix’의 이용 약관에 따르면 지역 제한을 우회하는 계정을 제한하거나 해지할 수 있지만, 개인 사용에 대한 영구 차단은 드뭅니다. 대부분의 경우 오류 M7111-5059가 표시되며 프록시 연결을 해제할 때까지 스트리밍을 이용할 수 없습니다. Netflix는 사용자를 처벌하기보다 접근을 차단하는 데 중점을 둡니다.
여행 중에 Netflix 라이브러리가 바뀌는 이유는 무엇입니까?콘텐츠는 라이선스
콘텐츠는 라이선스 계약에 따라 국가별로 다릅니다. 스튜디오는 배급권을 지역별로 판매하므로, 미국에서 시청 가능한 프로그램이 영국이나 일본에서는 라이선스가 없을 수 있습니다. 해외 여행 시 Netflix는 IP 주소를 기반으로 자동으로 현지 라이브러리를 표시합니다. 프록시 또는 VPN을 사용하면 자국에 있는 것처럼 보이게 할 수 있습니다.
Netflix는 모든 프록시를 차단합니까?전부는 아니지만
전부는 아니지만 대부분 차단됩니다. 무료 프록시와 저가 서비스는 거의 즉시 차단됩니다. Netflix는 탐지에 막대한 투자를 하며 블랙리스트를 지속적으로 업데이트합니다. 꾸준히 작동하는 서비스는 이에 대응하기 위해 동일한 수준의 투자를 하는 곳, 즉 일반적으로 프리미엄 ISP 프록시 공급업체 또는 전용 스트리밍 인프라를 갖춘 VPN입니다.