기준일 2026년 9월 28일 인쇄

FineProxy에 오신 것을 환영합니다! 본 서비스 이용약관(“약관”)은 FineProxy에 대한 귀하의 접근 및 이용과 당사가 제공하는 관련 소프트웨어, 서비스, 문서(이하 통칭 “서비스”)에 적용됩니다. 서비스에 접근하거나 이용하시는 경우, 귀하는 본 약관을 읽고 이해하였으며 이에 구속되는 것에 동의하는 것으로 간주됩니다. 본 약관의 일부라도 동의하지 않으시는 경우, 서비스에 접근하거나 이용하실 수 없습니다.

1. 이용 자격#

서비스에 접근하거나 이용하려면 만 18세 이상이어야 하며, FineProxy와 법적 구속력이 있는 계약을 체결할 수 있는 법적 능력을 갖추고 있어야 합니다. 서비스에 접근하거나 이용함으로써 귀하는 이러한 자격 요건을 충족함을 진술하고 보증합니다.

2. 서비스 규칙#

귀하는 다음의 금지된 활동에 참여하지 않을 것에 동의합니다:

2.1. 서비스의 일부를 어떠한 매체를 통해서든 복사, 배포 또는 공개하는 행위;

2.2. 스팸, 체인 레터 또는 기타 원치 않는 이메일을 전송하는 행위;

2.3. 서비스의 무결성 또는 보안을 방해하거나 손상시키려는 시도, 또는 서비스를 운영하는 서버와의 전송 데이터를 해독하려는 시도;

2.4. 당사의 인프라 또는 대상 웹사이트의 인프라에 비합리적이거나 과도한 부하를 가하거나 가할 수 있는(당사의 단독 판단에 따름) 행위;

2.5. 서비스를 통해 유효하지 않은 데이터, 바이러스, 웜 또는 기타 악성 소프트웨어를 업로드하는 행위;

2.6. 계정 이름을 포함하여 서비스에서 개인 식별 정보를 수집하거나 추출하는 행위;

2.7. 타인을 사칭하거나, 특정 개인 또는 단체와의 관계를 허위로 진술하거나, 사기를 저지르거나, 자신의 신원을 숨기거나 숨기려고 시도하는 행위;

2.8. 서비스의 정상적인 운영을 방해하는 행위;

2.9. 서비스에서 제공하거나 승인한 수단 이외의 기술 또는 방법을 통해 서비스의 콘텐츠에 접근하는 행위;

2.10. 서비스에 대한 접근을 방지하거나 제한하기 위해 당사가 사용하는 조치를 우회하는 행위(콘텐츠의 사용 또는 복제를 방지 또는 제한하는 기능, 서비스 또는 서비스 내 콘텐츠의 사용 제한을 시행하는 기능을 포함하되 이에 국한되지 않음);

2.11. 서비스를 재판매하거나 재배포하는 행위(FineProxy와 별도로 명시적으로 합의한 경우 제외);

2.12. 서비스를 이용하여 무단 접근을 시도하는 행위(예: 접근 권한이 없는 서버, 네트워크, 호스트 또는 계정에 접근하는 행위);

2.13. 서비스를 이용하여 인터넷 통신을 방해하거나 방해를 시도하는 행위(예: 서비스 거부(DoS) 공격);

2.14. 서비스를 티켓 구매 봇, 광고 사기 또는 공개적으로 이용할 수 없거나 민감성으로 인해 보호되는 데이터를 수집하는 데 사용하는 행위; 또는

2.15. 관련 법률 또는 규정, 서비스 약관 또는 이용 약관, 제3자의 권리를 위반하여 서비스를 사용하는 행위.

FineProxy가 상기 금지된 활동이 귀하의 계정을 통해 수행되고 있다고 합리적으로 의심하는 경우, 귀하는 본인 인증 절차에 동의합니다. 본인 인증을 완료하지 않을 경우 계정이 정지될 수 있습니다.

3. 불만 처리 수수료#

개요.

당사는 관련 법률 및 서비스 약관을 준수하여 고품질 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 서비스의 오용 또는 당사 규정 위반은 엄중히 처리됩니다.

불만 처리 수수료.

불만 처리와 관련된 행정 및 조사 비용 증가로 인해, 2024년 1월 22일부터 당사 규정 위반과 관련된 각 불만 건의 처리에 대해 $50 의 수수료가 부과됩니다. 이 수수료는 서비스 약관 준수를 대체하는 것이 아니며, 이용자의 책임을 면제하지 않습니다. 이 수수료는 불만 검토 및 조사에 소요되는 비용을 충당하기 위한 목적으로만 부과됩니다.

불만 검토 절차.

불만이 접수되면 당사는 신고된 활동을 검토하고, 고객을 위한 지원 티켓을 생성하며, 불만 처리 수수료 청구서를 발행합니다. 티켓에는 신고된 위반 사항이 기재되며 해명 또는 추가 정보를 요청할 수 있습니다. 고객은 티켓에 명시된 활동을 즉시 중단하고 티켓에서 언급된 서비스 규정을 준수해야 합니다. 수수료를 납부하더라도 고객이 위반 행위를 계속할 권한을 부여받는 것은 아닙니다.

결제 조건.

불만 처리 수수료는 청구서 발행일로부터 달력일 기준 이틀(2일) 이내에 납부해야 합니다. 기한까지 결제가 이루어지지 않으면 해당 불만과 관련된 서비스가 중단될 수 있습니다. 중단된 서비스는 청구서가 납부되고, 금지된 활동이 중단되었으며, 서비스 복원이 당사 규정, 검토 결과 및 관련 법률에 부합하는 경우에만 복원될 수 있습니다.

중대하거나 반복적인 위반.

신고된 위반이 중대하거나 명백한 경우 또는 이전 불만에 이어 발생한 경우, 당사는 이틀의 결제 기간이 만료될 때까지 기다리지 않고 지원 티켓 생성 즉시 서비스를 중단할 수 있습니다. 일반적으로는 불만에 명시된 특정 서비스를 중단합니다. 위반으로 보이는 행위가 특히 중대하거나 다른 서비스와 관련될 가능성이 있는 경우, 당사는 상황을 조사하는 동안 고객의 모든 활성 서비스를 중단할 수 있습니다. 이미 제공된 서비스 또는 발생한 불만 처리 수수료에 대해서는 환불이 이루어지지 않습니다.

수수료 면제.

예외적인 경우, 당사의 단독 재량에 따라 불만 처리 수수료를 면제할 수 있습니다. 특히 고객이 성실한 협조를 보여주고 향후 위반 방지를 위해 합리적인 조치를 취한 경우에 해당합니다.

4. 구독 & 결제 처리#

각 계정에는 대시보드에 하나의 내부 지갑이 있으며, 개별 청구서나 서비스별로 별도의 잔액은 유지되지 않습니다. 지갑은 직접 충전하거나 선택 사항인 자동 충전을 통해 충전할 수 있으며, 서비스 및 추가 옵션은 지갑 잔액으로 구매합니다.

지갑 입금은 관련 보안 표준(해당하는 경우 PCI-DSS 포함)에 따라 제3자 결제 제공업체 또는 결제 처리업체를 통해 처리될 수 있습니다. FineProxy는 결제 카드 정보를 직접 저장하거나 처리하지 않습니다.

계정 소유자는 대시보드를 통해 자동 충전을 포함한 결제 설정을 관리합니다. 환불 및 취소는 섹션 5의 환불 정책에 의해 규정되며 이에 따릅니다.

5. 환불 정책#

본 환불 정책에 따라, FineProxy는 구매 시점부터 24시간의 기간을 제공하며, 고객은 이 기간 동안 원래 결제 수단으로 환불을 요청할 수 있습니다. 결제 대행사 수수료 및 기타 해당 수수료는 섹션 5.2의 적용을 받습니다. 24시간 환불은 유료 48시간 이용 기간으로 주문한 서비스에는 적용되지 않습니다.

환불을 요청하기 전을 포함하여 활성 서비스를 취소하려면, 고객은 대시보드에서 해당 활성 서비스를 선택하고 관리를 연 다음 “이 서비스 취소”를 선택해야 합니다. 취소하면 서비스의 미사용 금액이 계정의 내부 지갑으로 반환됩니다. 구매 후 최초 24시간 이내에는 고객이 그다음 고객 계정에서 이용할 수 있는 지원 티켓 시스템을 통해서만 원래 결제 수단으로 환불을 요청할 수 있습니다. 다른 커뮤니케이션 채널을 통해 제출된 환불 요청은 검토되지 않습니다.

대시보드에서 서비스를 직접 취소하는 것은 3일에 최대 1회만 가능합니다. 이 기간이 지나기 전에 서비스를 취소해야 할 타당한 사유가 있는 경우, 고객은 티켓 시스템을 통해 문의하여 서비스를 취소해야 하는 이유를 설명할 수 있습니다. 이러한 요청은 개별적으로 검토됩니다.

FineProxy는 환불 활동을 모니터링합니다. 과도한 환불 요청이 발생하는 경우, 구체적으로 한 달(1개월) 내 3회를 초과하는 환불 요청 시, 당사는 자체 판단에 따라 추가 환불 요청을 거부할 권리를 보유합니다.

24시간 환불 기간이 만료된 후에는 취소 시 서비스의 미사용 금액을 내부 지갑에 적립하는 방식으로 처리됩니다. 지갑에 적립된 금액은 향후 구매에 사용할 수 있습니다.

구매한 프록시에 기술적 문제가 발생한 경우, 다음을 통해 저희 기술 지원팀에 문의하시기를 강력히 권장합니다. 티켓 시스템 환불 요청을 제출하기 전에 문제를 검토받으시기 바랍니다.

FineProxy의 제품 또는 서비스를 구매함으로써, 귀하는 본 환불 정책에 동의하고 이에 구속되는 것을 승인합니다.

위반 사항에 대한 추가 조항.

서비스 이용약관 위반과 관련된 불만 사항 또는 위반 행위가 포함된 경우에는 환불이 불가합니다. 중대하거나 반복적인 위반으로 인해 계정이 규정을 위반한 것으로 확인된 경우, 이미 제공된 서비스 또는 발생한 불만 처리 수수료에 대해서는 환불이 이루어지지 않습니다.

5.1 환불 처리 소요 기간#

원래 결제 수단으로의 환불 요청을 필요한 지급 정보와 함께 티켓 시스템을 통해 접수한 후, 24시간 이내에 결제 대행사에 환불 요청을 제출합니다.

중요: 환불 소요 기간은 고객님이 메시지를 보내신 시점이 아니라, 당사가 결제 대행사에 필요한 정보를 제출한 시점부터 산정됩니다. 정보 제출이 완료되면 별도의 이메일 알림을 보내드립니다.

당사 측에서 정보를 제출하는 데 소요되는 최대 시간은 24시간(일반적으로 2~6시간)입니다. 제출 이후 환불 소요 시간은 전적으로 결제 대행사 및/또는 고객님의 은행에 따라 달라집니다. 대략적인 소요 기간은 다음과 같습니다:

은행 카드: 영업일 기준 1~5일. 대부분의 경우 당일 환불 처리됩니다. 경우에 따라 수동 이체를 위해 카드 번호를 요청드릴 수 있습니다(결제 대행사에서 지원하는 경우).

영업일 기준 1~5일. 대부분의 경우 당일 환불 처리됩니다. 경우에 따라 수동 이체를 위해 카드 번호를 요청드릴 수 있습니다(결제 대행사에서 지원하는 경우). 암호화폐: 유효한 환불 주소를 수신한 후 48시간 이내. 결제 시 사용한 지갑 주소와 네트워크/프로토콜을 제공해 주셔야 합니다. 환불은 결제가 이루어진 동일한 지갑으로만 가능합니다. 비표준 블록체인의 경우 최대 96시간까지 소요될 수 있습니다.

유효한 환불 주소를 수신한 후 48시간 이내. 결제 시 사용한 지갑 주소와 네트워크/프로토콜을 제공해 주셔야 합니다. 환불은 결제가 이루어진 동일한 지갑으로만 가능합니다. 비표준 블록체인의 경우 최대 96시간까지 소요될 수 있습니다. WebMoney: 최대 10 영업일 소요. 환불 수수료가 높을 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 이 결제 수단의 경우 처리 시간이 더 길어질 수 있으며, 환불이 마감 기한에 가까워서 완료될 수 있습니다.

최대 10 영업일 소요. 환불 수수료가 높을 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 이 결제 수단의 경우 처리 시간이 더 길어질 수 있으며, 환불이 마감 기한에 가까워서 완료될 수 있습니다. Perfect Money 및 Alipay: 최대 10 영업일 소요.

5.2 결제 대행사 및 블록체인 수수료#

웹사이트에 표시된 가격에는 결제 대행사 수수료 및/또는 거래 처리를 위한 블록체인 네트워크 수수료가 포함되어 있지 않습니다. 해당 수수료는 결제 시 고객이 부담합니다.

환불 시 결제 대행사가 부과하는 수수료는 고객이 부담하며, 환불 금액에서 차감됩니다. 당사는 이러한 비용을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 기울이며, 가능한 경우 수수료가 더 낮은 환불 방법을 안내해 드릴 수 있습니다.

암호화폐 환불의 경우, 총 수수료에는 결제 대행사 수수료와 블록체인 네트워크 수수료가 모두 포함될 수 있습니다.

암호화폐 수수료 안내: 결제 대행사는 Bitcoin, Ethereum, USDT TRC20을 통한 환불에 대해 더 높은 수수료를 부과할 수 있습니다(예: USD 3 USDT TRC20 환불 시). 환불을 요청하실 가능성이 있는 경우, 구매 전에 이러한 수수료를 반드시 고려하시기 바랍니다.

6. 제한 사항#

6.1 속도 제한#

본 서비스는 해당 약관에 별도로 명시되지 않는 한 모든 요금제에 대해 무제한 트래픽을 제공합니다. 다음 대역폭 제한은 특정 활성 서비스에 포함된 총 IP 주소 수에 따라 적용됩니다:

최대 300개 IP: 최대 100 Mbps

301~3,000개 IP: 최대 500 Mbps

3,001~5,000 IP: 최대 1 Gbps

5,001~15,000 IP: 최대 1.5 Gbps

15,001~25,000 IP: 최대 2.5 Gbps

25,000 IP 이상: 최대 5 Gbps

6.2 동시 접속 제한#

대역폭 제한 외에도, 동시 연결 수(이것은 무엇인가요)에 대해 다음과 같은 제한이 특정 활성 서비스에 적용되며, IP 패키지 크기에 따라 달라집니다:

최대 999개 IP: 최대 1500개 동시 연결

1,000~4,999 IP: 서비스에 포함된 IP 수의 최대 3배

5,000~14,999 IP: 서비스에 포함된 IP 수의 최대 2배

15,000 IP 이상: 서비스에 포함된 IP 수의 최대 1배(IP 수와 동일)

제한을 초과하면 서비스가 자동으로 슬로우 모드(Slow Mode)로 전환됩니다.

슬로우 모드에서는 IP 주소당 동시 연결이 1개로 제한됩니다.

슬로우 모드의 지속 시간은 24시간 내 제한 위반 횟수에 따라 달라집니다:

2회 이하 위반 — 5분

3~6회 위반 — 15분

7~10회 위반 — 30분

10회 초과 위반 — 60분

제한 시간이 종료되면 서비스가 자동으로 정상 운영 상태로 복원됩니다. 이 메커니즘은 개별 사용자의 과도한 부하를 방지하고, 모든 고객에게 안정적인 서비스 품질을 보장하기 위해 마련되었습니다.

현재 동시 접속 제한이 부족한 경우, 특정 서비스에 대한 추가 동시 접속을 주문 시 또는 이후 대시보드를 통해 구매할 수 있습니다. 가격은 30일 전체 기간 기준 추가 동시 접속 1,000개당 $30입니다. 활성 서비스에 추가하는 경우, 요금은 현재 서비스 기간의 남은 일수에 비례하여 계산됩니다. 늘어난 제한은 지원 티켓 없이 자동으로 적용됩니다.

6.3 일반 규정, 알림 및 업그레이드#

이러한 제한은 모든 고객을 위한 서비스의 안정성, 신뢰성 및 공정한 사용을 유지하기 위해서만 적용됩니다.

섹션 6.1 및 6.2에 명시된 모든 제한은 개별 IP 주소가 아닌 서비스 전체(즉, 특정 활성 패키지/주문)에 적용됩니다. 고객이 여러 개의 활성 서비스를 보유한 경우, 제한은 계정 전체가 아닌 각 서비스에 개별적으로 적용됩니다.

하나의 서비스에 허용 목록에 등록된 소스 IP 바인딩이 여러 개 있는 경우, 고객은 각 바인딩을 추가하거나 수정할 때 해당 바인딩에 특정 동시 연결 할당량을 지정할 수 있습니다. 모든 바인딩에 배분된 총할당량은 해당 서비스의 동시 연결 한도를 초과할 수 없습니다.

고객은 대시보드의 활성 서비스 페이지에 있는 부하 차트에서 현재 사용량과 적용 한도를 확인할 수 있습니다. FineProxy는 단지 한도를 초과했다는 이유만으로 지원 티켓을 발송하지 않습니다. 초과가 심각하거나 반복적으로 발생하여 서비스 또는 다른 고객의 안정성을 위협하는 경우, 회사는 사전 통지 없이 영향을 받는 서비스를 즉시 중단할 권리를 보유합니다.

7. IP 주소 교체 정책#

IP 주소 교체에 관한 다음의 중요한 규정을 반드시 확인하시기 바랍니다.

서비스 이용 중 고객의 행위(과도한 요청, 대상 웹사이트 정책 위반 또는 악용 행위를 포함하되 이에 한정되지 않음)로 인해 IP 주소가 차단된 경우, FineProxy는 해당 IP 주소를 즉시 교체할 의무를 지지 않습니다.

고객은 최초 구매일 또는 이전 프록시 목록 갱신일로부터 8일마다 1회, 예약된 셀프서비스 교체를 무료로 이용할 수 있습니다.

대상이 되는 비로테이팅 서비스의 경우, 비정기 전체 또는 부분 IP 주소 교체를 작업당 $10의 1회 요금으로 이용할 수 있으며, 이 요금은 대시보드 지갑에서 차감됩니다. 로테이팅 서비스는 IP 주소가 자동으로 교체되므로 제외됩니다.

대시보드에서 교체를 시작하려면 활성 서비스를 선택하고 추가 작업을 연 다음 IP 새로 고침을 선택합니다. 고객은 전체 목록, 선택한 IP 주소 또는 국가별 IP 주소를 새로 고칠 수 있으며, 해당 플랜과 가용 재고가 허용하는 경우 특정 국가의 비중을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

과도하거나 부적절한 사용은 즉각적인 IP 차단으로 이어질 수 있으므로, 프록시를 사용할 웹사이트 또는 서비스의 정책 및 사용 제한을 사전에 반드시 확인하실 것을 강력히 권장합니다.

특정 웹사이트에서 고객의 활동과 관련하여 FineProxy IP 주소가 빈번하게 차단되는 것이 감지될 경우, 당사는 해당 고객에게 이를 통지할 수 있습니다. 이러한 차단이 계속될 경우, FineProxy는 고객이 필요한 조치를 취하고 추가적인 IP 차단을 방지할 수 있도록 해당 서비스를 일시적으로 동결할 권리를 보유합니다. 이러한 동결 기간 동안 서비스 기간은 일시 중지되며 차감되지 않습니다.

8. 사용자 계정#

서비스의 일부 기능을 이용하려면 계정 등록이 필요할 수 있습니다. 귀하는 계정 자격 증명의 기밀을 유지하고, 귀하의 계정을 통해 수행되는 모든 활동에 대해 책임을 집니다. FineProxy는 귀하가 계정 정보를 보호하지 못하여 발생한 손실이나 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.

API 키와 웹후크 비밀 키는 민감한 자격 증명입니다. 비밀 키는 생성 시 한 번만 표시되며, 귀하는 이를 복사하여 안전하게 보관하고, 그 사용을 제한해야 하며, 노출되었거나 노출되었을 가능성이 있는 경우 즉시 교체하거나 취소해야 합니다. 통합마다 최소 권한을 가진 별도의 키를 사용하십시오. 귀하는 유효한 계정 자격 증명, API 키 또는 웹후크 비밀 키를 통해 수행된 활동에 대해 책임을 집니다.

9. 허용되는 사용 범위#

귀하는 모든 관련 법률, 규정 및 제3자의 권리를 준수하여 합법적인 목적으로만 서비스를 이용하는 데 동의합니다. 사기, 괴롭힘, 멀웨어 또는 기타 유해 코드 배포를 포함하되 이에 국한되지 않는 불법적이거나 부정하거나 무단인 목적으로 서비스를 이용할 수 없습니다.

10. 개인정보 보호#

당사는 귀하의 개인정보를 존중합니다. 당사가 개인 데이터를 수집, 사용 및 공개하는 방법에 관한 정보는 당사의 개인정보처리방침에 명시되어 있으며, 이는 본 약관의 불가분의 일부를 구성합니다.

11. 지적 재산권#

서비스에 대한 모든 권리, 소유권 및 이익(관련 지적 재산권 포함)은 FineProxy 및 그 라이선서의 독점적 재산이며, 앞으로도 그러합니다. 본 약관의 어떠한 내용도 명시적으로 허용된 경우를 제외하고 FineProxy의 상표, 브랜딩 또는 지적 재산을 사용할 권리를 귀하에게 부여하지 않습니다.

12. 약관 변경#

당사는 수시로 본 약관을 수정할 수 있습니다. 업데이트된 버전은 수정된 “최종 업데이트” 날짜와 함께 당사 웹사이트에 게시됩니다. 해당 변경 사항이 발효된 후에도 서비스를 계속 이용하는 경우, 이는 수정된 약관에 동의한 것으로 간주됩니다.

13. 계약 해지#

당사는 단독 재량에 따라 귀하가 본 약관 또는 관련 법률을 위반했다고 합리적으로 판단되는 경우, 향후 접근 차단을 포함하여 서비스에 대한 귀하의 접근을 전체 또는 부분적으로 일시 중단하거나 종료할 권리를 보유합니다. 법률이 허용하는 범위 내에서 사전 통지 여부와 관계없이 종료가 이루어질 수 있습니다.

본 약관 및 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁이나 청구는 법률 충돌 원칙에 관계없이 에스토니아 법률에 의해 규율되고 해석됩니다.

15. 면책 조항 및 책임 제한#

서비스는 “있는 그대로” 및 “이용 가능한 상태로” 제공됩니다. 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서, FineProxy는 모든 보증을 부인하며 아래 링크에서 확인할 수 있는 면책 조항 및 책임 제한 섹션에 명시된 바에 따라 책임을 제한합니다. 여기.

16. 접근 제한 및 차단된 리소스#

FineProxy는 인프라 수준에서 적용되는 일련의 제한 사항을 시행합니다. 이러한 제한은 모든 고객 및 모든 요금제에 적용됩니다. 차단 목록에 포함된 리소스는 당사 프록시를 통해 접속할 수 없으며, 차단 해제는 불가합니다.

16.1. 이메일 서비스 및 메일 프로토콜 전면 차단#

이메일 서비스 및 메일 프로토콜(SMTP, IMAP, POP3)은 사용 목적에 관계없이 전면 차단됩니다.

의미하는 바:

이 제한은 모든 사용자를 대상으로 전체 인프라에 걸쳐 적용됩니다.

사용 목적은 무관합니다: 이메일 유효성 검증, 메일함 로그인, 이메일 관련 API 사용 모두 해당됩니다.

이메일 서비스의 차단 해제는 불가능하며, 모든 요금제에서 접속이 제한됩니다.

16.2. .gov 도메인 영역 전면 차단#

.gov 도메인 영역의 모든 웹사이트는 당사 프록시에서 차단됩니다. 정부 기관 리소스는 익명 IP 대역에서의 접속을 제한하는 경우가 많으며, 이는 서비스 남용 방지를 위한 당사 내부 정책과도 일치합니다. 이 제한은 모든 국가 및 모든 요금제에 적용됩니다.

16.3. 추가 차단 웹사이트 및 서비스#

아래 리소스는 당사 프록시를 통해 접속할 수 없습니다. 해당 목록에 포함된 웹사이트의 차단 해제는 불가능합니다.

정부 웹사이트

모든 .gov 도메인

금융 서비스

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

정부 및 기업 리소스

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

기술 및 게임 플랫폼

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

검색 엔진

Google 검색 (검색 결과 페이지만 차단되며, 기타 Google 서비스는 정상적으로 이용 가능)

스트리밍 및 엔터테인먼트

filmax-tv.ru, fandango.com

안티스팸 서비스

spamhaus.org

원격 관리 및 보안 서비스

my-android.avast.com

항공사 및 온라인 예약

singaporeair.com, ticketswap

미디어 및 뉴스

rappler.com

상업 및 기업 웹사이트

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

스토어 및 카탈로그 (potpourrigroup.com 및 관련 사이트)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

기타 리소스

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

이 목록에 포함된 리소스는 당사 프록시를 통해 접속할 수 없습니다.

16.4 Twitch 접근 정책#

기본적으로 모든 공유(패키지) 프록시 서비스에서는 Twitch 접근이 차단되어 있습니다. 이 제한은 Twitch에만 적용되며, 다른 웹사이트나 플랫폼에 대한 접근에는 영향을 미치지 않습니다. 모든 패키지 프록시는 일반적인 용도로 정상 작동합니다.

이 제한은 Twitch의 엄격한 모더레이션 및 트래픽 제어 정책에 따른 것입니다. 여러 클라이언트가 동일한 프록시 IP로 Twitch에 접속하면 해당 IP 주소가 빠르게 제한되거나 차단되어, 해당 IP를 공유하는 모든 사용자에게 부정적인 영향을 미칩니다.

안정적인 접근을 제공하기 위해, Twitch 전용 접근이 포함된 전용 패키지 프록시 플랜을 다음에서 이용하실 수 있습니다: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

이 플랜에서는 프록시 IP 주소를 모든 웹사이트에 사용할 수 있으며, Twitch 접근은 해당 IP에서 단일 클라이언트에게만 독점적으로 활성화됩니다. 동일한 프록시 주소에서 다른 클라이언트의 Twitch 사용은 허용되지 않습니다. 이러한 독점 접근 권한으로 인해, 해당 패키지 프록시 플랜은 표준 패키지 프록시보다 50% 높은 가격으로 제공됩니다.

Twitch 접근 활성화는 수동으로 처리됩니다. 활성화를 원하시면 개인 계정의 티켓 시스템 개인 계정에서 확인할 수 있습니다. 자동 활성화는 지원되지 않습니다.

17. UDP 프로토콜 지원#

UDP 프로토콜 지원은 대상이 되는 비로테이팅 서비스에서만 이용할 수 있으며, 로테이팅 서비스는 제외됩니다. UDP 지원이 활성화되면 서비스 비용이 표준 서비스 가격의 50%만큼 인상됩니다.

고객은 주문 시 또는 이후 대시보드의 활성 서비스에서 UDP 지원을 추가할 수 있습니다. 이후에 추가하는 경우, 추가 요금은 현재 서비스 기간의 남은 일수에 비례하여 계산됩니다. 활성화는 셀프서비스로 이루어지며 지원 티켓, 수동 활성화 또는 대기 기간이 필요하지 않습니다.

서비스 내 IP 주소를 변경하거나 업데이트해도 UDP 프로토콜 지원은 비활성화되지 않습니다. IP 목록 업데이트 후에도 UDP 기능은 계속 이용할 수 있습니다.

UDP 프로토콜 지원에 따른 인상된 서비스 요금은 UDP 지원이 활성화되어 있는 한, 갱신 기간을 포함한 전체 서비스 이용 기간 동안 적용됩니다.

본 약관에 관해 궁금한 사항이 있거나 기술 지원이 필요한 경우, 다음 채널 중 하나를 통해 FineProxy 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다: