अद्यतन: 28 सितंबर 2026 प्रिंट करें

FineProxy में आपका स्वागत है! ये सेवा की शर्तें (“शर्तें”) FineProxy तक आपकी पहुँच और उपयोग को नियंत्रित करती हैं, साथ ही हमारे द्वारा प्रदान किए गए किसी भी संबंधित सॉफ़्टवेयर, सेवाओं और दस्तावेज़ीकरण (सामूहिक रूप से, “सेवाएं”) को भी। सेवाओं तक पहुँचकर या उनका उपयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि आपने इन शर्तों को पढ़ा, समझा और इनसे बाध्य होने के लिए सहमत हैं। यदि आप इन शर्तों के किसी भी हिस्से से सहमत नहीं हैं, तो आपको सेवाओं तक पहुँचना या उनका उपयोग नहीं करना चाहिए।

सेवाओं तक पहुँचने या उनका उपयोग करने के लिए, आपकी आयु कम से कम अठारह (18) वर्ष होनी चाहिए और आपके पास FineProxy के साथ बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए। सेवाओं तक पहुँचकर या उनका उपयोग करके, आप यह घोषणा और आश्वासन देते हैं कि आप इन पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

आप निम्नलिखित में से किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि में संलग्न न होने के लिए सहमत हैं:

2.1. सेवा के किसी भी भाग को किसी भी माध्यम में कॉपी करना, वितरित करना या प्रकट करना;

2.2. स्पैम, चेन लेटर्स या अन्य अवांछित ईमेल भेजना;

2.3. सेवा की अखंडता या सुरक्षा में हस्तक्षेप करने या उसे भंग करने का प्रयास करना, अथवा सेवा चलाने वाले सर्वरों से आने-जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन को डिसाइफर करने का प्रयास करना;

2.4. कोई ऐसी कार्रवाई करना जो हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर या किसी लक्षित वेबसाइट के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अनुचित या अनुपातहीन रूप से अत्यधिक लोड डालती हो या डाल सकती हो (जैसा कि हमारे एकमात्र विवेक से निर्धारित किया जाए);

2.5. सेवा के माध्यम से अमान्य डेटा, वायरस, वर्म्स या अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर एजेंट अपलोड करना;

2.6. सेवा से किसी भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी एकत्र करना या हार्वेस्ट करना, जिसमें अकाउंट नाम शामिल हैं;

2.7. किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण करना, किसी व्यक्ति या संस्था के साथ अपने संबंध को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, धोखाधड़ी करना, या अपनी पहचान छिपाना अथवा छिपाने का प्रयास करना;

2.8. सेवा के सुचारू संचालन में हस्तक्षेप करना;

2.9. सेवा द्वारा प्रदान या अधिकृत तकनीकों या साधनों के अलावा किसी अन्य तकनीक या साधन से सेवा पर किसी सामग्री तक पहुँचना;

2.10. सेवा तक पहुँच को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपाय को बायपास करना, जिसमें बिना किसी सीमा के, ऐसी सुविधाएँ शामिल हैं जो किसी भी सामग्री के उपयोग या कॉपी को रोकती या प्रतिबंधित करती हैं, या सेवा अथवा उसमें मौजूद सामग्री के उपयोग पर सीमाएँ लागू करती हैं;

2.11. सेवा को पुनर्विक्रय या पुनर्वितरित करना (जब तक कि FineProxy के साथ स्पष्ट रूप से अन्यथा सहमति न हो);

2.12. सेवा का उपयोग करके अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने का प्रयास करना (उदा., ऐसे किसी सर्वर, नेटवर्क, होस्ट या अकाउंट तक पहुँचना जिसके लिए आप अधिकृत नहीं हैं);

2.13. सेवा का उपयोग इंटरनेट संचार को बाधित करने या बाधित करने का प्रयास करने के लिए करना (उदा., डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) अटैक);

2.14. सेवा का उपयोग टिकट-खरीद बॉट्स, विज्ञापन धोखाधड़ी, या ऐसे डेटा को एकत्र करने के लिए करना जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है या जो अपनी संवेदनशीलता के कारण अन्यथा संरक्षित है; या

2.15. किसी भी लागू कानून या विनियम, किसी भी सेवा की शर्तों या उपयोग की शर्तों, या किसी तृतीय-पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए सेवा का उपयोग करना।

आप सहमत हैं कि यदि FineProxy को यथोचित संदेह होता है कि उपरोक्त में से कोई भी प्रतिबंधित गतिविधि आपके खाते के माध्यम से संचालित की जा रही है, तो आप पहचान सत्यापन पूरा करेंगे। पहचान सत्यापन पूरा न करने पर खाता निलंबित किया जा सकता है।

अवलोकन।

हम लागू कानूनों और हमारी सेवा की शर्तों के अनुपालन में उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेवा के किसी भी दुरुपयोग या हमारे नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है।

शिकायत प्रसंस्करण शुल्क।

शिकायतों के निपटान से जुड़े बढ़े हुए प्रशासनिक और जाँच प्रयासों के कारण, 22 जनवरी, 2024 से प्रभावी, हमारे नियमों के उल्लंघन से संबंधित प्रत्येक शिकायत के प्रसंस्करण के लिए $50 का शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क हमारी शर्तों के अनुपालन का विकल्प नहीं है और उपयोगकर्ताओं को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता। यह केवल शिकायत की समीक्षा और जाँच की लागत को पूरा करने के लिए लिया जाता है।

शिकायत समीक्षा प्रक्रिया।

शिकायत प्राप्त होने पर, हम रिपोर्ट की गई गतिविधि की समीक्षा करते हैं, क्लाइंट के लिए एक सपोर्ट टिकट बनाते हैं और शिकायत प्रसंस्करण शुल्क का इनवॉइस जारी करते हैं। टिकट में रिपोर्ट किए गए उल्लंघन का विवरण होता है और उसमें स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी माँगी जा सकती है। क्लाइंट को टिकट में चिह्नित गतिविधि तुरंत बंद करनी होगी और उसमें संदर्भित सेवा नियमों का पालन करना होगा। शुल्क का भुगतान क्लाइंट को उल्लंघन जारी रखने की अनुमति नहीं देता।

भुगतान शर्तें।

शिकायत प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान इनवॉइस की तारीख से दो (2) कैलेंडर दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि समय-सीमा तक भुगतान प्राप्त नहीं होता, तो शिकायत से संबंधित सेवा निलंबित की जा सकती है। निलंबित सेवा को केवल तभी बहाल किया जा सकता है जब इनवॉइस का भुगतान हो चुका हो, प्रतिबंधित गतिविधि बंद हो गई हो और बहाली हमारे नियमों, हमारी समीक्षा के परिणाम तथा लागू कानून के अनुरूप हो।

गंभीर या बार-बार होने वाले उल्लंघन।

यदि रिपोर्ट किया गया उल्लंघन गंभीर या स्पष्ट है अथवा पिछली शिकायतों के बाद हुआ है, तो हम दो-दिवसीय भुगतान अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, सपोर्ट टिकट बनाते ही सेवाओं को तुरंत निलंबित कर सकते हैं। सामान्यतः हम शिकायत में चिह्नित विशिष्ट सेवा को निलंबित करेंगे। जहाँ प्रथम दृष्टया उल्लंघन विशेष रूप से गंभीर हो या उसमें अन्य सेवाएँ भी शामिल हो सकती हों, वहाँ परिस्थितियों की जाँच के दौरान हम क्लाइंट की सभी सक्रिय सेवाओं को निलंबित कर सकते हैं। पहले से प्रदान की गई सेवाओं या लगाए गए शिकायत प्रसंस्करण शुल्कों के लिए कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।

शुल्क माफ़ी।

असाधारण मामलों में और अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, हम शिकायत प्रसंस्करण शुल्क माफ़ कर सकते हैं, विशेष रूप से तब जब क्लाइंट सद्भावपूर्वक सहयोग करता है और भविष्य के उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित कदम उठाता है।

प्रत्येक अकाउंट के डैशबोर्ड में एक आंतरिक वॉलेट होता है; अलग-अलग इनवॉइस या सेवाओं के लिए अलग बैलेंस नहीं रखे जाते। वॉलेट को मैन्युअल रूप से या वैकल्पिक स्वचालित टॉप-अप के माध्यम से टॉप अप किया जा सकता है, और सेवाएँ तथा ऐड-ऑन वॉलेट की राशि से खरीदे जाते हैं।

वॉलेट जमा लागू सुरक्षा मानकों के अनुसार, जहाँ लागू हो वहाँ PCI-DSS सहित, तृतीय-पक्ष भुगतान प्रदाताओं या प्रोसेसरों द्वारा प्रोसेस किए जा सकते हैं। FineProxy पेमेंट कार्ड की जानकारी सीधे स्टोर या प्रोसेस नहीं करता।

खाताधारक डैशबोर्ड के माध्यम से स्वचालित टॉप-अप सहित भुगतान सेटिंग्स को नियंत्रित करता है। रिफंड और रद्दीकरण धारा 5 में दी गई रिफंड नीति द्वारा नियंत्रित और उसके अधीन हैं।

इस रिफंड नीति के अधीन, FineProxy खरीदारी के समय से 24 घंटे की अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान क्लाइंट मूल भुगतान विधि में रिफंड का अनुरोध कर सकता है। पेमेंट प्रोवाइडर शुल्क और अन्य लागू शुल्क धारा 5.2 के अधीन रहते हैं। 24-घंटे की रिफंड सुविधा सशुल्क 48-घंटे की अवधि के लिए ऑर्डर की गई सेवाओं पर लागू नहीं होती।

किसी सक्रिय सेवा को रद्द करने के लिए, जिसमें रिफंड का अनुरोध करने से पहले रद्द करना भी शामिल है, क्लाइंट को डैशबोर्ड में सक्रिय सेवा चुनकर, प्रबंधन खोलकर और “यह सेवा रद्द करें” चुनकर ऐसा करना होगा। रद्द करने पर सेवा का अप्रयुक्त मूल्य अकाउंट के आंतरिक वॉलेट में लौटा दिया जाता है। खरीदारी के बाद पहले 24 घंटों के भीतर, क्लाइंट इसके बाद मूल भुगतान विधि में रिफंड का अनुरोध विशेष रूप से क्लाइंट के अकाउंट में उपलब्ध सपोर्ट टिकट सिस्टम के माध्यम से कर सकता है। किसी अन्य संचार माध्यम से सबमिट किए गए रिफंड अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डैशबोर्ड में सेवाओं को स्वयं रद्द करना हर तीन (3) दिनों में अधिकतम एक बार संभव है। यदि क्लाइंट के पास इस अवधि के समाप्त होने से पहले किसी सेवा को रद्द करने का उचित कारण है, तो वह टिकट सिस्टम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है और बता सकता है कि सेवा को रद्द करना क्यों आवश्यक है। ऐसे अनुरोधों की समीक्षा प्रत्येक मामले के आधार पर की जाती है।

FineProxy रिफंड गतिविधि की निगरानी करता है। अत्यधिक रिफंड अनुरोधों की स्थिति में — विशेष रूप से, एक कैलेंडर माह में तीन (3) से अधिक रिफंड अनुरोध — हम अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर आगे के रिफंड अनुरोधों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

24 घंटे की रिफंड अवधि समाप्त होने के बाद, रद्दीकरण का उपलब्ध परिणाम सेवा के अप्रयुक्त मूल्य को आंतरिक वॉलेट में क्रेडिट करना है। वॉलेट क्रेडिट का उपयोग भविष्य की खरीदारी के लिए किया जा सकता है।

यदि क्लाइंट को खरीदी गई प्रॉक्सी के साथ तकनीकी समस्याएँ आती हैं, तो हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि हमारी तकनीकी सहायता टीम से संपर्क करें टिकट सिस्टम ताकि रिफंड अनुरोध सबमिट करने से पहले समस्या की समीक्षा की जा सके।

FineProxy से कोई भी उत्पाद या सेवा खरीदकर, आप इस रिफंड पॉलिसी से बाध्य होने को स्वीकार करते हैं और इससे सहमत होते हैं।

उल्लंघनों से संबंधित अतिरिक्त खंड।

शिकायतों या हमारी सेवा की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में रिफंड उपलब्ध नहीं है। यदि किसी अकाउंट में हमारे नियमों का उल्लंघन पाया जाता है — चाहे वह गंभीर हो या बार-बार का उल्लंघन — तो पहले से प्रदान की गई सेवाओं या शिकायत प्रोसेसिंग शुल्क के लिए कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।

मूल भुगतान विधि में रिफंड के लिए आपका अनुरोध, किसी भी आवश्यक पेआउट विवरण के साथ, टिकट सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होने के बाद, हम 24 घंटे के भीतर पेमेंट प्रोवाइडर को रिफंड अनुरोध सबमिट कर देंगे।

महत्वपूर्ण: रिफंड की समय-सीमा आपके द्वारा हमें संदेश भेजने के क्षण से शुरू नहीं होती। यह उस क्षण से शुरू होती है जब हम आवश्यक जानकारी पेमेंट प्रोवाइडर को सबमिट करते हैं। जानकारी सबमिट होने के बाद आपको एक अलग ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।

हमारी ओर से जानकारी सबमिट करने का अधिकतम समय 24 घंटे तक है (आमतौर पर 2–6 घंटे)। सबमिशन के बाद, रिफंड की समय-सीमा पूरी तरह पेमेंट प्रोवाइडर और/या आपके बैंक पर निर्भर करती है। अनुमानित समय-सीमा इस प्रकार है:

बैंक कार्ड: 1–5 कार्य दिवस। अधिकांश मामलों में, रिफंड उसी दिन प्रोसेस हो जाता है। कुछ मामलों में, मैन्युअल ट्रांसफर पूरा करने के लिए हम आपका कार्ड नंबर मांग सकते हैं (जहाँ प्रोवाइडर द्वारा समर्थित हो)।

1–5 कार्य दिवस। अधिकांश मामलों में, रिफंड उसी दिन प्रोसेस हो जाता है। कुछ मामलों में, मैन्युअल ट्रांसफर पूरा करने के लिए हम आपका कार्ड नंबर मांग सकते हैं (जहाँ प्रोवाइडर द्वारा समर्थित हो)। क्रिप्टोकरेंसी: वैध रिफंड एड्रेस प्राप्त होने के बाद 48 घंटे के भीतर। आपको भुगतान के लिए उपयोग किया गया वॉलेट एड्रेस और नेटवर्क/प्रोटोकॉल प्रदान करना होगा। रिफंड केवल उसी वॉलेट में भेजा जा सकता है जिससे भुगतान किया गया था। नॉन-स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन के लिए, समय-सीमा 96 घंटे तक हो सकती है।

वैध रिफंड एड्रेस प्राप्त होने के बाद 48 घंटे के भीतर। आपको भुगतान के लिए उपयोग किया गया वॉलेट एड्रेस और नेटवर्क/प्रोटोकॉल प्रदान करना होगा। रिफंड केवल उसी वॉलेट में भेजा जा सकता है जिससे भुगतान किया गया था। नॉन-स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन के लिए, समय-सीमा 96 घंटे तक हो सकती है। WebMoney: 10 कार्य दिवसों तक। कृपया ध्यान दें कि रिफंड शुल्क अधिक हो सकता है। इस विधि के लिए, प्रोसेसिंग में कभी-कभी अधिक समय लग सकता है और रिफंड अंतिम समय-सीमा के करीब पूरा हो सकता है।

10 कार्य दिवसों तक। कृपया ध्यान दें कि रिफंड शुल्क अधिक हो सकता है। इस विधि के लिए, प्रोसेसिंग में कभी-कभी अधिक समय लग सकता है और रिफंड अंतिम समय-सीमा के करीब पूरा हो सकता है। Perfect Money और Alipay: 10 कार्य दिवसों तक।

वेबसाइट पर दर्शाई गई कीमतों में भुगतान प्रदाता की फीस और/या ब्लॉकचेन नेटवर्क फीस शामिल नहीं है जो लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए ली जाती है। ऐसी फीस का भुगतान क्लाइंट द्वारा भुगतान के समय किया जाता है।

रिफंड के लिए भुगतान प्रदाता द्वारा ली जाने वाली कोई भी फीस क्लाइंट द्वारा वहन की जाती है और रिफंड राशि में से काट ली जाती है। हम इन लागतों को न्यूनतम रखने के लिए उचित प्रयास करते हैं और जहाँ संभव हो, कम फीस वाले रिफंड विकल्प सुझा सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी रिफंड के लिए, कुल फीस में भुगतान प्रदाता की फीस और ब्लॉकचेन नेटवर्क फीस दोनों शामिल हो सकती हैं।

क्रिप्टो फीस सूचना: भुगतान प्रदाता Bitcoin, Ethereum, और USDT TRC20 के माध्यम से रिफंड के लिए अधिक फीस ले सकते हैं (उदाहरण के लिए, USD 3 USDT TRC20 रिफंड के लिए)। यदि आप रिफंड का अनुरोध करने की संभावना रखते हैं, तो कृपया खरीदारी से पहले इन फीस पर विचार करें।

सेवा सभी टैरिफ प्लान के लिए असीमित ट्रैफ़िक प्रदान करती है, जब तक कि लागू शर्तों में स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो। किसी विशिष्ट सक्रिय सेवा में शामिल IP पतों की कुल संख्या के आधार पर निम्नलिखित बैंडविड्थ सीमाएँ लागू होती हैं:

300 IP तक: 100 Mbps तक

301 से 3,000 IP: 500 Mbps तक

3,001 से 5,000 IPs: अधिकतम 1 Gbps

5,001 से 15,000 IPs: अधिकतम 1.5 Gbps

15,001 से 25,000 IPs: अधिकतम 2.5 Gbps

25,000 से अधिक IPs: अधिकतम 5 Gbps

बैंडविड्थ सीमाओं के अलावा, कन्करेंट कनेक्शन्स की संख्या पर निम्नलिखित सीमाएँ लागू होती हैं (यह क्या है) किसी विशिष्ट सक्रिय सेवा के लिए, IP पैकेज साइज़ के अनुसार:

999 IP तक: 1500 तक समवर्ती कनेक्शन

1,000 से 4,999 IPs: सेवा में शामिल IPs की संख्या का अधिकतम 3 गुना

5,000 से 14,999 IPs: सेवा में शामिल IPs की संख्या का अधिकतम 2 गुना

15,000 IPs और उससे अधिक: सेवा में शामिल IPs की संख्या का अधिकतम 1 गुना (IPs की संख्या के बराबर)

सीमा पार होने पर सेवा स्वचालित रूप से Slow Mode में स्विच हो जाती है।

Slow Mode में प्रति IP एड्रेस केवल एक समवर्ती कनेक्शन की अनुमति होती है।

Slow Mode की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि 24 घंटे की अवधि में कितनी बार सीमा का उल्लंघन हुआ:

2 उल्लंघन तक — 5 मिनट

3 से 6 उल्लंघन — 15 मिनट

7 से 10 उल्लंघन — 30 मिनट

10 से अधिक उल्लंघन — 60 मिनट

प्रतिबंध अवधि समाप्त होने के बाद, सेवा स्वचालित रूप से सामान्य संचालन पर लौट आती है। यह तंत्र व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से अत्यधिक लोड को रोकने में मदद करता है और सभी ग्राहकों के लिए स्थिर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

यदि वर्तमान समवर्ती कनेक्शन सीमा अपर्याप्त है, तो किसी विशिष्ट सेवा के लिए अतिरिक्त समवर्ती कनेक्शन ऑर्डर देते समय या बाद में डैशबोर्ड के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। पूरी 30-दिन की अवधि के लिए कीमत प्रति 1,000 अतिरिक्त समवर्ती कनेक्शन $30 है। किसी सक्रिय सेवा में जोड़े जाने पर, शुल्क वर्तमान सेवा अवधि के शेष दिनों के अनुपात में लिया जाता है। बढ़ी हुई सीमा बिना किसी सपोर्ट टिकट के स्वचालित रूप से लागू हो जाती है।

ये सीमाएँ केवल सभी क्लाइंट के लिए सेवा की स्थिरता, विश्वसनीयता और उचित उपयोग बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई हैं।

धारा 6.1 और 6.2 में वर्णित सभी सीमाएँ समग्र रूप से सेवा पर (अर्थात, विशिष्ट सक्रिय पैकेज/ऑर्डर पर) लागू होती हैं, न कि प्रत्येक व्यक्तिगत IP एड्रेस पर। यदि किसी क्लाइंट की एक से अधिक सक्रिय सेवाएँ हैं, तो सीमाएँ प्रत्येक सेवा पर अलग-अलग लागू होती हैं, न कि संपूर्ण अकाउंट पर।

जहाँ किसी सेवा के लिए अनुमति-सूची में एक से अधिक स्रोत IP बाइंडिंग हों, वहाँ क्लाइंट प्रत्येक बाइंडिंग को जोड़ते या संपादित करते समय उसके लिए समवर्ती कनेक्शनों का एक विशिष्ट कोटा निर्धारित कर सकता है। सभी बाइंडिंग के बीच आवंटित कुल कोटा उस सेवा की समवर्ती कनेक्शन सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

क्लाइंट डैशबोर्ड में सक्रिय सेवा के पेज पर लोड चार्ट में वर्तमान उपयोग और लागू सीमाओं की निगरानी कर सकता है। FineProxy केवल सीमा पार हो जाने के कारण सपोर्ट टिकट नहीं भेजता। यदि सीमा का उल्लंघन महत्वपूर्ण और/या बार-बार होता है तथा सेवा या अन्य क्लाइंट की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो कंपनी बिना पूर्व सूचना के प्रभावित सेवा को तुरंत निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कृपया IP एड्रेस रिप्लेसमेंट से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियमों पर ध्यान दें।

यदि सेवा के उपयोग के दौरान क्लाइंट द्वारा की गई गतिविधियों (जिसमें अत्यधिक रिक्वेस्ट, लक्षित वेबसाइट की नीतियों का उल्लंघन, या दुरुपयोगपूर्ण व्यवहार शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के परिणामस्वरूप कोई IP एड्रेस ब्लॉक हो जाता है, तो FineProxy ऐसे IP एड्रेस का तत्काल रिप्लेसमेंट प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

क्लाइंट प्रारंभिक खरीदारी या पिछले प्रॉक्सी लिस्ट अपडेट के बाद हर आठ (8) दिनों में एक बार निर्धारित सेल्फ-सर्विस रिप्लेसमेंट का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।

किसी पात्र नॉन-रोटेटिंग सेवा के लिए, अनिर्धारित पूर्ण या आंशिक IP एड्रेस रिप्लेसमेंट $10 प्रति ऑपरेशन के एकमुश्त शुल्क पर उपलब्ध है, जो डैशबोर्ड वॉलेट से काटा जाता है। रोटेटिंग सेवाएँ इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनके IP एड्रेस स्वचालित रूप से रोटेट होते हैं।

डैशबोर्ड में रिप्लेसमेंट शुरू करने के लिए, सक्रिय सेवा चुनें, अधिक कार्रवाइयाँ खोलें और IP रीफ़्रेश करें चुनें। क्लाइंट पूरी लिस्ट, चुने हुए IP एड्रेस या देश के अनुसार IP एड्रेस रीफ़्रेश कर सकता है, और जहाँ लागू प्लान और उपलब्ध इन्वेंटरी अनुमति दें, वहाँ किसी देश का प्रतिनिधित्व बढ़ा या घटा सकता है।

हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि जिस वेबसाइट या सेवा पर प्रॉक्सी का उपयोग किया जाएगा, उसकी नीतियों और उपयोग सीमाओं की पहले से समीक्षा कर लें, क्योंकि अत्यधिक या अनुचित उपयोग से IP तुरंत ब्लॉक हो सकता है।

यदि हम किसी क्लाइंट की गतिविधि से जुड़ी विशिष्ट वेबसाइटों पर FineProxy IP एड्रेस की बार-बार ब्लॉकिंग का पता लगाते हैं, तो हम क्लाइंट को तदनुसार सूचित कर सकते हैं। यदि ऐसी ब्लॉकिंग जारी रहती है, तो FineProxy प्रभावित सेवा को अस्थायी रूप से फ्रीज करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ताकि क्लाइंट आवश्यक समायोजन कर सके और आगे IP ब्लॉकिंग को रोक सके। ऐसे फ्रीज के दौरान, सेवा अवधि निलंबित रहेगी और उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी।

सेवाओं की कुछ सुविधाओं के लिए आपको अकाउंट पंजीकृत करना आवश्यक हो सकता है। अपने अकाउंट क्रेडेंशियल्स की गोपनीयता बनाए रखना और अपने अकाउंट के माध्यम से की गई सभी गतिविधियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अकाउंट जानकारी सुरक्षित रखने में आपकी विफलता से उत्पन्न किसी भी हानि या क्षति के लिए FineProxy उत्तरदायी नहीं होगा।

API कुंजियाँ और वेबहुक सीक्रेट संवेदनशील क्रेडेंशियल्स हैं। सीक्रेट बनाते समय केवल एक बार दिखाया जाता है, और आपको इसे कॉपी करके सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना होगा, इसके उपयोग को सीमित करना होगा, और यदि यह उजागर हो गया है या हो सकता है, तो इसे तुरंत रोटेट या रद्द करना होगा। इंटीग्रेशन के लिए अलग-अलग न्यूनतम-अधिकार वाली कुंजियों का उपयोग करें। मान्य अकाउंट क्रेडेंशियल्स, API कुंजियों या वेबहुक सीक्रेट के माध्यम से की गई गतिविधि के लिए आप जिम्मेदार हैं।

आप सहमत हैं कि आप सेवाओं का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए और सभी लागू कानूनों, नियमों एवं तृतीय-पक्ष अधिकारों के अनुपालन में करेंगे। आप सेवाओं का उपयोग किसी भी अवैध, गैर-कानूनी या अनधिकृत उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते, जिसमें बिना किसी सीमा के धोखाधड़ी, उत्पीड़न, या मैलवेयर या अन्य हानिकारक कोड का वितरण शामिल है।

हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं। हम व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्र, उपयोग और प्रकट करते हैं, इसकी जानकारी हमारी गोपनीयता नीतिमें वर्णित है, जो इन शर्तों का अभिन्न अंग है।

सेवाओं से संबंधित सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, जिसमें सभी संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, FineProxy और उसके लाइसेंसदाताओं की विशेष संपत्ति हैं और रहेंगे। इन शर्तों में कोई भी प्रावधान आपको FineProxy के ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग या बौद्धिक संपदा का उपयोग करने का अधिकार नहीं देता, सिवाय जहाँ स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।

हम समय-समय पर इन शर्तों में संशोधन कर सकते हैं। अपडेट किए गए संस्करण हमारी वेबसाइट पर संशोधित “अंतिम अपडेट” तिथि के साथ प्रकाशित किए जाएँगे। ऐसे परिवर्तन प्रभावी होने के बाद सेवाओं का निरंतर उपयोग संशोधित शर्तों की आपकी स्वीकृति माना जाएगा।

हम अपने एकमात्र विवेक से, आपकी सेवाओं तक पहुँच को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिसमें भविष्य की पहुँच अवरुद्ध करना भी शामिल है, यदि हमें उचित रूप से विश्वास हो कि आपने इन शर्तों या लागू कानून का उल्लंघन किया है। कानून द्वारा अनुमत होने पर, समाप्ति पूर्व सूचना के साथ या बिना हो सकती है।

ये शर्तें और इनसे उत्पन्न या इनसे संबंधित कोई भी विवाद या दावे एस्टोनिया के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होंगे, कानूनों के टकराव के सिद्धांतों की परवाह किए बिना।

सेवाएं «जैसी हैं» और «जैसी उपलब्ध हैं» के आधार पर प्रदान की जाती हैं। लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, FineProxy सभी वारंटी का अस्वीकरण करता है और अपने दायित्व को सीमित करता है जैसा कि अस्वीकरण और दायित्व की सीमा अनुभाग में वर्णित है, जो यहाँ उपलब्ध है यहाँ.

16. एक्सेस प्रतिबंध और ब्लॉक किए गए रिसोर्स#

FineProxy इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर लागू प्रतिबंधों का एक सेट लागू करता है। ये प्रतिबंध सभी ग्राहकों और सभी प्लान पर लागू होते हैं। यदि कोई संसाधन ब्लॉकलिस्ट में है, तो वह हमारी प्रॉक्सी के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता, और अनब्लॉक करना संभव नहीं है।

हम ईमेल सेवाओं और मेल प्रोटोकॉल (SMTP, IMAP, POP3) को पूरी तरह ब्लॉक करते हैं — उपयोग के उद्देश्य की परवाह किए बिना।

इसका मतलब:

यह प्रतिबंध हमारे संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लागू है;

उद्देश्य कोई मायने नहीं रखता: ईमेल वैलिडेशन, मेलबॉक्स में लॉगिन, या ईमेल-संबंधित API का उपयोग;

ईमेल सेवाओं को अनब्लॉक करना संभव नहीं है — सभी प्लान्स पर एक्सेस प्रतिबंधित है।

हमारे प्रॉक्सी पर .gov डोमेन ज़ोन की सभी वेबसाइटें ब्लॉक हैं। सरकारी संसाधन अक्सर एनोनिमस IP रेंज से एक्सेस को प्रतिबंधित करते हैं, और यह सेवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई हमारी आंतरिक नीति के भी अनुरूप है। यह प्रतिबंध सभी देशों और सभी प्लान्स पर लागू होता है।

16.3. अतिरिक्त ब्लॉक की गई वेबसाइटें और सेवाएँ#

निम्नलिखित संसाधन हमारे प्रॉक्सी के माध्यम से एक्सेस योग्य नहीं हैं। यदि कोई वेबसाइट इस सूची में है, तो उसे अनब्लॉक करना संभव नहीं है।

सरकारी वेबसाइटें

सभी .gov डोमेन

वित्तीय सेवाएँ

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

सरकारी और कॉर्पोरेट संसाधन

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

टेक्नोलॉजी और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

सर्च इंजन

Google Search (केवल सर्च रिज़ल्ट पेज ब्लॉक है; अन्य Google सेवाएँ उपलब्ध रहती हैं)

स्ट्रीमिंग और मनोरंजन

filmax-tv.ru, fandango.com

एंटी-स्पैम सेवाएँ

spamhaus.org

रिमोट मैनेजमेंट और सुरक्षा सेवाएँ

my-android.avast.com

एयरलाइन्स और ऑनलाइन बुकिंग

singaporeair.com, ticketswap

मीडिया और समाचार

rappler.com

व्यावसायिक और कॉर्पोरेट वेबसाइटें

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

स्टोर और कैटलॉग (potpourrigroup.com और संबंधित साइटें)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

अन्य संसाधन

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

यदि कोई संसाधन इस सूची में है, तो वह हमारी प्रॉक्सी के माध्यम से काम नहीं करेगा।

डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी शेयर्ड (पैकेज) प्रॉक्सी सेवाओं पर Twitch तक पहुँच अवरुद्ध रहती है। यह प्रतिबंध केवल Twitch पर लागू होता है और अन्य वेबसाइटों या प्लेटफ़ॉर्म की एक्सेस को प्रभावित नहीं करता। सभी पैकेज प्रॉक्सी सामान्य उपयोग के लिए पूरी तरह कार्यशील रहती हैं।

यह प्रतिबंध Twitch की सख्त मॉडरेशन और ट्रैफ़िक नियंत्रण नीतियों के कारण है। जब एक ही प्रॉक्सी IP से कई क्लाइंट Twitch एक्सेस करते हैं, तो ऐसे IP एड्रेस जल्दी प्रतिबंधित या ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिससे उस IP को साझा करने वाले सभी उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं।

स्थिर एक्सेस प्रदान करने के लिए, हम विशेष Twitch एक्सेस वाले डेडिकेटेड पैकेज प्रॉक्सी प्लान ऑफ़र करते हैं, जो यहाँ उपलब्ध हैं: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

इन प्लान में प्रॉक्सी IP एड्रेस सभी वेबसाइटों के लिए उपयोग योग्य रहते हैं, जबकि Twitch तक पहुँच उन IP पर विशेष रूप से एक ही क्लाइंट के लिए सक्रिय की जाती है। किसी अन्य क्लाइंट को उन्हीं प्रॉक्सी एड्रेस पर Twitch उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। इस विशेष एक्सेस अधिकार के कारण, ऐसे पैकेज प्रॉक्सी प्लान की कीमत मानक पैकेज प्रॉक्सी से 50% अधिक होती है।

Twitch एक्सेस का सक्रियण मैन्युअल रूप से किया जाता है। इसे सक्षम करने के लिए, क्लाइंट को इसके माध्यम से अनुरोध सबमिट करना होगा टिकट सिस्टम पर्सनल अकाउंट में। स्वचालित सक्रियण उपलब्ध नहीं है।

UDP प्रोटोकॉल सपोर्ट केवल पात्र नॉन-रोटेटिंग सेवाओं के लिए उपलब्ध है; रोटेटिंग सेवाएँ इसमें शामिल नहीं हैं। UDP सपोर्ट सक्षम होने पर, सेवा की लागत मानक सेवा मूल्य के 50% तक बढ़ जाती है।

क्लाइंट ऑर्डर देते समय या बाद में डैशबोर्ड में सक्रिय सेवा से UDP सपोर्ट जोड़ सकता है। यदि इसे बाद में जोड़ा जाता है, तो अतिरिक्त शुल्क वर्तमान सेवा अवधि के शेष दिनों के अनुपात में लिया जाता है। सक्रियण सेल्फ-सर्विस है और इसके लिए किसी सपोर्ट टिकट, मैन्युअल सक्रियण या प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता नहीं होती।

सेवा के अंतर्गत IP एड्रेस बदलने या अपडेट करने से UDP प्रोटोकॉल सपोर्ट अक्षम नहीं होता। IP लिस्ट अपडेट होने के बाद भी UDP कार्यक्षमता उपलब्ध रहती है।

UDP प्रोटोकॉल सपोर्ट से जुड़ी बढ़ी हुई सर्विस कीमत पूरी सक्रिय सर्विस अवधि के दौरान लागू रहती है, जिसमें रिन्यूअल भी शामिल है, जब तक UDP सपोर्ट सक्षम रहता है।

यदि इन शर्तों के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं या आपको तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से FineProxy सपोर्ट से संपर्क करें: