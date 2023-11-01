क्रिप्टो प्रॉक्सी
आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- एक क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट के लिए एक समर्पित IP खरीदें
- मेरी क्रिप्टो प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी क्रिप्टो प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
- आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली क्रिप्टो प्रॉक्सी सेवाएँ देखें
- मेरी क्रिप्टो प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
लोड के दौरान गति
मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।
इस विनम्र समीक्षा के सम्मानित पाठकों को नमस्कार। मुझे प्रॉक्सी-सर्वरों के बारे में थोड़ा बात करने दीजिए। मेरी राय में, प्रॉक्सी-सर्वर विभिन्न मामलों और विभिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि fineproxy एक अच्छा विकल्प है, विशेष रूप से कार्य की गति के लिए। इसका उपयोग भी आरामदायक है। मैं fineproxy का दो महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं इससे वास्तव में संतुष्ट हूँ।
न्यूनतम ऑर्डर
बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।
मुझे डेटा शोध के लिए एक भरोसेमंद रोटेटिंग प्रॉक्सी समाधान चाहिए था और इसने उम्मीदें पूरी कीं। 100 IP, सभी साफ़ और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले। ग्राहक सहायता ने सेटअप से जुड़े मेरे सवालों का जवाब एक घंटे के भीतर दिया। मैं बिना किसी झिझक के सेवा नवीनीकृत करूँगा।
API और एजेंट एक्सेस
मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।
Fineproxy पर स्विच करना मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। सेटअप प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सुगम थी, और उनकी प्रॉक्सी मेरे मौजूदा टूल्स के साथ सहजता से एकीकृत हो गई। जो सच में उन्हें अलग बनाता है वह है मानसिक शांति – यह जानकर कि जब भी मुझे जरूरत होगी, मुझे साफ़ और मजबूत IP पूल तक पहुंच प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो बिना परेशानी वाली प्रॉक्सी सेवाएँ चाहता है, अत्यधिक अनुशंसित!
क्या एक्सचेंज डेटासेंटर IP बैन करते हैं?नहीं
नहीं। Binance, Kraken, Bybit — ये सभी API key से ऑथेंटिकेट करते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका IP रेजिडेंशियल है या डेटासेंटर। ये उन IP को बैन करते हैं जो रेट-लिमिट पार करते हैं। जब तक आप हर IP पर लिमिट के अंदर रहते हैं, डेटासेंटर प्रॉक्सी बिल्कुल सही काम करती हैं।
ट्रेडिंग बॉट्स के लिए मुझे कितनी प्रॉक्सी चाहिए?प्रति बॉट एक
प्रति बॉट इंस्टेंस एक IP सबसे सरल तरीका है। अगर आप 3 एक्सचेंजों पर 5 बॉट चला रहे हैं, तो आपके रिक्वेस्ट रेट की आक्रामकता के आधार पर 5-15 IP काफ़ी हैं। FineProxy आपको स्केल करते समय IP जोड़ने देता है — पहले से अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं।
क्या क्रिप्टो प्रॉक्सी के लिए लेटेंसी मायने रखती है?हाँ
हाँ। आर्बिट्राज और मार्केट मेकिंग में हर मिलीसेकंड मायने रखता है। डेटासेंटर प्रॉक्सी आमतौर पर 10-50ms लेटेंसी देती हैं, जो ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज़ के लिए काफ़ी तेज़ है। अगर आपको sub-10ms चाहिए, तो ऐसी प्रॉक्सी लें जो एक्सचेंज के सर्वर के फ़िज़िकली पास हो — Binance मुख्य रूप से AWS Tokyo पर चलता है, Kraken विभिन्न US/EU डेटा सेंटर्स में, और Bybit AWS Singapore में।
क्या मैं एक प्रॉक्सी कई एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ?अलग रखना बेहतर
आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग रखना बेहतर है। Rate limits हर IP के हिसाब से होती हैं, और अगर किसी एक एक्सचेंज का बॉट तेज़ी से रिक्वेस्ट खर्च कर रहा है, तो वह आपके बाकी कनेक्शनों को प्रभावित नहीं करेगा। साफ़ अलगाव से डिबगिंग भी आसान हो जाती है जब कुछ गड़बड़ होती है।
क्या FineProxy Freqtrade, Hummingbot और अन्य बॉट फ्रेमवर्क के साथ काम करता है?हाँ
हाँ। कोई भी बोट जो HTTP, HTTPS, या SOCKS5 प्रॉक्सी सेटिंग्स सपोर्ट करता है, FineProxy के साथ बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के काम करता है। Freqtrade और Hummingbot दोनों एनवायरनमेंट वेरिएबल्स (http_proxy, https_proxy) या सीधे एक्सचेंज कनेक्शन कॉन्फ़िग में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन स्वीकार करते हैं। WebSocket स्ट्रीम्स का उपयोग करने वाले बोट्स के लिए, अपने क्लाइंट में SOCKS5 प्रॉक्सी एड्रेस सेट करें — यह HTTP प्रॉक्सी की तुलना में पर्सिस्टेंट कनेक्शन को बेहतर तरीके से हैंडल करता है।