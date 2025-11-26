Microsoft Edge में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे सेट करें

Microsoft Edge, Chromium पर बना है, इसलिए यह आमतौर पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स पर निर्भर करता है (Google Chrome की तरह)। इसका मतलब है कि «सिस्टम प्रॉक्सी» मेथड काम करती है, लेकिन आपके प्रॉक्सी टाइप और ऑथेंटिकेशन ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं।

इस गाइड में हम Edge के लिए दो प्रैक्टिकल ऑप्शन कवर करेंगे: 1. प्रॉक्सी को सिस्टम लेवल (Windows/macOS) पर कॉन्फ़िगर करें। Edge अपने आप प्रॉक्सी मैनेज नहीं करता—यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स इनहेरिट करता है। macOS पर यह ठीक काम कर सकता है, लेकिन Windows की सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स सीमित हैं और ऑथेंटिकेटेड प्रॉक्सी तथा नॉन-HTTP सेटअप के लिए अक्सर अनरिलाएबल होती हैं। 2. आसान प्रॉक्सी मैनेजमेंट (प्रोफ़ाइल्स, क्विक स्विचिंग) के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन इस्तेमाल करें। अगर आपको सिर्फ़ Edge में वेब ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो आमतौर पर यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है।

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons)। आप Edge में Chrome Web Store से भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं (इसके लिए पहले Edge में "Allow extensions from other stores" को इनेबल करना पड़ सकता है)।

नीचे हम Proxy Switcher and Manager को सेट अप करने पर फ़ोकस करेंगे, क्योंकि Microsoft Edge में प्रॉक्सी मैनेज करने के लिए यह सबसे आसान और स्टेबल तरीकों में से एक है।

Edge के लिए रिकमेंडेड एक्सटेंशन

Step 1 ProxySwithcer Extension इंस्टॉल करें मेन्यू आइकन (☰) पर क्लिक करें → Extensions → Get Extensions for Microsoft Edge Proxy Switcher सर्च करें और उसके पेज पर जाएँ। Get पर क्लिक करें एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें। Click the image to view it in full size.

Step 2 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें “Manual” टैब पर जाएँ → “Manual proxy” टॉगल करें अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (HTTP के लिए 8080) Authentication इनेबल करें और अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ पा सकते हैं यहाँ. Click the image to view it in full size.