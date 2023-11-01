डेडिकेटेड प्रॉक्सी

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शेयर्ड प्रॉक्सी पर, दूसरे लोगों का व्यवहार आपकी समस्या बन जाता है। अगर किसी दूसरे यूज़र ने कल किसी e-commerce साइट को उसी IP से ज़बरदस्त हिट किया, तो साइट को याद रहता है। आपका क्लीन, वैध रिक्वेस्ट आज आता है — और तुरंत ब्लॉक हो जाता है क्योंकि वह एड्रेस पहले से ही फ़्लैग है।

IPQS के अनुसार, detection databases हर सेकंड 10,000 से अधिक प्रॉक्सी को blacklists में जोड़ते हैं। शेयर्ड infrastructure पर, clean एड्रेस मिलने की संभावना हर दिन घटती है। शोध दर्शाता है कि शेयर्ड प्रॉक्सी पर 30% ban rate आपकी मामूली $3/GB cost को $4.29/GB में बदल देता है जब आप बर्बाद requests और retries को ध्यान में रखते हैं।

और एक और गहरी समस्या है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज़ करते हैं: ASN रेपुटेशन। वेबसाइटें सिर्फ अलग-अलग IP की जाँच नहीं करतीं — वे पूरे नेटवर्क ब्लॉक (ASN) का मूल्यांकन करती हैं जिससे वह IP जुड़ा होता है। अगर किसी प्रोवाइडर की एड्रेस रेंज बॉट ट्रैफ़िक के लिए जानी जाती है, तो उस रेंज का हर IP अतिरिक्त जाँच से गुज़रता है — भले ही आपके विशिष्ट एड्रेस का कभी दुरुपयोग न हुआ हो। चूँकि FineProxy अपने IP ब्लॉक का मालिक है और उन पर होने वाली गतिविधि को नियंत्रित करता है, हमारे ASN का रिकॉर्ड साफ़ रहता है — आपके डेडिकेटेड IP को इस सामूहिक रेपुटेशन का फ़ायदा मिलता है।

FineProxy से पर्सनल (इंडिविजुअल) प्रॉक्सी के साथ, आप पहले दिन से रेपुटेशन पर नियंत्रण रखते हैं। जब आपको IP मिला तब वह क्लीन था, और यह क्लीन बना रहता है क्योंकि कोई और इसे छू नहीं रहा।