डेडिकेटेड प्रॉक्सी
सिर्फ़ आपका: HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, प्रति-IP SSL सर्टिफ़िकेट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 500 Mbps तक की स्पीड — $0.07 IP/माह से।
अपना समर्पित प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समर्पित प्रॉक्सी खरीदें
- किसी अन्य देश में समर्पित प्रॉक्सी जोड़ें
- मेरी समर्पित प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा की अनुमत IP सूची अद्यतन करें
- मेरी सेवा की स्थिति और अगली देय तिथि देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
अकाउंट संचालन
मैंने Fineproxy के साथ कई महीनों तक काम किया। प्रॉक्सी अच्छे हैं। मैं लंबे समय से सोशल नेटवर्क के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। यदि कोई प्रश्न हैं, तो उत्तर बहुत जल्दी आता है। शर्तें बहुत लचीली हैं, आप हमेशा बातचीत कर सकते हैं। सामान्य रूप से, अनुभव सबसे सकारात्मक हैं। अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ।
अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश
न्यूनतम ऑर्डर
अच्छे प्रॉक्सी, जाँच किए। मैंने एक बड़ा IP पैकेज खरीदा, सभी सक्रिय हैं, बिना किसी शिकायत के काम करते हैं। यह पहले उपयोग किए गए अन्य प्रदाता की तुलना में महंगा है, लेकिन यहाँ गुणवत्ता बेहतर है और पतों की संख्या अधिक है। और यह भी सुविधाजनक है कि आप क्रिप्टो के साथ भुगतान कर सकते हैं, मेरे लिए यह भी एक प्लस है। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट हूँ।
बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।
सहायता
मैंने FineProxy का उपयोग करते हुए एक शानदार अनुभव प्राप्त किया है। उनके प्रॉक्सी की गति और स्थिरता शानदार हैं, और वे विभिन्न उपयोग मामलों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। सेट अप करना सरल था, और उनका ग्राहक समर्थन हमेशा उपलब्ध और कुशल है। मैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक भरोसेमंद प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!
मैं कुछ समय से FineProxy की सेवाओं का उपयोग कर रहा हूं और गुणवत्ता से अत्यंत संतुष्ट हूं। कनेक्शन बहुत स्थिर हैं, IP पते बिना किसी समस्या के काम करते हैं, और गति लगातार तेज़ है। ग्राहक सहायता भी आवश्यकता होने पर बेहद संवेदनशील है। किसी भी व्यक्ति को जो विश्वसनीय प्रॉक्सी खोज रहा है, मैं इसे अत्यधिक सुझाता हूं।
"प्राइवेट" और "डेडिकेटेड" प्रॉक्सी में असल फ़र्क क्या है?कोई अंतर नहीं
व्यावहारिक रूप से — कोई फ़र्क नहीं। इंडस्ट्री दोनों शब्दों का उपयोग एक ही चीज़ के लिए करती है: एक प्रॉक्सी IP जो विशेष रूप से एक यूज़र को असाइन किया गया हो। कुछ प्रोवाइडर "प्राइवेट" (अभी शेयर नहीं) और "डेडिकेटेड" (स्थायी रूप से असाइन) में अंतर करते हैं, लेकिन FineProxy पर दोनों का मतलब एक ही है: आपका IP, आपकी एक्सक्लूसिव एक्सेस, पूरी रेंटल अवधि के लिए।
डेडिकेटेड और रोटेटिंग प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है?फ़िक्स्ड बनाम रोटेटिंग
डेडिकेटेड प्रॉक्सी आपको एक फ़िक्स्ड IP एड्रेस देती है जो आपकी पूरी रेंटल अवधि तक एक ही रहता है — समय के साथ आप इसकी रेप्यूटेशन खुद बनाते और कंट्रोल करते हैं। रोटेटिंग प्रॉक्सी हर रिक्वेस्ट पर (या निर्धारित अंतराल पर) एक नया IP असाइन करती है, जो हाई-वॉल्यूम स्क्रैपिंग के लिए उपयोगी है जहाँ एड्रेस डाइवर्सिटी ज़रूरी होती है। ट्रेड-ऑफ़ यह है: रोटेटिंग प्रॉक्सी के साथ आपका हर IP की हिस्ट्री पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपको पहले से फ़्लैग किए गए एड्रेस मिल सकते हैं। डेडिकेटेड प्रॉक्सी बेहतर विकल्प है जब लगातार पहचान और साफ़ रेप्यूटेशन मायने रखती है — अकाउंट मैनेजमेंट, SEO मॉनिटरिंग, या कोई भी ऐसा टास्क जहाँ एक ही विश्वसनीय विज़िटर के रूप में पहचाना जाना फ़ायदेमंद हो।
यह शेयर्ड प्रॉक्सी से कैसे अलग है?केवल आपके लिए
शेयर्ड प्रॉक्सी पर, कई उपयोगकर्ता एक ही IP के ज़रिए एक साथ ट्रैफ़िक भेजते हैं। अगर कोई अन्य उपयोगकर्ता उस एड्रेस को ब्लैकलिस्ट करवा देता है, तो आप भी प्रभावित होते हैं। IPinfo द्वारा 170 मिलियन से अधिक प्रॉक्सी IP के विश्लेषण में पाया गया कि अधिकांश शेयर्ड IPv4 एड्रेस एक ही समय में कई सेवाओं के माध्यम से सुलभ हैं — यानी आपकी "प्राइवेट" शेयर्ड प्रॉक्सी शायद प्राइवेट है ही नहीं। डेडिकेटेड प्रॉक्सी इस जोखिम को ख़त्म करती है — केवल आप उस एड्रेस का उपयोग करते हैं।
मैंने किसी और provider से "डेडिकेटेड" प्रॉक्सी खरीदीं और वे पहले से ही banned थीं। क्यों?रीसाइकिल किए पते
ऐसा आपकी सोच से ज़्यादा बार होता है। कई प्रोवाइडर बिना सही क्लीनअप के पिछले कस्टमर्स के IP रीसाइकल करते हैं, या उनका “डेडिकेटेड” लेबल सिर्फ़ इतना मतलब रखता है कि IP अभी एक्टिवली शेयर नहीं है — लेकिन पहले शेयर था, और नुकसान हो चुका है। कुछ प्रोवाइडर IP को कंट्रोल ही नहीं करते क्योंकि वे अपस्ट्रीम नेटवर्क्स से रीसेल करते हैं। FineProxy में हम इंफ़्रास्ट्रक्चर और एड्रेस दोनों के मालिक हैं। आपका IP आप तक पहुँचने से पहले किसी और सर्विस से होकर नहीं गुज़रा है।
मुझे कितने प्रॉक्सी चाहिए?कार्य पर निर्भर
काम पर निर्भर करता है। एक सोशल मीडिया अकाउंट या पर्सनल ब्राउज़िंग के लिए एक प्रॉक्सी। कई प्रोफ़ाइल मैनेज करने के लिए एक प्रति अकाउंट (10 अकाउंट = 10 प्रॉक्सी)। स्क्रैपिंग के लिए, संख्या टारगेट सेंसिटिविटी और रिक्वेस्ट वॉल्यूम पर निर्भर करती है — 50 से लेकर हज़ारों तक। हम इंडिविजुअल प्रॉक्सी और बल्क पैकेज दोनों बेचते हैं।
क्या बैंडविड्थ वाकई अनलिमिटेड है?हाँ
हाँ। FineProxy की प्राइवेट अनमीटर्ड प्रॉक्सी एड्रेस बिना किसी ट्रैफ़िक लिमिट के आती हैं। डाउनलोड, अपलोड, स्ट्रीमिंग — कोई प्रति-GB चार्ज नहीं और कोई थ्रॉटलिंग नहीं। यह हर प्रोटोकॉल पर लागू होता है: HTTP, HTTPS, और SOCKS5।
क्या मैं एक ही प्रॉक्सी को HTTP और SOCKS5 दोनों के लिए उपयोग कर सकता हूँ?हाँ
हाँ। हर डेडिकेटेड प्रॉक्सी एक ही IP पर तीनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। अपने एप्लिकेशन की आवश्यकता के अनुसार HTTP, HTTPS, और SOCKS5 के बीच स्विच करें। कोई अलग खरीद की जरूरत नहीं।
"प्रति IP इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट" मेरे लिए क्या मायने रखता है?पहले-हॉप एन्क्रिप्शन
इसका मतलब है कि आपके डिवाइस से प्रॉक्सी तक का कनेक्शन SSL/TLS से एन्क्रिप्टेड होता है — सिर्फ प्रॉक्सी-से-वेबसाइट वाला हिस्सा नहीं। अधिकांश प्रोवाइडर केवल दूसरे हिस्से को एन्क्रिप्ट करते हैं, जिससे पहले hop पर आपके प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स और request headers एक्सपोज़ रहते हैं। हमारे प्रति-IP SSL सर्टिफ़िकेट इस गैप को पूरी तरह बंद कर देते हैं।
मुझे कैसे पता चलेगा कि IP खरीदने से पहले clean हैं?जाँचें और परखें
आप IPinfo.io या IPQS जैसे public tools का उपयोग करके हमारे ASN reputation की जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा, FineProxy अपने IP एड्रेस का मालिक है — हम शेयर्ड pools से resell नहीं करते जो कई प्रॉक्सी सर्विसेज़ में दिखाई देते हैं। यदि कोई IP clean आता है और केवल आप इसका उपयोग करते हैं, तो यह clean रहता है। हम आपकी actual target sites के विरुद्ध परीक्षण करने का सुझाव देते हैं।
क्या आप अपटाइम की गारंटी देते हैं? अगर मेरी प्रॉक्सी डाउन हो जाए तो क्या होगा?99.9% अपटाइम
हम अपने इंफ़्रास्ट्रक्चर पर 99.9% अपटाइम बनाए रखते हैं, जो 24/7 मॉनिटरिंग द्वारा समर्थित है। सभी नेटवर्क चैनल रिडंडेंट हैं और सर्वर लोड को बैलेंस किया जाता है ताकि रुकावट न्यूनतम हो। अगर कोई समस्या आती है, तो आप सपोर्ट टिकट खोल सकते हैं और हम प्रभावित सबनेट को तुरंत बदल देंगे — सेवा आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर बहाल हो जाती है।
क्या आप क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करते हैं?हाँ
हाँ। Bitcoin और अन्य क्रिप्टोकरेंसी चेकआउट पर स्वीकार की जाती हैं। पेड प्राइवेट प्रॉक्सी की कीमत और प्रोडक्ट पेमेंट मेथड की परवाह किए बिना समान हैं।
क्या मुझे किसी विशेष देश में प्रॉक्सी मिल सकती हैं?हाँ
हाँ। FineProxy विभिन्न लोकेशन में डेडिकेटेड प्रॉक्सी प्रदान करता है। आप खरीदारी करते समय अपनी जरूरत का देश चुन सकते हैं और उस रीजन से IP एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। लोकेशन पूरी रेंटल अवधि के लिए guaranteed है।
प्राइवेट प्रॉक्सी:
समर्पित IP सब कुछ क्यों बदल देता है
IPinfo.io द्वारा 170 मिलियन से अधिक प्रॉक्सी IP एड्रेस का विश्लेषण करने पर पता चला कि लगभग आधे शेयर्ड प्रॉक्सी IP एक ही समय में कई provider नेटवर्क के ज़रिए एक्सेसिबल हैं। शेयर्ड प्लान पर आपकी "प्राइवेट" प्रॉक्सी? इस बात की वास्तविक संभावना है कि किसी दूसरी सर्विस पर कोई और व्यक्ति अभी उसी एड्रेस से ट्रैफ़िक भेज रहा है — और आपको पता भी नहीं कि वो इसके साथ क्या कर रहा है। यही वह मूल समस्या है जिसे डेडिकेटेड प्रॉक्सी हल करती हैं। एक IP, एक यूज़र, पूरा कंट्रोल।
“डेडिकेटेड” का असली मतलब क्या है
जब आप FineProxy से dedicated proxy खरीदते हैं, तो वह IPv4 एड्रेस पूरी रेंटल अवधि के लिए विशेष रूप से आपको असाइन किया जाता है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर — या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर — कोई और इसे उपयोग नहीं कर सकता। हम प्रदाता हैं, रीसेलर नहीं: ये IP केवल हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं और किसी अन्य सर्विस के ज़रिए नहीं बेचे जाते।
यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर पाते हैं कि अन्य प्रोवाइडर्स की “डेडिकेटेड” प्रॉक्सी दरअसल शेयर्ड पूल से रीसाइकल किए गए एड्रेस होती हैं जिन पर मार्केटिंग लेबल लगा होता है। प्रोवाइडर बिना क्लीनअप के उसी IP को नए कस्टमर को री-असाइन कर देता है, और खरीदार को पता चलता है कि पहला रिक्वेस्ट भेजने से पहले ही वह ब्लैकलिस्ट पर है। FineProxy पर, जो IP आपको मिलता है वह दूसरी सर्विसेज़ के बीच पास नहीं किया गया है — यह हमारे अपने इंफ़्रास्ट्रक्चर से आता है और विशेष रूप से आपका रहता है।
स्थिर पूल की समस्या
एक और आम निराशा: वे प्रदाता जो «लाइफटाइम» या «नो एक्सपायरेशन» proxy पैकेज बेचते हैं। सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन इसका अर्थशास्त्र ग्राहक के पक्ष में नहीं होता। बार-बार आने वाली आय के बिना, इन प्रदाताओं के पास अपने IP पूल को बनाए रखने या रिफ्रेश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता। समय के साथ, ये एड्रेस सैकड़ों पिछले उपयोगकर्ताओं के दुरुपयोग से भर जाते हैं, सफलता दर 80% से नीचे गिर जाती है, और «लाइफटाइम» proxy व्यावहारिक रूप से बेकार हो जाता है।
FineProxy अलग तरीके से काम करता है। हम लगभग 100,000 datacenter IPv4 एड्रेस का अपना पूल मैनेज करते हैं। क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे नियंत्रित करते हैं, हम IP हेल्थ की निगरानी करते हैं और Spamhaus जैसे स्पैम डेटाबेस में आने वाले किसी भी एड्रेस को तुरंत हटा देते हैं। आपको जो मिलता है वह पहले दिन से वास्तव में काम करता है।
शेयर्ड प्रॉक्सी की प्रतिष्ठा आपकी समस्या क्यों है
शेयर्ड प्रॉक्सी पर, दूसरे लोगों का व्यवहार आपकी समस्या बन जाता है। अगर किसी दूसरे यूज़र ने कल किसी e-commerce साइट को उसी IP से ज़बरदस्त हिट किया, तो साइट को याद रहता है। आपका क्लीन, वैध रिक्वेस्ट आज आता है — और तुरंत ब्लॉक हो जाता है क्योंकि वह एड्रेस पहले से ही फ़्लैग है।
IPQS के अनुसार, detection databases हर सेकंड 10,000 से अधिक प्रॉक्सी को blacklists में जोड़ते हैं। शेयर्ड infrastructure पर, clean एड्रेस मिलने की संभावना हर दिन घटती है। शोध दर्शाता है कि शेयर्ड प्रॉक्सी पर 30% ban rate आपकी मामूली $3/GB cost को $4.29/GB में बदल देता है जब आप बर्बाद requests और retries को ध्यान में रखते हैं।
और एक और गहरी समस्या है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज़ करते हैं: ASN रेपुटेशन। वेबसाइटें सिर्फ अलग-अलग IP की जाँच नहीं करतीं — वे पूरे नेटवर्क ब्लॉक (ASN) का मूल्यांकन करती हैं जिससे वह IP जुड़ा होता है। अगर किसी प्रोवाइडर की एड्रेस रेंज बॉट ट्रैफ़िक के लिए जानी जाती है, तो उस रेंज का हर IP अतिरिक्त जाँच से गुज़रता है — भले ही आपके विशिष्ट एड्रेस का कभी दुरुपयोग न हुआ हो। चूँकि FineProxy अपने IP ब्लॉक का मालिक है और उन पर होने वाली गतिविधि को नियंत्रित करता है, हमारे ASN का रिकॉर्ड साफ़ रहता है — आपके डेडिकेटेड IP को इस सामूहिक रेपुटेशन का फ़ायदा मिलता है।
FineProxy से पर्सनल (इंडिविजुअल) प्रॉक्सी के साथ, आप पहले दिन से रेपुटेशन पर नियंत्रण रखते हैं। जब आपको IP मिला तब वह क्लीन था, और यह क्लीन बना रहता है क्योंकि कोई और इसे छू नहीं रहा।
Provider बनाम reseller: यह क्यों महत्वपूर्ण है
प्रॉक्सी मार्केट में ज़्यादातर “प्रोवाइडर” असल में रीसेलर हैं। वे कुछ अपस्ट्रीम नेटवर्क्स से बल्क एक्सेस खरीदते हैं और उसे रीपैकेज करते हैं। नतीजा? एक ही IP पूल अलग-अलग ब्रांड नामों के तहत दिखाई देता है, और एक सर्विस पर बैन का मतलब हो सकता है कि दूसरी सर्विस से मिली आपकी “डेडिकेटेड” प्रॉक्सी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ है।
FineProxy अपने datacenter infrastructure का मालिक है। हम किसी और के addresses को resell नहीं कर रहे। जब हम कहते हैं कि आपका IP exclusive है, तो यह literally किसी और proxy service के catalog में मौजूद नहीं है। यह एक दावा है जो अधिकांश providers नहीं कर सकते — और यह आपके proxies को लंबी अवधि तक काम करते रखने में सबसे बड़ा कारक है।
ऑथेंटिकेशन: आप कैसे कनेक्ट करते हैं
FineProxy सभी connections के लिए IP binding की आवश्यकता है — आप अपना real IP address हमारे साथ register करते हैं, और उस address से कोई भी connection automatically authorized है। कोई credentials transmit नहीं करना, कोई leak नहीं। servers और stable public IP वाले workstations के लिए सबसे अच्छा।
अगर आपका public IP बदलता है (laptops, dynamic addresses वाले home connections), हम binding के ऊपर username और password authentication प्रदान करते हैं। इस mode में, आपकी binding /21 subnet mask के भीतर काम करती है, तो भले ही आपका ISP आपके address को उस range के भीतर shift करे, access interrupt नहीं होता। दोनों methods HTTP, HTTPS, और SOCKS5 में काम करती हैं।
हमारे कई customers दोनों का उपयोग करते हैं: अपने production servers के लिए strict IP binding और development और testing environments के लिए /21 flexibility के साथ login credentials।
Protocols: HTTP, HTTPS with SSL, और SOCKS5
हर FineProxy डेडिकेटेड प्रॉक्सी तीन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है:
HTTP — स्टैंडर्ड वेब ट्रैफ़िक। तेज़, सरल, हर चीज़ के साथ कम्पैटिबल।
HTTPS — आपके डिवाइस से प्रॉक्सी तक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन। हर FineProxy IP का अपना इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट है, इसलिए पहला हॉप (आपका डिवाइस से प्रॉक्सी) एन्क्रिप्टेड है — सिर्फ़ प्रॉक्सी-टू-वेबसाइट लेग नहीं। ज़्यादातर प्रोवाइडर सिर्फ़ दूसरा आधा हिस्सा एन्क्रिप्ट करते हैं, जिससे पहले हॉप पर आपके क्रेडेंशियल्स एक्सपोज़ रहते हैं। हम पूरी चेन एन्क्रिप्ट करते हैं। FineProxy के ज़रिए SSL/HTTPS प्राइवेट प्रॉक्सी कनेक्शन वाकई एंड-टू-एंड सिक्योर हैं।
SOCKS5 — सिर्फ़ वेब ही नहीं, हर तरह का ट्रैफ़िक हैंडल करता है। VoIP, गेमिंग, कस्टम प्रोटोकॉल — SOCKS5 सबकुछ टनल करता है। हमारी SOCKS5 प्रॉक्सी में फ़ुल UDP एसोसिएटेड सपोर्ट शामिल है, जो वॉइस कॉल और स्ट्रीमिंग जैसे रियल-टाइम एप्लिकेशन के लिए बेहद ज़रूरी है।
क्वांटिटी में खरीदना: एक से हज़ारों तक
किसी पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए बस एक प्रॉक्सी चाहिए? आप सोशल मीडिया के लिए 1 प्राइवेट प्रॉक्सी खरीद सकते हैं — एक स्टैटिक IP जो केवल आपका है, एक ऐसे अकाउंट के लिए एकदम सही जिसे एक जैसी पहचान बनाए रखनी हो।
क्या आप प्लेटफ़ॉर्म पर दर्जनों अकाउंट के साथ एजेंसी चला रहे हैं? हर अकाउंट को SEO रैंकिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या किसी अन्य काम के लिए अपनी डेडिकेटेड IP प्रॉक्सी मिलती है। IP आपस में ओवरलैप नहीं करते, सेशन मिक्स नहीं होते।
स्क्रैपिंग या मॉनिटरिंग के लिए सैकड़ों या हज़ारों तक स्केल करना है? FineProxy बल्क में सस्ते डेडिकेटेड डेटासेंटर प्रॉक्सी सर्विस पैकेज बेचता है। वॉल्यूम बढ़ने पर प्रति-IP कीमत घटती है, और हर एड्रेस के साथ अनलिमिटेड बैंडविड्थ, इंडिविजुअल SSL, और पूर्ण प्रोटोकॉल सपोर्ट मिलता है।
टीमों के लिए जिन्हें स्केल पर तेज़ प्राइवेट प्रॉक्सी सेवा चाहिए, हमारा डेटासेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रति कनेक्शन 500 Mbps तक की स्पीड देता है। तुलना के लिए, बजट प्रोवाइडर अक्सर 1.5-3 सेकंड प्रति रिक्वेस्ट में 75-85% सक्सेस रेट देते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड को पहले रखकर बनाया गया है — प्रॉक्सी कभी भी आपको धीमा नहीं करनी चाहिए।
खरीदने से पहले प्रॉक्सी की गुणवत्ता कैसे जाँचें
जो लोग पहले धोखा खा चुके हैं, उनके लिए एक वाजिब चिंता है: आप कैसे जान सकते हैं कि IP वास्तव में clean हैं?
पूछें कि प्रोवाइडर के पास अपने IP हैं या वे उन्हें रीसेल करते हैं। अगर वे स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते, तो यह एक चेतावनी है। IPinfo.io या IPQS जैसे सार्वजनिक टूल्स से प्रोवाइडर के ASN का इतिहास और प्रतिष्ठा भी जाँचें।
FineProxy अपने IP का मालिक है और हमारे ASN को सार्वजनिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। खरीद पर 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी मिलती है, ताकि आप अपने वास्तविक टारगेट पर प्रॉक्सी की जाँच कर सकें और परिणामों की तुलना मौजूदा समाधान से कर सकें — यह किसी भी लैंडिंग पेज के दावे से अधिक भरोसेमंद निर्णय का आधार है।