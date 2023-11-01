नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

रूसी प्रॉक्सी

विश्वसनीय स्टेटिक रूसी IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • रूस में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे रूसी प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

Fineproxy द्वारा पेश की गई विभिन्न स्थानों की सुविधा शानदार है। यह मुझे विभिन्न क्षेत्रों से कंटेंट एक्सेस करने और ब्राउज़िंग का सिमुलेशन करने की अनुमति देता है बिना किसी समस्या के। यह विशेष रूप से स्थानीयकृत वेबसाइटों का परीक्षण करने के लिए बहुत उपयोगी रहा है।

Asad JanDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सस्ता मूल्य। टूटी हुई प्रॉक्सी का कम दर <10%। बहुत सारे जियो और सबनेट्स। स्थिर कनेक्शन, स्थिर ip और हर हफ्ते मुफ्त पूल परिवर्तन।

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

पहले, मैं एक अलग सेवा का उपयोग करता था। लेकिन सहकर्मियों के सुझावों के लिए धन्यवाद, मैंने इस सेवा को पाया। गति और असीमित ट्रैफ़िक प्रभावशाली हैं (अन्य सेवाओं की तुलना में)। मैं छह महीने से इसका उपयोग कर रहा हूँ, जबकि कोई समस्या नहीं आई। ग्राहक सहायता हमेशा उपलब्ध है। यहां तक कि नियंत्रण पैनल ने भी मुझे खुश किया। मैं इसे अपने बाकी जानकारों को सुझाऊँगा। धन्यवाद!

Ирина КоваленкоFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने कई प्रॉक्सी सेवाओं को आजमाया है, लेकिन कोई भी मुझे Fineproxy की तरह प्रभावित नहीं कर सका। उनके प्रॉक्सियों की गुणवत्ता, गति और विश्वसनीयता अद्वितीय है। इसके अलावा, उनकी सपोर्ट टीम हमेशा चैट में उपलब्ध रहती है, मदद के लिए तैयार। यह एक शानदार सेवा है!

nikhil patidarSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे उच्च गति, सुरक्षित प्रॉक्सी प्रदान करते हैं जिनमें असीमित बैंडविड्थ, सस्ती कीमतें और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव शामिल है। यह वास्तव में एक अच्छा सेवा है, मैं fineproxy.org 100% की सिफारिश करता हूँ।

DJFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
हर 50 रिक्वेस्ट पर बैन हुए बिना Wildberries को कैसे स्क्रैप करूँ?क्लाउड से बचें

WB क्लाउड ASN को देखते ही ब्लैकलिस्ट कर देता है — अगर आपका IP AWS, Hetzner, या GCloud का है, तो शुरू होने से पहले ही खेल खत्म। FineProxy का डेटासेंटर अपने खुद के AS पर चलता है, इसलिए वह उस लिस्ट में नहीं है। IP के अलावा: 30-40 रिक्वेस्ट प्रति मिनट की लिमिट रखें, हर सेशन में User-Agent रोटेट करें, रिक्वेस्ट के बीच कुकीज़ पास करें, Accept-Language: ru-RU रखें। WB JavaScript एक्ज़ीक्यूशन चेक करता है, इसलिए प्रोडक्ट पेजों के लिए stealth plugin के साथ Playwright रॉ HTTP से बेहतर काम करता है। कैटलॉग-लेवल स्क्रैपिंग — सर्च रिज़ल्ट्स, कैटेगरी लिस्टिंग्स — के लिए सही हेडर्स वाला HTTP अभी भी काम करता है बशर्ते पेसिंग सही हो।

Ozon बार-बार CAPTCHA दिखा रहा है। क्या मुझे डेटासेंटर प्रॉक्सी इस्तेमाल करने चाहिए या ISP?उत्पाद हेतु ISP

Ozon का Cloudflare WB से टाइट है। पब्लिक API एंडपॉइंट्स और कैटेगरी फ़ीड्स के लिए डेटासेंटर काम करता है, लेकिन प्रोडक्ट पेजों पर जल्दी CAPTCHA ट्रिगर होता है। ISP प्रॉक्सी ज़्यादा टिकती हैं — Ozon ISP-रजिस्टर्ड IP को नरमी से ट्रीट करता है क्योंकि वे रेगुलर ब्रॉडबैंड जैसी दिखती हैं। अगर आप रोज़ हज़ारों प्रोडक्ट्स पुल कर रहे हैं, तो दोनों मिक्स करें: प्रोडक्ट कार्ड्स के लिए स्टिकी सेशन के साथ ISP, बाकी सबके लिए डेटासेंटर।

Wildberries या Ozon की तुलना में Avito को स्क्रैप करना इतना मुश्किल क्यों है?फ़िंगरप्रिंट तय करता

Avito आपकी TLS हैंडशेक (JA3/JA4 हैश), canvas, WebGL रेंडरर, फ़ॉन्ट्स और टाइमज़ोन की फ़िंगरप्रिंटिंग करता है। अगर फ़िंगरप्रिंट एक जैसा रहता है तो IP रोटेट करने से कुछ नहीं होता। Playwright with Firefox (Chromium नहीं) आउट-ऑफ़-द-बॉक्स बेहतर फ़िंगरप्रिंट डाइवर्सिटी देता है। लिस्टिंग्स के बीच 10-15 सेकंड का गैप रखें। साइलेंट शैडोबैन पर नज़र रखें: रिस्पॉन्स तो आता है, लेकिन डेटा पुराना या अधूरा होता है। अगर लिस्टिंग्स की कीमतें एक जैसी दिख रही हैं, तो आपका सेशन फ़्लैग हो चुका है।

Yandex बस कुछ ही सर्चेज़ के बाद मुझे ब्लॉक कर देता है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ?व्यवहारिक CAPTCHA

SmartCAPTCHA बिहेवियरल है — चैलेंज दिखाने से पहले स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, लैंग्वेज, टाइमज़ोन, माउस मूवमेंट, स्क्रॉल पैटर्न सब चेक करता है। मिनिमम सेटअप: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, रियल स्क्रीन डाइमेंशन, सिम्युलेटेड माउस मूवमेंट। undetected-chromedriver या Playwright stealth यूज़ करें। इतना सब करने के बाद भी, Yandex Search प्रति IP 5-10 क्वेरीज़ प्रति मिनट पर कैप आउट होता है। Yandex Maps और 2GIS के इंटरनल API कम अग्रेसिव हैं।

Auto.ru उन लिस्टिंग्स के लिए 404 दिखा रहा है जो मुझे पता है कि मौजूद हैं। क्या मेरी प्रॉक्सी में समस्या है?चुप ब्लॉक

यह साइलेंट ब्लॉक है। Auto.ru और Drom.ru दोनों संदिग्ध ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट के लिए CAPTCHA की जगह 404 दिखाते हैं। आपका स्क्रैपर «listing not found» लॉग करता है जबकि लिस्टिंग लाइव है। वही URL ब्राउज़र में खोलकर वेरिफ़ाई करें। Auto.ru (Yandex का) SmartCAPTCHA लॉजिक इस्तेमाल करता है। Drom.ru सिंपल है — सही हेडर्स, रूसी IP, रिक्वेस्ट के बीच 3-5 सेकंड का डिले आमतौर पर काम करता है। दोनों पर: बैन होने पर IP रोटेट करें, हर रिक्वेस्ट पर नहीं।

क्या छोटी रूसी साइट्स के लिए भी मुझे प्रॉक्सी चाहिए?मात्रा पर निर्भर

वॉल्यूम पर निर्भर करता है। HeadHunter (hh.ru) ~100 रिक्वेस्ट के बाद रेट-लिमिट करता है। CIAN विदेशी IP को पूरी तरह ब्लॉक करता है और डोमेस्टिक को रेट-लिमिट करता है। DNS-Shop, M.Video, Eldorado में हल्की प्रोटेक्शन है — मॉडरेट स्पीड पर डेटासेंटर प्रॉक्सी ठीक काम करती है। रीजनल क्लासिफ़ाइड्स (Farpost, IRR, Youla) को ज़्यादातर बस सही लोकल लिस्टिंग्स के लिए रूसी IP चाहिए। सरकारी रजिस्ट्रियाँ (EGRUL, Rosreestr) रेट-लिमिटेड हैं लेकिन सोफ़िस्टिकेटेड बॉट डिटेक्शन नहीं चलातीं — धीरे और स्टेडी रिक्वेस्ट से काम हो जाता है।

क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरी प्रॉक्सी किस रूसी रीजन से है?कभी-कभी हाँ

कुछ टार्गेट्स के लिए — हाँ। WB और Ozon डिटेक्टेड रीजन के हिसाब से डिलीवरी टाइम, स्टॉक और कभी-कभी कीमतें बदलते हैं। CIAN पूरी तरह रीजनल है — Moscow की लिस्टिंग्स Krasnodar क्वेरी पर नहीं दिखतीं। FineProxy की रूसी IP कंट्री-लेवल हैं, कोई सिटी सिलेक्शन नहीं, ज़्यादातर Moscow को जियोलोकेट करती हैं। यह ज़्यादातर टास्क के लिए काफ़ी है। साइबेरिया या सुदूर पूर्व का डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट में ही रीजन पैरामीटर्स पास करें।

FineProxy किस तरह की रूसी प्रॉक्सी ऑफ़र करता है?डेटा सेंटर IPv4

डेटासेंटर IPv4 — अपना ASN, क्लाउड-होस्टेड नहीं, प्रति IP फ़्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक। AWS या Hetzner की तरह प्री-ब्लैकलिस्टेड नहीं। ISP IPv4 — रूसी कंज़्यूमर ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) पर रजिस्टर्ड, उन टार्गेट्स के लिए जो कनेक्शन टाइप चेक करते हैं। RU पूल के साथ रोटेटिंग — हर रिक्वेस्ट पर नया IP। कंट्री-लेवल। HTTP/HTTPS और SOCKS5।

लाइव रूस प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक रूस प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
28 ऑनलाइन·और चाहिए? →
185.50.202.185:1080
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
9.00 Mbps
84.5%
1 घं पहले
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
7.03 Mbps
86.0%
8 घं पहले
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.03 Mbps
100.0%
1 घं पहले
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 घं पहले
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
5.77 Mbps
15.5%
2 घं पहले
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एलीटMoscow
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एलीटVladivostok
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12 घं पहले
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.55 Mbps
100.0%
1 घं पहले
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पारदर्शीMoscow
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पारदर्शीVladimir
1.32 Mbps
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1 घं पहले
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पारदर्शी
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एलीट
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एलीटChelyabinsk
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20 घं पहले
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एलीट
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1 घं पहले
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गाइड

रूसी साइट्स क्लाउड IP क्यों मार देती हैं — और स्क्रैपिंग के लिए असल में क्या काम करता है

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

रूसी वेबसाइटें Western anti-bot का उपयोग उस तरह नहीं करतीं जैसे .com या .de साइटें करती हैं। सबसे बड़ा अंतर: रूसी मार्केटप्लेस और क्लासिफ़ाइड्स सिर्फ़ सामान्य रूप से «datacenter IP» की ब्लैकलिस्ट नहीं रखते, बल्कि विशिष्ट क्लाउड प्रोवाइडर ASN की — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean। आपके IP को संदिग्ध व्यवहार करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर यह किसी ज्ञात क्लाउड AS से संबंधित है, तो पेज लोड होने से पहले ही कनेक्शन कट जाता है।

FineProxy के RU प्रॉक्सी सर्वर IP डेटासेंटर हैं लेकिन FineProxy के अपने AS पर रजिस्टर्ड हैं — किसी क्लाउड होस्टिंग कंपनी पर नहीं। यह फ़र्क Wildberries, Ozon, Avito और दर्जनों छोटी रूसी साइट्स पर मायने रखता है। पहले दिन से ही IP किसी प्री-कंपाइल्ड ब्लैकलिस्ट में नहीं है।

रूस का अपना अलग इंटरनेट इकोसिस्टम है। Google की जगह Yandex, Facebook की जगह VK, Amazon की जगह Wildberries और Ozon, Craigslist की जगह Avito, Zillow की जगह CIAN, AutoTrader की जगह Drom। हर एक का अपना एंटी-बॉट स्टैक है, और वे वही वेस्टर्न सॉल्यूशन लाइसेंस नहीं करते — Yandex ने SmartCAPTCHA इन-हाउस बनाया है, Avito अपनी प्रोप्राइटरी TLS फ़िंगरप्रिंटिंग चलाता है। Cloudflare कैसे काम करता है यह जानना यहाँ स्क्रैपिंग के लिए पूरी तरह तैयार नहीं करता।

किसी भी रूसी टार्गेट के लिए ज़रूरी न्यूनतम सेटअप: Moscow टाइमज़ोन (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, एक कंसिस्टेंट ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट, और एक रूसी IP। इन चारों में से कोई एक भी हटा दें, तो ब्लॉक होने से पहले आपकी रिक्वेस्ट वॉल्यूम काफ़ी गिर जाएगी। ज़्यादातर रूसी एंटी-बॉट सिस्टम चारों को एक साथ चेक करते हैं — मान लीजिए रूसी IP के साथ English-language हेडर का मिसमैच अपने आप में एक सिग्नल है।

शीर्ष पाँच (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) के अलावा एक लंबी सूची है। नौकरियों के लिए HeadHunter, बिज़नेस डायरेक्टरी के लिए 2GIS, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए DNS-Shop और M.Video, क्षेत्रीय क्लासिफ़ाइड्स के लिए Farpost और IRR, EGRUL जैसी सरकारी रजिस्ट्रियाँ। सुरक्षा आक्रामक से लेकर लगभग न के बराबर तक है, लेकिन सही डेटा प्राप्त करने के लिए लगभग सभी को Russian IP की आवश्यकता होती है। अगर आप FineProxy से Russian proxy एक्सेस खरीदते हैं, तो आपको datacenter और ISP दोनों विकल्प मिलते हैं — हल्के टारगेट्स पर वॉल्यूम के लिए datacenter, कनेक्शन टाइप चेक करने वाली साइटों के लिए ISP (Rostelecom, Beeline, MTS)। हर IP एक Russian anonymous proxy है: कोई फ़ॉरवर्डिंग हेडर नहीं, व्यक्तिगत SSL सर्टिफ़िकेट, HTTP/HTTPS और SOCKS5।

एक सीमा यह है: FineProxy की रूसी प्रॉक्सी IP कंट्री-लेवल हैं। कोई सिटी या रीजन टार्गेटिंग नहीं है। ज़्यादातर Moscow को जियोलोकेट करती हैं। रूस 11 टाइमज़ोन में फैला है, और कुछ साइट्स — खासकर Ozon, WB, CIAN — रीजन के हिसाब से अलग-अलग कीमतें, स्टॉक और डिलीवरी ऑप्शन दिखाती हैं। अगर आपको इतनी बारीकी चाहिए, तो IP पर निर्भर रहने की जगह रिक्वेस्ट बॉडी में रीजन पैरामीटर्स पास करें।