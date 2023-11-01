NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Rosja

Niezawodne statyczne rosyjskie proxy IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Rosji i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego rosyjskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Różnorodność lokalizacji oferowanych przez Fineproxy jest fantastyczna. Umożliwia mi dostęp do treści i symulowanie przeglądania z różnych regionów bez żadnych problemów. Było to szczególnie przydatne przy testowaniu zlokalizowanych stron internetowych.

Asad JanDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Tania cena. Niska liczba zepsutych proxy <10%. Dużo geolokalizacji i podsieci. Stabilne połączenie, statyczne ip i darmowa zmiana puli co tydzień.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Wcześniej korzystałem z innej usługi, ale dzięki wskazówkom współpracowników znalazłem tę. Szybkość i nielimitowany transfer robią wrażenie w porównaniu z innymi usługami. Korzystam z niej od sześciu miesięcy i jak dotąd nie wystąpiły żadne problemy. Obsługa klienta jest zawsze dostępna. Nawet panel sterowania pozytywnie mnie zaskoczył. Będę polecać tę usługę wszystkim znajomym. Dziękuję!

Ирина КоваленкоWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jak scrapować Wildberries bez bana co 50 zapytań?WB blokuje chmury

WB blokuje chmurowe ASN-y natychmiast — jeśli Twoje IP pochodzi z AWS, Hetzner lub GCloud, nie masz szans od samego początku. Datacenter FineProxy działa na własnym AS, więc nie figuruje na tych listach. Poza samym IP: ogranicz się do 30–40 zapytań na minutę, rotuj User-Agent przy każdej sesji, przekazuj cookies między zapytaniami, ustaw Accept-Language: ru-RU. WB sprawdza wykonanie JavaScript, dlatego Playwright z pluginem stealth działa lepiej niż surowe zapytania HTTP na stronach produktowych. Do scrapingu katalogowego — wyników wyszukiwania, list kategorii — HTTP z odpowiednimi nagłówkami wciąż się sprawdza, o ile kontrolujesz tempo.

Ozon ciągle wyświetla CAPTCHA. Powinienem użyć proxy datacenter czy ISP?Cloudflare Ozonu jest

Cloudflare na Ozonie jest bardziej restrykcyjny niż na WB. Datacenter sprawdza się przy publicznych endpointach API i feedach kategorii, ale strony produktowe szybko wyzwalają CAPTCHA. Proxy ISP wytrzymują dłużej — Ozon traktuje IP zarejestrowane u dostawców internetu łagodniej, ponieważ wyglądają jak zwykłe łącze szerokopasmowe. Jeśli pobierasz tysiące produktów dziennie, łącz oba typy: ISP do kart produktowych z sesjami sticky, datacenter do reszty.

Dlaczego Avito jest o wiele trudniejsze do scrapowania niż Wildberries czy Ozon?Avito identyfikuje Twój

Avito tworzy fingerprint Twojego handshake TLS (hash JA3/JA4), canvas, renderera WebGL, czcionek i strefy czasowej. Rotacja IP nic nie zmienia, jeśli fingerprint pozostaje identyczny. Playwright z Firefoxem (nie Chromium) daje lepszą różnorodność fingerprintów od razu po uruchomieniu. Ustaw tempo 10–15 sekund między ogłoszeniami. Uważaj na ciche shadowbany: odpowiedzi nadal przychodzą, ale dane są nieaktualne lub niekompletne. Jeśli ceny w ogłoszeniach wydają się zamrożone, Twoja sesja jest oznaczona.

Yandex blokuje mnie już po kilku wyszukiwaniach. Co robię źle?SmartCAPTCHA analizuje zachowanie

SmartCAPTCHA działa behawioralnie — sprawdza rozdzielczość ekranu, język, strefę czasową, ruchy myszy, wzorce przewijania — wszystko zanim wyświetli wyzwanie. Minimum to: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, rzeczywiste wymiary ekranu, symulowany ruch myszy. Używaj undetected-chromedriver lub Playwright stealth. Nawet wtedy Yandex Search ogranicza do 5–10 zapytań na minutę na IP. Yandex Maps i wewnętrzne API 2GIS są mniej agresywne.

Auto.ru wyświetla 404 dla ogłoszeń, które na pewno istnieją. Czy to problem z proxy?To cicha

To cicha blokada. Zarówno Auto.ru, jak i Drom.ru zwracają 404 dla podejrzanych zapytań automatycznych zamiast CAPTCHA. Twój scraper loguje „nie znaleziono ogłoszenia“, podczas gdy ogłoszenie jest aktywne. Zweryfikuj, otwierając ten sam URL w przeglądarce. Auto.ru (należy do Yandex) wykorzystuje logikę SmartCAPTCHA. Drom.ru jest prostszy — poprawne nagłówki, rosyjskie IP, opóźnienia 3–5 sekund między zapytaniami zazwyczaj wystarczają. Na obu serwisach: rotuj IP po blokadach, nie przy każdym zapytaniu.

Czy potrzebuję proxy również do mniejszych rosyjskich serwisów?Zależy od wolumenu

Zależy od wolumenu. HeadHunter (hh.ru) ogranicza częstotliwość zapytań po ~100 requestach. CIAN całkowicie blokuje zagraniczne IP i limituje krajowe. DNS-Shop, M.Video, Eldorado mają lżejsze zabezpieczenia — proxy datacenter przy umiarkowanej prędkości działa bez problemów. Regionalne serwisy ogłoszeniowe (Farpost, IRR, Youla) zazwyczaj wymagają jedynie rosyjskiego IP, by wyświetlać prawidłowe lokalne wyniki. Rejestry państwowe (EGRUL, Rosreestr) mają limity zapytań, ale nie stosują zaawansowanego wykrywania botów — powolne i systematyczne zapytania przechodzą bez problemu.

Czy ma znaczenie, z jakiego regionu Rosji pochodzi moje proxy?Tak

W przypadku niektórych serwisów — tak. WB i Ozon dostosowują czas dostawy, dostępność, a czasem ceny na podstawie wykrytego regionu. CIAN jest w pełni regionalny — ogłoszenia z Moskwy nie pojawiają się w zapytaniach z Krasnodaru. Rosyjskie IP od FineProxy są na poziomie kraju, bez wyboru miasta — większość geolokalizuje się w Moskwie. To wystarcza do większości zadań. Jeśli potrzebujesz danych z Syberii lub Dalekiego Wschodu, przekaż parametry regionu bezpośrednio w zapytaniu.

Jakie typy rosyjskich proxy oferuje FineProxy?IPv4 datacenter —

Datacenter IPv4 — własny ASN, bez hostingu w chmurze, stała stawka za IP, nielimitowany transfer. Bez czarnych list, jak w przypadku AWS czy Hetzner. ISP IPv4 — zarejestrowane na rosyjskich dostawcach konsumenckich (Rostelecom, Beeline, MTS), dla serwisów sprawdzających typ połączenia. Rotacyjne z RU w puli — nowe IP przy każdym zapytaniu. Na poziomie kraju. HTTP/HTTPS i SOCKS5.

Działające proxy
Rosja · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Rosja, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
28 online·Potrzebujesz więcej? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 godz. temu
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 godz. temu
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 dn. temu
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoweSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 godz. temu
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 godz. temu
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 godz. temu
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 godz. temu
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 godz. temu
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
93.5%
1 dn. temu
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 godz. temu
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 godz. temu
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
790 Kbps
100.0%
1 godz. temu
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
815 Kbps
98.5%
2 dn. temu
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
361 Kbps
96.4%
2 dn. temu
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
700 Kbps
92.8%
2 dn. temu
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 godz. temu
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 godz. temu
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
262 Kbps
62.7%
1 godz. temu
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 godz. temu
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 godz. temu
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 godz. temu
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 godz. temu
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 godz. temu
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
342 Kbps
13.1%
14 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 28

Instrukcja

Dlaczego rosyjskie strony blokują adresy IP z chmury — i co naprawdę działa przy scrapingu

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Rosyjskie strony internetowe nie stosują zachodnich systemów anty-bot w taki sam sposób jak witryny .com czy .de. Kluczowa różnica: rosyjskie marketplace’y i serwisy ogłoszeniowe prowadzą czarne listy nie tylko ogólnych „IP datacenter“, ale konkretnych ASN dostawców chmurowych — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Twoje IP nie musi nawet zachowywać się podejrzanie. Jeśli należy do znanego AS chmurowego, połączenie zostaje odrzucone, zanim strona zdąży się załadować.

Adresy IP serwerów proxy RU od FineProxy to IP datacenter, ale zarejestrowane na własny AS FineProxy — nie na firmę hostingu chmurowego. Ta różnica ma znaczenie na Wildberries, Ozon, Avito i dziesiątkach mniejszych rosyjskich serwisów. IP nie trafia na prekompilowaną czarną listę już pierwszego dnia.

Rosja prowadzi własny ekosystem internetowy. Yandex zamiast Google, VK zamiast Facebook, Wildberries i Ozon zamiast Amazon, Avito zamiast Craigslist, CIAN zamiast Zillow, Drom zamiast AutoTrader. Każdy serwis ma własny stos antybot i nie licencjonują tych samych zachodnich rozwiązań — Yandex zbudował SmartCAPTCHA wewnętrznie, Avito uruchamia własny fingerprinting TLS. Znajomość działania Cloudflare nie przygotuje Cię w pełni na scraping w tym środowisku.

Uniwersalne minimum dla każdego rosyjskiego celu: strefa czasowa Moskwy (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, spójny fingerprint przeglądarki i rosyjskie IP. Pomiń choćby jedno z tych czterech, a liczba zapytań przed blokadą drastycznie spadnie. Większość rosyjskich systemów antybot sprawdza wszystkie cztery jednocześnie — rozbieżność między, powiedzmy, rosyjskim IP a nagłówkiem w języku angielskim sama w sobie jest sygnałem.

Poza wielką piątką (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) jest długi ogon. HeadHunter na ogłoszenia o pracę, 2GIS na katalogi firm, DNS-Shop i M.Video na elektronikę, Farpost i IRR na regionalne ogłoszenia drobne, rejestry rządowe jak EGRUL. Zabezpieczenia wahają się od agresywnych po niemal zerowe, ale prawie wszystkie wymagają rosyjskiego IP, aby zwrócić poprawne dane. Jeśli kupisz dostęp do rosyjskich proxy od FineProxy, otrzymujesz opcje datacenter i ISP — datacenter do dużych wolumenów na lżejszych celach, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) na serwisy sprawdzające typ połączenia. Każde IP to rosyjskie anonimowe proxy: brak nagłówków przekierowania, indywidualny certyfikat SSL, HTTP/HTTPS i SOCKS5.

Jedno ograniczenie: rosyjskie IP proxy od FineProxy są na poziomie kraju. Bez targetowania na miasto czy region. Większość geolokalizuje się w Moskwie. Rosja obejmuje 11 stref czasowych, a niektóre serwisy — zwłaszcza Ozon, WB, CIAN — wyświetlają różne ceny, stany magazynowe i opcje dostawy w zależności od regionu. Jeśli potrzebujesz takiej szczegółowości, przekazuj parametry regionu w ciele żądania, zamiast polegać na IP.