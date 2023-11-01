Stan na dzień 16 listopada 2025 Drukuj

Specjalista ds. Obsługi Klienta#

Pasjonujesz się technologią i lubisz pomagać innym? Dołącz do naszego dynamicznego zespołu proxy jako Specjalista ds. Obsługi Klienta i odegraj kluczową rolę w zapewnianiu najwyższej jakości wsparcia naszym użytkownikom na całym świecie.

Twoja rola: Jako Specjalista ds. Obsługi Klienta będziesz na pierwszej linii kontaktu z naszymi klientami, pomagając im w bezproblemowym korzystaniu z naszych usług. Do Twoich zadań będzie należeć rozwiązywanie problemów, odpowiadanie na pytania oraz zapewnianie płynnego doświadczenia z naszą usługą proxy.

Główne obowiązki:

Zapewnianie obsługi klienta za pośrednictwem e-maila i czatów online — sprawnie i rzetelnie.

Diagnozowanie problemów technicznych związanych z naszymi usługami oraz dostarczanie jasnych i skutecznych rozwiązań.

Dogłębne poznanie naszych produktów i usług w celu oferowania spersonalizowanego doradztwa i wsparcia.

Zbieranie i przekazywanie opinii klientów w celu ulepszania naszych usług.

Wymagania:

Biegła znajomość języka angielskiego i rosyjskiego — w mowie i piśmie.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz przyjazne, otwarte podejście.

Stanowisko w pełni zdalne — pracuj z dowolnego miejsca na świecie.

Zainteresowanie technologiami internetowymi i chęć ciągłego rozwoju.

Wcześniejsze doświadczenie w obsłudze klienta lub na podobnym stanowisku będzie atutem, ale nie jest wymagane.

Wymagane miejsce zamieszkania poza Rosją, Ukrainą i Białorusią.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Stanowisko na pełny etat z minimalnym wynagrodzeniem $800. Przez pierwsze trzy miesiące po szkoleniu wynagrodzenie wynosi $600, z możliwością podwyżki w zależności od kwalifikacji i doświadczenia.

Jak aplikować: Jeśli z entuzjazmem podchodzisz do pomocy innym i pracy z najnowocześniejszymi technologiami, chętnie poznamy Twoją kandydaturę! Wyślij swoje CV oraz krótki list motywacyjny wyjaśniający, dlaczego jesteś idealnym kandydatem do naszego zespołu, na adres [email protected]

Dołącz do nas i wspólnie dostarczajmy wyjątkową obsługę i wsparcie klientom na całym świecie!

Full Stack Web Developer#

FineProxy.org poszukuje utalentowanego Full Stack Web Developera, który wzmocni nasz zespół. To doskonała okazja, aby współpracować z zaangażowaną grupą profesjonalistów i realnie wpływać na rozwój naszych usług.

Lokalizacja: Praca zdalna (z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy)

O firmie: W FineProxy.org stawiamy najwyższą jakość usług proxy dla klientów na całym świecie. Szukamy proaktywnego i wykwalifikowanego Full Stack Web Developera, który dołączy do naszego zdalnego zespołu i weźmie udział w rozwoju oraz optymalizacji naszych platform.

Wymagania:

Udokumentowane doświadczenie w Full Stack Web Development.

Bardzo dobra znajomość PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git oraz WHMCS.

Znajomość HTML, Smarty, CSS i JavaScript na poziomie średniozaawansowanym.

Biegła znajomość języka rosyjskiego.

Znajomość systemów kontroli wersji, w szczególności Git.

Doświadczenie z WHMCS lub podobnymi platformami będzie dużym atutem.

Umiejętność efektywnej współpracy w środowisku pracy zdalnej.

Zalety:

Znajomość Pythona oraz doświadczenie w parsingu będą dodatkowym atutem.

Wynagrodzenie:

Szczegóły wynagrodzenia zostaną omówione podczas rozmowy rekrutacyjnej i ustalone na podstawie kwalifikacji oraz doświadczenia.

Jak aplikować: Gotowy na nowe wyzwanie i rozwój razem z nami? Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny z opisem, dlaczego jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko, na adres [email protected]. Z niecierpliwością czekamy na Twoje zgłoszenie!