FineProxy to usługa wynajmu serwerów proxy działająca na własnej infrastrukturze. Korzystamy z nowoczesnego sprzętu serwerowego opartego na procesorach AMD, rozmieszczonego w dziesiątkach centrów danych na całym świecie. Nasza sieć wykorzystuje łącza o dużej przepustowości, sięgającej 80 Gbps, co zapewnia stabilne działanie nawet przy dużym obciążeniu. Wszystkie proxy pochodzą z naszych własnych pul adresów IP (działamy jako bezpośredni dostawca) i pozostają aktywne przez cały opłacony okres wynajmu.
Centrum pomocy
FAQ FineProxy
Praktyczne odpowiedzi dotyczące usług proxy, zamówień, zarządzania w panelu, dostępu do API, limitów, rozwiązywania problemów i pomocy technicznej.
Najczęściej zadawane pytania
Praktyczne odpowiedzi dotyczące usług FineProxy, zamawiania, konfiguracji, limitów i pomocy technicznej.
O FineProxy3 odpowiedzi
Oferujemy proxy centrów danych w pakietach, proxy dedykowane przypisane do jednego klienta, statyczne proxy ISP oraz produkty z rotacją proxy.
Obsługiwane protokoły to HTTP, HTTPS, SOCKS4 i SOCKS5. Obsługę UDP można dodać do każdego planu z wyjątkiem proxy rotacyjnych — podczas składania zamówienia lub później na stronie aktywnej usługi. W przypadku późniejszego dodania opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca usługi.
W większości przypadków adresy IP nie będą się pokrywać, ponieważ każde zamówienie jest realizowane oddzielnie.
W przypadku proxy pakietowych niewielkie pokrywanie się adresów jest jednak teoretycznie możliwe, ponieważ adresy IP mogą być współdzielone przez ograniczoną liczbę klientów. Prawdopodobieństwo pokrycia może wzrosnąć przy większych pakietach, ale w praktyce zdarza się to rzadko.
Jeśli potrzebujesz gwarantowanej unikalności adresów IP, wybierz proxy dedykowane.
Rodzaje proxy i wybór lokalizacji7 odpowiedzi
Zamówienie pakietowych proxy centrów danych może obejmować jeden kraj lub wiele krajów, pod warunkiem że całe zamówienie zawiera co najmniej 100 adresów IP. Ten minimalny próg pakietu nie dotyczy proxy dedykowanych.
Plany Country Mix pozwalają wykluczyć niepożądane kraje i zmienić liczbę adresów IP dla każdego kraju przed zakupem lub po nim, zależnie od planu i dostępnych zasobów.
Proxy dedykowane to adresy IP przypisane wyłącznie jednemu klientowi na cały okres wynajmu. W czasie najmu nie korzystają z nich inni klienci, a adresy pozostają niezmienione przez cały opłacony okres, chyba że poprosisz o wymianę lub odnowienie. Proxy dedykowane są dobrym wyborem, gdy potrzebujesz ściśle wyłącznego, statycznego adresu IP.
Proxy pakietowe są dostarczane w zestawach o ustalonej liczbie adresów IP. W zależności od planu poszczególne adresy IP w pakiecie mogą być jednocześnie używane przez ograniczoną liczbę klientów (zwykle do 3–5). Ten model jest przeznaczony do zastosowań, w których liczba adresów IP ma większe znaczenie niż wyłączność każdego z nich.
Wszystkie proxy pakietowe nadal stanowią nasze własne adresy IP działające w naszej infrastrukturze. Nie są to darmowe proxy ani adresy pozyskane z przeszukanych list zewnętrznych — to kontrolowane adresy IP dostępne wyłącznie w ramach naszej usługi proxy.
Najważniejsza różnica dotyczy modelu wyłączności.
W przypadku proxy dedykowanych adresy IP są przypisane jednemu klientowi i nie są współdzielone w okresie wynajmu. Pozostają powiązane z Twoim zamówieniem.
W przypadku proxy pakietowych adresy IP są udostępniane w zestawie i mogą być współdzielone przez ograniczoną liczbę klientów (zwykle do 3–5). Pozwala nam to oferować większą liczbę adresów IP w niższej cenie, ale nie gwarantuje wyłącznego korzystania z każdego adresu. Ten model sprawdza się, gdy skala jest ważniejsza niż ściśle dedykowane adresy IP.
Proxy ISP to statyczne rezydencjalne adresy IP, które należą do zwykłych domowych dostawców internetu, ale są umieszczone na serwerach w centrum danych.
Dzięki temu łączą zalety obu typów proxy. Od centrum danych dostajesz wysoką prędkość, statyczny adres IP, który się nie zmienia, i stabilny uptime. Od proxy rezydencjalnych — zaufanie: strony widzą ASN zwykłego dostawcy internetu, a nie firmy hostingowej, więc takie IP znacznie rzadziej są oznaczane lub blokowane.
Plany i ceny znajdziesz na stronie proxy ISP.
Kredyty API to wewnętrzne jednostki rozliczeniowe służące do mierzenia obciążenia generowanego przez Twoje zapytania. Każdy plan zawiera określoną liczbę kredytów, a każde wychodzące zapytanie zużywa pewną ich ilość w zależności od złożoności docelowej strony.
Proste zapytanie ładujące wyłącznie HTML lub JSON kosztuje zwykle 1 kredyt. Zapytania, które uruchamiają wiele równoległych zasobów — takich jak skrypty, obrazy, pliki CSS, czcionki, API i zapytania śledzące — zużywają więcej kredytów. Każdy zasób jest liczony jako osobne zapytanie podrzędne.
Te wartości są przybliżone i różnią się w zależności od strony:
- 1 kredyt — proste zapytanie w stylu API, bez przeglądarki, bez JS
- 2–3 kredyty — żądanie przeglądarki bez JS (podstawowy DOM, bez renderowania)
- ≈10 kredytów — pełna przeglądarka headless z renderowaniem JS, typowe obciążenie proxy datacenter
- 10–15+ kredytów — ciężkie strony z dużą liczbą skryptów, trackerów, reklam, analityki lub dużych pakietów zasobów
Różne strony mają różne struktury DOM, paczki JS i łańcuchy zasobów. Jedna strona może ładować zaledwie kilka plików, inna może generować ponad 30 zapytań zależnych na stronę.
Jak obliczyć rzeczywiste zużycie?
Możesz łatwo oszacować zużycie kredytów przed wyborem planu:
- Otwórz stronę, którą chcesz scrapować.
- Sprawdź, ile równoległych żądań wykonuje, korzystając z narzędzia takiego jak RequestMap
- Liczba załadowanych zasobów ≈ liczba kredytów na jedno załadowanie strony.
Dzięki temu uzyskasz dokładne oszacowanie, ile kredytów API zużyje Twój workflow. Każde zapytanie, które dociera do naszej infrastruktury, zużywa kredyty — w tym odpowiedzi takie jak 404, 429, 503 czy timeouty. Nawet jeśli strona docelowa zwróciła błąd, zapytanie zostało przez nas przetworzone i przekierowane.
Nie. Lokalizację można wybrać tylko na poziomie kraju. Kierowanie na konkretne miasto w danym kraju nie jest obsługiwane. Adresy IP są przydzielane automatycznie z najmniej obciążonych sieci w naszej infrastrukturze.
Zamówienia, portfel i płatności6 odpowiedzi
Saldo w panelu można doładować kartą płatniczą, przez Apple Pay lub kryptowalutą — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 i USDT ERC20. Płatności kartą i przez Apple Pay są przetwarzane przez Paddle i Stripe.
Wszystkie doładowania są realizowane wyłącznie za pośrednictwem operatorów płatności; nie przyjmujemy bezpośrednich przelewów kryptowalutowych. Dostępne opcje zależą od regionu.
Proxy są dostarczane automatycznie natychmiast po pomyślnej płatności. W standardowych planach dostęp do proxy pojawia się na koncie osobistym bez oczekiwania i ręcznego przetwarzania. Nie wysyłamy danych proxy pocztą elektroniczną.
Jedynym wyjątkiem są zamówienia indywidualne lub niestandardowe składane przez system zgłoszeń. W takich przypadkach dostarczenie proxy może potrwać do 24 godzin.
Standardowy okres wynajmu wynosi co najmniej 30 dni. Płatny okres 48-godzinny jest również dostępny dla wszystkich produktów z wyjątkiem proxy rotacyjnych.
Wybierz dowolny produkt z proxy nierotacyjnymi, skonfiguruj kraje, liczbę adresów IP i dodatki, a następnie wybierz 48 godzin. Katalog obliczy i pokaże pełną cenę wybranej konfiguracji przed płatnością.
Jeśli wynik testu Ci odpowiada, możesz przedłużyć tę samą usługę do 30 dni: login, hasło i lista adresów IP pozostaną bez zmian, więc nie trzeba niczego konfigurować ponownie.
Uwaga: zamówienia na 48 godzin nie podlegają zwrotowi.
W panelu znajduje się jeden wewnętrzny portfel. Doładuj go ręcznie lub włącz automatyczne doładowania — każda usługa i każdy dodatek są opłacane z tego salda, bez konieczności osobnego zasilania faktury przy każdym zakupie.
Wszystkie doładowania w panelu są przetwarzane wyłącznie przez operatorów płatności. Nie przyjmujemy bezpośrednich przelewów kryptowalutowych.
Zamówienie usługi z góry na 3 miesiące daje 10% rabatu, na 6 miesięcy — 15%, a na 12 miesięcy — 20%. Rabat jest naliczany automatycznie po wybraniu okresu przy finalizacji zamówienia.
Zarządzanie aktywną usługą8 odpowiedzi
Wszystkie proxy pozostają aktywne przez cały opłacony okres wynajmu i nie wymagają obowiązkowej wymiany. Adresy IP pozostają aktywne tak długo, jak długo odnawiasz usługę.
Tak. Planowa wymiana listy adresów IP jest bezpłatna: możesz przeprowadzić ją samodzielnie w panelu raz na 8 dni.
Jeśli nie chcesz czekać na planową wymianę, dostępna jest wymiana pozaplanowa — pełna lub częściowa. Jest to opcja płatna: $10 za operację, pobierane z salda w panelu.
Proxy rotacyjne nie wymagają wymiany: ich adresy zmieniają się automatycznie.
Otwórz aktywną usługę → Więcej działań (w prawym górnym rogu) → Odśwież adresy IP. Możesz tu odświeżyć całą listę, wymienić tylko wybrane adresy albo adresy z określonego kraju.
Jeśli pozwalają na to Twój plan i dostępne zasoby, podczas odświeżania możesz również zwiększyć lub zmniejszyć udział danego kraju w pakiecie. Planowa wymiana raz na 8 dni jest bezpłatna; pozaplanowa kosztuje $10 — szczegóły znajdziesz w odpowiedzi „Czy mogę wymienić adresy IP przed końcem okresu wynajmu?”.
Wszystkie adresy objęte usługą znajdują się na stronie aktywnej usługi w sekcji Adresy IP. Zobaczysz pełną listę wraz z krajem każdego adresu, a filtr krajów pomoże szybko wybrać potrzebne pozycje.
Listę można wyeksportować na dwa sposoby:
- Zwykły plik TXT — wybierz potrzebne kraje i pobierz tylko ich adresy, po jednym proxy w każdym wierszu.
- Kreator niestandardowy — określ własny format wiersza za pomocą zmiennych {ip}, {port}, {login}, {password} i {scheme}, aby plik pasował do Twojego oprogramowania bez ręcznej edycji.
Informacje o portach i kreatorze znajdziesz w odpowiedzi „Jakie porty i formaty list proxy są dostępne?”.
Użyj portu odpowiadającego protokołowi i metodzie uwierzytelniania:
|Protokół
|Port uwierzytelniania danymi
|Port listy dozwolonych IP
|Możliwości
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Standardowa obsługa proxy HTTP
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Tylko uwierzytelnianie IP
|HTTP/2 (port 993, omijanie DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Zmienne kreatora:
- {ip} — adres IP proxy
- {port} — port połączenia
- {login} — login usługi
- {password} — hasło usługi
- {scheme} — protokół proxy
Możesz ułożyć je z dowolnymi separatorami lub tekstem, aby uzyskać wybrany format wyjściowy.
Są to dane uwierzytelniające usługi, a nie login do panelu. Login zmienisz w sekcji Połączenie, a hasło w sekcji Zarządzanie → Hasło.
Jest to przydatne podczas zmiany schematu nazewnictwa lub aktualizowania wielu istniejących plików konfiguracyjnych; przed przełączeniem zadań zaktualizuj te pliki, wpisując nowe wartości.
Przejdź do aktywnej usługi → Zarządzanie → Dodatkowe adresy IP. Bez anulowania usługi możesz dodać adresy IP z jednego kraju lub wielu krajów.
Cena jest naliczana proporcjonalnie do liczby pozostałych dni.
Przejdź do aktywnej usługi → Zarządzanie i wybierz na dole „Anuluj tę usługę”. Niewykorzystana wartość wróci do Twojego portfela.
W przypadku anulowania w ciągu 24 godzin możesz za pośrednictwem zgłoszenia poprosić o zwrot środków na pierwotną metodę płatności, zgodnie z zasadami zwrotów.
Ruch i limity połączeń10 odpowiedzi
Nie nakładamy sztucznych ograniczeń prędkości na poziomie planu. Rzeczywista wydajność zależy przede wszystkim od czynników zewnętrznych, w tym ograniczeń po stronie klienta, konfiguracji oprogramowania, jakości sieci i działania witryn docelowych.
W rzeczywistych warunkach prędkość na zdalnych serwerach może sięgać 700 Mbps. W typowych sieciach domowych wynosi zwykle około 200–300 Mbps. Nie gwarantujemy jednak prędkości minimalnej, ponieważ nie może być ona jednakowa we wszystkich sieciach i scenariuszach użytkowania.
Nie stosujemy przestarzałych formatów proxy ograniczonych do 10–20 Mbps. Parametry prędkości są określane dla każdego adresu IP, a nie uśredniane dla całego pakietu.
Transfer danych jest nielimitowany. W przypadku przepustowości zalecamy przestrzeganie poniższych wartości, zależnych od wielkości pakietu:
- Pakiety obejmujące do 300 adresów IP — do 100 Mbps
- Pakiety obejmujące do 3,000 adresów IP — do 500 Mbps
- Pakiety obejmujące od 3,001 do 5,000 adresów IP — do 1 Gbps
- Pakiety obejmujące od 5,001 do 15,000 adresów IP — do 1.5 Gbps
- Pakiety obejmujące od 15,001 do 25,000 adresów IP — do 2.5 Gbps
- Pakiety obejmujące co najmniej 25 001 adresów IP — do 5 Gbps
Nie są to automatyczne limity — nic nie ogranicza technicznie Twojej prędkości. Prosimy o pozostawanie w podanych zakresach: jeśli będziesz je stale przekraczać, dział pomocy może utworzyć zgłoszenie z prośbą o zmniejszenie obciążenia.
Limit jednocześnie aktywnych połączeń proxy (technicznie: „połączeń współbieżnych”) zależy od wielkości pakietu:
- Pakiety obejmujące do 999 adresów IP — 1,500 jednoczesnych połączeń
- Pakiety obejmujące od 1,000 do 4,999 adresów IP — 3× liczba adresów IP
- Pakiety obejmujące od 5,000 do 14,999 adresów IP — 2× liczba adresów IP
- Pakiety obejmujące co najmniej 15,000 adresów IP — tyle połączeń, ile adresów IP
Zamykaj połączenia po zakończeniu każdego zadania. W przeciwnym razie połączenie może pozostać aktywne aż do upływu 120-sekundowego limitu czasu, zmniejszając efektywną liczbę możliwych żądań.
Jeśli obciążenie nie odpowiada statystykom, poproś twórcę oprogramowania o sprawdzenie sposobu obsługi połączeń.
Połączenia współbieżne określają, ile połączeń proxy może działać jednocześnie.
Za każdym razem, gdy przeglądarka, aplikacja lub skrypt wysyła żądanie przez proxy, otwierane jest połączenie. Podczas przetwarzania żądania połączenie pozostaje aktywne i jest liczone jako połączenie współbieżne. Po ukończeniu żądania i zamknięciu połączenia przestaje być uwzględniane.
Warto pamiętać, że otwarcie witryny nie zawsze oznacza tylko jedno połączenie.
Podczas ładowania strony przeglądarka najpierw pobiera główny plik HTML. Następnie może wczytać wiele dodatkowych zasobów, takich jak obrazy, skrypty, arkusze stylów, czcionki i żądania API. Każde z tych żądań może otworzyć własne połączenie na czas przetwarzania.
W rezultacie jedna wizyta w witrynie może utworzyć wiele jednoczesnych połączeń. Ich rzeczywista liczba zależy od struktury witryny, liczby wczytywanych zasobów oraz sposobu obsługi żądań przez przeglądarkę lub aplikację.
Usługa automatycznie przejdzie w Slow Mode — tryb ograniczenia połączeń współbieżnych. Gdy jest aktywny, dozwolone jest nie więcej niż jedno połączenie na adres IP.
Czas jego trwania zależy od liczby naruszeń w ciągu 24 godzin:
- Do 2 naruszeń — 5 minut
- Od 3 do 6 naruszeń — 15 minut
- Od 7 do 10 naruszeń — 30 minut
- Ponad 10 naruszeń — 60 minut
Po zakończeniu okresu ograniczenia usługa automatycznie wraca do normalnego działania.
Wątki to równoległe zadania oprogramowania, natomiast połączenia to aktywne sesje sieciowe otwierane przez te zadania za pośrednictwem proxy. Jeden wątek może korzystać z kilku jednoczesnych połączeń.
Typowe przykłady:
- Żądanie API — zwykle 1 połączenie
- Proste żądanie HTTP (HTML lub JSON) — zwykle 1 połączenie
- Żądanie przeglądarki bez JavaScript — 2–3 połączenia
- Przeglądarka headless renderująca JavaScript — średnio około 10 połączeń
- Rozbudowana strona z reklamami, analityką, śledzeniem i wieloma zasobami — 10–15+ połączeń
Każdy wczytany skrypt, arkusz stylów, obraz, plik czcionki, wywołanie API lub element śledzący może utworzyć osobne połączenie wychodzące.
Aby ustalić, ilu połączeń faktycznie potrzebujesz, zmierz obciążenie przed wyborem planu:
- Otwórz w Chrome lub Firefox witrynę, z którą zamierzasz pracować.
- Naciśnij F12 (lub kliknij prawym przyciskiem myszy → Zbadaj), aby otworzyć narzędzia deweloperskie, i przejdź do karty Sieć. Pokazuje ona każde żądanie wysyłane podczas ładowania strony.
- Odśwież stronę i sprawdź, ile żądań działa jednocześnie. Liczba zasobów ładowanych równolegle — obrazów, skryptów, arkuszy stylów, czcionek i wywołań API — w przybliżeniu odpowiada liczbie połączeń przypadających na jedno załadowanie strony. Przydatny przegląd graficzny zapewnia również internetowe narzędzie Request Map.
- Pomnóż tę liczbę przez liczbę równoległych wątków lub zadań w swoim oprogramowaniu i dodaj 20–30% zapasu na szczytowe obciążenie.
Witryny mają różną budowę: jedna wczytuje kilka plików, a inna wysyła co najmniej 30 żądań przy każdym załadowaniu strony. Dlatego należy zmierzyć rzeczywistą witrynę docelową, zamiast polegać na wartościach średnich.
Otwórz stronę aktywnej usługi → Statystyki. Na wykresie przejdź do karty Połączenia: zobaczysz swój limit, bieżące wykorzystanie oraz oznaczenie Slow Mode, jeśli ten tryb został zastosowany.
Tak. Jeśli limit połączeń w Twoim pakiecie jest niewystarczający, możesz kupić dodatkowe połączenia współbieżne — podczas składania zamówienia lub w dowolnym momencie działania usługi.
Wszystko odbywa się w panelu na stronie aktywnej usługi: wybierz potrzebną liczbę, a po opłaceniu z salda limit wzrośnie automatycznie, bez konieczności tworzenia zgłoszenia do pomocy technicznej.
Cena wynosi $30 za 1,000 połączeń na 30 dni. Jeśli dodasz połączenia do już działającej usługi, opłata zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni — zapłacisz tylko za resztę okresu.
Limit połączeń współbieżnych dotyczy całej usługi, a nie każdego adresu IP na liście dozwolonych. Jeśli dodano kilka adresów — na przykład z biura, komputera domowego i serwera — domyślnie współdzielą one wspólny limit.
Aby jedno powiązanie nie zużywało połączeń pozostałych, podczas jego dodawania lub edycji w sekcji Zarządzanie → Lista dozwolonych IP możesz określić liczbę przydzielonych mu połączeń. Przykładowo przy limicie 1,500: 1,000 dla serwera, 300 dla biura i 200 dla komputera domowego.
Suma wszystkich przydziałów nie może przekroczyć limitu usługi. Przydziały można później zmienić, edytując powiązanie.
Lista dozwolonych adresów IP i dostęp4 odpowiedzi
Lista dozwolonych adresów IP określa, z których źródłowych adresów IP można uzyskiwać dostęp do Twoich proxy. Inne adresy źródłowe są odrzucane.
Dostęp z nowo dodanego źródłowego adresu IP jest zwykle aktywowany w ciągu około 10 sekund.
Tak. Zarządzaj nimi na stronie aktywnej usługi w sekcji Zarządzanie → Lista dozwolonych IP.
Do 5 powiązań jest bezpłatnych. Każde dodatkowe powiązanie kosztuje $1 miesięcznie, a opłata jest pobierana z portfela w panelu.
Nie. Korzystanie z proxy bez listy dozwolonych adresów IP nie jest obsługiwane. Aby uzyskać dostęp do proxy, musisz dodać swój adres IP do listy dozwolonych.
Jeśli dostawca Internetu zmienia Twój adres IP w obrębie tej samej podsieci, proxy nadal będą działać bez ciągłego aktualizowania listy dozwolonych.
Dodaj bieżący adres IP w ustawieniach usługi i korzystaj z uwierzytelniania loginem i hasłem. System automatycznie określi dozwolony zakres podsieci.
W przypadku połączeń uwierzytelnianych danymi użyj:
- HTTP — port 8080
- SOCKS5 — port 1080
Przykładowo dla adresu 85.249.3.145 system może zezwolić na zakres 85.249.0.0–85.249.7.255. Dostęp pozostanie aktywny, jeśli Twój adres zmieni się w tym zakresie. Zakres można sprawdzić dowolnym kalkulatorem CIDR, ale nie trzeba wprowadzać go ręcznie.
API, MCP i webhooki3 odpowiedzi
API umożliwia oprogramowaniu korzystanie z obsługiwanych funkcji konta FineProxy. MCP zapewnia zgodnym narzędziom AI standardowy sposób korzystania z tych funkcji.
Klucze utworzysz w sekcji Ustawienia → Klucze API. Sekret jest wyświetlany tylko raz; skopiuj go i przechowuj bezpiecznie. Dla integracji używaj osobnych kluczy z minimalnym niezbędnym zakresem uprawnień.
Nadaj tylko wymagane uprawnienia:
- customer:read — odczytywanie informacji o kliencie.
- customer:write — aktualizowanie informacji o kliencie.
- wallet:read — wyświetlanie danych portfela.
- wallet:deposit — zarządzanie wpłatami do portfela.
- services:read — wyświetlanie usług.
- services:write — tworzenie lub zmienianie usług.
- tickets:read — wyświetlanie zgłoszeń.
- tickets:write — tworzenie lub aktualizowanie zgłoszeń.
- catalog:read — wyświetlanie produktów i opcji.
- usage:read — wyświetlanie danych o wykorzystaniu.
- wallet:spend — pozwala automatyzacji wydawać środki z portfela.
- webhooks — zarządzanie webhookami.
wallet:spend to uprawnienie finansowe: automatyzacja, która je posiada, może wydawać środki z portfela.
Webhook to automatyczne powiadomienie wysyłane przez FineProxy na wskazany adres (URL HTTPS), gdy na Twoim koncie wystąpi zdarzenie rozliczeniowe — na przykład aktywność portfela lub zmiana płatności za usługę. Nie musisz logować się do panelu ani cyklicznie odpytywać API: system sam powiadamia Twoją usługę o zdarzeniu.
Praktyczne zastosowania:
- Księgowość — automatyczne rejestrowanie płatności i doładowań w systemie CRM lub księgowym.
- Monitorowanie usług — otrzymywanie sygnału po opłaceniu lub odnowieniu usługi i natychmiastowe uruchamianie własnych procesów, takich jak aktualizacja listy proxy w oprogramowaniu.
- Alerty — przekazywanie powiadomień do Telegrama, Slacka lub poczty elektronicznej, aby zespół dowiadywał się o zdarzeniach bez otwierania panelu.
- Kontrola salda — powiązanie zdarzeń portfela z własnymi mechanizmami kontroli i terminowe doładowywanie, aby usługi nigdy nie zostały przerwane.
Konfiguracja: Ustawienia → Webhooki → wprowadź adres HTTPS, pod którym Twoja usługa przyjmuje żądania. Podczas tworzenia webhooka sekret zostanie wyświetlony tylko raz — zapisz go, ponieważ Twoja usługa używa go do sprawdzenia, czy powiadomienie rzeczywiście pochodzi z FineProxy, a nie od strony trzeciej.
Jeśli nie masz własnego serwera, możesz odbierać webhooki za pomocą narzędzi no-code, takich jak Zapier, Make lub n8n.
Testowanie proxy i zablokowane zasoby5 odpowiedzi
Przyczyną jest lista dozwolonych adresów IP. Adres IP używany przez internetowy tester różni się od adresu dodanego do listy dozwolonych na Twoim koncie, dlatego tester nie może uzyskać dostępu do proxy. Nasze proxy działają wyłącznie ze źródłowego adresu IP znajdującego się na liście dozwolonych.
Testuj proxy w tym samym środowisku i oprogramowaniu, w którym zamierzasz ich używać:
- Skonfiguruj proxy w przeglądarce Firefox z rozszerzeniem FoxyProxy.
- Użyj SOCKS5 z uwierzytelnianiem.
- Przetestuj kilka witryn.
- Jeśli nadal nie działają, sprawdź źródłowy adres IP w sekcji Lista dozwolonych IP.
Przetestuj je przy minimalnym obciążeniu i sprawdź listę dozwolonych IP, zwłaszcza jeśli zmienił się Twój źródłowy adres IP lub podsieć.
Wypróbuj inne witryny. Jeśli nie działa tylko jedna, sprawdź zasady dotyczące zablokowanych witryn i usług. Zasobów objętych tymi zasadami nie można odblokować.
Jeśli zasób nie jest zablokowany, prześlij działowi pomocy kod błędu, dzienniki i zrzut ekranu ustawień proxy.
Wszystkie zgłoszenia dotyczące problemów technicznych, sprawdzania proxy i niestandardowych sytuacji są obsługiwane wyłącznie przez system zgłoszeń. Pozwala nam to prawidłowo śledzić każdą sprawę i udzielać precyzyjnych odpowiedzi. Średni czas odpowiedzi wynosi do 1–2 godzin, a oficjalny czas SLA na odpowiedź — do 24 godzin.
Nasze proxy działają z ograniczeniami na poziomie infrastruktury, które obowiązują wszystkich użytkowników i wszystkie plany. Jeśli zasób podlega tym ograniczeniom, dostęp do niego przez nasze proxy jest niemożliwy i nie można go odblokować.
- Usługi poczty elektronicznej i protokoły pocztowe (SMTP, IMAP, POP3) są całkowicie zablokowane niezależnie od zastosowania.
- Zasoby administracji publicznej, w tym wszystkie domeny .gov, są zablokowane dla wszystkich krajów i planów.
- Wyniki wyszukiwania Google są zablokowane (pozostałe usługi Google są dostępne).
Pełna lista zablokowanych witryn i usług jest dostępna tutaj
Jeśli zasób znajduje się na tej liście, nie będzie działać przez nasze proxy.
Gwarancje i zwroty3 odpowiedzi
Gwarantujemy dostępność proxy przez cały opłacony okres, pod warunkiem przestrzegania warunków i limitów usługi.
Nie gwarantujemy dostępu do każdej witryny ani zgodności z konkretną usługą. Wyniki mogą zależeć od zmieniających się zasad witryny docelowej, systemów antybotowych, profili przeglądarki, nagłówków, ustawień trybu headless i innej konfiguracji oprogramowania.
Jeśli konkretne adresy Ci nie odpowiadają, można je wymienić — dostępne opcje opisano w odpowiedzi „Czy mogę wymienić adresy IP przed końcem okresu wynajmu?”.
Tak. Zapewniamy bezproblemowy zwrot środków w ciągu 24 godzin od zakupu usługi. Zwrot jest realizowany tą samą metodą płatności, której użyto do zakupu. Jeśli płatność została dokonana kryptowalutą, musisz podać adres portfela i nazwę sieci. Wszystkie wnioski o zwrot należy składać wyłącznie przez system zgłoszeń na koncie osobistym. Przed wystąpieniem o zwrot z salda konta musisz ręcznie anulować aktywną usługę na koncie osobistym. Jest to konieczne ze względu na wymogi proceduralne i regulacyjne.
Zwrot może zostać odrzucony, gdy:
- Usługa była używana z naruszeniem zasad świadczenia usług.
- Od płatności minęło ponad 24 godziny.
- Usługa została zakupiona na 48 godzin; zamówienia 48-godzinne nie podlegają zwrotowi.
Po upływie 24 godzin nadal możesz anulować aktywną usługę. Jej niewykorzystana wartość zostanie przekazana do portfela w panelu na przyszłe zakupy.