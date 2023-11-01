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FAQ FineProxy

Praktyczne odpowiedzi dotyczące usług proxy, zamówień, zarządzania w panelu, dostępu do API, limitów, rozwiązywania problemów i pomocy technicznej.

Tematy9 kategorii
Baza wiedzy48 odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Praktyczne odpowiedzi dotyczące usług FineProxy, zamawiania, konfiguracji, limitów i pomocy technicznej.

01

O FineProxy

3 odpowiedzi

02

Rodzaje proxy i wybór lokalizacji

7 odpowiedzi

03

Zamówienia, portfel i płatności

6 odpowiedzi

04

Zarządzanie aktywną usługą

8 odpowiedzi

05

Ruch i limity połączeń

10 odpowiedzi

06

Lista dozwolonych adresów IP i dostęp

4 odpowiedzi

07

API, MCP i webhooki

3 odpowiedzi

08

Testowanie proxy i zablokowane zasoby

5 odpowiedzi

09

Gwarancje i zwroty

3 odpowiedzi