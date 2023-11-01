FineProxy خدمة لتأجير خوادم البروكسي تعمل على بنيتها التحتية الخاصة. نستخدم أجهزة خوادم حديثة تعتمد على AMD وموزعة في عشرات مراكز البيانات حول العالم. بُنيت شبكتنا بوصلات عالية السعة تصل إلى 80 Gbps، ما يضمن أداءً مستقرًا حتى تحت الأحمال المرتفعة. تُوفَّر جميع البروكسيات من مجمّعات عناوين IP الخاصة بنا (إذ نعمل مزودًا مباشرًا)، وتظل نشطة طوال فترة الإيجار المدفوعة.
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الأسئلة الشائعة حول FineProxy
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الأسئلة الشائعة
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حول FineProxy3 إجابات
نقدم بروكسيات مراكز البيانات ضمن حزم، وبروكسيات مخصصة لعميل واحد، وبروكسيات ISP ثابتة، ومنتجات بروكسي متناوبة.
البروتوكولات المدعومة هي HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5. يمكن إضافة UDP إلى أي خطة باستثناء البروكسيات المتناوبة، سواء عند تقديم الطلب أو لاحقًا من صفحة الخدمة النشطة. وعند إضافته لاحقًا، تُحتسب الرسوم بنسبة تتناسب مع أيام الخدمة المتبقية.
في معظم الحالات، لن تتداخل عناوين IP، لأن كل طلب يُجهَّز بصورة مستقلة.
ومع ذلك، قد يحدث نظريًا قدر بسيط من التداخل في بروكسيات الحزم، إذ يمكن مشاركة عناوين IP بين عدد محدود من العملاء. وقد تزداد احتمالية التداخل مع الحزم الأكبر، لكنها تظل غير شائعة عمليًا.
إذا كنت تحتاج إلى ضمان تفرّد عناوين IP، فالبروكسيات المخصصة هي الخيار المناسب.
أنواع البروكسي واختيار الموقع7 إجابات
يمكن أن يتضمن طلب حزمة بروكسيات مراكز البيانات دولة واحدة أو عدة دول، شرط أن يحتوي إجمالي الطلب على 100 عنوان IP على الأقل. ولا تخضع البروكسيات المخصصة لهذا الحد الأدنى الخاص بالحزم.
تتيح لك خطط مزيج الدول استبعاد الدول غير المرغوبة وتعديل عدد عناوين IP لكل دولة قبل الشراء أو بعده، وفقًا للخطة والمخزون المتاح.
البروكسيات المخصصة هي عناوين IP تُخصَّص حصريًا لعميل واحد طوال فترة الإيجار. لا يستخدمها عملاء آخرون خلال مدة الإيجار، وتبقى دون تغيير طوال الفترة المدفوعة ما لم تطلب استبدالها أو تجديدها. وهي مناسبة عندما تحتاج إلى عنوان IP ثابت وحصري بالكامل.
تُقدَّم بروكسيات الحزم في مجموعات تضم عددًا ثابتًا من عناوين IP. وبحسب الخطة، قد يستخدم كل عنوان IP في الحزمة عدد محدود من العملاء في الوقت نفسه (عادةً ما يصل إلى 3–5). صُمم هذا النموذج للحالات التي يكون فيها حجم عناوين IP أهم من حصرية كل عنوان.
تظل جميع بروكسيات الحزم عناوين IP خاصة بنا تعمل على بنيتنا التحتية. وهي ليست بروكسيات مجانية ولا مأخوذة من قوائم أطراف ثالثة جُمعت آليًا، بل عناوين IP خاضعة لإدارتنا ومتاحة فقط ضمن خدمة البروكسي لدينا.
يكمن الفرق الأساسي في نموذج الحصرية.
في البروكسيات المخصصة، تُخصَّص عناوين IP لعميل واحد ولا تُشارك خلال فترة الإيجار، وتظل مرتبطة بطلبك.
في بروكسيات الحزم، تُقدَّم عناوين IP ضمن حزمة وقد يتشاركها عدد محدود من العملاء (عادةً ما يصل إلى 3–5). يتيح ذلك توفير أعداد أكبر من عناوين IP بسعر أقل، لكنه لا يضمن الاستخدام الحصري لكل عنوان على حدة. ويناسب هذا النموذج الحالات التي يكون فيها التوسع أهم من امتلاك عناوين IP مخصصة حصريًا.
بروكسيات ISP هي عناوين IP سكنية ثابتة تعود إلى مزوّدي إنترنت منزلي عاديين، لكنها مستضافة على خوادم في مركز بيانات.
بهذا تحصل على مزايا نوعَي البروكسي معًا. من مركز البيانات: سرعة عالية، وعنوان IP ثابت لا يتغيّر، واستقرار في وقت التشغيل. ومن البروكسيات السكنية: الثقة. فالمواقع ترى رقم ASN لمزوّد إنترنت عادي وليس لشركة استضافة، لذلك نادرًا ما يتم وضع علامات على هذه العناوين أو حظرها.
اطّلع على الخطط والأسعار في صفحة بروكسيات ISP.
أرصدة API هي وحدات الفوترة الداخلية المستخدمة لقياس حجم الحمل الذي تُولّده طلباتك. تأتي كل خطة بعدد محدد من الأرصدة، ويُخصم من كل طلب صادر مقدار معيّن بناءً على مدى تعقيد صفحة الويب المستهدفة.
الطلب البسيط الذي يحمّل HTML أو JSON فقط يكلّف عادةً رصيدًا واحدًا (credit). أما الطلبات التي تُطلق عدة موارد متوازية — مثل السكربتات والصور وملفات CSS والخطوط وواجهات API وطلبات التتبع — فتستهلك أرصدة أكثر. كل مورد يُحتسب كطلب فرعي منفصل.
هذه الأرقام تقريبية وتختلف حسب الموقع:
- رصيد واحد — طلب بسيط بأسلوب API، بدون متصفح، بدون JS
- 2–3 رصيد — طلب متصفح بدون JS (DOM أساسي، بدون عرض مرئي)
- ≈10 أرصدة — متصفح headless كامل مع عرض JS، حمل بروكسي DC نموذجي
- 10–15+ رصيد — صفحات ثقيلة تحتوي على سكربتات وأدوات تتبع وإعلانات وتحليلات أو حزم أصول كبيرة
تختلف المواقع في بنية DOM وحزم JS وسلاسل الموارد. بعض المواقع تُحمّل ملفات قليلة فقط، بينما قد تُطلق مواقع أخرى أكثر من 30 طلباً فرعياً لكل صفحة.
كيف تحسب استهلاكك الفعلي؟
يمكنك بسهولة تقدير استهلاك الرصيد قبل الاشتراك في أي خطة:
- افتح الصفحة التي تريد جمع بياناتها.
- تحقق من عدد الطلبات المتوازية التي يُجريها باستخدام أداة مثل RequestMap
- عدد الموارد المُحمّلة ≈ عدد الأرصدة لكل تحميل صفحة.
يمنحك هذا تقديرًا دقيقًا لعدد رصيد API الذي سيستهلكه سير عملك. أي طلب يصل إلى بنيتنا التحتية يستهلك رصيدًا — بما في ذلك الاستجابات مثل 404 و429 و503 أو انتهاء المهلة. حتى لو أعاد الموقع المستهدف خطأً، فإننا قد عالجنا الطلب ووجّهناه بالفعل.
لا. يتوفر اختيار الموقع على مستوى الدولة فقط، ولا ندعم الاستهداف على مستوى المدينة داخل الدولة. تُعيَّن عناوين IP تلقائيًا من الشبكات الأقل حملًا ضمن بنيتنا التحتية.
الطلبات والمحفظة والدفع6 إجابات
يمكنك شحن رصيد لوحة التحكم ببطاقة ائتمان أو عبر Apple Pay أو بالعملات المشفرة: BTC وETH وLTC وUSDT TRC20 وUSDT ERC20. وتعالج Paddle وStripe مدفوعات البطاقات وApple Pay.
تتم جميع عمليات الشحن عبر معالجي الدفع فقط؛ ولا نقبل التحويلات المباشرة بالعملات المشفرة. وتعتمد الخيارات المتاحة على منطقتك.
تُسلَّم البروكسيات تلقائيًا فور نجاح الدفع. وفي الخطط القياسية، يظهر الوصول إليها في حسابك الشخصي دون انتظار أو معالجة يدوية. ولا نرسل تفاصيل البروكسي عبر البريد الإلكتروني.
الاستثناء الوحيد هو الطلبات المخصصة أو غير القياسية المقدمة عبر نظام التذاكر. وفي هذه الحالات، قد يستغرق تسليم البروكسي ما يصل إلى 24 ساعة.
مدة الاستئجار القياسية لا تقل عن 30 يومًا. كما تتوفر مدة مدفوعة قدرها 48 ساعة لجميع المنتجات باستثناء الوكلاء الدوّارين.
اختر أي منتج وكلاء غير دوّار، واضبط البلدان وعدد عناوين IP والإضافات، ثم اختر 48 ساعة. يحسب الكتالوج السعر الكامل للإعداد المحدد ويعرضه قبل الدفع.
إذا كنت راضيًا عن النتائج، فيمكنك تمديد الخدمة نفسها إلى 30 يومًا؛ إذ يبقى اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور وقائمة عناوين IP كما هي، فلا حاجة إلى إعادة ضبط أي إعدادات.
يرجى الملاحظة: طلبات 48 ساعة غير قابلة للاسترداد.
تحتوي لوحة التحكم على محفظة داخلية واحدة. يمكنك شحنها يدويًا أو تفعيل الشحن التلقائي؛ وتُدفع تكلفة كل خدمة وإضافة من هذا الرصيد، من دون الحاجة إلى تمويل فاتورة منفصلة لكل عملية شراء.
تُعالج جميع عمليات شحن لوحة التحكم عبر معالجي الدفع فقط. ولا نقبل التحويلات المباشرة بالعملات المشفرة.
يمنحك طلب الخدمة مقدمًا لمدة 3 أشهر خصمًا قدره 10%، ولمدة 6 أشهر خصمًا قدره 15%، ولمدة 12 شهرًا خصمًا قدره 20%. يُطبق الخصم تلقائيًا عند اختيار المدة في صفحة الدفع.
إدارة خدمة نشطة8 إجابات
تظل جميع البروكسيات نشطة طوال فترة الإيجار المدفوعة ولا تتطلب استبدالًا إلزاميًا. وتبقى عناوين IP نشطة ما دمت تواصل تجديد خدمتك.
نعم. استبدال قائمة عناوين IP المجدول مجاني: ويمكنك تنفيذه بنفسك من لوحة التحكم مرة كل 8 أيام.
إذا لم ترغب في انتظار الاستبدال المجدول، يتوفر استبدال غير مجدول، كليًا أو جزئيًا. وهذا خيار مدفوع بتكلفة $10 لكل عملية، تُخصم من رصيد لوحة التحكم.
لا تحتاج البروكسيات المتناوبة إلى الاستبدال، فعناوينها تتغير تلقائيًا.
افتح الخدمة النشطة ← «مزيد من الإجراءات» (أعلى اليسار) ← «تحديث عناوين IP». يمكنك هنا تحديث القائمة بالكامل، أو استبدال عناوين محددة فقط، أو استبدال عناوين من دولة معينة.
عندما تسمح خطتك والمخزون المتاح، يمكنك أيضًا زيادة حصة دولة ما في حزمتك أو خفضها أثناء التحديث. يكون الاستبدال المجدول مرة كل 8 أيام مجانيًا، بينما يكلف الاستبدال غير المجدول $10؛ راجع «هل يمكنني استبدال عناوين IP قبل انتهاء فترة الإيجار؟» لمزيد من التفاصيل.
تُعرض جميع عناوين خدمتك في صفحة الخدمة النشطة ضمن «عناوين IP». سترى القائمة الكاملة مع دولة كل عنوان، ويساعدك عامل تصفية الدول على تحديد العناوين المطلوبة بسرعة.
يمكنك تصدير القائمة بطريقتين:
- ملف TXT عادي — اختر الدول المطلوبة ونزّل عناوينها فقط، بحيث يظهر بروكسي واحد في كل سطر.
- المنشئ المخصص — حدّد تنسيق السطر الذي تريده باستخدام المتغيرات {ip} و{port} و{login} و{password} و{scheme}، كي يلائم الملف برنامجك من دون تحرير يدوي.
للاطلاع على تفاصيل المنافذ والمنشئ، راجع «ما المنافذ وتنسيقات قوائم البروكسي المتاحة؟».
استخدم المنفذ المطابق للبروتوكول وطريقة المصادقة:
|البروتوكول
|منفذ بيانات الاعتماد
|منفذ قائمة IP المسموح بها
|الإمكانات
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|تمرير بروكسي HTTP القياسي
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|مصادقة IP فقط
|HTTP/2 (المنفذ 993، تجاوز DPI)
|—
|993
|HTTP/2
متغيرات المنشئ:
- {ip} — عنوان IP للبروكسي
- {port} — منفذ الاتصال
- {login} — اسم تسجيل الدخول للخدمة
- {password} — كلمة مرور الخدمة
- {scheme} — بروتوكول البروكسي
رتّبها باستخدام أي فواصل أو نصوص للحصول على تنسيق إخراج مخصص.
هذه بيانات اعتماد الخدمة وليست بيانات تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم. غيّر اسم تسجيل الدخول في «الاتصال»، وكلمة المرور ضمن «الإدارة» ← «كلمة المرور».
يفيد ذلك عند ترحيل أنظمة التسمية أو تحديث عدد كبير من ملفات الإعداد الحالية؛ حدّث هذه الملفات بالقيم الجديدة قبل تحويل أعباء العمل.
انتقل إلى الخدمة النشطة ← «الإدارة» ← «عناوين IP إضافية». أضف عناوين IP لدولة واحدة أو عدة دول من دون إلغاء الخدمة.
تُحتسب التكلفة بنسبة تتناسب مع الأيام المتبقية.
انتقل إلى الخدمة النشطة ← «الإدارة»، ثم اختر «إلغاء هذه الخدمة» في الأسفل. تُعاد القيمة غير المستخدمة إلى محفظتك.
إذا ألغيت الخدمة خلال 24 ساعة، فيمكنك طلب رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية عبر التذاكر، وفقًا لسياسة الاسترداد.
حركة البيانات وحدود الاتصالات10 إجابات
لا نفرض حدودًا مصطنعة للسرعة على مستوى الخطة. ويعتمد الأداء الفعلي أساسًا على عوامل خارجية، منها قيود جهة العميل وإعدادات البرامج وجودة الشبكة وسلوك المواقع المستهدفة.
في الظروف الفعلية، قد تصل السرعات على الخوادم البعيدة إلى 700 Mbps. وفي إعدادات الشبكات المنزلية المعتادة، تتراوح السرعات غالبًا حول 200–300 Mbps. ومع ذلك، لا نضمن حدًا أدنى للسرعة، إذ لا يمكن أن يظل ثابتًا عبر جميع الشبكات وسيناريوهات الاستخدام.
لا نستخدم تنسيقات بروكسي قديمة محدودة بسرعة 10–20 Mbps. وتُحدد معايير السرعة لكل عنوان IP على حدة، لا كمتوسط للحزمة بأكملها.
نقل البيانات غير محدود. أما عرض النطاق الترددي، فنوصي بالالتزام بالإرشادات التالية بحسب حجم الحزمة:
- الحزم التي تضم حتى 300 عنوان IP — حتى 100 Mbps
- الحزم التي تضم حتى 3,000 عنوان IP — حتى 500 Mbps
- الحزم التي تضم من 3,001 إلى 5,000 عنوان IP — حتى 1 Gbps
- الحزم التي تضم من 5,001 إلى 15,000 عنوان IP — حتى 1.5 Gbps
- الحزم التي تضم من 15,001 إلى 25,000 عنوان IP — حتى 2.5 Gbps
- الحزم التي تضم 25,001+ عنوان IP — حتى 5 Gbps
هذه ليست حدودًا آلية؛ فلا يوجد ما يخفض سرعتك تقنيًا. نطلب منك الالتزام بهذه القيم، وإذا تجاوزتها باستمرار فقد يفتح الدعم تذكرة يطلب فيها خفض الحمل.
يعتمد حد اتصالات البروكسي النشطة في الوقت نفسه (ويُسمى تقنيًا «الاتصالات المتزامنة») على حجم الحزمة:
- الحزم حتى 999 عنوان IP — 1,500 اتصال متزامن
- الحزم من 1,000 إلى 4,999 عنوان IP — 3× عدد عناوين IP
- الحزم من 5,000 إلى 14,999 عنوان IP — 2× عدد عناوين IP
- الحزم التي تضم 15,000+ عنوان IP — عدد الاتصالات يساوي عدد عناوين IP
أغلق الاتصالات عند انتهاء كل مهمة. وإلا فقد يظل الاتصال نشطًا حتى انتهاء المهلة البالغة 120 ثانية، ما يقلل السعة الفعلية للطلبات.
إذا لم يتطابق عبء عملك مع الإحصاءات، فاطلب من مطور برنامجك التحقق من كيفية إدارة الاتصالات.
الاتصالات المتزامنة تصف عدد اتصالات البروكسي التي يمكن أن تعمل في الوقت نفسه.
في كل مرة يرسل فيها متصفحك أو تطبيقك أو البرنامج النصي طلبًا عبر بروكسي، يُفتح اتصال. ويظل الاتصال نشطًا أثناء معالجة الطلب ويُحتسب اتصالًا متزامنًا. وعند اكتمال الطلب وإغلاق الاتصال، يتوقف احتسابه.
من المهم إدراك أن فتح موقع ويب لا يعني دائمًا استخدام اتصال واحد.
عند تحميل صفحة، يطلب المتصفح أولًا ملف HTML الرئيسي. وبعد ذلك قد يحمّل موارد إضافية عديدة، مثل الصور والبرامج النصية وملفات الأنماط والخطوط وطلبات API. ويمكن لكل طلب منها فتح اتصال مستقل أثناء معالجته.
لذلك، قد تنشئ زيارة واحدة لموقع ويب عدة اتصالات متزامنة في الوقت نفسه. ويعتمد العدد الفعلي على بنية الموقع وعدد الموارد التي يحمّلها وكيفية معالجة المتصفح أو التطبيق لهذه الطلبات.
تدخل الخدمة تلقائيًا في الوضع البطيء (Slow Mode)، وهو وضع يقيّد الاتصالات المتزامنة. وأثناء تفعيله، لا يُسمح بأكثر من اتصال واحد لكل عنوان IP.
تعتمد مدته على عدد المخالفات خلال 24 ساعة:
- حتى 2 من المخالفات — 5 دقائق
- من 3 إلى 6 مخالفات — 15 دقيقة
- من 7 إلى 10 مخالفات — 30 دقيقة
- أكثر من 10 مخالفات — 60 دقيقة
عند انتهاء فترة التقييد، تعود الخدمة تلقائيًا إلى التشغيل العادي.
الـThreads هي مهام برمجية تعمل بالتوازي، أما الاتصالات فهي جلسات الشبكة النشطة التي تفتحها تلك المهام عبر البروكسيات. ويمكن لمهمة واحدة استخدام عدة اتصالات متزامنة.
أمثلة شائعة:
- طلب API — عادةً اتصال واحد (1)
- طلب HTTP بسيط (HTML أو JSON) — عادةً اتصال واحد (1)
- طلب متصفح من دون JavaScript — 2–3 اتصالات
- متصفح بلا واجهة مع عرض JavaScript — نحو 10 اتصالات في المتوسط
- صفحة ثقيلة تضم إعلانات وتحليلات وتتبعًا وموارد كثيرة — 10–15+ اتصالًا
يمكن لكل برنامج نصي أو ملف أنماط أو صورة أو خط أو استدعاء API أو أداة تتبع يتم تحميلها إنشاء اتصال مستقل لاحق.
لمعرفة عدد الاتصالات التي ستحتاج إليها فعليًا، قِس الحمل قبل اختيار الخطة:
- افتح موقع الويب الذي تخطط للعمل معه في Chrome أو Firefox.
- اضغط F12 (أو انقر بزر الفأرة الأيمن ← «فحص») لفتح أدوات المطور، ثم انتقل إلى علامة تبويب Network. تعرض هذه العلامة كل طلب ترسله الصفحة أثناء التحميل.
- أعد تحميل الصفحة وتحقق من عدد الطلبات التي تعمل في الوقت نفسه. يماثل عدد الموارد التي تُحمّل بالتوازي، مثل الصور والبرامج النصية وملفات الأنماط والخطوط واستدعاءات API، تقريبًا عدد الاتصالات لكل تحميل للصفحة. وتوفر أداة Request Map عبر الإنترنت عرضًا مرئيًا مفيدًا أيضًا.
- اضرب هذا العدد في عدد الـThreads أو المهام المتوازية في برنامجك، وأضف هامشًا قدره 20–30% لأحمال الذروة.
تختلف بنية مواقع الويب؛ فقد يحمّل أحدها بضعة ملفات فقط، بينما يرسل آخر 30 طلبًا أو أكثر عند كل تحميل للصفحة. لذلك ينبغي قياس موقعك المستهدف فعليًا بدلًا من الاعتماد على المتوسطات.
افتح صفحة الخدمة النشطة ← «الإحصاءات». وفي المخطط، انتقل إلى علامة تبويب «الاتصالات»؛ حيث تعرض الحد المخصص لك والاستخدام الحالي ومؤشر الوضع البطيء إذا طُبق.
نعم. إذا لم يكفِ حد الاتصالات في حزمتك، فيمكنك شراء اتصالات متزامنة إضافية، سواء عند تقديم الطلب أو في أي وقت أثناء نشاط الخدمة.
يتم كل شيء من لوحة التحكم في صفحة الخدمة النشطة: اختر العدد المطلوب، وبمجرد دفع تكلفته من رصيدك يرتفع الحد تلقائيًا من دون الحاجة إلى تذكرة دعم.
السعر هو $30 لكل 1,000 اتصال لمدة 30 يومًا. وإذا أضفت اتصالات إلى خدمة قيد التشغيل، فتُحتسب التكلفة بنسبة تتناسب مع الأيام المتبقية، ولا تدفع إلا عن بقية الفترة.
ينطبق حد الاتصالات المتزامنة على الخدمة ككل، لا على كل عنوان IP مدرج في قائمة السماح. وإذا أُدرجت عدة عناوين، مثل المكتب وحاسوب منزلي وخادم، فإنها تتشارك الحد العام افتراضيًا.
لمنع أحد الارتباطات من استهلاك اتصالات الارتباطات الأخرى، يمكنك تحديد عدد الاتصالات المخصصة لكل ارتباط عند إضافته أو تعديله ضمن «الإدارة» ← «قائمة IP المسموح بها». فمثلًا، مع حد قدره 1,500: يُخصص 1,000 للخادم و300 للمكتب و200 للحاسوب المنزلي.
لا يجوز أن يتجاوز مجموع جميع الحصص حد الخدمة. ويمكنك تغيير الحصص لاحقًا بتعديل الارتباط.
قائمة عناوين IP المسموح بها والوصول4 إجابات
تتحكم قائمة السماح بعناوين IP في عناوين IP المصدرية التي يجوز لها الوصول إلى بروكسياتك، وتُرفض عناوين المصدر الأخرى.
يتفعّل الوصول من عنوان IP مصدري مضاف حديثًا عادةً خلال نحو 10 ثوانٍ.
نعم. يمكنك إدارتها في صفحة الخدمة النشطة ضمن «الإدارة» ← «قائمة IP المسموح بها».
تتوفر حتى 5 ارتباطات مجانًا. ويكلف كل ارتباط إضافي $1 شهريًا، تُخصم من محفظة لوحة التحكم.
لا. لا ندعم استخدام البروكسيات من دون إدراج IP في القائمة البيضاء. وللوصول إلى البروكسيات، يجب إضافة عنوان IP الخاص بك إلى قائمة السماح.
إذا غيّر مزود خدمة الإنترنت عنوان IP الخاص بك ضمن الشبكة الفرعية نفسها، فستستمر البروكسيات في العمل من دون تحديث قائمة السماح باستمرار.
أضف عنوان IP الحالي في إعدادات الخدمة واستخدم المصادقة باسم تسجيل الدخول وكلمة المرور. ويحدد النظام تلقائيًا نطاق الشبكة الفرعية المسموح به.
للاتصالات المعتمدة على بيانات الاعتماد، استخدم:
- HTTP — المنفذ 8080
- SOCKS5 — المنفذ 1080
فمثلًا، مع العنوان 85.249.3.145، قد يسمح النظام بالنطاق 85.249.0.0–85.249.7.255. ويظل الوصول متاحًا إذا تغيّر عنوانك ضمن هذا النطاق. ويمكنك التحقق من النطاق باستخدام أي حاسبة CIDR، لكنك لا تحتاج إلى إدخاله يدويًا.
API وMCP وخطافات الويب3 إجابات
تتيح API للبرامج استخدام وظائف حساب FineProxy المدعومة. ويمنح MCP أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة طريقة معيارية لاستخدامها.
أنشئ المفاتيح من «الإعدادات» ← «مفاتيح API». يظهر المفتاح السري مرة واحدة؛ انسخه واحفظه بأمان. واستخدم مفاتيح منفصلة بأقل قدر من الصلاحيات لعمليات التكامل.
امنح الأذونات المطلوبة فقط:
- customer:read — قراءة معلومات العميل.
- customer:write — تحديث معلومات العميل.
- wallet:read — عرض بيانات المحفظة.
- wallet:deposit — إدارة إيداعات المحفظة.
- services:read — عرض الخدمات.
- services:write — إنشاء الخدمات أو تغييرها.
- tickets:read — عرض التذاكر.
- tickets:write — إنشاء التذاكر أو تحديثها.
- catalog:read — عرض المنتجات والخيارات.
- usage:read — عرض بيانات الاستخدام.
- wallet:spend — السماح للأتمتة بإنفاق أموال المحفظة.
- webhooks — إدارة خطافات الويب.
الإذن wallet:spend إذن مالي؛ إذ يمكن للأتمتة التي تمتلكه إنفاق أموال المحفظة.
خطاف الويب إشعار تلقائي ترسله FineProxy إلى عنوان تحدده (عنوان URL يستخدم HTTPS) كلما وقع حدث فوترة في حسابك، مثل نشاط المحفظة أو تغييرات مدفوعات الخدمة. ولا تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم أو الاستمرار في استقصاء API؛ إذ يُبلغ النظام خدمتك بالحدث تلقائيًا.
من الاستخدامات العملية لذلك:
- المحاسبة — تسجيل المدفوعات وعمليات الشحن تلقائيًا في نظام CRM أو نظام المحاسبة لديك.
- مراقبة الخدمة — تلقي إشارة عند دفع تكلفة خدمة أو تجديدها، وتشغيل عملياتك فورًا، مثل تحديث قائمة البروكسي في برنامجك.
- التنبيهات — إعادة توجيه الإشعارات إلى Telegram أو Slack أو البريد الإلكتروني، ليعرف فريقك بالأحداث من دون فتح لوحة التحكم.
- التحكم في الرصيد — ربط أحداث المحفظة بعمليات التحقق لديك وشحن الرصيد في الوقت المناسب حتى لا تنقطع الخدمات.
الإعداد: «الإعدادات» ← «خطافات الويب» ← أدخل عنوان HTTPS الذي تستقبل خدمتك الطلبات عليه. يظهر مفتاح سري مرة واحدة عند إنشاء خطاف الويب؛ احفظه، إذ تستخدمه خدمتك للتحقق من أن الإشعار أتى بالفعل من FineProxy لا من طرف ثالث.
إذا لم تكن تدير خادمًا خاصًا بك، فيمكنك تلقي خطافات الويب عبر أدوات بلا برمجة مثل Zapier أو Make أو n8n.
اختبار البروكسي والموارد المحظورة5 إجابات
يحدث ذلك بسبب إدراج IP في القائمة البيضاء. فعنوان IP الذي يستخدمه الفاحص عبر الإنترنت يختلف عن عنوان IP المدرج في القائمة البيضاء في حسابك الشخصي، لذلك لا يستطيع الفاحص الوصول إلى البروكسيات. ولن تعمل بروكسياتنا إلا من عنوان IP المدرج في القائمة البيضاء.
اختبرها في البيئة والبرنامج نفسيهما اللذين تخطط لاستخدامهما:
- اضبط البروكسيات في Firefox باستخدام إضافة FoxyProxy.
- استخدم SOCKS5 مع المصادقة.
- اختبر عدة مواقع ويب.
- إذا استمرت المشكلة، فتحقق من عنوان IP المصدري ضمن قائمة IP المسموح بها.
اختبر بأقل حمل ممكن وتحقق من قائمة IP المسموح بها، ولا سيما إذا تغيّر عنوان IP المصدري أو الشبكة الفرعية.
جرّب مواقع ويب أخرى. وإذا تعطل موقع واحد فقط، فتحقق من سياسة المواقع والخدمات المحظورة. ولا يمكن إلغاء حظر الموارد المشمولة بها.
إذا لم يكن المورد محظورًا، فأرسل إلى الدعم رمز الخطأ والسجلات ولقطة شاشة لإعدادات البروكسي.
تُعالج جميع الطلبات المتعلقة بالمشكلات التقنية وفحوصات البروكسي والحالات غير القياسية حصريًا عبر نظام التذاكر. يتيح لنا ذلك تتبع كل حالة على النحو الصحيح وتقديم رد دقيق. ويصل متوسط وقت الاستجابة إلى 1–2 ساعة، بينما يصل وقت الاستجابة الرسمي وفق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) إلى 24 ساعة.
تعمل بروكسياتنا بقيود على مستوى البنية التحتية تسري على جميع المستخدمين والخطط. وإذا كان مورد ما مشمولًا بهذه القيود، فلا يمكن الوصول إليه عبر بروكسياتنا ولا يتوفر إلغاء حظره.
- خدمات البريد الإلكتروني وبروتوكولاته (SMTP وIMAP وPOP3) محظورة بالكامل، بصرف النظر عن حالة الاستخدام.
- الموارد الحكومية، بما فيها جميع نطاقات .gov، محظورة في جميع الدول والخطط.
- نتائج بحث Google محظورة (وتظل خدمات Google الأخرى متاحة).
تتوفر القائمة الكاملة للمواقع والخدمات المحظورة هنا
إذا كان المورد مدرجًا هناك، فلن يعمل عبر بروكسياتنا.
الضمانات وعمليات الاسترداد3 إجابات
نضمن توفر البروكسي طوال الفترة المدفوعة عند الالتزام بشروط الخدمة وحدودها.
لا نضمن الوصول إلى كل موقع ويب أو التوافق مع خدمة معينة. فقد تعتمد النتائج على تغيّر قواعد الجهة المستهدفة وأنظمة مكافحة الروبوتات وملفات تعريف المتصفح والترويسات وإعدادات التشغيل بلا واجهة وغيرها من إعدادات البرامج.
إذا لم تناسبك عناوين معينة، فيمكن استبدالها؛ وقد وُصفت الخيارات في «هل يمكنني استبدال عناوين IP قبل انتهاء فترة الإيجار؟».
نعم. نوفر استردادًا ميسرًا خلال 24 ساعة من شراء الخدمة. وتُعالج عمليات الاسترداد باستخدام وسيلة الدفع نفسها التي استُخدمت في الشراء. وإذا تم الدفع بعملة مشفرة، فستحتاج إلى تقديم عنوان المحفظة واسم الشبكة. يجب تقديم جميع طلبات الاسترداد حصريًا عبر نظام التذاكر في حسابك الشخصي. وقبل طلب استرداد من رصيد حسابك، يجب إلغاء الخدمة النشطة يدويًا في الحساب الشخصي. وهذا ضروري للامتثال للمتطلبات الإجرائية والتنظيمية.
قد يُرفض طلب الاسترداد في الحالات التالية:
- استُخدمت الخدمة على نحو يخالف قواعدها.
- مرّ أكثر من 24 ساعة على الدفع.
- تم شراء الخدمة لمدة 48 ساعة؛ طلبات 48 ساعة غير قابلة للاسترداد.
بعد 24 ساعة، يظل بإمكانك إلغاء خدمة نشطة. وتُضاف قيمتها غير المستخدمة إلى محفظة لوحة التحكم لاستخدامها في مشتريات مستقبلية.