الأسئلة الشائعة حول FineProxy

في معظم الحالات، لن تتداخل عناوين IP، لأن كل طلب يُجهَّز بصورة مستقلة.

ومع ذلك، قد يحدث نظريًا قدر بسيط من التداخل في بروكسيات الحزم، إذ يمكن مشاركة عناوين IP بين عدد محدود من العملاء. وقد تزداد احتمالية التداخل مع الحزم الأكبر، لكنها تظل غير شائعة عمليًا.

إذا كنت تحتاج إلى ضمان تفرّد عناوين IP، فالبروكسيات المخصصة هي الخيار المناسب.