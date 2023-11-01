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بروكسي الهند

بروكسيات هندية ثابتة وموثوقة IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 500 عنوان IP لمركز بيانات في الهند وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الهندية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

الآن لا أحد يفاجئ باستخدام الوكلاء. السؤال هو أين يمكنك العثور على حزم وكيل أكثر ربحية وأكثر موثوقية. الجواب تجده هنا . هناك حزم وكيل لكل متطلبات وسعر. جودة عالية، وكلاء من مختلف البلدان. سرعة جيدة، سعر مثالي، دعم فني احترافي، يقدمون ضمانات في حالة حدوث مشكلات.

Alisa Sattelmaierالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إذا كنت تبحث عن خدمات بروكسي عالية الجودة وموثوقة، فإنني أوصي بشدة بـ Fineproxy – أحد أفضل مقدمي الخدمات الذين عملت معهم على الإطلاق. يوفر الوكلاء الخاصون بهم سرعات اتصال مستقرة دون أي توقف تقريبًا. أنا أستخدمها بشكل أساسي لتجاوز القيود، والخدمة دائمًا ما تعمل بشكل جيد للغاية. واجهة الموقع بسيطة وبديهية، مما يجعل عملية شراء الوكيل سريعة وخالية من المتاعب. تقدم Fineproxy مجموعة واسعة من خطط التسعير، لذلك من السهل العثور على الحل المناسب لأي حاجة أو ميزانية. يتميز دعم العملاء لديهم بالاستجابة والاحترافية - وفي كل مرة تواصلت معهم، تلقيت مساعدة سريعة ومفيدة. ما أقدره بشكل خاص هو شفافية الخدمة: يتم تقديم جميع المعلومات حول مواقع وأنواع الوكيل المتاحة (مجهول، النخبة، وما إلى ذلك) بشكل واضح وشامل. في الختام، يمكنني أن أوصي بثقة بـ Fineproxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء سريعين ومستقرين وآمنين. نسبة السعر إلى الجودة رائعة، مما يجعل هذه الخدمة خيارًا قويًا في السوق.

ZeennsDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

FineProxy هو مزود موثوق للوكلاء عالي الجودة مع دعم عملاء ممتاز وسياسات ضمان قوية. أنها توفر خدمات آمنة وسريعة، مما يضمن تجربة سلسة للمستخدمين.

Nguyen TuyenSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.

synk.pitNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل يحظر Flipkart عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات؟PerimeterX يقيّم

يقوم نظام PerimeterX في Flipkart بتقييم سمعة IP في الوقت الفعلي. عناوين IP المستضافة على السحابة (AWS، DigitalOcean) تحصل على درجة ثقة منخفضة فورًا. بروكسيات مراكز بيانات FineProxy العاملة على ASN خاص تحقق أداءً أفضل — لأنها لا تُصنَّف كعناوين سحابية. لكن لاستخراج البيانات المتواصل خلال فعاليات Big Billion Days، تُعدّ بروكسيات ISP الخيار الأكثر أمانًا. اضبط المنطقة الزمنية للمتصفح على Asia/Kolkata وUser-Agent على إصدار حديث من Chrome — فنظام PerimeterX يتحقق من كليهما.

هل يمكنني مشاهدة IPL على JioHotstar من خارج الهند؟نعم

باستخدام بروكسي ISP هندي ورقم هاتف هندي — نعم، هذا ممكن. JioHotstar يتحقق من الموقع الجغرافي لعنوان IP والمنطقة الزمنية واللغة. الخطأ NM 4031 يعني أنه تم اكتشاف VPN أو بروكسي. عناوين ISP IP على شبكات Jio أو Airtel تجتاز فحص الموقع الجغرافي. تبدأ الباقات من ₹149 لمدة 3 أشهر. المحتوى الرياضي المميز مثل IPL قد يتطلب اشتراكًا مدفوعًا — فالنموذج المجاني له حدود استهلاك.

ماذا يعني قانون DPDP الهندي بالنسبة لعمليات استخراج البيانات؟تناقض قانوني

هناك تناقض: المادة 3(c)(ii) من قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية 2023 تستثني البيانات المتاحة للعامة، لكن وزارة الإلكترونيات أكدت في أغسطس 2024 أن استخراج البيانات العامة لا يزال يتطلب الامتثال لقانون DPDPA. أسعار المنتجات وبيانات القوائم الوصفية والمسميات الوظيفية — مخاطر منخفضة. الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني — منطقة رمادية قانونيًا. أصدرت المحكمة العليا إشعارًا في فبراير 2026 بشأن الطعون الدستورية على القانون.

Amazon.in و Amazon.com — نفس إعداد البروكسي؟لا

لا. Amazon.in هو كتالوج منفصل تمامًا — أسعار مختلفة، مخزون مختلف، بائعون مختلفون، وخيارات توصيل مختلفة. لمقارنة الأسعار بين المناطق، تحتاج إلى بروكسي مخصص (Premium) بموقع هندي للجانب الهندي وبروكسي أمريكي/أوروبي للجانب الآخر. يستخدم Amazon.in نفس نظام مكافحة البوتات (Imperva) الخاص بأمازون العالمي لكن بحدود استخدام خاصة بالهند.

Naukri، Zomato، Swiggy — هل تحتاج إلى عناوين IP هندية؟تصفية حسب IP

يقوم موقع Naukri.com بتصفية قوائم الوظائف حسب IP — عنوان IP أمريكي يعرض الوظائف الدولية، بينما عنوان IP هندي يعرض الوظائف المحلية بما في ذلك الوظائف الحكومية ووظائف المدن من الدرجة الثانية. يقدّم Zomato وSwiggy بيانات المطاعم حسب المدينة: القوائم والأسعار ونطاق التوصيل والتقييمات. عناوين IP غير الهندية تحصل إما على نتائج فارغة أو بوابة Zomato الدولية ببيانات محدودة. للاتصال بخادم بروكسي هندي والحصول على البيانات المحلية، اضبط المنطقة الزمنية على Asia/Kolkata ولغة القبول على en-IN.

بروكسيات الهند المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات الهند عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
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المنفذ
آخر فحص
16 متصل·تحتاج المزيد؟ →
219.65.73.80:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
2.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
1.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 س مضت
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.66 Mbps
85.5%
1 س مضت
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMumbai
301 Kbps
100.0%
3 س مضت
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 س مضت
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
99.6%
2 يومًا
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.26 Mbps
53.0%
2 س مضت
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.06 Mbps
63.2%
15 س مضت
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 س مضت
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 س مضت
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMumbai
313 Kbps
53.7%
1 س مضت
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافChennai
569 Kbps
30.9%
4 س مضت
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
448 Kbps
24.6%
5 س مضت
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 س مضت
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولMumbai
270 Kbps
12.3%
5 س مضت
عرض 15 من 16

الدليل

قائمة بروكسيات الهند المجانية

2 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

Flipkart وAmazon India ولماذا يحتاج استخراج البيانات إلى عناوين IP محلية

يستخدم Flipkart نظام PerimeterX (HUMAN Security) لكشف البوتات. يتحقق من سمعة IP وبصمات TLS عبر تجزئات JA3/JA4 والتناسق الجغرافي — إذا كان عنوان IP يشير إلى الهند لكن المنطقة الزمنية للمتصفح تقرأ America/New_York، تنخفض درجة الثقة. يعرض PerimeterX تحدي "Press & Hold" عند الاشتباه بالأتمتة، ويتتبع سرعة الماوس وتوقيت لوحة المفاتيح خلال الجلسة. تُكتشف عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات أسرع من عناوين ISP. تخفيضات Big Billion Days (أكتوبر) وتخفيضات يوم الجمهورية على Flipkart تولّد طلبًا هائلًا على استخراج البيانات — تتغير الأسعار عدة مرات يوميًا وينفد المخزون خلال دقائق.

Amazon India (amazon.in) كتالوج منفصل عن amazon.com — أسعار مختلفة، مخزون مختلف، وبائعون مختلفون. البروكسي بعنوان IP هندي يُظهر لك ما يراه العملاء المحليون فعليًا. Meesho (التجارة الاجتماعية)، Naukri.com (الوظائف)، Zomato وSwiggy (توصيل الطعام)، 99acres (العقارات)، MakeMyTrip (السفر) — جميعها تقدّم بيانات مرتبطة بعناوين IP هندية. بعضها يُقيّد المحتوى حتى على مستوى المدينة.

إذا كنت بحاجة إلى خادم بروكسي للوصول إلى المواقع الهندية (IN) لمراقبة الأسعار أو تتبّع المخزون أو أبحاث السوق — فإن عناوين IP الهندية ليست خيارًا ثانويًا.

JioHotstar وIPL وجدار البث

وكلاء لمدة 48 ساعة. أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

من خارج الهند، يتم حظر JioHotstar جغرافيًا. تكتشف المنصة حركة مرور VPN والبروكسي — خطأ NM 4031. تقوم بمطابقة موقع IP مع المنطقة الزمنية ولغة المتصفح. إذا اشتريت بروكسي هندي للبث، فإن عناوين IP من نوع ISP المسجلة لدى Jio أو Airtel أو Vi تجتاز الكشف بشكل أكثر موثوقية. يتطلب الاشتراك رقم هاتف هندي للتسجيل.